 »   »  Facebook dostal od EU pokutu 110 miliónů eur. Mlžil při akvizici WhatsApp

Software a hardware

Osobní asistent Google Assistant byl vydán pro konkurenční iOS. Zatím je však dostupný pouze ve Spojených státech. Assistant má oproti domácí Siri vícero omezení, protože nemůže sahat tak hluboko do systému. Např. nedokáže poslouchat na pozadí nebo nastavovat věci v základních aplikacích iOS – třeba budík. Před použitím je tedy nutné aplikaci vždy ručně otevřít. Přesto má oproti Siri co nabídnout, jak píše server BGR. Jde např. o možnost ptát se asistenta i textově, používat různé roboty apod. Google Assistant také dokáže lépe chápat kontext podle předchozích otázek a odpovědí.

Google na konferenci I/O oznámil také nový přístup k virtuální realitě. V současnosti se využívají dva modely – výkonný počítač + pokročilý headset nebo levný headset, ve kterém výkon i zobrazení zajistí vložený telefon. Google plánuje uvést prototyp headsetu plně nezávislém na dalších zařízeních. Postaven bude opět na Androidu a platformě Daydream. Rozvoj VR zatím brzdí právě relativní složitost všech řešení. Novinka samozřejmě bude vycházet z mobilních technologií a nenabídne PC hry s top grafikou, ale právě snadná použitelnost a cena kolem 600 dolarů by mohly dostatečným lákadlem.

Byznys, politika, právo

Evropská komise udělila společnosti Facebook pokutu ve výši 110 miliónů eur za to, že při akvizici komunikační služby WhatsApp uvedla zavádějící informace. Společnost tehdy uvedla, že ani kdyby chtěla, tak spolehlivě a automaticky nemůže propojit identity a účty lidí na Facebooku a WhatsApp. Komise má za to, že už tehdy Facebook znal způsob, jak tak činit. Později koneckonců začal profily propojovat, minimálně pro interní účely. Komise však zároveň říká, že by uvedení pravdivé informace neovlivnilo konečné rozhodnutí o povolení akvizice. Také ještě probíhá oddělené řízení, kde se řeší samotné sdílení uživatelských informací mezi službami.

Američané už nemusí registrovat své malé domácí drony. Federální soud ve Washingtonu rozhodl, že nařízení tamního úřadu pro letectví, které registraci všech dronů vyžaduje, je v rozporu se zákonem z roku 2012. Ten říká, že regulace úřadu nelze vztahovat na modely letadel. Klíčové tedy bylo, že soud drony zařadil do této kategorie. Týká se to však pouze dronů pro nekomerční použití. Dosud byl ve Spojených státech zaregistrován téměř milión dronů. Registrace spočívá v zaplacení malého poplatku, udání adresy majitele a označení dronu přiděleným registračním číslem.

Dron řízený Raspberry Pi

Velká Británie patří mezi země s nejpřísnější kontrolou internetu, minimálně co se vyspělých demokratických zemí týče. A britská premiérka Theresa May by v tom ráda pokračovala, pokud vyhraje volby. Patří mezi to další omezení šíření pornografie, nenávistných projevů apod. Lídryně konzervativců také chce navrhnout, aby provozovatelé stránek a webových služeb měli povinnost smazat veškerý obsah, který uživatel vytvořil jako neplnoletý, pokud o to požádá. Před několika měsíci v zemi vstoupil v platnost Investigatory Powers Act, který ISP dává povinnost sbírat data o aktivitě uživatelů na internetu. Přístup k nim potom má několik desítek státních úřadů.

Zajímavosti / telegraficky

Fanoušci knižní a herní série Zaklínač (The Witcher) jásají. Videotéka Netflix, která poslední roky hodně investuje do vlastního obsahu, oznámila, že připravuje seriál ze světa Zaklínače. Zatím není jasné, jaká bude struktura seriálu, ale měl by vycházet převážně z knih. Na jeho tvorbě se bude podílet autor knih Andrzej Sapkowski z pozice kreativního konzultanta. Seriál v Polsku také bude koprodukovaný, a to studiem Platige Image. Na druhou stranu se na projektu nijak nepodílí společnost CD Projekt, která má na svědomí hry. Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

České televizi opět padal internetový přenos v hokejové špičce, během čtvrtfinále s Ruskem. Televize se však brání, že tentokrát byla zajištěna dostatečná kapacita a na vině je DDoS útok.

Vyšetřování Juliana Assangeho, zakladatele serveru WikiLeaks, bylo zastaveno. Důvodem je fakt, že se vyšetřování nedařilo nikam posunout, protože se Assange už pět let skrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně. Assange byl vyšetřován pro podezření ze znásilnění.

LineageOS (CyanogenMod) má nový webový prohlížeč Jelly. Je založen na WebView a jeho správa by měla být snazší, než správa dřívějšího prohlížeče založeného na Chrome. Ten si zájemci stejně mohou stáhnout z Play Store.

Google značně zdokonaluje rozpoznávání řeči. Zatímco před rokem chybně rozpoznal 8,5 % slov, dnes už je to pouze 4,9 %. V roce 2013 špatně poznal dokonce téměř každé čtvrté slovo.

V Minecraftu bylo zrušeno krmení papoušků sušenkami. Hráči by to totiž mohli zkoušet i v realitě, což by nebylo dobré – sušenky jsou pro zažívací systém papoušků nebezpečné. Ve hře Second Life zase bude deaktivováno tisíce králíčků, prý porušují autorské právo.

Možnost vesmírného pohřbu se pomalu přibližuje. Společnost Elysium Space slibuje, že jen za 2500 dolarů na oběžnou dráhu vynese část popela zesnulého. Družice s ostatky lidí bude přibližně dva roky kroužit po oběžné dráze Země a potom shoří v atmosféře.

Velký box, do kterého se naskládají miniaturní urny

Procesory od Intelu možná rozšíří nová řada Core i9. Přesunout by se do ní měly nejvýkonnější procesory, které se dosud spadaly pod i7.

Amazon uvedl nové vylepšené verze svých nejlevnějších tabletů Amazon Fire. Vyjdou jen na 50 nebo 80 dolarů.

Milované i nenáviděné emoji ve tvaru blobů na Androidu skončí. Android O přinese novou sadu emoji, které už budou vypadat standardněji a kulatěji.