Framework novým sponzorem LVFS/Fwupd, Intel shání linuxové vývojáře

Týden v KDE: práce a zase ta práce na Plasmě 6.6.0
KDE Plasma v budoucím vydání 6.6.0 dostává další novinky. Jednou z nich je podpora globálních akcí pro seekování v přehrávaných médiích o 5 či 30 sekund zpět i vpřed. Jediné, co to vyžaduje, je podpora ovládání přes MPRIS v daném přehrávači médií. Nové akce nemají výchozí klávesové zkratky, uživatel si je musí pro tuto chvíli nastavit sám.
Pro Plasmu 6.6.0 se dále pokračuje v pucování dialogů XDG portalů, tentokrát jde o obrazovku a výběr okna – došlo na zjednodušení. Přerušení vkládání některých souborů na desktop Plasmy nově neprodukuje nesmyslné chybové notifikace. Přibyla též nová možnost připnutí webového prohlížeče do hlavního panelu.
Hned několika dílčími způsoby vylepšeno jest vyhledávání v rámci aplikačního spouštěče Kickoff (navigace ve výsledcích kurzorovými klávesami, nepřeskakování vybrané položky při vyhldání dalších položek atd.). Vylepšen je též vzhled a použitelnost S.M.A.R.T. statistik diskových úložišť. Pokud uživatel ze schránky maže položku, kdy schránka obsahuje i QR kód na ni odkazující, zmizí i tento QR kód.
Dále v Kicker menu, pokud je v pravé části obrazovky, zobrazuje různá pod-pod-menu nalevo od předchozího menu (namísto dosavadního překryvu vyšší úrovně menu). Současně toto také korektně funguje pro pravolevé jazyky s menu na levé straně obrazovky.
Jako každý týden, i tento míří do jednotlivých verzí Plasmy řada oprav. V rámci připravované aktualizace (ano, šest-čtyřková řada už nic) Plasma 6.5.4 jsou řešeny některé scénáře vedoucí k pádům a opraveno například vkládání obrázků ze schránky do Dolphinu. Plasma 6.6.0 pak dostává čtyři dílčí opravy a další pak přidává KDE Frameworks 6.21.
Celkově vzrůstá počet chyb s vysokou prioritou ze čtyř na pět. Pro Plasmu 6.6.0 je pak řešena emulace XRandr v kompozitoru KWin vylepšující podporu běhu X11 aplikací přes XWayland, kdy si tyto aplikace žádají změnu rozlišení obrazovky (způsobem, který vyžaduje letterboxing či pillarboxing). Plasma 6.5.4 má řešen jeden memory leak.
Více podrobností v přehledu Nate Grahama pro tento týden, plus připomeňme, že KDE vykládá karty a jde all-in směrem k Waylandu.
Týden v GNOME #227 bez zásadních novinek
Projekt desktopového prostředí GNOME se navrací ke svému tempu vývoje ve stylu italského obědu. Novinky v samotném prostředí nehlásí přehled žádné, pár věcí přidávají aplikace z Circles a aplikace třetích stran. Zmíněna je nová verze Newsflash 4.2 (obvyklá várka drobných vylepšení), Planify 4.16.1 (podobné), Chronograph 5.3 (hromadná stahování), Parabolic V2025.11.1 (několik oprav). Zmíněna jsou i některá rozšíření Shellu, více v 227. přehledu na webu GNOME.
Framework Computer je novým sponzorem LVFS/Fwupd
V tuto chvíli už Linux Vendor Firmware Service distribuovala více než 135 milliónů aktualizací firmwarů linuxovým uživatelům. Projekt se snaží přitáhnout co nejvíce výrobců hardwaru, abychom se na Linuxu zbavili potupných cest aktualizací firmwarů, které se Windowsáků netýkají.
Pochopitelně nikdo neočekává, že by zrovna Framework Computer byla Linuxu nepřátelskou firmou, nicméně i tak je více než fajn, že se stává novým sponzorem projektu LVFS a utility Fwupd. Jde o prvního hráče, který se připojuje s nově nastavenými podmínkami spolupráce.
Richard Hughes z Red Hatu, který projekt zastřešuje, dodává, že ač máme půl tuctu OEM výrobců, kteří přislíbili sponzoring LVFS, Framework je tím, kdo jako první přešel od slov k činům. A to konkrétně na úrovni Startup Sponsor s čístkou 10 tisíc USD ročně.
Richard dále úlohu Frameworku vyzdvihuje s tím, že vedle uvedeného jsou to také oni, kdo tlačí na své dodavatele, aby Fwupd a LVFS podporovali.
Nová vývojová verze Wine 10.20
Projekt Win vydává novou vývojovou verzi 10.20. Ta přináší nedávno vydanou aktualizaci projektu VKD3D ve verzi 1.18, větší podporu tzv. reparse points, dále pokračující refactoring Common Controls po rozdělení v5/v6 split, dialog postupu pro skenování dokumentů a pochopitelně i jistou várku oprav. Tentokrát je uzavřeno 31 hlášení, přičemž nejstarší si počkalo devět let, zatímco to nejmladší jen zhruba 30 hodin.
Intel hledá dva zkušené linuxové vývojáře
Poslední měsíce se z Intelu v rámci „katování kostů“ spíše propouštělo, případně mnozí linuxoví vývojáři odešli sami, nyní ale firma naopak dva schopné lidi shání. Kristen Accardi, která v Intelu zastává pozici Director of Upstream Linux Kernel Engineering vypsala poptávku na dvě pozice.
První se má věnovat systémovému softwaru pro Linux s optimalizacemi pro platformy Intel (roční plat až 277 tisíc USD – v přepočtu něco pod půl miliónu Kč měsíčně), druhý pak bude v rámci linuxového jádra pracovat na rozličných interních prvcích OS, na optimalizacích a blíže nespecifikovaných ovladačích Intel zařízení, a to za až 206 tisíc USD ročně (zhruba 350 tisíc Kč měsíčně).