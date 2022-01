Femtolisp: dialekt LISPu tvořící součást jazyka Julia

Obsah

1. Femtolisp: varianta LISPu tvořící součást jazyka Julia

2. Různé implementace programovacího jazyka Scheme

3. Dialekty LISPu

4. Femtolisp jako součást programovacího jazyky Julia

5. Překlad Femtolispu s bootstrapingem

6. Skutečně minimalistická implementace?

7. Vylepšení REPLu jazyka Femtolisp

8. Základní vlastnosti jazyka Femtolisp

9. Funkce a speciální formy

10. Pojmenované funkce s proměnným počtem parametrů

11. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

12. Koncová rekurze

13. Typový systém Femtolispu

14. Lokální rozsah proměnných

15. Makrosystém

16. Reálné použití Femtolispu

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Předchozí části seriálu

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

„Almost everybody has their own lisp implementation. Some programmers' dogs and cats probably have their own lisp implementations as well. This is great, but too often I see people omit some of the obscure but critical features that make lisp uniquely wonderful. These include read macros like #. and backreferences, gensyms, and properly escaped symbol names. If you're going to waste everybody's time with yet another lisp, at least do it right damnit.“

Jeff Bezanson, autor jazyka Femtolisp a spoluautor jazyka Julia

Na stránkách Roota jsme si – jak již ostatně bylo zmíněno v perexu dnešního článku – popsali relativně velké množství různých dialektů a implementací programovacích jazyků LISP a Scheme (viz též osmnáctou kapitolu s odkazy na jednotlivé články o tomto tématu). Jednotlivé implementace se od sebe odlišují jak poskytovanými možnostmi (některé dialekty například nepodporují tradiční LISPovské tečka-dvojice, další zase nemají plnohodnotné TCO), podporou či naopak nepodporou nějakého standardu (R5RS, R6RS, R7RS, ANSI CommonLISP), tak i použitými technologiemi. V prozatím popsaných projektech tedy můžeme najít jak klasické interpretry, tak i překladače, a to buď překladače do strojového kódu, překladače do bajtkódu (JVM, WebAssembly), použití just-in-time překladače atd. Jednotlivé implementace se od sebe odlišují taktéž použitým správcem paměti (garbage collector) – což je technologie, která do značné míry ovlivňuje úspěch či neúspěch implementace LISPu/Scheme v produkčním prostředí.

Obrázek 1: Na tomto grafu evoluce programovacích jazyků můžeme vidět některé historicky významné programovací jazyky, s nimiž jsme se již setkali v seriálu o historii počítačů. Jedná se zejména o Fortran, Cobol, SNOBOL, Algol, APL, BASIC (resp. přesněji řečeno celá rodina jazyků nesoucích toho jméno) a samozřejmě taktéž o LISP a jeho varianty.

Poznámka: některé implementace Scheme či LISPu prošly dlouhým vývojem, během něhož došlo ke změně technologií, na nichž jsou postaveny, a to většinou bez nutnosti měnit zdrojové kódy programů napsaných v těchto jazycích. Typickým příkladem je GNU Guile , u něhož došlo ke změně technologie ve verzi 2.0 ( Boehm–Demers–Weiser GC ) a posléze taktéž ve verzi 2.2 (nový optimalizující překladač a nový virtuální stroj). To vedlo k urychlení reálných programů až o 30%.

Obrázek 2: Alonzo Church, autor slavného lambda kalkulu, na němž jsou nepřímo postaveny všechny LISPovské jazyky.

V případě, že se zaměříme na projekty implementující nějaký standard jazyka Scheme (a reálně použitelných a nasaditelných implementací Scheme dnes existuje přibližně padesát!), můžeme tyto projekty rozdělit do několika skupin:

V první skupině nalezneme klasické interpretry běžící nad nějakým virtuálním strojem popř. překladače do bajtkódu těchto virtuálních strojů. Do této kategorie patří například Gauche, již v úvodní kapitole zmíněný GNU Guile, systém Kawa, Scheme48, SISC (Second Interpreter of Scheme), SCM či Ypsilon (ten se používá pro programování pravidel pinballů, resp. video verzí těchto her). Některé ze zmíněných implementací Scheme používají vlastní virtuální stroj (Guile), další pak nějakou již existující variantu virtuálního stroje (Kawa, SISC). Z modernějších virtuálních strojů (resp. bajtkódů pro ně) je nutné zmínit WebAssembly. Existují minimálně dvě implementace Scheme pro WebAssembly – Schism a PollRobots scheme. Ve druhé skupině, která je relativně rozsáhlá, nalezneme překladače programovacího jazyka Scheme do nativního (strojového) kódu. Do této kategorie můžeme zařadit například Chez Scheme (ten získal nejlepší hostname pro svoji domácí stránku), Ikarus, Larceny, MIT Scheme, MzScheme či již popsaný rozsáhlý systém Racket založený na MzScheme, který je mj. používán i pro výuku (a to mj. i proto, že obsahuje vlastní GUI, podporu pro tvorbu grafů, interpretry dalších jazyků, mnohá rozšíření syntaxe založená na systému maker apod.). A konečně existuje i skupina implementací programovacího jazyka Scheme založená na transpřekladači (transcompileru, transpileru), typicky s výstupem do programovacího jazyka C. To znamená, že se vstupní kód napsaný v jazyce Scheme analyzuje, transformuje a optimalizuje, ovšem výstupem není přímo strojový kód, ale více či méně čitelný kód naprogramovaný v jazyku C (a teoreticky samozřejmě i do jiného jazyka, podle mě by byl v této roli ideální jazyk Rust). Do této skupiny řadíme především čtveřici Bigloo, Chicken, Gambit-C a Stalin. Do této skupiny patří i projekt Gambit a Loko Scheme (taktéž se zajímavou doménou). Ovšem transpřekladačem může být vybavena i implementace SISC zmíněná v první skupině (tento transpřekladač se jmenuje Hobbit).

Obrázek 3: Jedna z mnoha knih o jazyce Scheme.

Poznámka: existují i další možnosti, jak Scheme implementovat. Například se může jednat o implementaci naprogramovanou v JavaScriptu, která může běžet přímo ve webovém prohlížeči, podobně jako již popsaný jazyk WISP , o němž se ještě zmíníme v navazující kapitole. Příkladem této implementace Scheme je BiwaScheme

„The default language, embodied in a succession of popular languages, has gradually evolved toward Lisp.“

Paul Graham

Ve světě programovacího jazyka LISP je situace chaotičtější a současně i zajímavější, než je tomu v případě Scheme (jehož varianty typicky podporují R5RS, R6RS a blíží se k R7RS). Jednotlivé implementace LISPu totiž nemusí striktně odpovídat nějakému standardu (tedy obdobě RnRS). Nepsaným standardem v této oblasti je sice Common Lisp (přesněji ANSI Common Lisp je standard, ovšem zbytečně nabobtnalý), ovšem jen několik dalších implementací LISPu se tomuto jazyku přibližuje. Neexistence všemi akceptovaného standardu vedla k tomu, že vzniklo mnoho alternativních dialektů LISPu popř. různých kombinací LISPu a Scheme (mimochodem: právě do této kategorie lze zařadit i dnes popisovaný Femtolisp). Příkladem odklonu od dosti rozsáhlého Common Lispu může být PicoLisp, což je interpret LISPu pojatý striktně minimalisticky – a ve své základní variantě odlišný od ostatních implementací LISPu. Zdrojové kódy PicoLispu přitom existují ve dvou variantách. Pro všechny 32bitové procesory (a pro architektury odlišné od x86_64, tedy i pro ARM atd.) se používá varianta naprogramovaná v programovacím jazyce C, pro 64bitové procesory řady x86_64 se pak používá varianta, v níž je část zdrojových kódů vytvořena v assembleru a je vůči céčkové variantě optimalizována (jak s ohledem na velikost, tak i rychlost interpretace).

Obrázek 4: Vývoj některých dialektů Lispu.

Zdroj: Wikipedia.

Samostatnou kapitolou je pak Interlisp, což původně byl dialekt LISPu, který zavedl některé nové zajímavé technologie a díky své historii je velmi zajímavý i v pohledu na vývoj celého IT. Interlisp (psaný původně verzálkami, tedy INTERLISP či InterLisp) se lišil od většiny tehdejších interpretrů. Původní Lispy totiž do značné míry vypadaly tak, jako například dnešní GNU Guile nebo dnes popisovaný Femtolisp – všechny formy musely být zapsány jako s-výrazy, přičemž se netolerovaly žádné chyby, závorky musely být balancovány atd. Interlisp byl v tomto ohledu dosti odlišný. Zejména byly rozšířeny možnosti nástrojů dodávaných společně s tímto jazykem – přidán byl například v té době přelomový korektor překlepů, přidány byly balíčky pro práci se soubory, balíček CLISP umožňující zápis algebraických výrazů, programátorský editor pro strukturovaný kód atd. Pro moderní platformy lze namísto původního Interlispu využít projekt nazvaný přímočaře LISPF4 – InterLisp Interpreter, který je možné nalézt na GitHubu, konkrétně na adrese https://github.com/blakem­cbride/LISPF4. V rámci tohoto projektu došlo k přepsání těch částí Interlispu, které byly původně vytvořeny v assembleru (a to v assembleru pro dobové mainframy a minipočítače). Přepisem těchto obecně velmi těžko přenositelných částí do programovacího jazyka C se zajistila mnohem snadnější přenositelnost, takže dnes pro překlad stačí Linux se základními nástroji GNU toolchainu (překladač jazyka C, linker).

Obrázek 5: Úvodní obrazovka Interlispu/65, což je varianta Intelispu pro osmibitové mikroprocesory MOS 6502.

A nesmíme zapomenout ani na transpilery, mezi něž patří například jazyk Hy, jemuž jsme se na stránkách Roota taktéž věnovali. Programovací jazyk Hy je určen pro ekosystém jazyka Python. Programátorem zapsaný kód transformuje do Pythonu s využitím AST a dokonce dokáže zdrojový LISPovský kód transformovat do Pythonu a teprve poté ho spustit. To je výhodná vlastnost, protože umožňuje Hy integrovat například s existujícími debuggery atd. Překlad přes AST nebo Python podporuje jak Python 2.x, tak i Python 3.x. Další důležitou vlastností Hy je možnost plné kooperace mezi kódem zapsaným přímo v tomto jazyku a Pythoním kódem, což znamená, že je možné použít všechny Pythonovské knihovny a frameworky (včetně Numpy, PyTorch, Flask atd.) a naopak – například mít napsanou aplikaci v Pythonu a pro manipulaci se symboly použít Hy (v tomto ohledu jsou homoikonické programovací jazyky s makry podle mého názoru mnohem lepší než samotný Python, ostatně na tomto konceptu staví i jazyk Julia).

Obrázek 6: Hra Abuse je z velké části napsána v LISPu – nízkoúrovňové části používají nativní knihovny (na Linuxu například SDL), ovšem veškerá herní logika je skutečně v LISPu a s troškou vůle a volného času lze z Abuse vytvořit zcela odlišnou hru. Zdánlivá malá výkonnost LISPu se zde neprojevuje, protože Abuse lze bez problémů hrát i na stařičkém počítači s mikroprocesorem 80486DX2 (ostatně nízká výkonnost LISPu je pro mnoho jeho implementací spíše legendou, než faktem).

Poznámka: samostatnou kategorií je jazyk Clojure a některé jeho dialekty, mezi které patří například poněkud přehlížený projekt Wisp (neboli Web Lisp). Clojure není ani klasickým LISPem ani Scheme, ale jazykem postaveným nad myšlenkami původního LISPu a upraveným tak, aby podporoval různé mechanismy řízení stavu programů (což je asi nejdůležitějším přínosem tohoto jazyka).

Obrázek 7: Specifikem Interlispu/65 je existence funkcí POKE, PEEK, STICK atd., tedy funkcí známých z Atari BASICu a důležitých pro vývoj reálných aplikací. Zde se s využitím funkce POKE změnil obsah barvového registru s barvou pozadí obrazovky v textovém režimu.

4. Femtolisp se představuje

„You mean, how much you can develop during a PhD on scientific computing with a known technical computing syntax and paradigm on top of a modular compiler infrastructure with an enthusiastic community?“

Dnes popisovaný dialekt jazyka LISP (resp. spíše Scheme, které je samo o sobě dialekt LISPu) se jmenuje Femtolisp. Za vývojem tohoto programovacího jazyka, jehož zdrojové kódy i (poněkud stručnou) dokumentaci najdete na https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp, stojí Jeff Bezanson, který je ovšem známější jako spoluautor programovacího jazyka Julia. Jeff se kromě dalších věcí z oblasti computer science zabývá i typovými systémy, viz též text jeho doktorské práce (ostatně i jemu můžeme vděčit za typový systém Julie). Femtolisp je sice relativně minimalistickou implementací LISPu/Scheme, ovšem obsahuje prakticky všechny důležité ikredience tohoto jazyka, a to včetně podpory TCO a makrosystému. Jednou z chybějících věcí je podpora pro „dlouhá“ celá čísla a pro zlomky, což Femtolisp odlišuje například od již popsaného projektu Guile.

Z praktického hlediska je důležité, že Femtolisp je dnes součástí již zmíněného jazyka Julia, protože je použit pro parsing zdrojových kódů. Ostatně právě poměrně pokročilý makrosystém jazyka Julia je umožněn tím, že je parsing naprogramován pravě ve Femtolispu, tedy v jazyku, v němž je manipulace se stromy (AST) snadná. V rámci zpracování zdrojových kódů se totiž provádí několik operací, mezi jinými i transformace podobná této:

f(a, b) = sum(a' * b + a * b') Main.sum(Main.+(Main.Ac_mul_B(a,b),Main.A_mul_Bc(a,b)))

Příklady využití Femtolispu naleznete přímo v repositáři jazyka Julia, například v souborech ast.scm a jlfrontend.scm.

O přítomnosti Femtolispu v jazyce Julia se můžeme snadno přesvědčit. Standardní REPL tohoto jazyka se spouští takto:

$ julia _ _ _(_)_ | Documentation: https://docs.julialang.org (_) | (_) (_) | _ _ _| |_ __ _ | Type "?" for help, "]?" for Pkg help. | | | | | | |/ _` | | | | |_| | | | (_| | | Version 1.5.3 (2020-11-09) _/ |\__'_|_|_|\__'_| | Fedora 33 build |__/ |

Ovšem po zadání přepínače –lisp se spustí REPL jiného jazyka, konkrétně Femtolispu:

$ julia --lisp ; _ ; |_ _ _ |_ _ | . _ _ ; | (-||||_(_)|__|_)|_) ;-------------------|----------------------------------------------------------

Poznámka: mimochodem, aby se kruh uzavřel, je možné díky modulu LispSyntax.jl psát programy v LISPovské stylu i přímo v REPLu jazyka Julia.

5. Překlad Femtolispu s bootstrapingem

Získání funkční verze Femtolispu je snadné. Postačuje pouze použít základní vývojářské nástroje, konkrétně Git, Make a GNU C (popř. jiný překladač programovacího jazyka C). Nejprve je pochopitelně nutné získat zdrojové kódy:

$ git clone https://github.com/JeffBezanson/femtolisp.git Cloning into 'femtolisp'... remote: Enumerating objects: 2412, done. remote: Total 2412 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2412 Receiving objects: 100% (2412/2412), 1.60 MiB | 2.20 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1498/1498), done.

Vlastní překlad je prováděn v několika fázích, protože je podporován takzvaný bootstraping. Nejdříve se přeloží jen ta nejzákladnější varianta jazyka a teprve poté všechny potřebné symboly a funkce:

$ cd femtolisp

$ make gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c flisp.c -o flisp.o gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c builtins.c -o builtins.o gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c string.c -o string.o string.c: In function ‘fl_string_width’: string.c:56:21: warning: implicit declaration of function ‘wcwidth’ [-Wimplicit-function-declaration] 56 | int w = wcwidth(*(uint32_t*)cp_data(cp)); | ^~~~~~~ gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c equalhash.c -o equalhash.o gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c table.c -o table.o ... ... ... gcc -O3 -DNDEBUG -Wall -Wno-strict-aliasing -c lltinit.c -o lltinit.o rm -rf libllt.a ar rs libllt.a bitvector.o hashing.o socket.o timefuncs.o ptrhash.o utf8.o ios.o dirpath.o htable.o bitvector-ops.o int2str.o dump.o random.o lltinit.o ar: creating libllt.a make[1]: Leaving directory '/home/ptisnovs/temp/femtolisp/llt' rm -rf libflisp.a ar rs libflisp.a flisp.o builtins.o string.o equalhash.o table.o iostream.o ar: creating libflisp.a gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c flmain.c -o flmain.o gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO flisp.o builtins.o string.o equalhash.o table.o iostream.o flmain.o -o flisp llt/libllt.a -lm libflisp.a

Samotná definice bootstrapingu vypadá přibližně následovně. Povšimněte si, že se první minimalisticky pojatá verze Femtolispu použije pro vytvoření základní knihovny tvořící prakticky nedílnou součást virtuálního stroje tohoto jazyka:

#!/bin/sh cp flisp.boot flisp.boot.bak echo "Creating stage 0 boot file..." #../../branches/interpreter/femtolisp/flisp mkboot0.lsp system.lsp compiler.lsp > flisp.boot.new ./flisp mkboot0.lsp system.lsp compiler.lsp > flisp.boot.new mv flisp.boot.new flisp.boot echo "Creating stage 1 boot file..." ./flisp mkboot1.lsp echo "Testing..." make test

Na konci se automaticky spustí testy, které ověří základní vlastnosti nově přeloženého interpretru:

cd tests && ../flisp unittest.lsp all tests pass

Výsledkem překladu jsou dva soubory: spustitelný interpret flisp a dále soubor flisp.boot se základními funkcemi, ovšem přeloženými do „bajtkódu“ (nejedná se ovšem o skutečný bajtkód v původním významu tohoto slova). Pro další práci budete skutečně potřebovat pouze tyto dva soubory.

Ověření výsledků překladu:

$ file flisp flisp: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=685356fb92af78d4addae34f30047683e0299afc, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

Nyní si můžeme vyzkoušet spuštění interpretru:

$ ./flisp

Zobrazit by se mělo logo Femtolispu následované výzvou (prompt):

; _ ; |_ _ _ |_ _ | . _ _ ; | (-||||_(_)|__|_)|_) ;-------------------|---------------------------------------------------------- >

Otestujeme, zda interpret reaguje na základní formu:

> (+ 1 2) 3

Poznámka: v naklonovaném repositáři je ještě jedna varianta Lispu, která je menší. Naleznete ji v podadresáři tiny:

$ cd tiny $ make gcc -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -Wextra lisp.c -o lisp $ ls -l lisp -rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 31560 Jan 15 17:09 lisp $ ./lisp Welcome to femtoLisp ----------------------------------------------------------

Touto variantou se však nebudeme v dalším textu zabývat. Snad jen stojí za povšimnutí velikost výsledného binárního souboru – relativně malý interpret o velikosti 31560 bajtů.

6. Skutečně minimalistická implementace?

Původně byl Femtolisp pojat (alespoň podle slov svého autora) přísně minimalisticky, a to jak s ohledem na velikost výsledného binárního kódu s jazykem, tak i s ohledem na množství podporovaných knihoven. Postupně se však jak vlastní jazyk, tak i množství podporovaných knihoven rozrostlo, takže Femtolisp již – i přes své jméno – nepatří mezi nejmenší prakticky použitelný dialekt LISPu či Scheme. Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti používal jazyky, jejichž velikost spustitelného souboru byla 8kB (klasické verze BASICů), 4kB (základní verze jazyka BASIC) či pouze 1 kB (Forth), pochopitelně mě zajímalo, jak malý či naopak velký je Femtolisp po svém překladu. Ostatně se můžeme podívat do následující tabulky, v níž jsou vypsány velikosti některých malých (podle tvrzení autorů) implementací LISPu a Scheme. Pro porovnání s mainstreamem jsem ještě přidal velikosti interpretrů dalších programovacích jazyků. Všechny získané velikosti přitom platí pro architekturu x86_64, případné balíčky pochází z Linux Mintu (ovšem LISPy a Scheme jsem překládal přímo ze zdrojových kódů):

# Interpret/VM Velikost Poznámka 1 Femtolisp 176 296 po strip 2 tiny Femtolisp 31 560 alternativní implementace zmíněná výše 3 picolisp 195 272 4 tinyscheme 78 152 po strip 5 lua5.1 174 976 standardní instalace z balíčku 6 lua5.2 195 416 standardní instalace z balíčku 7 luajit 445 080 standardní instalace z balíčku 8 python2.7 3 674 216 standardní instalace z balíčku 9 python3.8 5 490 488 standardní instalace z balíčku

Binární kód Femtolispu byl zmenšen příkazem strip, a to z této původní velikosti:

$ ls -l flisp -rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 205336 Dec 11 11:10 flisp

Na zobrazených přibližně 176 kB:

$ strip flisp $ ls -l flisp -rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 176296 Dec 11 13:10 flisp

Poznámka: do určité míry se jedná o porovnání hrušek s jablky, protože nebereme do úvahy, jaké funkce jsou danou implementací poskytovány ani případnou závislost na podpůrných knihovnách. Ovšem všechny výše uvedené jazyky podporují REPL (Read Eval Print Loop), jsou dynamicky typované, podporují do jisté míry funkcionální programování a navíc mají automatického správce paměti: takže se opravdu může jednat o porovnání hrušek s jablky a nikoli hrušek s tanky.

2: některé další možnosti, například běh LISPu či Scheme na mikrořadičích, jsou zmíněny na stránce Poznámka: některé další možnosti, například běh LISPu či Scheme na mikrořadičích, jsou zmíněny na stránce https://dmitryfrank.com/ar­ticles/lisp_on_mcu

7. Vylepšení REPLu jazyka Femtolisp

Femtolisp není přeložen s podporou knihovny readline, což je patrné i z následujícího výpisu dynamických knihoven, na kterých Femtolisp závisí:

$ ldd flisp linux-vdso.so.1 (0x00007ffd68cb3000) libm.so.6 =→ /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f36b36d4000) libc.so.6 =→ /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f36b34e2000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f36b3869000)

Proč je to důležité? Nepodpora readline, mj. znamená, že neexistuje historie příkazového řádku, není možné používat editační příkazy typu Ctrl+A, Ctrl+E, vyhledávání v dříve zadaných příkazech pomocí Ctrl+R atd. A navíc nefunguje automatické doplňování jmen symbolů klávesou Tab. Tyto vlastnosti, které dnes od REPLů prakticky automaticky očekáváme, je možné do jisté míry doplnit externím nástrojem rlwrap. Tomu můžeme předat soubor se symboly pro automatické doplňování. Spustíme tedy flisp a zavoláme funkci environment:

> (environment) (zero? write wchar void vector.map vector->list vector.alloc vector? values untrace vector ulong uint64 uint32 typeof uint16 uint8 traced? trace truncate top-level-exception-handler top-level-value to-proper time.string that table.values table.pairs table.keys table.invert table.foreach table.clone table.foldl table? table tan time.fromstring ... ... ...

Tento seznam symbolů je možné přesměrovat do souboru, který se může jmenovat například environment.txt. Jeho ukázku nalezneme na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/environment.txt. Následně flisp ukončíme a spustíme odlišným způsobem:

$ rlwrap -f environment.txt -m -M .scm ./flisp

Zdánlivě nedojde k žádné podstatné změně, ovšem nyní je možné využívat historii příkazového řádku (šipky nahoru, dolů + vyhledávání), editovat obsah příkazového řádku, zavolat externí editor pro delší texty a taktéž používat klávesu Tab pro doplňování jmen symbolů – tedy v naprosté většině případů funkcí, maker a speciálních forem programovacího jazyka.

Poznámka: soubor environment.txt lze přepsat ve chvíli, kdy je do REPLu načten program funkcí (load jméno_souboru). V takovém případě se ve výsledném souboru objeví i symboly definované v programu. Nejedná se sice o plnohodnotnou formu technologie code completion, ovšem v každém případě bude situace lepší, než nemít k dispozici žádnou podobnou pomůcku.

V dalším textu jsou vypsány vybrané klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení použity knihovnou GNU Readline při přepnutí do režimu Emacs (což je výchozí chování).

Příkazy pro přesuny kurzoru

Základní příkazy pro přesun kurzoru používají kombinaci Ctrl+znak, Alt+znak popř. alternativně Esc, znak v případě, že zkratky Alt+znak kolidují s emulátorem terminálu (například vyvolávají příkazy z menu – což je z nějakého důvodu dnes moderní). Pokud je terminál správně nakonfigurován, měly by fungovat i kurzorové šipky a navíc i klávesy Home a End (se zřejmou funkcí):

Klávesa Význam Ctrl+B přesun na předchozí znak Ctrl+F přesun na další znak Alt+B přesun na předchozí slovo Alt+F přesun na další slovo Esc, B shodné s Alt+B Esc, F shodné s Alt+F Ctrl+A přesun na začátek řádku Ctrl+E přesun na konec řádku

Mazání textu, práce s kill ringem

Pro přesun části textu v rámci editovaného řádku se používá takzvaný kill ring, do něhož se smazaný text uloží. Pro vložení takto smazaného textu do jiné oblasti se používá operace nazvaná yank (odpovídá paste). Některé dále uvedené příkazy dokážou s kill ringem pracovat:

Klávesa Význam Ctrl+K smaže text od kurzoru do konce řádku a uloží ho do kill ringu Ctrl+U smaže text od začátku řádku do pozice kurzoru a uloží ho do kill ringu Ctrl+W smaže předchozí slovo a uloží ho do kill ringu Alt+D smaže následující slovo a uloží ho do kill ringu Ctrl+Y vloží text z kill ringu na místo, na němž se nachází kurzor (yank) Alt+Y po operaci Ctrl+Y dokáže rotovat historií kill ringu a obnovit tak (před)předchozí smazaný text Ctrl+D smaže jeden znak (pokud je ovšem na řádku nějaký obsah, jinak typicky ukončí aplikaci)

Práce s historií dříve zadaných příkazů

Klávesa Význam Ctrl+P průchod historií – předchozí text Ctrl+N průchod historií – následující text Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii Ctrl+G ukončení režimu vyhledávání

Některé další dostupné příkazy

Klávesa Význam Tab implicitní klávesa pro zavolání completeru Ctrl+T prohození dvou znaků (před kurzorem a na pozici kurzoru) Ctrl+^ zavolání externího editoru Alt+U text od pozice kurzoru do konce slova se změní NA VERZÁLKY Alt+L text od pozice kurzoru do konce slova se změní na mínusky Alt+C text od pozice kurzoru do konce slova se změní Tak, Že Slova Začínají Velkým Písmenem

Důležitá i klávesová zkratka Ctrl+^, která zavolá textový editor specifikovaný v proměnné prostředí EDITOR nebo VISUAL. Do editoru lze vložit delší funkci či makro a uložit výsledek, který se v REPLu ihned provede. Při volání rlwrap jsme nastavili jména dočasných souborů tak, aby měly příponu .scm, což zvolenému editoru umožní zvýraznění syntaxe.

8. Základní vlastnosti jazyka Femtolisp

Femtolisp sice ve svém názvu obsahuje LISP, ale samotná sémantika implementovaného jazyka se spíše přibližuje vlastnostem popsaným v R4RS i R5RS, takže jen v krátkosti (většinu příkladů jsme již viděli v některém z předchozích článků). Všechny ukázky jsou zkopírovány přímo z REPLu.

V dále uvedených příkladech budeme používat upravenou formu funkce print, která provede automatické odřádkování:

(define (print item) (princ item) (newline))

Poznámka: každá funkce vrací nějakou hodnotu, a to včetně funkce newline vracející #t (true). Pokud vám nevyhovuje neustálý výpis této hodnoty, lze funkci print upravit na:

(define (print item) (princ item) (newline) "")

Práce s tečka-dvojicemi

Název LISP sice vznikl ze slov LISt Processing, ovšem ve skutečnosti není základním složeným typem LISPů seznam (list), ale takzvaná tečka-dvojice. Seznamy jsou jen jednou formou uspořádání tečka dvojic (další formou mohou být stromy atd.).

(print '(1 . 2)) (1 . 2) (print '(1 . ((2 . 3) . 4))) (1 (2 . 3) . 4) (print '((1 . 2) . (3 . 4))) ((1 . 2) 3 . 4) ; this is NOT proper list (print '(1 . (2 . (3 . nil)))) (1 2 3 . nil) ; this is proper list (print '(1 . (2 . (3 . ())))) (1 2 3) ; this is NOT proper list (print '(1 . (2 . (3 . (4 ()))))) (1 2 3 4 ()) ; this is proper list (print '(1 . (2 . (3 . (4 . ()))))) (1 2 3 4)

Konstrukce tečka dvojic realizovaná formou cons

Tečka-dvojice lze z existujících hodnot a symbolů konstruovat s využitím formy cons:

; cons usage (cons 1 2) (1 . 2) ; another cons usage (cons 1 (cons 2 3)) (1 2 . 3) ; this is proper list (cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))) (1 2 3) ; this is proper list (cons 1 '(2 3 4)) (1 2 3 4) ; this is NOT proper list (cons 1 (cons 2 (cons 3 4))) (1 2 3 . 4)

Konstrukce seznamů

Z tečka-dvojic lze sestrojit seznamy, což bylo ukázáno v posledním příkladu:

; this is proper list (print '(1 . (2 . (3 . (4 . ()))))) (1 2 3 4)

Vzhledem k tomu, že se seznamy používají velmi často (a to i pro vytváření vyhodnocovaných forem), existuje i kratší způsob jejich zápisu:

; empty list '() () ; a list '(1 2 3 4) (1 2 3 4) ; another list (list 1 2 3 4) (1 2 3 4)

Základní operace se seznamy – car a cdr

Ze seznamů lze získat první prvek formou car a zbylé prvky formou cdr. Existují i další kombinace car a cdr zapisované jako cadr, cddr atd.:

; create list and assign it to symbol (define a '(1 2 3 4)) (1 2 3 4) ; get the first item (car a) 1 ; get the rest of a list (cdr a) (2 3 4) ; combination of car+cdr (cadr a) 2 ; combination of cdr+cdr (cddr a) (3 4)

9. Funkce a speciální formy

Podobně jako u každého dialektu programovacího jazyka LISP resp. Scheme, i v případě Femtolispu se program skládá především z funkcí. Ty mohou být anonymní (nepojmenované) či naopak pojmenované. Nejprve se zabývejme pojmenovanými funkcemi, protože ty se chovají prakticky stejně, jako běžné funkce v jiných programovacích jazycích – pouze způsob jejich zápisu je odlišný. Pojmenované funkce se definují pomocí speciální formy define, za níž v závorkách následuje jméno funkce. Každá funkce může mít libovolný počet parametrů, jejichž jména se uvádí v seznamu ihned za pojmenováním funkce. Poslední částí formy define je v tomto případě tělo funkce, přičemž po zavolání funkce se vyhodnocená forma vrátí jako její výsledek (nikde se tedy nezapisuje slovo „return“ ani nic s podobným významem – ostatně podobný způsob je použit i v Rustu):

; one-liner function (define (add x y) (+ x y)) ; function written on more lines (define (mul x y) (* x y))

Poznámka: ve skutečnosti je výše uvedená definice pouze syntaktickým cukrem nahrazujícím definici proměnné, jejíž hodnotou je anonymní funkce, která je zapisovaná pomocí speciální formy lambda. Bez použití syntaktického cukru by definice nové funkce vypadala takto:

; function written on more lines using lambda (define div (lambda (x y) (* x y)))

Zavolání funkce je jednoduché – používá se stále ten samý formát seznamu, na jehož prvním místě je jméno funkce a za ním následují parametry:

(print (add 1 2)) (print (mul 6 7)) (print (div 10 3))

Kromě pojmenovaných funkcí, které jsme si již představili v předchozím textu, je možné ve Femtolispu použít i funkce anonymní, tj. funkce, které nejsou navázány na žádné jméno. Pro tento účel se používá přímo lambda výraz (bez define), podobně jako v každém ortodoxním Lispu (snad kromě PicoLispu):

; anonymous function is a value (lambda (x y) (+ x y)) ; call anonymous function (print (lambda (x y) (+ x y)))

Další důležitou vlastností jazyka implementovaného ve Femtolispu, s níž se dnes (znovu) seznámíme, je použití takzvaných speciálních forem. Ze syntaktického hlediska jsou speciální formy zapisovány naprosto stejným způsobem jako běžné funkce, ovšem existuje zde jeden významný rozdíl – zatímco u funkcí jsou všechny jejich parametry nejdříve vyhodnoceny, u speciálních forem k tomuto vyhodnocení obecně nedochází, resp. jsou vyhodnoceny pouze některé parametry (které konkrétně, to závisí na tom, o jakou speciální formu se jedná). S některými speciálními formami jsme se již setkali, především s formou define či let, ovšem existují i formy další – cond, if, and, lambda, quote, do atd.

Speciální forma cond:

(define (sgn n) (cond ((< n 0) 'negative) ((> n 0) 'positive) ((zero? n) 'zero)))

Alternativní forma s větví else:

(define (sgn-2 n) (cond ((< n 0) 'negative) ((> n 0) 'positive) (#t 'zero)))

Speciální forma case:

(print (case (* 2 3) ((2 3 5 7) 'prime) ((1 4 6 8 9) 'composite)))

(print (case (car '(a y x)) ((a e i o u) 'vowel) ((w y) 'semivowel) (else 'consonant)))

Speciální forma do pro realizaci smyček:

(define (compute-pi n) (let ((pi 4.0)) (do ((i 3 (+ i 2))) ((> i (+ n 2))) (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i)))) pi)) (do ((n 1 (* n 2))) ((> n 10000000)) (princ n) (princ " ") (princ (compute-pi n)) (newline))

Pojmenované let, taktéž pro realizaci smyček:

(define (let-loop) (let loop ((i 0)) (cond ((> i 10)) (else (print i) (loop (+ i 1))))))

Smyčka typu repeat n:

(define (call-n-times n proc) (let loop ((n n)) (unless (zero? n) (proc) (loop (- n 1))))) (define (print-hello) (print "Hello")) (call-n-times 10 print-hello)

Ještě lepší řešení pro funkci s argumenty:

(define (call-n-times n proc argument) (let loop ((n n)) (unless (zero? n) (proc argument) (loop (- n 1))))) (call-n-times 10 print "Hello")

Poznámka: viz též diskuze na stránce https://codereview.stackex­change.com/questions/110741/lo­oping-in-scheme

10. Pojmenované funkce s proměnným počtem parametrů

Vzhledem k tomu, že speciální formu define (ve variantě, kdy se definuje funkce) lze kdykoli zapsat s využitím speciální formy lambda, je v programovacím jazyku Femtolisp možné nadefinovat pojmenovanou funkci akceptující proměnný (tj. v krajním případě i nulový) počet parametrů, z nichž je při volání funkce automaticky vytvořen seznam, se kterým je možné v těle funkce libovolným způsobem manipulovat. Syntakticky vypadá definice takové funkce následovně:

(define (jméno funkce . parametr) [tělo funkce])

Což je ekvivalentní zápisu, který již známe z předchozího textu:

(define jméno funkce (lambda parametr [tělo funkce]))

Poznámka: v předchozím zápisu je důležité, že parametr není uzavřen do kulatých závorek tak, jak by tomu bylo v případě, kdyby se jednalo o klasický seznam parametrů.

Následuje příklad definice funkce s proměnným počtem parametrů:

; funkce vracející počet skutečně předaných parametrů (define (foo . parametry) (length parametry))

Zavolání této funkce bez parametrů vrátí nulu:

(foo) 0

Předat můžeme jeden parametr:

(foo 42) 1

A samozřejmě i větší počet parametrů:

(foo 1 2) 2 (foo "bar" "baz") 2 (foo '(1 2 3 4)) 1

Poznámka: v posledním příkladu byl předán jediný parametr (kterým je čistě náhodou seznam), proto se vrátila jednička.

Ukažme si ještě alternativní formu zápisu využívající kombinace define a lambda:

; alternativní forma zápisu (define foo (lambda parametry (length parametry))) ; volání funkce bez parametrů (foo) 0 ; volání funkce se třemi parametry (zde se jedná o trojici symbolů) (foo 'a 'b 'c) 3

11. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

Při definici funkcí lze určit i nepovinné parametry. Hodnoty nepovinných parametrů se uloží do seznamu, jehož jméno je uvedeno za tečkou v seznamu parametrů. Jedná se tedy o kombinaci klasických funkcí s konstantním počtem povinných parametrů a funkcí s proměnným počtem parametrů.

Podívejme se na jednoduchý příklad funkcí, které se liší jak počtem parametrů, tak i tím, zda akceptují nepovinné parametry:

(define (f1) (print "no parameters")) (define (f2 a) (print "one parameter") (print a)) (define (f3 a b) (print "two parameters") (print a) (print b)) (define (f4 a . b) (print "at least one parameter") (print a) (print b)) (define (f5 a b . c) (print "at least two parameters") (print a) (print b) (print c)) (f1) (f2 10) (f3 1 2) (f4 1) (f4 1 2) (f4 1 2 3) (f5 1 2) (f5 1 2 3) (f5 1 2 3 4)

Výsledky získané po spuštění skriptu:

(f1) no parameters (f2 10) one parameter 10 (f3 1 2) two parameters 1 2 (f4 1) at least one parameter 1 () (f4 1 2) at least one parameter 1 (2) (f4 1 2 3) at least one parameter 1 (2 3) (f5 1 2) at least two parameters 1 2 () (f5 1 2 3) at least two parameters 1 2 (3) (f5 1 2 3 4) at least two parameters 1 2 (3 4)

12. Koncová rekurze

V naprosté většině algoritmů se objevují bloky kódu, které se mají iterativně opakovat. Při programování s využitím funkcionálního paradigmatu se iterace vyjadřuje formou rekurze. Ta je samozřejmě ve Scheme podporována (mezi jediné známější jazyky, které rekurzi nepodporovaly, patřil původní FORTRAN a Basic), ovšem specifikace jazyka Scheme jde ještě dále, protože určuje, ve kterých případech je skutečná rekurze (při níž se parametry a návratové adresy musí ukládat na zásobník) nahrazena takzvanou koncovou rekurzí, což zjednodušeně řečeno znamená, že se namísto skutečného rekurzivního volání funkce interně provede obyčejný skok (koncový skok či koncové volání) bez nutnosti alokace místa na zásobníku pro parametry volané funkce a návratové adresy. Touto specifikací se také do značné míry řídí Femtolisp.

Koncová rekurze představuje při správném použití velmi silnou programovací techniku, protože umožňuje zapisovat mnoho algoritmů v mnohdy elegantní rekurzivní formě, ovšem skutečné zpracování takto zapsaných algoritmů je stejně efektivní jako provádění programové smyčky (každou koncovou rekurzi lze nahradit smyčkou a naopak).

Následující funkce plus sice rekurzivně volá sebe sama, ovšem z pohledu sémantiky se jedná o běžnou iteraci, protože volání plus lze nahradit skokem – není zapotřebí si pamatovat předchozí výsledky:

; A classic example taken from MIT 6.001 course (define (plus x y) (if (= x 0) y (plus (- x 1) (+ y 1)))) (princ (plus 10000000 10000000)) (newline)

Při nepatrné úpravě ovšem získáme rekurzivní variantu, v níž je nutné si pamatovat mezivýsledky získané při fázi navíjení:

; A classic example taken from MIT 6.001 course (define (plus x y) (if (= x 0) y (+ 1 (plus (- x 1) y)))) (princ (plus 10000000 10000000)) (newline)

Dalším klasickým příkladem rozdílu mezi normální (plnou, skutečnou) rekurzí a koncovou rekurzí je výpočet faktoriálu. Ten můžeme zapsat mnoha způsoby, například (jak je to v matematice obvyklé), rekurzivně:

(define (factorial n) (if (= n 0) ; podmínka pro ukončení rekurzivního zanořování 1 ; faktoriál nuly je definitoricky roven jedné (* n (factorial (- n 1)))))

Z teoretického hlediska není na výše uvedené funkci nic nekorektního, ovšem při jejím praktickém používání brzy narazíme na limit způsobený omezenou velikostí zásobníku.

Výše uvedený rekurzivní výpočet lze relativně malou úpravou převést na výpočet který (alespoň v programovacím jazyce Scheme) vede na koncové volání, což mj. znamená, že paměťové (prostorové) nároky tohoto programu jsou konstantní:

; výpočet faktoriálu využívající koncového volání (define (factorial n) (let fact-iter ( ; pomocná vnitřní funkce (n n) ; počitadlo iterací (result 1)) ; průběžný výsledek (if (= n 0) ; po dosažení koncového stavu result ; se vrátí průběžný výsledek (fact-iter (- n 1) (* n result)) ; koncové volání )))

Poznámka: i překlad do nativního kódu by měl být v tomto případě lepší, než u běžné rekurzivní varianty.

Zásobník používaný v rekurzivních variantách není nijak omezený (na rozdíl od mnoha dalších programovacích jazyků). Takže se může stát, že proces začne používat swap. Prozatím ve Femtolispu neexistuje možnost omezení velikosti zásobníku (na daný počet prvků) tak, jak to má například Guile:

(define (plus x y) (if (= x 0) y (plus (- x 1) (+ y 1)))) (define (test) (display (plus 10000000 10000000))) (define (handler) (display "Stack overflow

")) (call-with-stack-overflow-handler 1000 test handler)

13. Typový systém Femtolispu

Femtolisp je sice odvozen od programovacího jazyka Scheme, ale ve skutečnosti postrádá například plnou „numerickou věž“, což znamená, že zde neexistuje úplná hierarchie numerických datových typů (celá čísla, zlomky, reálná čísla, komplexní čísla). Většina aritmetických operací je prováděna s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou zpracovatelnými matematickým koprocesorem popř. se operace provádí s čísly typu int. To mj. znamená, že se Femtolisp bude chovat odlišně, než například Guile. Příkladem může být jednoduchý výpočet podílu.

Femtolisp:

(/ 4 3) 1.3333333333333333

Guile:

(/ 4 3) 4/3

Test na přetečení celých čísel:

(define (print item) (princ item) (newline)) (do ((n 1 (* n 2))) ((> n 100000000000000000000)) (print n))

Po spuštění ve Femtolispu je patrné, že se korektně detekovalo přetečení:

1 2 4 8 16 32 ... ... ... 72057594037927936 144115188075855872 288230376151711744 576460752303423488 Press ENTER or type command to continue parse-error: read: overflow in numeric constant 100000000000000000000 in file int_size.scm

Poznámka: mnoho dalších implementací LISPu a Scheme by přešlo na reprezentaci celých čísel s neomezeným rozsahem.

Podívejme se nyní na další datové typy a jejich hodnoty. Snadno zjistíme, že datový typ (a současně i hodnota) nil není přímo podporován – i v tomto ohledu se tedy blížíme spíše ke Scheme než ke klasickým LISPům:

nil eval: variable nil has no value #0 (lambda)

Pro reprezentaci pravdivostních hodnot se používají symboly #t a #f, které se vyhodnocují samy na sebe:

#t #t #f #f

Specifický význam má i prázdný seznam, jenž je zapisován takto:

'() ()

Nebo takto:

() ()

Poznámka: vzhledem k tomu, že neexistuje symbol nil, není nutné definovat podmínky jeho ekvivalence s prázdným seznamem, což sice skalní LISPaře nepotěší, ale jedná se o čistší návrh.

Podporovány jsou pochopitelně seznamy, ovšem vzhledem k tomu, že jak seznamy, tak i formy se zapisují do hranatých závorek, je u seznamů nutné zakázat jejich vyhodnocování:

(1 2 3) type error: apply: expected function, got 1 #0 (lambda) '(1 2 3) (1 2 3)

Femtolisp podporuje i zápis vektorů, resp. přesněji řečeno literálů představujících vektory:

[1 2 3] [1 2 3]

Řetězce se zapisují do uvozovek, jak je to běžné.

Ve Femtolispu je možné typ hodnoty (popř. skupinu typů) zjistit s využitím několika predikátů, což jsou formy, jejichž jména končí otazníkem:

Predikát atom? list? vector? null? number? fixnum?

Tyto predikáty si můžeme relativně snadno otestovat, a to pro hodnoty libovolného typu:

(define (print item) (princ item) (newline)) (define nil '()) (print "atom?") (print (atom? nil)) (print (atom? #t)) (print (atom? 42)) (print (atom? 3.14)) (print (atom? "string")) (print (atom? '(1 2 3))) (print (atom? [1 2 3])) (newline) (print "list?") (print (list? nil)) (print (list? #t)) (print (list? 42)) (print (list? 3.14)) (print (list? "string")) (print (list? '(1 2 3))) (print (list? [1 2 3])) (newline) (print "vector?") (print (vector? nil)) (print (vector? #t)) (print (vector? 42)) (print (vector? 3.14)) (print (vector? "string")) (print (vector? '(1 2 3))) (print (vector? [1 2 3])) (newline) (print "null?") (print (null? nil)) (print (null? #t)) (print (null? 42)) (print (null? 3.14)) (print (null? "string")) (print (null? '(1 2 3))) (print (null? [1 2 3])) (newline) (print "number?") (print (number? nil)) (print (number? #t)) (print (number? 42)) (print (number? 3.14)) (print (number? "string")) (print (number? '(1 2 3))) (print (number? [1 2 3])) (newline) (print "fixnum?") (print (fixnum? nil)) (print (fixnum? #t)) (print (fixnum? 42)) (print (fixnum? 3.14)) (print (fixnum? "string")) (print (fixnum? '(1 2 3))) (print (fixnum? [1 2 3])) (newline) (print "zero?") (print (zero? 0)) (print (zero? 42)) (newline)

Výsledky jsou vypsány na jednotlivé řádky, což ovšem není příliš přehledné:

atom? #t #t #t #t #t #f #t list? #t #f #f #f #f #t #f vector? #f #f #f #f #f #f #t null? #t #f #f #f #f #f #f number? #f #f #t #t #f #f #f fixnum? #f #f #t #f #f #f #f zero? #t #f

Přehlednější je výpis v tabulkovém formátu:

Hodnota atom? list? vector? null? number? fixnum? '() #t #t #f #t #f #f #t #t #f #f #f #f #f 42 #t #f #f #f #t #t 3.14 #t #f #f #f #t #f „string“ #t #f #f #f #f #f '(1 2 3) #f #t #f #f #f #f [1 2 3] #t #f #t #f #f #f

14. Lokální rozsah proměnných

Jazyk Scheme (do kterého Femtolisp spadá, i přes své jméno) je, na rozdíl od původních LISPů, založen na lokálním rozsahu proměnných (local scope). Můžeme si to ostatně relativně snadno ukázat na následujícím demonstračním příkladu, v němž je uvnitř funkce add použit lokální rozsah, v rámci něhož je vyhodnocována proměnná x:

(define x 1) (define y 2) (define (add x y) ; rozsah (scope) je lokální! (set! x (+ x y)) x) (print (add x y)) (print (add x y)) (set! x 10) (print (add x y)) (print (add x y))

Po spuštění tohoto příkladu se vypíše:

3 3 12 12

Poznámka: ve funkci add se tedy z pohledu z vnějšku neměnila globální proměnná x.

Příklad s globálními a lokálními proměnnými:

(define x 1) (define y 2) (define (add x y) (+ x y)) (print (add x y)) (print (let ((x 10) (y 20)) (add x y))) (set! x 10) (print (add x y)) (print (let ((x 10) (y 20)) (add x y))) (print (let ((x 100)) (add x y)))

Po spuštění tohoto demonstračníh příkladu se vypíše:

3 30 12 30 102

Poznámka: lexical scope má ovšem dalekosáhlejší důsledky, které mj. ovlivňují činnost správce paměti atd. Jde o to, že pokud je nějaká proměnná (která je definovaná vně funkce) na funkci navázána (prakticky: je ve funkci použita), nemůže tato proměnná zaniknout ani při opuštění daného bloku, protože společně s funkcí tvoří takzvaný uzávěr (closure). S uzávěry se v LISPovské rodině jazyků setkáme velmi často a dnes je nalezneme i v některých dalších programovacích jazycích (zdaleka ne ve všech):

(define (larger-than limit) (lambda (value) (> value limit))) (print ((larger-than 5) 0)) (print ((larger-than 5) 10)) (print (filter (larger-than 5) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))

S těmito výsledky:

#f #t (6 7 8 9 10) (6 7 8 9 10)

Další, nepatrně složitější implementace uzávěrů:

(define counter (let ((i -1)) (lambda () (set! i (+ i 1)) i))) (print (counter)) (print (counter)) (print (counter))

S výsledky:

0 1 2

Poznámka: zde jsme vytvořili funkci counter, kterou lze v určitém ohledu považovat za objekt, protože má vlastní stav a zapouzdřuje hodnotu čítače představovaného proměnnou i.

(define (get-counter) (let ((i -1)) (lambda () (set! i (+ i 1)) i))) (define counter1 (get-counter)) (define counter2 (get-counter)) (print (counter1)) (print (counter1)) (print (counter1)) (print (counter2)) (print (counter2)) (print (counter2)) (print (counter1)) (print (counter1)) (print (counter1))

Výsledky činnosti dvou čítačů:

0 1 2 0 1 2 3 4 5

Uzávěry ve skutečnosti nejsou „obyčejnými“ funkcemi, protože je lze současně považovat za úložiště dat. Viz například následující příklad, který je uváděn ve slavném kurzu 6.001 na MIT (pravděpodobně nejlépe strukturovaném kurzu o informatice vůbec). V tomto příkladu je cons- nositelem dat o tečka-dvojici:

(define (cons- x y) (lambda (m) (if (= m 0) x y))) (define (car- z) (z 0)) (define (cdr- z) (z 1)) (princ (cons- 1 2)) (newline) (princ (car- (cons- 1 2))) (newline) (princ (cdr- (cons- 1 2))) (newline)

Poznámka: jazyky podporující uzávěry tedy teoreticky vůbec nemusí podporovat další způsoby reprezentace dat (i když z praktického pohledu je tomu jinak).

15. Makrosystém

Ve Femtolispu jsou plně podporována i makra, která částečně vychází ze systému maker Common Lispu. S makry souvisí i použití znaků nazývaných quote a quasiquote, které umožňují ve fázi expanze maker vkládání hodnot či symbolů do expandované části kódu. Jen ve stručnosti si ukažme použití quote a quasiquote (nejenom) při konstrukci seznamů:

(define b (list 1 2 3)) (print "quote:") (print '(a b c)) (print '(a ,b c)) (print '(a ,@b c)) (newline) (print "quasiquote:") (print `(a b c)) (print `(a ,b c)) (print `(a ,@b c)) (newline)

Z výsledků je patrné, jak znaky „`“, „,“ a „,@“ ovlivňují expanzi prvků v seznamu. To neplatí pro klasický znak „'“ (quote), který zcela zakazuje vyhodnocování prvků v seznamu (první tři výsledky):

quote: (a b c) (a ,b c) (a ,@b c) quasiquote: (a b c) (a (1 2 3) c) (a 1 2 3 c)

Následuje příklad makra s implementací programové smyčky typu while. Povšimněte si, že se v makru skutečně musí použít quasiquote, uvnitř quasiquote pak „,symbol“ a „,@symbol“:

(define-macro (while- test . forms) `((label -loop- (lambda () (if ,test (begin ,@forms (-loop-)) ()))))) (define (test-while) (set! i 0) (while (< i 10000000) (set! i (+ i 1))) (princ i) (newline))

16. Reálné použití Femtolispu

Femtolisp, pokud by byl používán samostatně jako jeden z dialektů LISPu resp. Scheme, ve skutečnosti nepřináší žádné nové myšlenky a pro praktické použití je (alespoň podle mého názoru) lepší použít jinou implementaci – Guile (snadná vestavitelnost), Chicken Scheme (kvalitní překladač), Racket (prakticky zaměřeno, podpora dalších (meta)jazyků) či Common Lisp (podle toho, co je konkrétně od implementace jazyka vyžadováno). Ovšem Femtolisp zabudovaný přímo v jazyce Julia otevírá zcela nové možnosti například při testování nových syntaktických prvků, transformacích kódu před jeho dalším zpracováním, dokonce i testováním nových typových systémů atd.

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů určených pro spuštění ve Femtolispu byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

