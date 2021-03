Exiv2 zvažuje začlenění do KDE, Chrome přechází na čtyřtýdenní vývojový cyklus

Linux 5.13 přinese podporu HDMI CEC pro Raspberry Pi 4

Ještě sice neskončilo začleňovací okno pro Linux 5.12 a už tu máme první zajímavost z okna pro příští verzi. Do Linuxu 5.13 míří podpora HDMI CEC pro Raspberry Pi 4, tedy ovládání dalších zařízení ovladačem jiného zařízení povely posílanými po HDMI. Podpora bude implementována v ovladači ARM SoC Broadcom BCM2711, tedy ve VC4 DRM. Phoronix dále vzpomíná první patche pro HDMI CEC na malině z roku 2017.

Oprava detekované frekvence CPU Ryzen v Linuxu 5.10.20

Linuxová jádra řady 5.10 chybně reportovala pracovní frekvenci procesorů AMD rodin Zen 2 a Zen 3. Ty často končily na hodnotách vysoko za 6GHz hranicí, což je opravdu meta, na kterou nikdo neaspiruje (připomeňme, že aktuální frekvenční špičku umí Intel: 5,3 GHz na omezeném množství CPU jader CPU Comet Lake po velmi krátkou dobu a za naprosto optimálních podmínek napájení a zejména chlazení). Potřebný kód byl do jádra verze 5.10.20 backportován z řady 5.12, kde se nachází v Gitu. Současně se objevuje i Linux 5.11.3 se stejnou opravou.

Renesance UHD Blu-ray přehrávačů?

Asi definitivně poslední generace fyzických nosičů pro filmy, UltraHD Blu-ray, spíše z trhu mizí a filmová studia s tímto formátem pro budoucnost moc nepočítají. Kotoučků s filmy je ale již nyní světě spousty, a tak je více než vhodné, aby bylo možné je i v příštích letech (či přímo dekádách) na něčem přehrát.

Na trhu se objevuje nová značka Reavon (stojí za ní francouzská Groupe Archisoft), a to hned se dvěma UHD Blu-ray přehrávači (UBR-X100 a UBR-X200), které inzeruje jako univerzální přehrávače disků. Ceny začínají na 800 eurech (vyšší model X200 stojí 1600 eur). Vedle UHD Blu-ray podporují přehrávače též formáty Blu-ray, 3D Blu-ray, DVD, DVD Audio, SACD a zvuková CD. Mezi formáty nechybí Dolby Atmos a DTS:X či HDR10 a Dolby Vision (o HDR10+ ani slovo). Oba modely mají dva HDMI výstupy, jeden pro obraz, druhý pro zvuk. Přehrávače podporují režim True24p, upscaling do 4k a obecně pro zvuk i video mají velmi nadstandardní hw výbavu.

Připomeňme, že formát UHD Blu-ray stavějící na 100GB BDXL discích pro filmy ve 4k rozlišení má poměrně smutný život. Sotva se na trhu objevil, začaly prodeje klesat (ve prospěch Netflixu apod.). Roku 2018 s výrobou přehrávačů skončilo Oppo, o pár měsíců později Samsung. Prozatím najdeme na trhu přehrávače LG, Panasonic či Sony a také herní konzole rodin Xbox a Playstation si s UHD BD disky poradí, nicméně nabídka je malá.

NomadBSD 1.4 nabízí GUI pro instalaci Chrome / Brave / Vivaldi

Nová verze uživatelsky přívětivé variace na FreeBSD staví na verzi FreeBSD 12.2-p4. Přináší opravu některých problémů při spouštění na UEFI strojích, lepší automatickou detekci pro grafické ovladače, vylepšenou podporu touchpadů, náhradu NetworkManageru za wifimgr či odstranění podpory i386 pro grafiky Intel a AMD, neb ovladač drm-legacy-kmod je nyní obsolete.

Novinkou v tomto vydání je také grafický nástroj pro snadnou instalaci linuxové verze webových prohlížečů Chrome, Brave a Vivaldi – díky tomu NomaBSD může sloužit k přehrávání obsahu služeb jako Amazon Prime Video, Spotify či Netflix a dalších. Výchozím desktopem je Xfce, jiné jsou samozřejmě dostupné.

Chrome přechází na čtyřtýdenní vývojový cyklus

Dosud se Google ve vývoji prohlížeče Chrome držel 6týdenního cyklu nových verzí. Díky tomu, že Mozille nějakou dobu trvalo, než přešla od minoritního verzování na stejné jako Google, mělo Chrome číselný náskok. Jelikož ale Firefox „sviští“ rychleji, hrozilo by, že Chrome v blízké budoucnosti přečíslí. A protože marketing vládne světu, Google přechází u Chrome na čtyřtýdenní cyklus, aby tento zapeklitý problém kompenzoval (podrobnosti shrnuje abclinuxu). Stane se tak s podzimním vydáním Chrome 94. Pokud nejste fanoušci konspiračních teorií, tak jiné vysvětlení nabízí přímo blog projektu Chromium.

Samsung představil monitor s technologií Quantum MiniLED

Samsung Odyssey G9 2021 je novým špičkovým 49palcovým monitorem od jihokorejského gigantu. Využívá displej s technologií Quantum MiniLED, díky čemuž nabízí jas až 2 000 cd/m² pro HDR obsah. Monitor má zakřivení 1000R, obnovovací frekvenci až 240 Hz, odezvu 1 ms a rozlišení 5120×1440. Očekává se, že cena bude na úrovni 1700 USD.

Exiv2 zvažuje začlenění do projektu KDE

V open-source světě (i jinde) široce používaná knihovna Exiv2 pro práci s obrazovými metadaty (Exif, IPTC, XMP), napsaná v C++, možná skončí pod křídly projektu desktopového prostředí KDE. Zčásti z toho důvodu, že současný správce projektu chce po 13 letech skončit, zčásti proto, že začlenění do KDE by mohlo přinést nábor nových sil do vývoje. Připomeňme, že Exiv2 je používán například v programech Krita, digiKam, KPhotoAlbum, GIMP či darktable.

Alexandre Julliard z Wine vítá vývoj podpory Waylandu

Šéf projektu Wine se vyjádřil na adresu současných snah o implementaci podpory Waylandu. Zmínil, že sám před lety zkoušel ovladač pro Wayland napsat, ale zasekl se, když zjistil, že není cesty jak udělat rozumnou správu oken a to nejlepší, čeho je schopen, je nějaký ekvivalent X11, kde si to okna řídí sama. Dnes už jsou prý možnosti snad lepší. Dodává však, že zde bude potřeba držet se standardizované cesty, aby vše fungovalo úplně všude, tedy nepřidávat žádné specifické hacky, tak jako se to neděje u standardní X11 verze Wine, neboť něco takového by se velice brzy stalo nepřehledným a tudíž neudržovatelným. Současně dodává, že lze předpokládat větší odpor mezi Waylandem a Win32, který nejspíš skončí nějakou reimplementací XWaylandu používajícího Windows API – ale pokud je to [vaše] představa zábavy, tak směle do toho ;-).

Krátce