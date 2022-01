Firefox začíná zapínat Wayland, EU ruší 13 let starou miliardovou pokutu pro Intel

Wine 7.1 s podporou Vulkan 1.3

Podpora rozhraní Vulkan ve verzi 1.3, řada oprav v oblasti témat, vylepšení či opravy pro C++ kompilátor IDL, to jsou novinky Wine 7.1, které se objevuje deset dní po vydání ostré verze 7.0.

Opraveno je dále celkem 42 nahlášených chyb, nejstarší si počkala lehce přes 14 let, nejrychleji vyřešená 6 dnů. Podrobnosti v přehledu na domovském webu Wine.

Wayland testuje nový protokol pro práci s uzamčením sezení

Nové vydání Wayland Protocols 1.25 obsahuje, jako vždy, kolekci protokolů tradičních i zkušebních. Mezi ty druhé nyní přibyl nový protokol session-lock-v1 (více viz Git), který se umí postarat o nakládání s uzamykáním sezení. Jde o jednu z hlavních novinek tohoto vydání balíku Wayland Protocols. Umožňuje privilegovaným Wayland klientům uzamykat sezení a zobrazovat libovolnou grafiku v tomto zamčeném režimu.

Kompozitor má pravomoc nad možností omezení tohoto protokolu na specifického klienta (kterého spouští sám kompozitor), či možností povolit odemykání všem privilegovaným klientům. Příslušně autentizovaný klient je pak zodpovědný za autentizaci uživatele a komunikaci s Wayland kompozitorem, když je potřeba sezení znovu odemknout. Když klient „umře“ ve chvíli, kdy je sezení zamčeno, zůstane tak i nadále, avšak v závislosti na nastavení politiky kompozitoru.

Jak dodává Phoronix, jde o poměrně jednoduchý protokol, který by ale mohl přinést lepší zabezpečení zamykání obrazovky oproti tomu, co dnes nabízí různé šetřiče obrazovky pro X.Org apod.

DXVK-NVAPI 0.5.2 přidává propojení na Nvidia PhysX

V době vzestupu fyzikálních enginů, kdy se zrodil startup Ageia se svými kartami obsahujícími PPU PhysX, bylo od počátků celkem jasné (každému, kdo léta předtím viděl demo Half-Life 2), že samostatné produkty pro počítání fyziky nemají šanci na komerční úspěch. Jak pravil John Carmack po koupi firmy Ageia společností Nvidia, vznikla Ageia jako startup toužící po tom, aby jej někdo bohatý koupil. Tak se stalo v únoru 2008 a od té doby Nvidia začala používat PhysX jako marketingový nástroj. Omezila schopnosti CPU klienta, zrušila PPU karty a vše přesunula na svá GPU, kde PhysX běžel přes tehdy masivně protlačované rozhraní CUDA. Úspěch to byl řekněme „relativně přijatelný“.

Trh Nvidia zcela neovládla, nikdo další do PhysX vláčku nenastoupil (Intel už v roce 2007 fyzikální engine Havok, aby jej roku 2015 prodal Microsotu, AMD to nechala plavat a pro ostatní tu byl třeba otevřený, byť technicky méně kvalitní engine Bullet). Tolik stručně k historii. PhysX zkrátka stále existuje (a jde dokonce od konce roku 2018 o open-source) a nechal i velkou historickou stopu v herním průmyslu v mnoha hrách.

V našem open-source světě existuje projekt DXVK-NVAPI, jehož cílem je implementace aplikačního rozhraní Nvidie zvaného NVAPI stvějící nad DXVK. Jde o v principu důležitý projekt pro všechny hráče, kteří chtějí hrát dané hry, ale nevyužívat přitom Windows. Tedy třeba v rámci Valve Steam Play / Proton. DXVK-NVAPI poskytuje podporu NVAPI, kterou mohou hry pro Windows využívat ke svému běhu na Linuxu. Už nyní se využívá třeba pro Deep Learning Super Sampling (DLSS), NVAPI D3D11 rozšíření atd.

Nová verze DXVK-NVAPI 0.5.2 přidává entry points pro Nvidia PhysX. Díky tomu bude možné využívat tento projekt tam, kde je (třeba hrou) využíván běh PhysX na Nvidia GPU – samozřejmě to vyžaduje další prvky, tedy nvcuda.dll z balíku Wine-Staging a také aktuální běhové prostředí PhysX (to lze doinstalovat skrze Winetricks / Protontricks). Z dalších věcí ještě doplňme, že nová verze 0.5.2 také vylepšuje podporu pro ovladače Nvidia řady 510.

Firefox začíná zapínat Wayland

Noční sestavení oblíbeného prohlížeče, tedy Firefox Nightly, přichází s aktivací běhu přes Wayland na vybraných systémech, které jsou toho schopny. V případě, že tedy uživatel na Waylandu běží, může si snadno na stránce about:support zkontrolovat, zdali jej Firefox též využívá.

V tuto chvíli jde stále o věc, která je ve vývoji, mohou se tedy objevovat problémy, reportovány jsou věci jako zamrzávání Firefoxu při přetahování panelů, nezařezávající grafika rozhraní, či obecně pády programu.

SDL2 odteď preferuje Wayland

Další maličká změna, která ilustruje obecný trend, dalo by se říci. Linuxový svět pozvolna přechází od staré dobré technologie X11 k Waylandu a grafická knihovna Simple DirectMedia Layer 2 s ní.

V Gitu projektu se již nachází drobná úprava, která se stane součástí příští verze SDL 2.0.22: pro běh na Waylandu již nebude potřeba používat proměnnou SDL_VIDEODRIVER=wayland , kde bude k dispozici X.Org i Wayland, použije SDL2 primárně Wayland a na systémech, které na Waylandu běží, se tak již SDL2 projekty obejdou bez běhu na překladové vrstvě XWayland.

EU zrušila 13 let starou miliardovou pokutu pro Intel

Intel dostal od Evropské komise v roce 2009 pokutu 1,06 miliardy eur za zneužívání monopolního postavení. Zejména šlo o nekalé prosazování vlastních horších CPU skrze partnery a smluvní odběry zboží oproti konkurenčním Athlonům 64. Intel se samozřejmě odvolal a dokázal tuto pokutu tahat po soudech až doteď, kdy dochází k obratu o 180°. Evropský soud dospěl ve svém závěru k tomu, že analýza Evropské komise tehdy nebyla kompletní a tudíž pokuta není plně podložena fakty.

Dnes je situace samozřejmě jiná. AMD je na strmém vzestupu v CPU segmentu a kraluje herním konzolím. Intel se potácí v problémech, z nichž je možná prvním náznakem zlepšení nynější generace CPU Alder Lake. Z tehdejší pokuty by beztak AMD neviděla ani euro, takže to také nehraje roli. Co dle mého soudu roli hrát může, je skutečnost, že Intel pod vedením Pata Gelsingera přišel s obřími investicemi do výroby čipů v Evropské unii ve velikosti investice v desítkách miliard eur. Pokutovat jednou miliardou někoho, kdo vám chce na starý kontinent přinést špičkovou výrobu, miliardy a miliardy dolarů a velké tisíce pracovních míst, což EU jistě podpoří mnoha pobídkami, lze považovat minimálně za zvláštní. Teď je zkrátka vhodné, aby EU s Intelem byli kamarádi, když TSMC je tak daleko a nejen evropský automotive průmysl trpí nedostatkem čipů.

Ubuntu 22.04 LTS nejspíš přejde z partnerských archivů na Snap Store

Systém, přes který se do Ubuntu dostávají vybrané binární/proprietární balíčky od partnerů, asi čeká konec. Historicky šlo třeba o Google Sloud SDK, Adobe Flash, TI Keystone HPC či VMware atd. Archiv pro partnery je už delší dobu prázdný (od Ubuntu 20.10) a i v Ubuntu 20.04 před dvěma lety sloužil vlastně jen k distribuci Adobe Flashe. Není tedy důvod jej vůbec udržovat v chodu. Místo toho se partnerům nabízí jako distribuční cesta standardní Snap Store.

Steve Langasek tak spustil proces odstraňování, přičemž upřesňuje, že je potřeba vyřešit několik věcí, které jsou s partnerským archivem svázány, jmenovitě livecd-rootfs , subiquity , ubiquity , curtin , cloud-init či python-apt , dále odstranit reference či upravit ubuntu-release-upgrader , aby vyčistil zdroje. Z debat v Canonicalu nevzešly žádné protesty, takže tímto se věc dává oficiálně na vědomí.

PipeWire 0.3.44 zkracuje latence na méně než čtvrtinu

S novou verzí přibývá do projektu serveru PipeWire podpora běhu minimálního serveru, který nemá správce sezení (jakým je například WirePlumber), ale stačí k provozu klientů využívajících rozhraní JACK. Maximální velikost bufferů je nyní nastavitelná a může jít výše než předchozí natvrdo nastavený limit 8192 vzorků. Výchozí maximální latence klesá ze 170 na 42 ms.