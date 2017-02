 »   »  Firefox definitivně vypne staré NPAPI pluginy, zůstane jen Flash

Webové prohlížeče už několik let pracují na omezení starého typu pluginů (zásuvných modulů), který používá NPAPI (Netscape Plugins API). Název neklame – jde skutečně o architekturu pocházející ještě od legendárního prohlížeče Netscape. Problém je hlavně v tom, že dnes takové pluginy nesplňují bezpečnostní standardy a mohou negativně ovlivňovat chod celého prohlížeče. Všechny prohlížeče dnes staví na jednodušších rozšířeních a funkcionalitu pluginů nahrazují webovými technologiemi.

Chrome podporu NPAPI kompletně odebral už ve verzi 45, která vyšla v září 2015. Cca půl roku poté se přidala také Opera. Teď bude následovat i Firefox, a to s verzí 52, která vyjde začátkem března. Podpora NPAPI sice v prohlížeči ještě zůstane, nicméně bude ji moci využít pouze Flash Player. Ostatní pluginy dostanou definitivní stopku, kterou nepůjde obejít ani někde ve skrytém nastavení.

Silverlight je minulostí, ale Java může chybět

Dobrou zprávou je, že řada kdysi oblíbených pluginů už není moc třeba a často ani není příliš udržována. Mezi nejrozšířenější pluginy kromě Flashe patří Java Runtime Environment, Adobe Shockwave Player, Unity Web Player, Microsoft Silverlight nebo Adobe Acrobat Viewer. Většina z těchto technologií už byla nahrazena v HTML 5. Největší problém v současnosti představuje Java. Přestože i tu lze samozřejmě nahradit v HTML 5, v Javě byla napsána řada komplexnějších webových programů a jednoúčelových widgetů, které se nikomu moc přepisovat nechce.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Pokud spravujete sítě, velmi pravděpodobně jste se někdy setkali s administrací síťových prvků používající Javu. Co se týče Silverlightu, tak ten byl ještě nedávno docela populární (používalo ho např. HBO GO), ale hlavně odebrání NPAPI z Chromu už servery donutilo k přechodu, takže už se s ním setkáte jen velmi vzácně. Na Linuxu navíc byla jeho podpora vždy poněkud krkolomná, takže nás jeho konec rozhodně mrzet nemusí. Také herní engine Unity už umožňuje export do HTML 5.

Je důležité upozornit, že s Firefoxu nezmizí pluginy jako takové, část jich zůstane. Jde zejména o pluginy požadované pro přehrávání videa s DRM, které nestaví na NPAPI. Jmenovitě např. Widevine, OpenH264 (bezplatný kodek pro H264 od Cisca) nebo Adobe Primetime Content Decryption.

Dočasnou alternativou je Firefox ESR

Pokud Firefox chcete používat, ale nějaký NPAPI plugin ještě potřebujete, můžete přejít na Firefox 52 ESR, který vyjde zároveň se standardním Firefoxem 52. Jedná se o variantu prohlížeče s prodlouženou podporou po dobu cca jednoho roku. Bylo rozhodnuto, že v této variantě ještě NPAPI pluginy deaktivovány nebudou. Důvodem je hlavně to, že Firefox ESR používají ve velkém firmy a ty se bez Javy často neobejdou. S příští ESR verzí, kterou pravděpodobně bude verze 59, už se ale i tady počítá s deaktivací.

Otázkou zůstává, jak to Firefox udělá s Flashem. Přestože se houfně přechází na HTML 5 a další alternativy, Flash je občas na webu stále nezbytný. Chrome to lišácky vyřešil už v roce 2009. Pro Flash připravil modernizované rozhraní PPAPI, které řeší různé problémy NPAPI včetně zabezpečení. Chrome se tak NPAPI mohl zbavit úplně, a to Firefox nemůže, protože PPAPI nepodporuje a zřejmě to ani neplánuje.