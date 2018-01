 »   »  Firefox 59 ukončí podporu GTK2, Ubuntu 17.10 je opravené

Firefox 59 skončí s podporou GTK+ v2

Framework GTK3 je tu s námi už mnoho let, takže se dalo očekávat, že Firefox nebude udržovat podporu GTK2 věčně. Věčnost v tomto případě končí s Firefoxem 59, který odstraní podporu GTK2. Stane se tak podle aktuálního plánu 13. března tohoto roku, kdy devětpadesátka vyjde.

Mezitím se ještě objeví Firefox 58, a to za zhruba 10 dní. Dlužno doplnit, že ve světě Firefoxu se toho v posledních měsících odehrálo opravdu hodně a přechod na GTK3 přinese další generaci staromilců, kteří se budou snažit odolávat novější verzi seč to půjde. Tak jako existuje například prohlížeč Palemoon (pro odpůrce vzhledu Australis), existuje i relativně mladý Waterfox (pro odpůrce konce XPCOM/XUL). Firefox 58 bude posledním s GTK2 a Firefox 57 bude poslední ESR verzí s GTK2. Kromě GTK3 se pro Firefox 59 chystá mimo jiné lepší nástroj pro snímky obrazovky a připomeňme také úpravy kvůli Spectre/Meltdown.

Firefox 60 je již určenou příští ESR verzí (s dlouhodobou podporou). Jeho vydání se očekává 8. května 2018. Součástí bude Policy Engine pro podnikové uživatele (podrobnosti na Mozilla Wiki) a další novinky.

Phoronix shrnuje 5 let grafik na Linuxu

Michael Larabel vyextrahoval data o používání grafických karet/čipů a ovladačů na Linuxu za posledních 5 let běhu služby OpenBenchmarking.org a testovacího nástroje PhoronixTestSuite. Čísla jsou to poměrně zajímavá, my si z nich půjčíme pouze první graf, ostatní jsou k dispozici v článku. Žebříček pochopitelně není plně reprezentativní, neboť podobně jako statistiky služby Steam, reflektuje pouze ty uživatele, kteří do dané služby (PTS/OpenBenchmarking) nějak přistoupili.

Úvodem mi dovolte zmínit obecně platný stav trhu, který až na výkyvy má tendenci přetrvávat: nejvíce GPU na trh dodává suverénně s velkým předstihem před ostatními Intel (neboť jsou započítávána všechna integrovaná GPU v jeho procesorech), následuje typicky Nvidia a poté AMD (jeho pozice v posledních letech spíše klesala: důvody by vydaly na samostatný článek). Ostatní spíše paběrkují, čímž jsou myšleny značky jako S3 či Matrox (který ostatně před jistou dobou přešel na používání grafických jader AMD).

V grafu Phoronixu jsou tři majoritní výrobci víceméně srovnáni v jedné řadě. Jak však dále Phoronix uvádí, při pohledu na jméno dodavatele OpenGL ovladače převažuje se 40% podílem Nvidia, u grafického ovladače pak obvyklý chaos mnoha různých značek. Nejzajímavějším se tak jeví spíše pokles všech ostatních značek GPU oproti velké trojce, kde mají nemalé zastoupení jak „casual“ hráči spokojení s Intel IGP, tak herní nadšenci s výkonnou GeForce či Radeonem v PCI Express ×16 slotu.

Fedora 28 přinese pouze osekanou verzi AAC dekodéru

Nedávné oznámení i zahrnutí formátu AAC do Fedory 28 má dovětek. Během posledního Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) bylo schváleno začlenění osekané verze AAC dekodéru (celá diskuse). Ačkoli je AC dekodér jako takový free a právní oddělení Red Hatu dalo věci zelenou, zahrnutá varianta fdk-aac nepodporuje HE-AAC SBR (jde o upravenou verzi dekodéru od Fraunhoferu pro Android). Komise tedy rozhodla, že bude (prozatím?) do repozitářů začleněna tato verze s neúplnou funkcionalitou, neboť je to lepší než nic.

Krátce

USB-IF (stojící za standardem USB) představila certifikační program USB Fast Chargers a jeho logo. Jím budou označen výrobky podporující Programmable Power Supply (PPS) z balíku USB Power Delivery 3.0