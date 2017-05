 »   »  Formát MP3 je svobodný, plnému využití už nebrání žádné patenty

Software a hardware

Legendární hudební formát MP3 už je svobodný. Bez větší pozornosti v dubnu vypršela platnost posledních důležitých patentů, které šíření enkodérů a dekodérů omezovaly, samozřejmě hlavně ve Spojených státech. Co je také důležité, organizace Technicolor a Fraunhofer IIS, které patenty vlastnily, ukončily licenční program. To značí, že šíření MP3 už nehodlají nijak omezovat. Podpora MP3 se tak může dostat do linuxových distribucí, které se tomu z licenčních důvodů dosud bránily, hlavně do Fedory.

Vývojový tým, který stál u zrodu formátu MP3

Přestože MP3 stále řada lidí považuje za jasnou audio jedničku, realita je trochu jiná. MP3 sice zůstává jedničkou v domácích kolekcích, na warez scéně nebo při přímém nákupu digitálních kopií, ale ve videích nebo ve na hudebních streamovacích službách už se dlouho používají efektivnější formáty. Nejrozšířenější jsou asi Ogg Vorbis a Opus. Dnes už je navíc úložný prostor velmi levný, takže není problém ukládat hudbu ani v bezztrátovém Flacu.

Microsoft představil novou variantu Windows 10 S, se kterou chce konkurovat Chrome OS a Chromebookům. Jedná se o osekanou variantu, která by měla svižně běhat i na slabším hardwaru a bude se točit primárně kolem prohlížeče Edge a obchodu s aplikacemi Windows Store. Zásadním omezením (ale podle některých i bezpečnostní výhodou) bude možnost instalovat aplikace právě pouze z Windows Store. Trochu zvláštní je, že Microsoft uživatelům nabídne možnost za poplatek povýšit systém na Windows 10 Pro. První takové notebooky se na trhu objeví v létě, cena bude začínat na cca 200 dolarech.

Internet a web

Videoserver YouTube dostane nový design. Od toho stávajícího se zas tak nelišší, ale je ještě jednoduší, ještě více dodržuje pravidla Material Designu a využívá nového frameworku Polymer od Googlu. Uživatele asi nejvíc potěší možnost přepnout na tmavý design, který odlehčí očím v noci a nemalá část uživatelů ho preferuje dlouhodobě. Ti si dosud museli vypomoci různými rozšířeními pro prohlížeč. Testovací verzi nového designu si můžete zapnout už nyní, a to na adrese youtube.com/new.

Byznys, politika, právo

Bitva Applu a Qualcommu o licenční poplatky, přesněji jejich výši, graduje. Nedávno Apple avizoval, že do rozsouzení sporu nehodlá Qualcommu zaplatit ani cent. Důvěrné zdroje z Qualcommu se teď nechaly slyšet, že se plánují odvetná opatření. Včetně možné žádosti tamní obchodní agentuře o zákaz importu iPhonů do Spojených států. Zatím však nejde o nic oficiálního. Apple je samozřejmě velký klient a ztráta poplaků Qualcomm bolí, ale ještě více se firma obává toho, že by se tímto způsobem snížení poplatků mohly domáhat další firmy, pokud nepřijde jasná a silná reakce.

V USA nedávno prošel zákon, který umožňuje poskytovatelům internetového připojení prodávat data o internetové aktivitě uživatelů, proti čemuž se zdvihla velká vlna odporu. Zákaz je však možné znovu aplikovat také na státní nebo místní úrovni. Jako první takto zasáhli v americkém Seattlu. Jenže se to vztahuje pouze na kabelové poskytovatele, bezdrátové tímto způsobem regulovat nejde.

Zajímavosti / telegraficky

V Německu poměrně přísně regulují násilné počítačové hry, byť už ne tak přísně jako v minulosti. Např. legendární Half-Life tam před 18 lety musel vyjít v cenzurované verzi, kde mj. mariňáky nahradili roboti a vědce nebylo možné zabít. Proč o tom teď píšeme? Valve nově bez dalšího odůvodnění německým majitelům zpřístupnilo necenzurovanou verzi, a to prostřednictvím DLC na Steamu. Samozřejmě zdarma.

Hra Dota 2 poprvé dostane menší příběhovou kampaň. Nikoliv ale single player, hrát se bude ve čtyřech, přičemž spoluhráče půjde najít klasicky přes matchmaking. Kampaň bude dostupná pouze pro majitele Battle Pass, který vyjde na 10 dolarů a hráčům přináší i další bonusy.

O cloudovou službu Microsoft Azure je v Evropě zřejmě velký zájem. Microsoftu aktuálně nestačí vlastní ani nasmlouvané kapacity a musí některé zákazníky odmítat s tím, že mohou jít do Kanady.

Wikipedie v Turecku zůstane zablokovaná, rozhodl tamní soud. Problémem jsou hlavně části encyklopedie, kde se píše o spojení turecké vlády se syrskými džihádisty. Vláda to označuje za lživou očerňující kampaň.

Raspberry Pi Zero W se prodalo už čtvrt miliónu kusů, hlavně díky lepší distribuční síti než u prvního Zero. Distributoři navíc postupně přibývají.

Distribuce Linux Mint končí s vývojem vlastní přihlašovací obrazovky resp. správce přihlašování MDM Display Manager. Přejde na LightDM, které používá Ubuntu.

Na HTTPS už přešel také The Verge, jeden z největších zpravodajských technologikých serverů. Od března bylo šifrované spojení jako volitelné, teď už je povinné.

Nejpoužívanějším smartphonem světa, měřeno podle webové aktivity, se stal Samsung Galaxy S7. Přeskočil svého o dva roky mladšího bratříčka Galaxy S5.

Start a přistání vesmírné rakety SpaceX Falcon 9 už jsme tu měli několikrát. Nově však byly pořízeny detailní kamerové záběry, na kterých je raketa vidět po celou dobu letu.

Otevřeli jste si účet na PayPal dříve než vám bylo 18 let, tedy v rozporu s podmínkami? Tak to si dejte pozor, může vás to dohnat i o mnoho let později. Jeden z uživatelů popisuje své neblahé zkušenosti.

Oculus zavírá své studio pro tvorbu krátkých animovaných filmů pro VR. Místo toho si hodlá kupovat exkluzivní tituly od jiných studií.