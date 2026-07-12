Facebook a Instagram dle EU záměrně návykové, úskalí oprav chyb ve Wine

Týden v KDE: spousta oprav pro Plasmu řad 6.6 až 6.8
Tento týden byl ve znamení hlavně oprav, byť došlo i na několik novinek pro budoucí verze Plasmy. Více v přehledu tohoto týdne od Nate Grahama a Johna Venesse.
Předně tu máme opět aktualizační verzi Plasma 6.6.6, která dostává vylepšení svižnosti odezvy na změny hodnoty podsvícení softwarovou cestou (ve widgetu Brightness & Color). Do této verze také míří další dvě opravy, konkrétně jde o okno výběru aplikace, které už v titulku neukazuje procenty kódované znaky v názvech souborů, převede je na odpovídající znaky, dále pak je tu úprava widgetu médií, který už nezobrazuje příliš přeostřeně každý druhý obrázek.
Další verzí, která tento týden dostala některé novinky, je budoucí Plasma 6.7.3, kde v kalendáři budou již správně vietnamsky zobrazeny popisky v rámci vietnamského lunárního kalendáře. Dále pak alternativní znaky, které se zobrazí po stisku a držení klávesy, se použití po 600 ms, namísto po 200 – nemělo by se tak často stávat, že se alternativní znak použije, aniž by to byl závěr uživatele. Ten má také k dispozici více možností interakce s vrstvami Overview a Custom Tiling při použití grafického tabletu při běhu na Waylandu.
Tato verze také přinese opravu několika chybně fungujících věcí (zavírání oken v Overlay kliknutím kolečkem, drobné chybky v uspořádání widgetu Color Picker, regrese v X11 související s Flatpak aplikacemi, oprava týkající se kalendáře a hodin, oprava přepínání globálních témat vzhledu).
Budoucí Plasma 6.8 pak dostává možnost nahrávání audia v rámci záznamu obrazovky ve Spectacle – z mikrofonu, výstup do repro, nebo klidně obojí. Monitor systémů nově umí měřit využití VRAM v procentech, jako u běžné RAM. Mezi alternativní kalendáře se zařazuje 13měsíční Etiopský.
Z oprav tu máme třeba řešení chyb ve vzhledu systémové stránky pro Remote Desktop a tamtéž v systémových nastaveních i vlastnost “Report a Bug in the Current Page”, která nyní funguje i pro stránky, které nejsou přímo z KDE. Automatické přihlášení s touto verzí Plasmy bude fungovat s Plasma Login Managerem i v systémech se staršími verzemi systemd (explicitně se to týká například KDE Neon). Řešeno je také nastavení podsvícení pro externí monitory za pomoci softwarového posuvníku (podobné s Plasmou 6.6.6).
Vývojová verze Wine 11.13
Novinek poskrovnu, zato 22 uzavřených chyb, to je ve stručnosti nová vývojová verze Wine 11.13. Tvůrci vylepšili podporu stupních ukazatelů a mapování kódů kláves na X11, plus přibyly některé optimalizace FFMpeg pro platformu ARM64EC. Z opravených chyb tu zase máme jednu prakticky bezpředmětnou, a sice uzavření hlášení z května 2008, kdy se řešila nefunkčnost komentářů v PDF nástrojích Adobe Acrobat Pro 7, resp. Acrobat Reader 7.
Uzavřena je po 10 letech od nahlášení i chyba týkající se padání Grand Theft Auto: Vice City při spuštění – v roce 2023 se řešilo, zdali se chyba stále s tehdejším Wine 8.14/8.16 projevuje, bylo zjištěno, že nikoli, a nyní je tedy chybové hlášení uzavřeno na základě těchto tři roky starých komentářů.
Facebook a Instagram jsou návykové, říká předběžné zjištění EK
Z tiskové zprávy Evropské komise:
„Evropská komise dnes [10. července 2026] předběžně shledala, že společnost Meta porušuje zákon o digitálních službách pro návykový design Instagramu a Facebooku. Vyšetřování se zaměřuje na funkce, jako je nekonečné rolování, automatické přehrávání, push oznámení a vysoce personalizované doporučovací systémy platforem.“
„Šetření Komise ukazuje, že společnost Meta dostatečně neposoudila rizika svého návykového designu pro fyzickou a duševní pohodu uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých osob. Důkazy také ukazují, že současná zmírňující opatření společnosti Meta nedokázala účinně řešit rizika vyplývající z jejího návykového designu.“
Celé znění zprávy je též k dispozici. Jak bude Meta reagovat, se nechme překvapit, předpokládat samozřejmě můžeme obvyklé strategie a zdržovací taktiky, ne neznámé od výrobců tabáku z éry před 50 i více lety.
KDE Plasma 6.7 na CachyOS a hry: rychlejší je Wayland
Server Phoronix otestoval výkon nejnovější vývojové Plasmy na oblíbené distribuci CachyOS zaměřující se na co nejvyšší výkon. Výsledek herních testů hovoří poměrně jednoznačně: běh her na CachyOS a této verzi Plasmy je buď pro Wayland a X11 srovnatelný, nebo je na Waylandu výrazně rychlejší. Nyní to poprvé, co podobné výsledky srovnání pro X11 a Wayland vidíme, dříve šlo hlavně o GNOME, nyní tedy i o KDE Plasmu. Testovalo se na notebooku Razer Blade 18 s procesorem Intel Core Ultra 9 290HX Plus a mobilní verzí GeForce RTX 5090, na CachyOS s jádrem Linux 7.1.3.