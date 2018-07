 »   »  Facebook sdílel data s čínskými firmami, stovky otázek jsou stále bez odpovědi

Facebook sdílel data uživatelů s 52 firmami

Dle nejnovějších zjištění plynoucích z obří 747stránkové zprávy Facebooku pro příslušnou státní komisi sdílela firma data uživatelů s 52 společnostmi po celém světě. Mimo jiné šlo o čínské firmy Alibaba, Huawei, Lenovo či Oppo, S 38 z nich už Facebook spolupráci ukončil, 7 dalším doběhne smlouva v průběhu července až října tohoto roku.

Tři partnerství ale budou pokračovat, a to s firmami Apple, Amazon a Tobii – poslední jmenovaná jej potřebuje pro svoji oči sledující aplikaci, která činí Facebook přístupným uživatelům s ALS. Běží také spolupráce s Alibabou, Mozillou a Operou, a to na možnosti používání notifikací v prohlížečích, nicméně ta nezpřístupňuje data přátel daného uživatele Facebooku.

Facebook dále potvrdil, že dal 61 subjektům půlroční čas na to, aby změnili svoje praktiky sběru dat, a to v roce 2014. Tyto subjekty zahrnovaly například Hinge a Spotify. Dalších 5 subjektů mohlo mít přístup k omezeným datům přátel skrze beta test, nicméně zde to Facebook více neupřesnil.

Tyto detaily pochází ze zprávy, která de facto navazuje na 452stránkový soubor odpovědí na otázky kongresu, které Zuckerberg nedokázal (či nechtěl) zodpovědět přímo během slyšení před americkými zákonodárci. Ale ani tak zatím nemá svět odpovědi na vše. Stejně tak nezodpověděl stovky otázek, které shromáždila kongresmanka Anna Eshoo od svých voličů.

Vyšel Linux Mint 19

Dle očekávání byla vydána nová verze Mintu, tentokrát založená na Ubuntu 18.04 LTS. To mimo jiné znamená, že bezpečnostní aktualizace z Ubuntu světa budou k dispozici celých 5 let.

Mezi dalšími novinkami Mintu 19 najdeme nástroj Timeshift. Aktualizační nástroj nyní ve výchozím nastavení instaluje všechny bezpečnostní aktualizace. Sysétm lépe podporuje kombinaci používání balíčků deb a Flatpak. Další novinky jdou ruku v ruce s verzí desktopového prostředí, kterou si zájemce zvolí. K dispozici je Cinnamon (poznámky), MATE (poznámky) a Xfce (poznámky).

Krátce

Aktualizované FreeBSD 11.2 přináší nové verze OpenSSL 1.0.2o a OpenSSH 7.5p1, šestou verzi kompilátoru Clang či také nové verze desktopů GNOME 3.18 a KDE 4.14.3. Detailní přehled novinek je k dispozici.

Raspbian 2018–06–27 přináší nový nástroj pro prvotní nastavení systému, nástroj pro doporučené aplikace, vylepšený prohlížeč PDF souborů qpdfView.

Samsung představil inovované snímače ISOCELL Plus, které dopraví na fotodiody ještě více fotonů než předchozí generace. Firma hovoří až o 15% lepší citlivosti na světlo a lepším přenosu barev. Výhledově na těchto snímačích postaví příští generace chytrých telefonů s 20Mpix a více.



Autor: Samsung Samsung ISOCELL Plus