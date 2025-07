FAISS: knihovna pro rychlé a efektivní vyhledávání podobných vektorů (2. část)

Obsah

Na úvodní článek o knihovně FAISS dnes navážeme. Zabývat se přitom budeme sice na první pohled relativně snadnou otázkou, která však má několik odpovědí – které vektory považujeme za podobné a které nikoli. Odpověď pochopitelně do značné míry závisí na tom, jakou metriku při porovnávání vektorů použijeme. Z mnoha teoreticky použitelných metrik se nejčastěji využívá metrika L2 a taktéž metrika založená na výpočtu skalárního součinu normalizovaných vektorů. Dnes si na několika demonstračních příkladech vysvětlíme, jakým způsobem se tyto metriky od sebe odlišují, proč musí být vektory normalizovány (při použití skalárního součinu) i to, jakým způsobem je možné nalézt vektory, které se od zadaného vektoru nejvíce odlišují.

Poznámka: všechny příklady sice budou pro jednoduchost a názornost používat vektory se dvěma složkami (ty se snadno vizualizují), ovšem všechny příklady jsou bez problémů rozšiřitelné i pro vícedimenzionální prostory – za předpokladu, že v nich jsou definovány metriky L2 i skalární součin.

2. Vizualizace koncových bodů vektorů v rovině

Ve všech demonstračních příkladech, s nimiž se postupně seznámíme v dnešním článku, budeme nějakým způsobem vizualizovat dvoudimenzionální vektory v rovině. K dispozici máme dvě základní metody. Buď vykreslíme pouze koncové body vektorů a nebo vektory vykreslíme formou orientovaných šipek. Podívejme se nejdříve na první z těchto způsobů, protože je jednodušší a navíc nám umožní vykreslení i několika tisíc vektorů. K vizualizaci pro jednoduchost použijeme knihovnu Matplotlib s jejímiž (některými) možnostmi jsme se seznámili v článku Tvorba grafů v Jupyter Notebooku s využitím knihovny Matplotlib.

Nejprve si necháme vygenerovat N vektorů s DIMENSIONS dimenzemi (přičemž DIMENSIONS=2):

# náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32")

Výsledkem bude dvourozměrná matice se dvěma sloupci a N řádky. První sloupec obsahuje x-ové souřadnice, sloupec druhý pak souřadnice y-ové. Takové body lze s využitím Matplotlibu vykreslit snadno:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5)

Do grafu přidáme legendu (popisek, razítko), mřížku a graf si necháme vykreslit a popř. i uložit do souboru:

# přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-9.png") # zobrazení grafu plt.show()

Výsledek může vypadat následovně:

Obrázek 1: Vizualizace koncových bodů vektorů v rovině Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úplný zdrojový kód skriptu:

# Knihovna FAISS # # - vizualizace koncových bodů vektorů v rovině import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-9.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-9.py

3. Vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě L2 metriky

V dalším kroku v grafu zvýrazníme ty vektory, které jsou nejpodobnější zadanému vstupnímu vektoru. Podobnost bude rozpoznávána na základě standardní L2 metriky, což znamená, že se vlastně získá sekvence vektorů, jejichž koncové body jsou nejblíže zadanému vektoru. Opět budeme pracovat v rovině, tj. konstanta DIMENSIONS bude nastavena na hodnotu 2.

V prvním kroku vytvoříme množinu N dvoudimenzionálních vektorů a zkonstruujeme z nich index založený na již zmíněné metrice L2:

# náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě vzdáleností index = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index.add(vectors)

Dále v této množině nalezneme K vektorů, jejichž koncové body jsou nejblíže koncovému bodu vektoru query_vector:

# najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(query_vector, K)

Vykreslení grafu bude nyní probíhat ve třech krocích:

Vykreslení původní množiny náhodných vektorů Vykreslení nejpodobnějších vektorů odlišnou barvou (původní vektory resp. jejich koncové body se překreslí) Vykreslení zvýrazněného koncového bodu vektoru query_vector

Vykreslení bude probíhat následovně:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10)

A takto by mohl vypadat výsledek:

Obrázek 2: Vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě L2 metriky Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: červené body by měly tvořit kruh. Ostatně si to vyzkoušejme na větším množství vektorů:

Obrázek 3: Na tomto grafu je zobrazeno 10000 koncových bodů vektorů, přičemž 5000 z nich je zvýrazněno, protože jsou nejpodobnější vektoru s koncovým bodem [0.5, 0.5] Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

4. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který po svém spuštění vykreslí koncové body tisícovky vektorů s vyznačením jednoho sta vektorů, které se nejvíce podobají vektoru [0.5, 0.5], vypadá následovně. Celkový počet vektorů je možné ovlivnit hodnotou konstanty N, počet nejpodobnějších vektorů pak konstantou K:

# Knihovna FAISS # # - vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě L2 metriky # - vektory nejsou normalizovány import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě vzdáleností index = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index.add(vectors) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]).astype("float32") # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-A.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-A.py

5. Nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s nenormovanými vektory

Pokusme se nyní vyhledat nejpodobnější vektory nikoli na základě metriky L2, ale podle hodnoty skalárního součinu vektoru query_vector s vektory z původní množiny. Pro tento účel upravíme zdrojový kód provádějící konstrukci indexu do následující podoby:

# konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(vectors)

Zbytek demonstračního příkladu, tj. vykreslení koncových bodů náhodných vektorů, nejpodobnějších vektorů a taktéž koncového bodu vektoru query_vector, zůstane naprosto stejný:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10)

Výsledky ovšem v tomto případě budou zcela odlišné, protože nejpodobnější vektory nyní ani zdaleka nebudou vektory „nejbližšími“. To je zcela jasně patrné z grafu, který je skriptem vykreslen:

Obrázek 4: Nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s nenormovanými vektory Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

6. Úplný zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu, který po svém spuštění nejpodobnější vektory na základě skalárního součinu, vypadá takto:

# Knihovna FAISS # # - vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu # - vektory nejsou normalizovány import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(vectors) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]).astype("float32") # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-B.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-B.py

7. Vliv normalizace vektorů při vyhledávání na základě skalárního součinu

Již minule jsme si řekli, že aby vyhledávání podobných vektorů na základě skalárního součinu dávalo korektní výsledky, musí být vektory normalizovány. Přitom je nutné normalizovat jak vektory vkládané do indexu, tak i query_vector, tj. vektor, k němuž hledáme jemu nejpodobnější vektory z indexu.

Normalizaci je možné v praxi realizovat různými způsoby (některé nabízí přímo knihovna Numpy atd.), ovšem můžeme ji provést i „ručně“, tj. například následujícím kódem, který postupně nahradí všechny nenormalizované vektory jejich normalizovanými variantami:

# normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] normalized = np.linalg.norm(vector) vector /= normalized vectors[i] = vector

Poznámka: v případě potřeby si přidejte kontrolu na nulové vektory.

Stejným způsobem můžeme provést normalizaci vektoru query_vector:

# vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) normalized = np.linalg.norm(query_vector) query_vector /= normalized

Nyní by mělo být z výsledného grafu patrné, že se skutečně našly nejpodobnější vektory, což v případě vektorů normalizovaných (jejich koncové body leží na jednotkové kružnici) znamená vektory s podobnými směrnicemi. Všechny tyto podobné vektory (červené značky) tedy nalezneme nalevo a napravo od query_vectoru (modrá tečka):

Obrázek 5: Vliv normalizace vektorů při vyhledávání na základě skalárního součinu Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

8. Úplný zdrojový kód čtvrtého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu, který po svém spuštění vyhledá a vykreslí nejpodobnější normalizované vektory na základě skalárního součinu, vypadá následovně:

# Knihovna FAISS # # - vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu # - vektory jsou normalizovány import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] normalized = np.linalg.norm(vector) vector /= normalized vectors[i] = vector # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(vectors) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) normalized = np.linalg.norm(query_vector) query_vector /= normalized # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-C.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-C.py

9. Vykreslení nejpodobnějších vektorů před jejich normalizací

Nyní si předchozí demonstrační příklad nepatrně upravíme. Budeme sice stále hledat nejpodobnější vektory s využitím skalárního součinu (aplikovaného na normalizované vektory – což je jediný korektní způsob), ovšem vykreslovat budeme vektory původní, tj. ještě před jejich normalizací. To si vyžádá určité zásahy do zdrojového kódu.

Normalizace vektorů z matice vectors do nové matice pojmenované normalized (kopie původní matice je ovšem poměrně nešťastný trik):

# náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm

Index bude zkonstruován na základě normalizovaných vektorů:

# konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(normalized)

I query_vector bude mít svoji normalizovanou podobu uloženou do proměnné normalized_query_vector:

# vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm

Vykreslovat ovšem budeme původní varianty vektorů – viz podtržené části kódu:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10)

Z vizualizovaných výsledků je patrné, že nejpodobnější jsou takové vektory, které mají směrnici blízkou vektoru query_vector, ovšem zcela se ignoruje vzdálenost koncových bodů (ta nemá na výsledky vyhledání žádný vliv):

Obrázek 6: Nejpodobnější vektory nalezené s využitím skalárního součinu jejich normalizovaných variant. Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

10. Úplný zdrojový kód pátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu, který po svém spuštění vykreslí nejpodobnější nejpodobnější vektory v jejich původní (nenormalizované) podobě na základě skalárního součinu, vypadá následovně:

# Knihovna FAISS # # - vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu # - vektory jsou normalizovány # - vykresleny jsou ovšem původní vektory import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(normalized) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(normalized_query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-D.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-D.py

11. Vykreslení vektorů formou orientovaných šipek

Prozatím jsme vektory vykreslovali formou bodů, přesněji řečeno souřadnic jejich koncových bodů. Ovšem zejména při zkoumání výsledné skupiny vektorů získaných s využitím skalárního součinu může být výhodnější všechny vektory vykreslit formou orientovaných šipek. Ty mohou (ale nemusí) vycházet z počátku souřadného systému. Jak toho dosáhnout v knihovně Matplotlib? Jedna z možností spočívá v tom, že se každý vektor vykreslí do grafu funkcí matplotlib.pyplot.arror. To znamená úpravy našeho skriptu:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných vektorů for i in range(vectors.shape[0]): plt.arrow(0, 0, vectors[i, 0], vectors[i, 1], head_width=0.02, head_length=0.02, color="black") # vykreslení nejpodobnějších vektorů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] for i in range(xs.shape[0]): plt.arrow(0, 0, xs[i], ys[i], head_width=0.02, head_length=0.02, color="red") # vykreslení vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.arrow(0,0, x, y, head_width=0.03, head_length=0.03, color="blue")

Celé vykreslení grafu je pomalejší, ovšem netvoříme interaktivní aplikace, takže nepatrné zdržení nemusí být v tomto případě kritické.

Výsledný graf může vypadat následovně:

Obrázek 7: Vykreslení vektorů formou orientovaných šipek Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

12. Úplný zdrojový kód pátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu, který po svém spuštění vykreslí všechny vektory (vstupní i nalezené) formou orientovaných šipek, vypadá následovně:

# Knihovna FAISS # import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=100 K=10 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(normalized) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(normalized_query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných vektorů for i in range(vectors.shape[0]): plt.arrow(0, 0, vectors[i, 0], vectors[i, 1], head_width=0.02, head_length=0.02, color="black") # vykreslení nejpodobnějších vektorů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] for i in range(xs.shape[0]): plt.arrow(0, 0, xs[i], ys[i], head_width=0.02, head_length=0.02, color="red") # vykreslení vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.arrow(0,0, x, y, head_width=0.03, head_length=0.03, color="blue") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-E.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-E.py

13. Vykreslení vektorů po jejich normalizaci formou orientovaných šipek

Triviálním způsobem lze navíc upravit způsob vykreslení grafu tak, že se sice vektory budou stále vykreslovat formou orientovaných šipek, ovšem nyní pro vykreslení použijeme normalizované formy vektorů, nikoli jejich původní podoby. To znamená, že následující část skriptu nepatrně upravíme:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných vektorů for i in range(vectors.shape[0]): plt.arrow(0, 0, vectors[i, 0], vectors[i, 1], head_width=0.02, head_length=0.02, color="black") # vykreslení nejpodobnějších vektorů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] for i in range(xs.shape[0]): plt.arrow(0, 0, xs[i], ys[i], head_width=0.02, head_length=0.02, color="red") # vykreslení vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.arrow(0,0, x, y, head_width=0.03, head_length=0.03, color="blue")

Provedeme náhradu podtržených částí kódu na:

# vykreslení všech náhodně vygenerovaných vektorů v jejich normalizované podobě for i in range(normalized.shape[0]): plt.arrow(0, 0, normalized[i, 0], normalized[i, 1], head_width=0.02, head_length=0.02, color="black") # vykreslení nejpodobnějších vektorů v jejich normalizované podobě xs = normalized[:,0][indices][0] ys = normalized[:,1][indices][0] for i in range(xs.shape[0]): plt.arrow(0, 0, xs[i], ys[i], head_width=0.02, head_length=0.02, color="red") # vykreslení vektoru (v normalizované podobě), ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = normalized_query_vector[0][0] y = normalized_query_vector[0][1] plt.arrow(0,0, x, y, head_width=0.03, head_length=0.03, color="blue")

Opět se podívejme na to, jak vypadá výsledný graf získaný tímto způsobem upraveným skriptem:

Obrázek 8: Vykreslení normalizovaných vektorů formou orientovaných šipek Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

14. Úplný zdrojový kód šestého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního šestého demonstračního příkladu, který po svém spuštění vykreslí všechny vektory (vstupní i nalezené – ovšem po jejich normalizaci) formou orientovaných šipek, vypadá následovně:

# Knihovna FAISS # import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=100 K=10 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(normalized) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(normalized_query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných vektorů for i in range(vectors.shape[0]): plt.arrow(0, 0, normalized[i, 0], normalized[i, 1], head_width=0.02, head_length=0.02, color="black") # vykreslení nejpodobnějších vektorů xs = normalized[:,0][indices][0] ys = normalized[:,1][indices][0] for i in range(xs.shape[0]): plt.arrow(0, 0, xs[i], ys[i], head_width=0.02, head_length=0.02, color="red") # vykreslení vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = normalized_query_vector[0][0] y = normalized_query_vector[0][1] plt.arrow(0,0, x, y, head_width=0.03, head_length=0.03, color="blue") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-F.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-F.py

15. Vyhledání a vykreslení nejvíce NEpodobných vektorů

S vyhledáváním nejpodobnějších vektorů na základě skalárního součinu souvisí i ještě jedna zajímavá a potenciálně užitečná funkcionalita – schopnost vyhledat ty vektory, které jsou nejméně podobné původnímu vektoru. Celý postup je vlastně až triviálně jednoduchý – sice budeme stále vyhledávat nejpodobnější vektory, ovšem nikoli k původnímu vektoru query_vector, ale k jeho otočené podobě -query_vector (resp. přesněji řečeno k jeho normalizované otočené podobě). To je vlastně jediná potřebná změna (viz podtržená část zdrojového kódu):

# vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(-normalized_query_vector, K)

Výsledek by měl vypadat zhruba následovně – zvýrazněny jsou ty vektory, jejichž směrnice je nejvíce odkloněna:

Obrázek 9: Výsledek snahy o nalezení nejméně podobných vektorů s využitím knihovny FAISS Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

16. Úplný zdrojový kód sedmého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního sedmého demonstračního příkladu, který po svém spuštění získá a zvýrazní nejvíce nepodobné vektory, vypadá takto:

# Knihovna FAISS # import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float32") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatIP(DIMENSIONS) index.add(normalized) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]) norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(-normalized_query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-G.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-G.py

17. Datové typy prvků vektorů: float32, float16 a bfloat16

V úvodním článku o knihovně FAISS jsme si řekli, že prvky vektorů, které knihovna FAISS dokáže zpracovat, musí být typu float32, float16 nebo bfloat16. Všechny tři datové typy mají své využití – float32 poskytuje nejpřesnější výsledky (pokud jsou vyžadovány), float16 dokáže zmenšit paměťové nároky modelů na polovinu a bfloat16 lze navíc realizovat i na GPU (a mnohé modely jsou z tohoto důvodu založeny na vektorech s prvky tohoto typu).

Typ float32 je v současnosti naprosto standardní (dopovídá float v céčku) a je plně podporován moderními mikroprocesory v rozšířeních instrukčních sad SSE i AVX. Typ float16 je podporován jen minimálně v rozšíření F16C (CVT16) v SSE5 (vlastně se jen jedná o čtyři konverzní instrukce) a taktéž v F16 (AVX-512) – zde již jsou podporovány všechny základní operace. A formát bfloat16 je podporován v rozšíření BF16 (taktéž AVX-512). Zde můžeme vidět zvláštní rozdíl mezi float16 a bfloat16, protože rozšíření BF16 je minimalistické, ovšem podporuje i skalární součin (aneb konzistence na prvním místě).

Vzhledem k tomu, že knihovna Numpy podporuje práci s hodnotami typu float16, můžeme si otestovat, jak vlastně probíhá konstrukce indexu i vyhledání nejpodobnějších vektorů v případě, že prvky vektorů jsou právě tohoto typu (a jsou tedy méně přesné a s menším rozsahem):

# Knihovna FAISS # # - vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě jejich vzdálenosti # - vykresleny jsou původní vektory # - složky všech vektorů jsou typu float16 import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt DIMENSIONS=2 N=1000 K=100 # náhodné vektory v rovině [0,0] - [1,1] vectors = np.random.rand(N, DIMENSIONS).astype("float16") normalized = np.matrix.copy(vectors) # normalizace vektorů for i in range(len(vectors)): vector = vectors[i] norm = np.linalg.norm(vector) normalized[i] = vector / norm # konstrukce indexu pro vyhledávání na základě skalárního součinu index = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index.add(normalized) # vektor, ke kterému budeme počítat vzdálenost query_vector = np.array([[0.5, 0.5]]).astype("float16") norm = np.linalg.norm(query_vector) normalized_query_vector = query_vector / norm # najít K nejbližších vektorů distances, indices = index.search(normalized_query_vector, K) # --- graf --- # velikost grafu plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) # vykreslení všech náhodně vygenerovaných bodů plt.plot(vectors[:,0], vectors[:,1], "+k", label="original vectors", markersize=5) # vykreslení nejbližších bodů xs = vectors[:,0][indices][0] ys = vectors[:,1][indices][0] plt.plot(xs, ys, "+r", label="nearest vectors", markersize=5) # vykreslení koncového bodu vektoru, ke kterému hledáme K nejbližších vektorů x = query_vector[0][0] y = query_vector[0][1] plt.plot(x, y, "ob", label="query vector", markersize=10) # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) # vykreslení grafu do souboru plt.savefig("faiss-H.png") # zobrazení grafu plt.show()

I přes menší přesnost výpočtů by výsledky měly být prakticky totožné s demonstračním příkladem, ve kterém byly vektory reprezentovány s využitím prvků typu float32:

Obrázek 10: Nejbližší vektory nalezené v případě, že index obsahuje vektory s prvky typu float16 Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-H.py

18. Benchmark: porovnání rychlosti vyhledávání vektorů s prvky typu float16 a float32

Nyní bude zajímavé zjistit, jak rychlé či naopak pomalé je vyhledávání podobných vektorů v případě, že namísto prvků typu float32 použijeme prvky typu float16 (a tedy přibližně jen polovinu operační paměti). Testování je provedeno na počítači s rozšířením instrukční sady AVX, ovšem již ne AVX-512 (ovšem F16C podporováno je). Pro tento účel upravíme benchmark z původního článku do této podoby:

# Knihovna FAISS # # - benchmark rychlosti nalezení nejpodobnějších vektorů # - vizualizace výsledků formou grafu # - porovnání float16 a float32# - porovnání float16 a float32# - porovnání float16 a float32 from time import time import faiss import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def similarity_search(n, k, float_type): # pocet dimenzi DIMENSIONS=128 # nahodne vektory data = np.random.rand(n, 128).astype(float_type) # konstrukce indexu pro vyhledavani na zaklade vzdalenosti index = faiss.IndexFlatL2(DIMENSIONS) index.add(data) t1 = time() # vektor, ke kteremu budeme pocitat vzdalenost query_vector = np.random.rand(1, DIMENSIONS).astype(float_type) # pocet nejblizsich bodu distances, indices = index.search(query_vector, k) t2 = time() return n, t2-t1 def benchmark(from_n, to_n, steps, float_type): ns = [] ts_search = [] for n in np.linspace(from_n, to_n, steps): print(n) n, t_search = similarity_search(int(n), 1, float_type) ns.append(n) ts_search.append(t_search) return ns, ts_search #for n in np.linspace(1000000, 10000000, 10): from_n = 1000000 to_n = 10000000 steps = 10 ns, float16_times = benchmark(from_n, to_n, steps, "float16") _, float32_times = benchmark(from_n, to_n, steps, "float32") plt.plot(ns, float16_times, "r-", label="float16") plt.plot(ns, float32_times, "b-", label="float32") # přidání legendy plt.legend(loc="upper left") # povolení zobrazení mřížky plt.grid(True) plt.savefig(f"faiss_benchmark_3.png") # zobrazení grafu plt.show()

Poznámka: tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-I.py

Z výsledků je patrné, že při použití CPU (FAISS existuje i pro GPU) nejsou časové rozdíly prakticky patrné:

Obrázek 11: Porovnání rychlosti vyhledání podobných vektorů s prvky typu float16 a float32. Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady vytvořené v Pythonu a popsané v předchozím i v dnešním článku najdete v repositáři https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/. Následují odkazy na jednotlivé příklady:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 faiss-1.py seznamy souřadnic bodů v rovině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-1.py 2 faiss-2.py konstrukce matice se souřadnicemi bodů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-2.py 3 faiss-3.py konstrukce indexu pro vyhledávání na základě vzdálenosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-3.py 4 faiss-4.py nalezení nejbližších bodů k zadaným souřadnicím – výpis indexů nalezených bodů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-4.py 5 faiss-5.py nalezení nejbližších bodů k zadaným souřadnicím – výpis souřadnic nalezených bodů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-5.py 6 faiss-6.py vyhledávání bodů na základě skalárního součinu bez normalizace vektorů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-6.py 7 faiss-7.py vyhledávání bodů na základě skalárního součinu s normalizací vektorů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-7.py 8 faiss-8.py jednoduchý benchmark rychlosti vyhledávání knihovnou FAISS https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-8.py 9 faiss-9.py vizualizace koncových bodů vektorů v rovině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-9.py 10 faiss-A.py vykreslení nejpodobnějších vektorů získaných na základě L2 metriky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-A.py 11 faiss-B.py nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s nenormovanými vektory https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-B.py 12 faiss-C.py nalezení nejpodobnějších vektorů získaných na základě skalárního součinu: varianta s normovanými vektory https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-C.py 13 faiss-D.py vykreslení nejpodobnějších vektorů před jejich normalizací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-D.py 14 faiss-E.py vykreslení vektorů formou orientovaných šipek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-E.py 15 faiss-F.py vykreslení vektorů po jejich normalizaci formou orientovaných šipek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-F.py 16 faiss-G.py vyhledání a vykreslení nejvíce NEpodobných vektorů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-G.py 17 faiss-H.py vyhledání podobných vektorů se složkami typu float16 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-H.py 18 faiss-I.py jednoduchý benchmark rychlosti vyhledávání knihovnou FAISS: rozdíly mezi float16 a float32 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/faiss-I.py 19 pyproject.toml soubor s projektem a definicí závislostí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/faiss/pyproject.toml

