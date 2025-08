Flathub ve Fedoře, Ubuntu s lepším šifrováním disku

Návrh na povolení Flathubu ve Fedoře

Projekt Fedora se snaží poskytovat pouze svobodný a otevřený software a také se snaží vyhnout patentovým a licenčním omezením. Mnoho uživatelů však chce mít možnost instalovat širokou škálu softwaru, včetně populárních položek, které jsou omezeny patenty, licencemi médií a nesvobodným firmwarem.

Výsledkem je často to, že uživatelé povolují repozitáře třetích stran nebo Fedora poskytuje balíčky, které postrádají funkcionalitu. Michael Catanzaro nedávno zveřejnil názorový článek v blogu GNOME, ve kterém vyzývá Fedoru, aby přestala poskytovat omezené verze populárních aplikací a přímo povolila Flathub.

Ubuntu 25.10 usnadní používání hardwarově podporovaného šifrování celého disku integrovaného s modulem Trusted Platform Module. Plné šifrování disku můžete v Ubuntu nastavit již při instalaci (pomocí instalačního programu založeného na Flutteru).





Šifrování se provádí pomocí hesla, které zadáte a které pak zadáváte při každém spuštění systému. Pokud je heslo správné, obsah disku se dešifruje a můžete pokračovat. Budete mít na výběr, zda se disk odemkne automaticky, pokud bude ověření úspěšné, nebo zda bude nutné zadat také heslo.

Tyto změny se objeví v konečné verzi Ubuntu 25.10, jejíž vydání je naplánováno na 9. října 2025.

Archinstall 3.0.9, instalační program pro distribuci Arch Linux, přichází s řadou nových funkcí, jako je možnost nastavení Bluetooth připojení, vylepšení a opravy chyb. Nová verze Archinstall také přidává podporu pro instalaci Arch Linuxu s desktopovým prostředím COSMIC.

Mezi dalšími změnami Archinstall 3.0.9 opravuje detekci bootování, přesouvá menu Root Password do menu Authentication, přesouvá menu Users do podmenu Authentication a přesouvá konfiguraci zvuku do konfigurace aplikace. Nová verze Archinstall je již k dispozici ve stabilních repozitářích Arch Linuxu.

Společnost TUXEDO představila notebook InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem AMD Ryzen AI 300, integrovanou grafikou AMD Radeon 800M, 15,3 palcovým displejem s rozlišením 2560×1600 pixelů. Kromě toho nabízí 99Wh baterií a porty USB4.

Pokud jde o úložiště, tento velmi kompaktní 15palcový notebook nabízí dva snadno přístupné a upgradovatelné sloty pro až 128 GB RAM a až 8 terabajtů úložiště PCIe 4.0 SSD. Koupit jej lze s nainstalovaným TUXEDO OS nebo Ubuntu 24.04 LTS za cenu od 1299 euro (32 tisíc korun).

Nově vydáno

Vyšla Liya 2.4, nové vydání distribuce založená na Arch Linuxu s průběžnými aktualizacemi. Dimitris Tzemos oznámil vydání Slackel 8.0, linuxové distribuce založené na Slackware. MagOS Linux, distribuce, založená na distribuci ROSA, která vznikla v roce 2011 odštěpením od Mandriva Linuxu vyšla ve verzi 20250725. Projekt DragonFly BSD vydal novou aktualizaci operačního systému řady 6.4, nová verzi DragonFly BSD 6.4.2.