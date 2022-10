Fedora vylepšuje živá média, Ubuntu 23.04 bude Lunar Lobster

Fedora vylepšuje živá média

Tým kolem linuxové distribuce Fedora momentálně hledá způsob, jak vylepšit svoje živá média. Proces vytváření živých médií je už totiž docela zastaralý. V návrhu na změnu se počítá také s přepracováním uživatelského prostředí u živých médií a přidání nových funkcí, které zlepší práci s přepisovatelnými médii.

Pokud bude tento návrh akceptován, měli bychom se dočkat vylepšených živých médií už s vydáním Fedory 38, které je plánováno na první polovinu roku 2023.

Fedora 36

Ubuntu 23.04 bude Lunar Lobster

Nedávno vyšlo Ubuntu 22.10 a tím pádem byl zahájen vývoj Ubuntu 23.04. To by podle plánu mělo vyjít 27. dubna 2023 a jako každé vydání této linuxové distribuce potřebuje mít své kódové jméno. To je tradičně tvořeno dvěma slovy, které začínají na stejné písmeno.





Po Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu bude následovat písmeno L. Jelikož Líná Lama by asi nebyl nejlepší název operačního systému, vypadá to, že příští verze Ubuntu se bude jmenovat Lunar Lobster, tedy měsíční humr.

Lunar Lobster

Rhino Linux

Rolling Rhino Remix je pokus proměnit Ubuntu na průběžně aktualizovanou linuxovou distribuci. Snaha udržovat tuto distribuci neustále aktuální ale zabere spoustu času a energie, což donutilo vývojáře zamyslet se nad organizací celého projektu.





Nakonec bylo rozhodnuto o ukončení vývoje této distribuce a její nahrazení novou s názvem Rhino Linux. Tato distribuce bude také průběžně aktualizovaná, postavená na Ubuntu a bude používat prostředí Xfce a balíčkovací systém Pacstall.

Rolling Rhino Remix

uConsole

Společnost Clockwork Tech představila nové přenosné zařízení s názvem uConsole. Podle vyjádření tvůrců se jedná o fantastickou konzoli pro nezávislé vývojáře her a ložnicové programátory . Toto zařízení má hardwarovou QWERTY klávesnici, pětipalcový HD displej a jen napájen standardní dobíjecí baterií.

Základní deska s procesorem je snadno vyměnitelná a lze si vybrat s několika 64 bitových ARM procesorů a jednoho s architekturou RISC-V. Zařízení běží na otevřeném operačním systému Clockwork OS.

uConsole

Nově vydáno

Na Debianu postavená odlehčená distribuce antiX vydala novou verzi s číslovkou 22. Peropesis (personal operating system), minimalistická linuxová distribuce pouze s textovým prostředím vyšel ve verzi 1.8.Vyšla verze 8.10 z Debianu vycházející distribuce DietPi, určené primárně pro jednodeskové počítače. Nezávisle vyvíjený operační systém s monolitickým linuxovým jádrem Void je k dispozici ve verzi 20221001.