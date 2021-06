Fedora Cloud 35 s Btrfs, Blender 3.0 se zdrží o 2 měsíce

Fedora Cloud 35 dostane v základu Btrfs

Pro pětatřicáté vydání Fedory ve variantě Cloud se připravuje řada novinek. Mezi ty schválené nově přibylo i použití souborového systému Btrfs jakožto výchozího, přechod byl schválen v rámci obvyklého jednání FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee).

Výhody přechodu na Btrfs jistě netřeba popisovat detailněji, jde třeba o transparentní kompresi na úrovni souborového systému, copy-on-write (CoW), reflinky a snapshoty, lepší integritu dat, online zmenšování a zvětšování oddílů atd. Podrobnosti přechodu shrnuje záznam na Wiki projektu.

Blender 3.0 se nejspíš zdrží o 2 měsíce

Tvůrci 3D animačního programu Blender cíleně zvolňují tempo vývoje nové velké verze 3.0. Cílem je dát vývojářům trochu oddychu v době všemožných lockdownů a omezení v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2, mimo jiné aby během vývojových prací neunikly nějaké detaily.

Zpoždění oproti původním plánům by mělo dosáhnout zhruba dvou měsíců, hlásí šéf projektu a Blender nadace Tom Roosendaal. K vydání tak patrně dojde někdy ve druhé polovině října. Pozitivním důsledkem odložení vydání verze 3.0 je to, že se výrazně zvyšuje šance, že se do trojky stihne odladění nového enginu Cycles X.

Kandidát na OpenSSL 3.0 je venku

OpenSSL 3.0 se blíží a tak zájemci mohou testovat Beta verzi, která slouží jako kandidát na ostré vydání. Trojka je velkým redesignem celého projektu a oproti aktuální řadě 1.1 přináší spoustu novinek (provider.based archietktura, nový kodér/dekodér, vylepšená podpora TLS, kompletní implementace Certificate Management Protocol (CMP), nová API či integrovaná podpora TLS kernel).

Nově je k dispozici pod licencí Apache 2.0. Podrobnosti detailně shrnuje Wiki projektu. Ostrá verze vyjde někdy na podzim tohoto roku.

LibreOffice 7.2 Beta s hromadou novinek

Velké množství novinek přinese v polovině srpna i nové vydání LibreOffice 7.2. Nyní je k dispozici první beta verze a s ní i možnost vyzkoušet si celkově vyšší výkon balíku, počáteční podporu GTK4, možnost kompilace do WebAssembly, mnohá vylepšení importních a exportních filtrů, definitivní přechod od vykreslování pomocí OpenGL ke Skia či nové vzory prezentací a alternativní tmavé téma LibreOffice Dark.

Rozsáhlý přehled novinek je k dispozici na Wiki projektu.

Wine 6.11 opravuje 33 chyb

Nová vývojová verze Wine 6.11 přidává podporu témat pro všechny zabudované programy. Dále všechny zbývající CRT matematické funkce importuje z Musl a nově i na macOS vyžaduje knihovnu libmpg123 pro podporu zvukového formátu MP3. Nově je také podporována kódová stránka 720 (arabská).

Opraveno je celkem 33 chyb, nejstarší čekala na záplatu bezmála 11 let, nejčerstvější pak pouhé 3 dny.

Left 4 Dead 2 používá Vulkan přes DXVK

Podobně jako Portal 2, i jiný titul, který táhl přechod Valve na SteamOS v době po uvedení Windows 8, tedy Left 4 Dead 2, dostává vylepšenou akceleraci přes API Vulkan, která používá DXVK, tedy rozhraní převádějící Direct3D volání na Vulkan.

Nový způsob renderování této hry stavějící na Source Engine od samotné Valve, lze aktivovat předvolbou -vulkan při spouštění hry. S ní současně přichází i lepší podpora ultra-wide monitorů. Vedle toho také hra nově nabízí určitá vylepšení běhu, správně také pracuje s nastaveným dpi monitoru (na HiDPI monitorech tak bude vše vypadat normálně) a došlo i na mnohé opravy chyb.

TSMC hlásí: riziková výroba 4nm procesem už na podzim

Tchaj-wanská výrobna čipů TSMC potvrzuje, že náběh 4nm procesu bude probíhat rychleji než se původně očekávalo. Riziková výroba pro vybrané zákazníky se rozeběhne už na podzim tohoto roku. Někdy na druhou polovinu příštího roku pak TSMC slibuje velkoobjemovou výrobu 3nm procesem.

Lze tedy očekávat, že příští generace produktů Apple ponese již 4nm čipy a připomeňme, že v této době by také měla nabíhat výroba mnohých produktů pro Intel. Vše samozřejmě závisí na tom, aby TSMC měla dostatek výrobních kapacit a vstupních surovin včetně vody, které se letos na Tchaj-wanu silně nedostává.