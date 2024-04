Ferdium: všechny sociální sítě na jednom místě a multiplatformně

Výchozí stav

Dokážu si představit, že mám několik účtů na sociálních sítích či webových serverech a budu mít jednu aplikaci – klienta, do které mi budou chodit zprávy ze všech sítí a já budu schopen s nimi pracovat. Budu mít vše na jedné hromadě. Myšlenka je to pěkná, ale bohužel taková aplikace není k dispozici. Každý komunikační protokol je jiný, neexistuje jeden univerzální a výhradně používaný. Nejčastěji to uživatelé řeší tak, že používají internetový prohlížeč – drtivá většina sociálních sítí je takto dostupná. Otevřete si novou kartu, do ní příslušný web a pak už se jen přepínáte mezi kartami. Do této chvíle skvěle řešitelné.

Je tu ovšem několik ale. Předně notifikace, tedy upozornění na nové zprávy. Navíc, spousta internetových prohlížečů při správě paměti moc dobře nepracuje. S každou novou kartou rostou nároky na spotřebovanou operační paměť raketovou rychlostí. A mezi námi – otevřené karty v prohlížeči překážejí, nehledě na to, že se občas ukliknu a kartu zavřu. Člověk „na sociálních sítích vyrostlý“ může mít účtů i několik desítek. Já osobně nejsem moc ukázkový příklad – moc sociálních sítí nepoužívám. V podstatě jen Twitter/X a WhatsApp pro zprávy. Ale i tak jsem hledal něco, co by bylo schopno mi nějak nahradit použití internetového prohlížeče.

První, co vás napadne jako řešení, jsou speciální klienti pro danou síť/aplikaci/službu. V podstatě si pro každou z nich nainstalujete příslušnou klientskou aplikaci, a to buď jako tu samostatně existující, nebo ve formě doplňku internetového prohlížeče, který pro váš operační systém existuje. Pokud máte sítí několik, bude i klientských aplikací několik. Brzy jsem zjistil, že touto cestou jít nechci. Hledal jsem tedy, jak s tím naložit dál. Objevil jsem aplikaci Ferdium.





Historie

Tvůrci aplikace Ferdium na svých stránkách říkají, že idea aplikace není úplně originální, respektive přiznávají, že Ferdium je forkem jiné aplikace, konkrétně aplikace Franz. Dle jejího jména určitě odvodíte i Rakousko, jako zemi původu.

Poznámka: Výrazem „fork“ (česky asi nejlépe rozdvojení) označujeme aplikace, které vznikly na základě legální možnosti vytvořit novou aplikaci na základě jiné, ke které je k dispozici zdrojový kód uvolněný pod speciální licencí. Součástí podmínek aplikací s tzv. svobodným nebo otevřeným kódem je i podmínka, kdy smíte vzít již hotový kód a na jeho základě vybudovat svou aplikaci při dodržení dalších podmínek, jako je viditelně označit vaše změny, neměnit jakékoliv zmínky o předchozí aplikaci v kódu atd. Nejobvyklejší scénář forku je ten, že se někomu nelíbí směřování a vývoj nějaké oblíbené aplikace, případně to, že se původní autor o aplikaci nestará a nekomunikuje, a proto se někdo jiný rozhodne si vytvořit svou verzi a dále jí rozvíjet. Takových forků existuje velké množství, nejznámější je třeba LibreOffice, který je forkem OpenOffice.org, nebo CMS Joomla!, což je fork CMS Mambo.





Aplikace Franz přišla s poměrně jednoduchou myšlenkou – uvnitř je jádro internetového prohlížeče a každá propojená aplikace či web, který chcete používat, je zde k dispozici formou „služby“ a v podstatě se jedná o „kartu“ prohlížeče. Má to několik nesporných výhod. Jednotlivé služby v kartách o sobě nevědí. Dokážete se tak klidně připojit na několik účtů jedné sociální sítě současně. Také spotřeba paměti je nepatrně nižší než při použití karet v prohlížeči. Ta úspora není výrazná, ale je nižší – dle mých vlastních testů kolem 10 – 15%.

Aplikace byla od začátku, tj. od roku 2016, vyvíjena jako open source pod licencí Apache. S příchodem verze aplikace Franz 5 se však v komunitě zvedl odpor, protože přišla s politikou plateb. Abyste mohli Franze používat, museli jste si zřídit účet, a to buď účet zdarma s řadou omezení, nebo placený, a to ve dvou úrovních. Největší překážkou byl limit na počet použitelných služeb. Účet zdarma umožňuje provozovat až tři služby a s reklamami, účet za tři eura měsíčně nabízí šest služeb, ale eliminuje reklamy a teprve účet za šest eur měsíčně je neomezený.

Spoustě lidí to asi vadilo, a tak vznikl fork s názvem Ferdi. Díky dostupnému zdrojovému kódu projektu Franz byly ve Ferdi provedeny nějaké změny, které limity odstraňovaly. Nedokážu však říci, co všechno konkrétně bylo odstraněno, protože projekt umřel a od roku 2019 se nevyvíjí. Dle mého názoru za to mohlo to, že se jednalo o projekt hanlivě označovaný „one man show“, tj. projekt vedený jedním programátorem. Velmi často se stane, že pak už autor nemá čas a projekt zahyne, protože se nenajde nikdo, kdo by jej nově převzal. Původní Franz existuje dál i se svým komerčním modelem, uživatelskou základnu má a lidé jsou s ním velmi spokojeni. Nejsou připomínky k aplikaci, pouze k jeho business modelu.

Jiná skupina programátorů se však rozhodla vytvořit další fork s názvem Ferdium. Franz a Ferdi jsou použity jako základ a Ferdium je pak nově vystavěná aplikace. Vývojářský tým je několikahlavý, projekt je živý a nové verze vycházejí. Aplikace se snažila vzít si to nejlepší z obou předchozích, ale s celým problémem se poprala úplně jinak.

Co je k dispozici?

Co tedy Ferdium vlastně nabízí? Aplikace je vybavena jádrem internetového prohlížeče, které se dokáže připojovat k různým službám, to se nezměnilo. Všechny zmíněné výhody projektu Franz (optimalizace paměti, systém listů, služby) jsou zde také. Ale přibylo zde překvapivě spousta nových vlastností. Předně – Ferdium můžete provozovat naprosto bez účtu, pouze v lokální instalaci. To Franz neumí.

Pokud přece jenom toužíte po synchronizaci na cloud, máte dokonce dvě možnosti. Můžete si vytvořit vlastní Ferdium server a sem ukládat nebo využít cloud provozovaný na stránce ferdium.org. Zůstává možnost migrace z účtů Franz/Ferdi. Pokud chcete do aplikace Ferdium implementovat vlastní službu (nové připojení do nové sítě/webu), máte možnost. Existuje oficiální dokumentace, jak ji tam přidat, aby byla dostupná všem uživatelům aplikace. Oproti aplikaci Franz je to také zdarma. V terminologii aplikace Ferdium se tomu říká předpis alias recipe. Pokud je to věc, kterou používáte jen vy, nemusíte ji s nikým sdílet. Z rozhraní aplikace Ferdium si přístup k nějaké nové stránce jednoduše naklikáte.

Ferdium v základu nabízí propojení na 200 různých webů/aplikací/služeb. Své osobní portfolio dvou služeb jsem však rázem rozšířil – mám tam nejenom WhatsApp a Twitter/X, ale i Gmail, ProtonMail a Bitwarden, Discord, GitHub, YouTube, YouTubeMusic, Jamendo a patrně bych asi dokázal připojit i více.

Ferdium tvrdí, že se dokáže propojit s prakticky každou aplikací/službou, která má k dispozici webové rozhraní. V podstatě je to „jen“ internetový prohlížeč. Respektive každá služba je samostatnou instancí v Chrome. Zároveň je postavena na frameworku Electron.

Ještě zde nepadla zmínka o tom, pro které operační systémy je Ferdium k dispozici – vězte, že to jsou všechny rozšířenější systémy na desktop jako Microsoft Windows (EXE instalátor i Portable verze), macOS (dmg i Homebrew) a samozřejmě Linux (DEB, RPM, AppImage a taky Snap a Flatpak, zmíněno je i FreeBSD). Z uvedeného výčtu je vidět, že by snad neměl existovat řádný desktopový systém bez možnosti Ferdium používat. Předpokládám, že i hodně linuxových distribucí má Ferdium v repozitářích, v mém Manjaru třeba je. Používám poslední verzi 6.7.2 (v polovině března 2024).

Funkce dostupné v rozhraní aplikace Ferdium

Asi vás nepřekvapí, že Ferdium je dostupné v několika jazycích, včetně češtiny a slovenštiny. Jde samozřejmě o rozhraní, pokud daná služba nemá českou verzi, nebude česky ani ve Ferdiu. Ale nakonec je vlastně důležité, jak se aplikace Ferdium ovládá a jak snadno budete schopni se mezi jednotlivými dostupnými a připojenými službami dokážete přepínat.

Patrně asi začnete tím, že si nějakou službu do prostředí přidáte. Obvykle stačí jen webová adresa. Nebo pokud je to ve Ferdiu již obsažená aplikace, web či síť speciální služba, je vše integrováno už v předpisu. Prostě si v seznamu vyberete nějakou konkrétní službu a zadáte údaje, o které vás průvodce zažádá. Máte také možnost přidat si přístupy k jedné službě ve formě více uživatelských účtů. Máte například na Gmailu více schránek? Žádný problém. Prostě si tam službu Gmail přidáte vícekrát. S tím souvisí to, že jednotlivé karty o sobě „nevědí“ a údaje mezi sebou nesdílejí.

Poté, co si službu přidáte, začnou vám chodit upozornění o nových zprávách a to buď přímo jako číslo s počtem nových zpráv přímo na liště se službami ve Ferdiu nebo do Oznamovacího centra vašeho operačního systému. Máte tak vždy přehled o tom, co se odehrává. Abyste mezi službami nemuseli chaoticky přepínat a hledat, kde která je, můžete si to usnadnit vytvářením skupin služeb – třeba e-maily, sociální sítě a diskuzní fóra. To rozdělení ale záleží čistě na vás. Prostředí aplikace zároveň můžete barevně naladit, jak vám vyhovuje – světlý nebo tmavý režim, barevná kombinace a podobně.

Jednoduché a příjemné řešení

Pokud mám subjektivně říci svůj názor, mám Ferdium rád. Je to vlastně taková pěkná aplikace, která mi na jednom místě seskupí všechny mnou používané online služby. Ovládání je velmi pohodlné a praktické. Oznamování nových zpráv také funguje dobře.

Navíc mi v prohlížeči nepřekážejí otevřené záložky s aplikacemi. Na používání Ferdia si rychle zvyknete a nebudete se jej chtít vzdát. Další kapitolou je používání Ferdia na vlastním serveru, ale s tím zatím nemám žádnou zkušenost.