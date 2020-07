Firefox 80 bude podporovat VA-API i pro X11, Fujifilm hovoří o 384TB LTO páskách

Fujifilm hovoří o 384TB LTO páskách

U páskových mechanik a médií rodiny LTO jsme zvyklí, že o budoucích generacích víme hodně dopředu. Také jsme zvyklí, že každá další generace typicky zdvojnásobuje kapacitu a připomeňme též, že u (samozřejmě bezztrátové) komprese je nyní udáván kompresní poměr až 2,5:1.

Aktuálně je na trhu generace LTO-8 s kapacitou pásek 12 TB. s kompresí pak až 30 TB (letos bychom se ještě měli dočkat dvojnásobku v podobě LTO-9). Fujifilm ale v nejnovějších materiálech tvrdí, že díky vývoji technologie na bázi feritu stroncia (SrFe; uhličitan stroncia se používá k výrobě permanentních feritových magnetů) bude možné nabídnout až 400TB úložiště na jediné pásce. SrFe má natolik lepší magnetické vlastnosti oproti BaFe, že Fujifilm poslední roky (od 2012) trávil a tráví laděním této technologie pro magnetické pásky.



Autor: Fujifilm Fujifilm LTO

LTO na bázi SrFe by se na trhu mohlo objevit v roce 2027. A nabídnout tak kapacitu, která řádově tisíckrát převýší tou dobou 10+ let starý Archive Disc, poslední výdobytek optických médií.

Podpora instrukcí Intel AMX putuje do LLVM

Poté, co Intel představil pracovní verzi dokumentace k novým instrukcím rodiny Advanced Matrix Extensions (AMX), přichází praktická práce na podpoře AMX v klíčových nástrojích. Vše směřuje k jasnému cíli: implementaci podpory AMX v nástrojích do uvedení procesorové architektury Sapphire Rapids v příštím roce.

Po patchích pro samotný Linux a balík GCC tak přichází na řadu také kompilační systém LLVM. Prvotní patche již zamířily do větve budoucí verze LLVM 11. Zahrnují podporu instrukcí jako BFloat16, INT8 a TILE AMX, operační systém přitom musí podporovat XSAVES. Další části podpory budou následovat v nadcházejících týdnech.

Microsoft Edge v tichosti importuje data zu Firefoxu a Chrome

To by nebyl Microsoft, aby nějaký rozumně pragmatický krok „nezprasil“ nějakou zvláštní taktikou. Jeho nový prohlížeč Edge v této oblasti zapíše do análů firmy další záznam. U Edge se totiž zjistilo, že za určitých okolností importuje uživatelská data z obou zbývajících prolížečů s větším zastoupením, aniž by se o tom uživatel dozvěděl.

Na Microsoft se pochopitelně strhla lavina kritiky. Firma kontruje prohlášením: za tichý import dat z jiných prohlížečů si mohou uživatelé sami. Edge totiž při instalaci udělá nejprve to, že si stáhne data z uvedených konkurenčních prohlížečů a teprve poté se uživatele zeptá, zdali je chce importovat. Pokud ten odmítne, data jsou smazána. Ale pokud během tohoto procesu uživatel nějak zruší instalaci Edge (například „zabitím“ procesu), data zůstanou importována a uživatel o tom není nijak informován.

Čili stručně řečeno: Microsoft nejprve střílí a teprve pak zjišťuje, zdali je v domě zloděj. Nemluvě o tom, že kdyby řekněme polovina lidí při instalaci Edge import těchto dat odmítla, pak proběhl import zbytečně. Instalací jen Windows 10 je zhruba 800 miliónů, teoreticky se bavíce – hrubě odhadnuto – o 400 miliónech odmítnutých importů, kde pokud by každý import znamenal spotřebu řekněme 100mWh, pak celkově na tomto Microsoft svým uživatelům „provaří“ elektřinu v hodnotě zhruba 40 MWh, což lze přepočítat na uhlíkovou stopu a následně Microsoftu „omlátit o hlavu“.

Na druhou stranu, učiněním Solitairu pevnou součástí Windows způsobil Microsoft v uplynulých dekádách škody spíše v řádech TWh.

CIPA představuje horor: prodeje foťáků meziročně klesly o 73 %

Že digitální fotoaparáty nemají na růžích ustláno, víme. Digitální kompakty jsou prakticky mrtvým segmentem, jeho roli převzaly smartphony. Zrcadlovky došly na hranici technologických parametrů, za kterou již pro těch pár zbývajících výrobců (Canon, Nikon, případně Pentax) nemá smysl jít a bezzrcadlovky jsou jen trhem, který padá k nule pomaleji než jiné typy přístrojů. Zabalil to Olympus, Pentax skomírá nad vlastní rakví, Panasonic už žádný Lumix GH6 ani neuvedl a Canon a Nikon raději rychle slátali dohromady své bezzrcadlovky, to když viděli, že Sony se s řadou A7 celkem trefila do dírky na klesajícím trhu.