 »   »  Firefox už nepodporuje starší CPU, Chrome umí skrýt navigační prvky

Firefox 53: končí Pentium 4 i Windows XP

Nová verze Firefoxu ukončila podporu staršího hardware i software. V případě hardware se jedná o procesory Pentium 4 a AMD Opteron, které se začaly prodávat na začátku tohoto tisíciletí a nepodporují instrukce SSE2. V Linuxu už Firefox na těchto procesorech nespustíte. Z podobných časů jsou také systémy Windows XP a Vista, které už Microsoft nepodporuje, a ke stejnému kroku se nyní odhodlala Mozilla.

Uživatelů Firefoxu se starými Windows je prý okolo 13 %, všichni zůstávají na Firefoxu 52, který bude mít dlouhou podporu. Mozilla se zatím definitivně nerozhodla, kdy podpora starých systémů skončí i v ESR, bude to ale prý nejpozději za rok. Uživatelé tak mají skutečně nejvyšší čas vyměnit operační systém.

Uživatelé se dočkali nových kompaktních vzhledů, které využívají nové API pro změnu vzhledu. Obě napodobují původní Firefox, ještě před přechodem na kritizovaný vzhled Australis. Nový vzhled upravuje spoustu drobností, jako například dlouhé názvy stránek. Ty už nekončí trojtečkou, ale na okraji postupně blednou.

Kompaktní vzhled – světlá verze

Kompaktní vzhled – tmavá verze

Uživatelům Windows má také nová verze méně padat, podle experimentů by se měl počet pádů snížit o 10 %. Může za to oddělení kompozitoru do samostatného procesu. Ten se stará o vykreslování objektů na obrazovku a intenzivně komunikuje s ovladačem grafické karty. V případě problémů s grafickou kartou by tak už nemělo dojít k pádu prohlížeče.

Upraveno bylo také rozhraní pro správu oprávnění jednotlivých stránek. Chová se podobně jako v Chrome, stačí kliknout na ikonku vedle adresy a v dialogu je pak možné si prohlédnout současný stav nebo některá oprávnění stránce odebrat.

Nastavení oprávnění

Dále byl zmenšen instalační balíček pro macOS, uživatelé Windows si budou moci při nové instalaci zvolit mezi 32– a 64bitovou verzí, integrovaná čtečka odhaduje dobu čtení a automatické přehrávání se spouští až po přepnutí na panel. Příští verze Firefoxu by měly být vydávány rychleji, protože Mozilla zrušila kanál Aurora. To by mělo vývojový cyklus zkrátit o 6 až 8 týdnů, protože cyklus bude už jen Nightly – Beta – Release.

Chrome 58: celoobrazovkový režim a IndexedDB 2.0

Nová verze Chrome řeší problém s IDN doménami, které pomocí cyrilice napodobují latinkové domény. Nově se hlídá, zda není doménové jméno složené výhradně z vybraných znaků, které je možné zaměnit s latinkou. Pokud je takové jméno nalezeno, nezobrazí se jeho čitelná varianta, ale jen punycode zápis: https://www.xn--80ak6aa92e.com/ .

Chrome pro mobilní telefony nově umí skrýt veškeré navigační prvky včetně těch systémových. Hodí se to pro aplikace jako hry, video přehrávače, webové prohlížení fotek a podobně. Takovou stránku je nutné spustit z ikony na ploše a v manifestu musí mít uvedeno display: fullscreen .

Klasický způsob otevření, standalone varianta a nový fullscreen režim

Vývojáře dále potěší podpora IndexedDB 2.0 (dříve WebSimpleDB), což je standardizovaná lokální transakční databáze zabudovaná do moderních prohlížečů. Nová verze umožňuje přejmenovávat objekty a indexy, nabízí nové metody pro rychlejší čtení dat a umožňuje využít vyššího výkonu.

Upraveno bylo také chování objektů načítaných v iframe . Ty z bezpečnostních důvodů nemají možnost ovlivňovat načítání celé stránky a provádět například automatické přesměrování. Nově je možné objektu přidat schopnost otevřít novou stránku, vyžaduje to ale aktivní interakci uživatele (třeba kliknutí na objekt) a nadřazená stránka musí přidat tagu klíčové slovo allow-top-navigation-by-user-activation .

Vývojáři nyní mohou ovlivnit, které ovládací prvky se uživateli objeví při přehrávání videa v prohlížeči. Slouží k tomu ControlList API a je možné skrýt jednotlivé prvky a dostat se až do stavu, kdy ovládání zmizí úplně. Přehrávání videa je také automaticky přerušeno, pokud uživatel odroluje a při návratu bude pokračovat. Podobně se ztišená videa s vlastností autoplay spustí až ve chvíli, kdy na ně uživatel najede.

Všechny vlastnosti nového Chrome popisuje vývojářský blogpost a ve videu Pete LePage.