 »   »  Facebook se dohodl s FTC, F2FS dostává podporu swapu

Facebook se dohodl s FTC, zaplatí obří pokutu

Jak víme od aféry Cambridge Analytica (i dříve), facebook má poměrně laxní přístup ke správě osobních údajů uživatelů sítě, resp. specifický výklad vlastní morálky v této věci. Specifický natolik, že si v posledních letech nadělal opravdu hodně problémů, pročež pro americkou společnost jeden z těch největších byla Fedrální obchodní komise (FTC).

Ta to facebooku aktuálně spočítala na 5 miliard dollarů pokuty. Komisaři souhlasili s tím, že se touto částkou facebook v podstatě „vykoupí“ ze svého velkého průšvihu. Složení komise přitom bylo takové, že tři republikáni hlasovali pro schválení této dohody a dva demokrati byli proti – dá se tedy říci, že facebook měl hodně velké štěstí.

Kromě pokuty se ale hovoří i o určitých restrikcích vůči facebooku týkajících se sledování či přímo regulace jeho činnosti, tyto věci ale nebyly upřesněny. Každopádně uvedená pokuta je vůbec největší, jakou kdy komise udělila technologické společnosti.

Vyšla Clonezilla live 2.6.2–15

Významná vylepšení a opravy chyb, tak shrnuje Steven Shiau poslední vydání linuxové distribuce Colezilla live. Povýšen byl GNU/Linux v pozadí, jádro zde najdeme ve vezi 4.19.37–5 a vše ostatní odpovídá Debianu Sid ze 7. července 2019. Vylepšen je mechanismus pro aktualizaci bootovacího záznamu v UEFI nvram, bootovací záznamy pak byly přetříděny (a díky přítomnosti velkého písma se počítá i s HiDPI monitory. Aktualizovány jsou některé překlady. Systém nově také obsahuje balíček rdfind (hledání duplicitních souborů). Balíček live-boot nyní místo kernelového modulu ntfs.ko používá ntfs-3g pro oddíly s tímto souborovým systémem.

F2FS dostává podporu swapu

Souborový systém z dílen Samsungu bude s vydáním jádra Linux 5.3 zase o něco použitelnější. Rychlý F2FS cílící na flash paměti a využívaný mimo jiné na Androidu totiž dostane podporu swapu, a to tak, že pro „swapování“ bude využíván přímý I/O přístup, což dále zvýší výkon.

Dále F2FS dostane podporu před-alokování fyzických bloků pro soubor, aby se tak předěšlo jeho fragmentaci při append-only použití. Dále pak lepší kontrolu stavu a různé další opravy chyb. Podrobnosti popisuje Jaegeuk Kim v pull requestu – ten svého času prošel od Samsungu přes Motorolu a Huawei, aby nyní uř dva roky dlel v Googlu a v jádru měl na starosti právě správu F2FS.

YouTube opět táhne proti MP3 ripperům

Pár dalších online stránek poskytujících ripování MP3 skladeb z YouTube videí nefunguje. Kromě samotného YouTube jim po krku jdou vlastníci práv, resp. jejich zástupci. Nově například Dlnowsoft.com dostává na svopje požadavky na stream pouze HTTP Error 429: Too Many Requests , podobně je na tom i Mp3-youtube.download (to prozměnu vídají hlášku „this URL does not exist“) a podle všeho odpadla i jedna z vůbec nejpopulárnějších stránek na internetu, web Onlinevideoconverter.com (zde třeba Vimeo ještě ripnout lze, ale YouTube již také nefunguje).

Jak dodává TorrentFreak, tyto stránky v těchto dnech spojuje jediné: nebyli nijak ze strany YouTube varování. Otázkou však je, proč by měli.

KDE Frameworks 5.60 přináší spoustu novinek

Balík knihoven, na kterých běhá například desktop KDE Plasma přichází s pravidelnou novou verzí. Ta povyšuje minimální verzi Qt s níž běží na 5.11. Tvůrci opravili spoustu chyb v Baloo, Dále zde najdeme nová Bluetooth API BluezQt jak pro přenos médií, tak pro podporu Low Energy (LE) varianty. Řadu oprav dostal i KIO, stejně tak spoustu vylepšení Kirigami. Pracovalo se i na KWaylandu (najdeme zde návrh protokolu podporujícího tzv. keystate dataengine)

Solid podporuje zobrazení souborových systémů přes fstab, zvýrazňování syntaxe v KDE bylo aktualizováno pro C++20, CMake 3.15 a vylepšeno u Fortranu (nově přelicencováno na MIT).