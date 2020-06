 »   »  Falcon 9 od SpaceX létá na kapalný kyslík, letecký petrolej a Linux

Celý svět na konci května 2020 s napětím sledoval, zda se podaří start první soukromé vesmírné lodě s lidskou posádkou a zároveň první americký start po devíti letech. Vše se nakonec na druhý pokus podařilo a loď Crew Dragon dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici dva astronauty, kterými jsou Bob Behnken a Doug Hurley.

Nosičem byla znovu použitelná raketa Falcon 9 od společnosti SpaceX. Ta létá na kapalný kyslík, čistý letecký petrolej a také na Linux. Stejně jako spousta jiných kritických zařízení, včetně největších světových superpočítačů, se i tato vesmírná technika spoléhá na Linux.

Vývojáři SpaceX jsou docela otevření a netají se tím, jaký software a technologie ve svých strojích používají. Co se ukrývá pod kryty takové rakety?

Hardware „docela obyčejný“

Vývojáři tvrdí, že používají „docela obyčejné procesory“. Neuvádějí sice přesný model, ale jde prý o samostatné čtyřjádrové čipy, výkonnostně podobné tomu, co byste našli v pět let starých chytrých telefonech.

Je známo, že počítače ve vesmírných lodích nepatří k nejnovějším výkřikům techniky. Na Mezinárodní vesmírné stanici se například používají 20MHz procesory Intel 80386SX, jehož architektura pochází z osmdesátých let. V tomto případě ale nejde o běžný hardware, protože tyto čipy musí být odolné proti radiaci, aby vydržely vesmírné podmínky. Jejich vývoj trvá mnoho let a musí projít řadou zkoušek. NASA například očekává nový obecně použitelný procesor v roce 2021 [PDF] a měl by být založen na architektuře A53, která je známá například z Raspberry Pi 3.

V případě Falcon 9 jsou ovšem nároky výrazně nižší, protože jde o první raketový stupeň. Ten do vesmíru nelétá a drží se v bezpečné blízkosti Země, na kterou se také po odpojení automatizovaně vrací.

Řídicí software Falconu běží na třech samostatných počítačích, které se společně podílejí na procesu rozhodování. Využívají přitom aktorový model, kdy se všechny tři nezávislé systémy musejí shodnout na stejném výsledku. Každé procesorové jádro přitom vykonává svůj kód a pokud se výsledky neshodují, není příkaz odeslán k provedení.

O přijetí povelů se postarají počítače s architekturou PowerPC, které fungují jako soudci. Dostávají povely od všech tří řídicích počítačů a hlídají jejich shodu. Pokud se některá odpověď neshoduje s ostatními, je proces rozhodování restartován a začíná znovu. Pokud dorazí příkazy v pořádku, jsou předány soustavě mikrořadičů, které se už starají o ovládání lodních systémů.

Tento systém je označen jako zabezpečení pomocí redundance. Pro řízení rakety by teoreticky postačoval jediný z těchto počítačů a trojité řešení dovoluje zvýšit spolehlivost bez obrovských investic do specializovaného hardwarového řešení. Podobný přístup volí i výrobci moderních dopravních letadel.

Řídicí software v C++

Většina vývojářů sedí v ústředí v kalifornském městě Hawthorne a v Seattlu. Řídicí software rakety Falcon 9 je kompletně napsán v C++ a naplno využívá možností objektového programování. Vývojáři používají svobodné knihovny, zejména standardní knihovnu C++, ale i některé další. Počet je ale velmi omezený a vždy musí jít o prověřený software špičkové kvality.