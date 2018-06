 »   »  Facebook tajně prodával data firmám, Google nebude vyvíjet inteligentní zbraně

Facebook prodával soukromá data uživatelů firmám

Pokud si vzpomeneme na vše, co s robotickým výrazem v obličeji dosvědčil Mark Zuckerberg před americkými kongresmany i evropskými představiteli, musíme dospět k závěru, že buď lhal, zamlžoval, nebo jsou mylné následující nové informace.

Každopádně The Wall Street Journal objevil, že společnost umožňovala vybraným firmám přístup k datům uživatelů sítě i poté, co dle svých slov v roce 2015 tento přístup zařízla. Tyto dohody, známé jako whitelisty, dávaly přístup k informacím přátel, a to včetně telefonních čísel a nějaké další uživatelské metriky. Mezi těmito „VIP firmami“ byly třeba RBC Capital Markets a Nissan Motors. Tolik nejmenovaný zdroj WSJ pocházející z Facebooku.

Bývalý člen a ředitel jednoho úřadu při americké Federální obchodní komisi (FTC), David Vladeck, uvedl, že taková praktika by přímo porušovala dohodu Facebooku s FTC. A to je obecně pro firmy obvykle poměrně velký prů…švih.

Facebook se k věci již vyjádřil, a to v tom duchu, že jsou informace zmatené ve dvou věcech. Za prvé v roce 2014 dostaly firmy 1 rok na přechod na nové API platformy, přičemž některé požádaly o krátké prodloužení této lhůty. A za druhé, nové dohody se týkaly jen možnosti uživatelů sdílet širší seznam přátel, nikoli jejich soukromých informací jako fotek či zájmů.

Závěr si udělejte sami třeba v kontextu toho, že Facebook tuhle omylem učinil veřejnými soukromé příspěvky 14 miliónů lidí.

Google tvrdí, že jeho AI nebude zbraní

Obavy mnoha lidí ze stále rostoucích schopností různých verzí umělých inteligencí Googlu se snaží rozptýlit sám šéf firmy Sundar Pichai. Aktuálně platí, že AI není vyvíjena ani připravována k nasazení ani ve zbraních, ani ve sledovacích systémech. Pichai dodává, že Google vyvíjí AI pro veřejné blaho a vše je v souladu se zabezpečením soukromí uživatelů. Seznam zakázaných použití AI zahrnuje výše uvedené zbraně i sledovací systémy, ale například nevylučuje možnost materiálních škod v ospravedlnitelných případech – toto ve stručnosti tedy nejspíš můžeme parafrázovat následovně:

Řečeno slovy šéfa Googlu: „…stane se tak pouze tam, kde věříme, že výhody výrazně převáží nad riziky.“

Reakce Pichaie přišla samozřejmě v kontextu projektu Maven, který využívá Googlí AI pro zpracování záběrů z dronů, které mohou zlepšit zaměřování armádních cílů. Inženýři před časem podepsali petici směrovanou Googlu a někteří dokonce na protest podali výpověď. Krátce nato Google oznámil, že se projektu Maven amerického Pentagonu, který se na vyhodnocování záběrů dronů zaměřuje, do budoucna nebude nadále účastnit.

Krátce