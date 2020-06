 »   »  Firejail: zamkněte neposlušné aplikace do vězení v sandboxu

Firejail je bezpečnostní program, který významně snižuje riziko průniků, protože umožňuje uzavřít nedůvěryhodné aplikace do samostatného odděleného prostředí. Dobrým příkladem je moderní webový prohlížeč. Je to obrovský software, s velkou spoustou možností a vlastním běhovým prostředím, který se připojuje do internetu a zpracovává vše, co mu přijde pod ruku.

Takovou věc je velmi rozumné oddělit od zbytku systému, aby v případě bezpečnostního incidentu nemohly být napáchány větší škody. Přesně k tomu slouží Firejail, který dovoluje oddělit takové aplikace do vlastní škatule, která má nastavené parametry a pravidla.

Jeho výhodou je navíc nenáročnost na samotný systém, ale i na uživatelské znalosti. S použitím běžně dostupných vlastností linuxového jádra je možné velmi rychle dosáhnout požadovaného stavu.