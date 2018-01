Obsah

1. Framework Torch: konfigurace struktury neuronových sítí, rozpoznávání programovacího jazyka

2. Klasické sekvenční neuronové sítě

3. Otestování správné konstrukce struktury neuronové sítě

4. Paralelně umístěné vrstvy neuronové sítě

5. Spojení paralelně umístěných vrstev

6. Kombinace sekvenční sítě s paralelními podsítěmi

7. Složitější sekvenčně-paralelní neuronová síť

8. Projekt pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu

9. Vstup neuronové sítě

10. Výstup neuronové sítě

11. Trénovací a validační data

12. Vytvoření slovníku z trénovacích dat

13. Ukázka vytvořeného slovníku

14. Jednoduchá tokenizace slov

15. Ukázka tokenizovaných slov

16. Jaké další kroky je nutné implementovat?

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

Po popisu možností, které nám framework Torch nabízí v oblasti rozpoznávání a klasifikace rastrových obrázků, se začneme věnovat dalšímu dosti rozsáhlému tématu. I toto téma samozřejmě souvisí s neuronovými sítěmi. Pokusíme se totiž vytvořit projekt určený pro klasifikaci zdrojových kódů a rozpoznání programovacího jazyka použitého pro zápis zdrojového kódu. Přitom se skutečně zaměříme pouze na použití neuronových sítí a základního zpracování textů – schválně se tedy vyhneme všem ad-hoc řešením a různým heuristikám, které by samozřejmě bylo možné použít, ovšem zajímavé bude sledovat, jak bude klasifikace provedena pouze natrénovanou neuronovou sítí, a to bez složitého předzpracování vstupních dat (například ani nebudeme odstraňovat poznámky atd.).

Ještě před zahájením tohoto projektu se však musíme seznámit s některými dalšími možnostmi konstrukce neuronových sítí. Prozatím jsme totiž vždy používali takzvané sekvenční neuronové sítě, v nichž byly jednotlivé vrstvy umístěny (sekvenčně) za sebou, ať již se jednalo o klasické vrstvy či o vrstvy konvoluční popř. o vrstvy poolovací. Ovšem v Torchi lze tvořit i mnoho dalších topologií sítě; například je možné kombinovat několik paralelně zařazených vrstev či celých paralelně pracujících podsítí. Postačuje jen vhodně zkombinovat kontejnery Sequential a Parallel, což si ukážeme v navazujících kapitolách v několika příkladech.

Obrázek 1: Uspořádání neuronů do vrstev ve feed-forward síti. Neurony jsou sdruženy do vrstev (zde do tří vrstev).

2. Klasické sekvenční neuronové sítě

Se sekvenčními neuronovými sítěmi jsme se již seznámili, takže si jen krátce zopakujme jejich základní vlastnosti. Nejjednodušší neuronová síť je tvořena jedinou vrstvou neuronů. V další funkci je taková neuronová síť vytvořena. Vstupem bude tříprvkový tenzor (má jen jednu dimenzi, takže se jedná o vektor), výstupem bude tenzor pětiprvkový. Tato síť vlastně nemá příliš velké možnosti učení, dokonce ani nemá žádnou nelineární přenosovou funkci:

function construct_simplest_neural_network() local network = nn.Sequential() -- jedina vrstva neuronu network:add(nn.Linear(3, 5)) return network end

Struktura vytvořené sítě bude následující:

nn.Sequential { [input -> (1) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 5) }

Další síť je již nepatrně složitější, protože obsahuje dvě vrstvy. První vrstva má tři vstupy a každý její neuron je spojen se všemi deseti neurony vrstvy druhé. Druhá vrstva současně tvoří výstupní hodnoty, které jsou vráceny ve formě tenzoru s pěti prvky. Ani tato síť prozatím neobsahuje nelineární přenosové funkce:

function construct_two_layers_neural_network() local network = nn.Sequential() -- prvni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(3, 10)) -- posledni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(10, 5)) return network end

Struktura takto vytvořené sítě bude následující:

nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 10) (2): nn.Linear(10 -> 5) }

Bez nelineárních funkcí aplikovaných na výstupní hodnoty neuronů jsou možnosti neuronových sítí velmi omezené, takže si tyto funkce do naší sítě přidejme, zde konkrétně na všechny výstupní signály z první vrstvy:

function construct_neural_network_with_nonlinear_functions() local network = nn.Sequential() -- prvni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(3, 10)) -- nelinearni funkce network:add(nn.Tanh()) -- posledni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(10, 5)) return network end

Opět se podívejme na strukturu takové sítě:

nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> (3) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 10) (2): nn.Tanh (3): nn.Linear(10 -> 5) }

Poslední klasická sekvenční síť navíc obsahuje skrytou vrstvu neuronů a mezi všemi vrstvami jsou použity nelineární funkce (ve skutečnosti jsou tyto funkce přímo součástí neuronů, ovšem jejich deklarace se zapisuje zvlášť):

function construct_three_layers_neural_network() local network = nn.Sequential() -- prvni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(3, 10)) -- nelinearni funkce network:add(nn.Tanh()) -- druha (skryta) vrstva neuronu network:add(nn.Linear(10, 15)) -- nelinearni funkce network:add(nn.Tanh()) -- posledni vrstva neuronu network:add(nn.Linear(15, 5)) return network end

Struktura sítě vypsaná přímo frameworkem Torch funkcí print():

nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> (5) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 10) (2): nn.Tanh (3): nn.Linear(10 -> 15) (4): nn.Tanh (5): nn.Linear(15 -> 5) }

3. Otestování správné konstrukce struktury neuronové sítě

Výše uvedené neuronové sítě neobsahují žádné chybné konstrukce, protože počet výstupů z jedné vrstvy odpovídá počtu vstupů na vrstvě následující. Ovšem i kdyby tato podmínka nebyla zachována, bylo by stále možné neuronovou síť zkonstruovat (konstrukce totiž probíhá postupně, vrstvy lze kdykoli přidat metodou add, odebrat metodou remove atd., takže se v tomto okamžiku žádné kontroly ani provádět nemohou). Chyba by nastala až ve chvíli, kdy by se do takové sítě poslala vstupní data. Jeden ze základních testů, zda je neuronová síť vytvořena korektně, tedy spočívá v tom, že síť zkonstruujeme, pošleme na její vstup tenzor očekávané velikosti a tvaru a poté otestujeme, jestli nedošlo k chybě a jestli tenzor na výstupu má taktéž očekávanou velikost a tvar.

Není to nic složitého, takže otestujeme všechny čtyři sítě současně. Všechny sítě požadují tříprvkový tenzor na vstupu a na výstupu budeme očekávat tenzor s pěti prvky (ty budou mít náhodnou hodnotu, neboť sítě nebyly natrénovány):

network = construct_simplest_neural_network() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3}))) print() network = construct_two_layers_neural_network() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3}))) print() network = construct_neural_network_with_nonlinear_functions() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3}))) print() network = construct_three_layers_neural_network() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3}))) print()

Výsledky:

-0.0781 -0.2834 -1.5152 -0.9320 -0.6043 [torch.DoubleTensor of size 5] 0.4888 -0.0895 0.4524 0.3537 -0.2042 [torch.DoubleTensor of size 5] 0.0158 0.4635 1.0134 -0.3549 0.3157 [torch.DoubleTensor of size 5] -0.3122 0.1928 -0.2401 0.0737 -0.0007 [torch.DoubleTensor of size 5]

4. Paralelně umístěné vrstvy neuronové sítě

Kromě ryze sekvenčních neuronových sítí je možné použít i sítě, v nichž jsou vrstvy zpracovávány paralelně. Framework Torch v tomto případě postupuje následovně:

Rozdělí vstupní tenzor podle zvolené dimenze. Například u dvourozměrného tenzoru je možné paralelně zpracovávat řádky nebo sloupce. U trojrozměrného tenzoru máme tři možnosti zpracování atd. Každá část tenzoru je zpracována odděleně (projde svojí částí sítě) a následně dojde ke zpětnému spojení výsledků z jednotlivých paralelních částí. Pokud nám nevyhovuje formát výstupu (například opět dvourozměrný tenzor), musíme na konec sítě zařadit buď krok Reshape nebo View.

Při rozdělování vstupního tenzoru do paralelních vrstev se používá funkce select, s níž jsme se sice již setkali, ale pro jistotu si ukážeme její použití na tenzoru se dvěma řádky a třemi sloupci:

input = torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}}) print("Vstup:") print(input)

Tenzor vypadá takto:

Vstup: 1 2 3 4 5 6 [torch.DoubleTensor of size 2x3]

Zkusíme vybírat prvky přes první dimenzi:

print("select(1,1):") print(input:select(1,1)) print("select(1,2):") print(input:select(1,2))

S těmito výsledky (vidíme, že se vybírá po řádcích):

select(1,1): 1 2 3 [torch.DoubleTensor of size 3] select(1,2): 4 5 6 [torch.DoubleTensor of size 3]

Dále zkusíme vybírat prvky přes první dimenzi:

print("select(2,1):") print(input:select(2,1)) print("select(2,2):") print(input:select(2,2)) print("select(2,3):") print(input:select(2,3))

S výsledky:

select(2,1): 1 4 [torch.DoubleTensor of size 2] select(2,2): 2 5 [torch.DoubleTensor of size 2] select(2,3): 3 6 [torch.DoubleTensor of size 2]

Zkusme si nyní vytvořit velmi jednoduchou paralelní neuronovou síť. Tato síť bude na vstupu očekávat tenzor se dvěma řádky a třemi sloupci (viz předchozí příklad) a rozdělí tento tenzor podle první dimenze, tj. na dva řádky. Každý řádek bude samostatně (a paralelně) zpracován jednou vrstvou neuronů, přičemž z každé vrstvy pro jednoduchost získáme jedinou hodnotu. Tyto výstupní hodnoty se následně automaticky spojí do výstupního tenzoru:

function construct_1st_parallel_neural_network() -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze local network = nn.Parallel(1,1) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou nize network:add(nn.Linear(3, 1)) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou vyse network:add(nn.Linear(3, 1)) return network end

Struktura vytvořené sítě:

nn.Parallel { input |`-> (1): nn.Linear(3 -> 1) `-> (2): nn.Linear(3 -> 1) ... -> output }

Druhá paralelní síť akceptuje tenzory stejných tvarů (dva řádky, tři sloupce), ovšem tentokrát jsou tenzory rozdělené po sloupcích. To znamená, že každý sloupec je zpracován ve své vlastní vrstvě, která musí akceptovat dva vstupy. Výstupem celé sítě je pro jednoduchost tenzor se třemi prvky:

function construct_2nd_parallel_neural_network() -- tenzor se rozdeli podle druhe dimenze -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze local network = nn.Parallel(2,1) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvami nize network:add(nn.Linear(2, 1)) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou vyse a nize network:add(nn.Linear(2, 1)) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvami vyse network:add(nn.Linear(2, 1)) return network end

Struktura vytvořené sítě:

nn.Parallel { input |`-> (1): nn.Linear(2 -> 1) |`-> (2): nn.Linear(2 -> 1) `-> (3): nn.Linear(2 -> 1) ... -> output }

5. Spojení paralelně umístěných vrstev

Opět si otestujme, jestli jsou obě paralelní sítě zkonstruovány korektně. V obou případech je vstupem tenzor se stejným tvarem, takže můžeme vyzkoušet, jaký výstup získáme:

-- prvni typ neuronove site network = construct_1st_parallel_neural_network() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})))

První síť podle očekávání vrátila dvouprvkový tenzor:

-0.4058 -5.5876 [torch.DoubleTensor of size 2]

-- druhy typ neuronove site network = construct_2nd_parallel_neural_network() -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})))

Druhá síť (opět podle očekávání) vrátila tříprvkový tenzor:

0.3272 0.2130 1.2222 [torch.DoubleTensor of size 3]

6. Kombinace sekvenční sítě s paralelními podsítěmi

Paralelní neuronová síť má zdánlivě jednu nevýhodu – vždy obsahuje jen jednu skupinu paralelních vrstev. To by pro praktická použití samozřejmě nedostačovalo, ovšem ve skutečnosti je možné toto omezení obejít, a to velmi snadno. Postačuje namísto paralelní vrstvy vytvořit novou podsíť. Ta může být libovolná – sekvenční, paralelní, může obsahovat další podsítě atd. Musíme však dodržet tvary tenzorů na vstupech a výstupech těchto podsítí, jinak by došlo k běhové chybě. Opět si ukažme příklad. Tentokrát se jedná o paralelní síť, jejíž jedna vrstva je tvořena běžnými neurony, kdežto vrstva druhá je tvořena sekvenční podsítí. Povšimněte si především toho, že obě vrstvy mají (musí mít) shodné vstupy (3 prvky) i shodný výstup, aby bylo možné výstupy na konci spojit. Z tohoto důvodu musíme do sekvenční podsítě vložit modul Reshape, který výstup ze dvou neuronů spojí do tenzoru:

function construct_complex_parallel_neural_network() -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze local network = nn.Parallel(1,1) -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s podsiti network:add(nn.Linear(3, 1)) -- podsit local subnetwork = nn.Sequential() -- klasicka vrstva neuronu subnetwork:add(nn.Linear(3, 2)) -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky subnetwork:add(nn.Reshape(2, 1)) network:add(subnetwork) return network end

Strukturu sítě si můžeme vypsat a ihned poté otestovat:

network = construct_complex_parallel_neural_network() print(network) -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}}))) print()

nn.Parallel { input |`-> (1): nn.Linear(3 -> 1) `-> (2): nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 2) (2): nn.Reshape(2x1) } ... -> output } -2.3182 -1.5595 -0.5659 [torch.DoubleTensor of size 3]

Dostali jsme vektor se třemi prvky: první prvek byl získán z první paralelní vrstvy, druhé dva prvky pak z podsítě.

7. Složitější sekvenčně-paralelní neuronová síť

Pro ilustraci možností, které se nám nabízí, si vytvoříme ještě složitější paralelní síť, tentokrát se čtyřmi sekvenčními podsítěmi. Vstupem bude tenzor o čtyřech řádcích a třech sloupcích (viz počty podsítí i formát jejich vstupu). Výsledkem bude tenzor s osmi prvky (čtyři dvojice spojené dohromady):

function construct_more_complex_parallel_neural_network() -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze local network = nn.Parallel(1,1) -- na vstupu potrebujeme zpracovat ctyrikrat tri vstupy for i=1,4 do -- podsit local subnetwork = nn.Sequential() -- klasicka vrstva neuronu subnetwork:add(nn.Linear(3, 10)) -- nelinearni funkce subnetwork:add(nn.Tanh()) -- dalsi vrstva neuronu subnetwork:add(nn.Linear(10, 2)) -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky subnetwork:add(nn.Reshape(2, 1)) network:add(subnetwork) end return network end

Výpis struktury sítě a kontrola její funkce:

network = construct_more_complex_parallel_neural_network() print(network) -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {9,-1,-1}}))) print()

Výsledky:

nn.Parallel { input |`-> (1): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } |`-> (2): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } |`-> (3): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } `-> (4): nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 10) (2): nn.Tanh (3): nn.Linear(10 -> 2) (4): nn.Reshape(2x1) } ... -> output } -0.1663 0.0046 0.3299 0.0677 -0.1808 0.9577 0.0019 -0.3650 [torch.DoubleTensor of size 8x1]

Nejsložitější síť, kterou si dnes ukážeme, je sice sekvenční, ovšem uvnitř sekvence vrstev se nachází i paralelní síť (složená opět ze sítí sekvenčních). Pokud jste se ztratili, můžete přeskočit zdrojový kód a podívat se pod něj na vypsanou strukturu sítě:

function construct_even_more_complex_parallel_neural_network() local network = nn.Sequential() -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze local subnetwork = nn.Parallel(1,1) -- na vstupu potrebujeme zpracovat ctyrikrat tri vstupy for i=1,4 do -- podsit local subsubnetwork = nn.Sequential() -- klasicka vrstva neuronu subsubnetwork:add(nn.Linear(3, 10)) -- nelinearni funkce subsubnetwork:add(nn.Tanh()) -- dalsi vrstva neuronu subsubnetwork:add(nn.Linear(10, 2)) -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky subsubnetwork:add(nn.Reshape(2, 1)) subnetwork:add(subsubnetwork) end -- pridame paralelni sit do sekvence vrstev network:add(subnetwork) -- zmena tvaru tenzoru (vektor s osmi prvky) network:add(nn.View(8)) -- klasicka vrstva neuronu network:add(nn.Linear(8, 10)) -- nelinearni funkce network:add(nn.Tanh()) -- klasicka vrstva neuronu network:add(nn.Linear(10, 2)) return network end

Výpis struktury sítě a kontrola její funkce:

network = construct_even_more_complex_parallel_neural_network() print(network) -- kontrola site se musi provest az v runtime print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {9,-1,-1}}))) print()

Výsledky:

nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> (5) -> output] (1): nn.Parallel { input |`-> (1): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } |`-> (2): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } |`-> (3): nn.Sequential { | [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] | (1): nn.Linear(3 -> 10) | (2): nn.Tanh | (3): nn.Linear(10 -> 2) | (4): nn.Reshape(2x1) | } `-> (4): nn.Sequential { [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output] (1): nn.Linear(3 -> 10) (2): nn.Tanh (3): nn.Linear(10 -> 2) (4): nn.Reshape(2x1) } ... -> output } (2): nn.View(8) (3): nn.Linear(8 -> 10) (4): nn.Tanh (5): nn.Linear(10 -> 2) } -0.3605 0.1274 [torch.DoubleTensor of size 2]

8. Projekt pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu

Již v úvodu jsme si řekli, že se dnes mj. budeme zabývat i projektem pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu. Jedná se o jednu z úloh při zpracování textů, a nutno říci, že se jedná o úlohu dosti jednoduchou – existují totiž i mnohem složitější projekty, v nichž se neuronové sítě i další prostředky používají pro rozpoznání vět či celých větných celků. Co tedy přesně od projektu očekáváme? Měl by například akceptovat následující vstup (řetězec popř. soubor):

#include<stdio.h> int main(void) { printf("Hello World

"); return 0; }

Výstup by měl v tomto případě znít „C“.

Naproti tomu pro vstup:

public class java { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World"); } }

by měl výstup znít „Java“

Něco složitějšího:

sys_exit=1 sys_write=4 .section .data hello_lbl: .string "Hello World!

" .section .bss .section .text .global _start _start: mov $sys_write, %eax mov $1,%ebx mov $hello_lbl,%ecx mov $13,%edx int $0x80 movl $sys_exit,%eax movl $0,%ebx int $0x80

Očekávaný výstup může být „assembler_x86“.

9. Vstup neuronové sítě

Na vstupu celého zpracování se sice nachází běžný text (i když nějak strukturovaný), ovšem běžné neuronové sítě nedokážou přímo pracovat ani s textem ani s jednotlivými znaky. Proto musíme provést nějaké předzpracování. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak text transformovat do vhodného vstupu spočívá v tom, že jednotlivým slovům (někdy i skupinám slov) přiřadíme již před tréninkem neuronové sítě číselné hodnoty (tokenizace). Následně každý vstupní text zpracujeme tak, že známá slova převedeme na jejich celočíselné tokeny, neznámá slova a znaky budeme ignorovat. Z tokenů je možné sestavit vektor, který může být buď:

Binární, kde n-tý prvek obsahuje jedničku, pokud se slovo s tokenem n vyskytuje ve vstupním textu, jinak obsahuje nulu. Délka vektoru odpovídá počtu známých slov (velikosti slovníku).

Vektor také může obsahovat v n-tém prvku počet výskytů slova s tokenem n.

Někdy se také provádí váhování jednotlivých slov (například slovothe bude mít v anglickém textu nižší váhu).

10. Výstup neuronové sítě

Výstup neuronové sítě je snadno pochopitelný. Bude se jednat o jednorozměrný tenzor, přičemž počet prvků bude odpovídat počtu programovacích jazyků, která síť rozpoznává. Pokud například budeme rozpoznávat pouze tři programovací jazyky:

C Java Python

bude výstupní tenzor tříprvkový. V případě, že získáme například tenzor [0.3, 0.15, 0.86], bude to znamenat, že sít rozpoznala Python, a to s poměrně velkou mírou jistoty.

Ve skutečnosti se pokusíme klasifikovat minimálně deset jazyků, z nichž některé jsou si velmi příbuzné z hlediska struktury i klíčových slov (Java, C# atd.).

11. Trénovací a validační data

Trénovací a validační data v tomto případě získáme stejně snadno (ne-li snadněji), než v případě databáze rastrových obrázků. Pro každý programovací jazyk, který se rozhodneme klasifikovat, stáhneme obsah několika Git repositářů, odstraníme nevhodné soubory (Makefile, README.md, …) a roztřídíme soubory do podadresářů pojmenovaných podle daného jazyka:

asm C C# CSS HTML Java Javascript Python

Načtení jmen souborů s trénovacími daty:

TRAIN_DATA_DIRECTORY = "train_data" local train_files = read_filelist_recursive(TRAIN_DATA_DIRECTORY) function read_filelist_recursive(directory) local command = "find " .. directory .. " -type f" local handle = io.popen(command) local filelist = {} for line in handle:lines() do table.insert(filelist, line) end handle:close() return filelist end

12. Vytvoření slovníku z trénovacích dat

Pro vytvoření slovníku ze všech trénovacích dat bude sloužit následující modul. Povšimněte si, že rozpoznáváme jen některé znaky a že ze slovníku odstraňujeme slova, která se v datech vyskytují jen v malém počtu:

function string_to_wordlist(s) local words = s:gmatch("[%w&!@%%$~`$^]+") local result = {} for word in words do word = word:trim() -- ignorovat prazdna slova if word ~= "" then table.insert(result, word) end end return result end function load_words_from_file(filename) local source = load_source(filename) return string_to_wordlist(source) end function filter_words(vocabulary, min_word_count) local result = {} for word, count in pairs(vocabulary) do if count >= min_word_count then table.insert(result, word) end end return result end function make_vocabulary(filenames) local vocabulary = {} for _, filename in ipairs(filenames) do local words = load_words_from_file(filename) for _, word in ipairs(words) do if vocabulary[word] then vocabulary[word] = vocabulary[word] + 1 else vocabulary[word] = 1 end end end local words = filter_words(vocabulary, 5) table.sort(words) return words end

13. Ukázka vytvořeného slovníku

Podívejme se, jak může vypadat slovník vytvořený předchozím programovým kódem. Slovník vypsaný pod tímto odstavcem byl získán z céčkových zdrojových kódů jádra Linuxu verze 0.01, které naleznete v repositáři https://github.com/zavg/linux-0.01. Zpracovány byly pouze všechny hlavičkové soubory a céčkové soubory, nikoli části psané v assembleru, soubory Makefile atd. Poznámka: výše uvedený kód generuje jedno slovo na řádek, takže následující výpis musel být navíc zpracován utilitou column:

! NAME cp is sb !S NO cr isn scasb !bh NOTE! create it sched !current NR crw j schedule !i NULL cs je scr !inode O csi jiffies sec !namelen OK cstime jmp secondary !p OMAGIC ct jne sect !par OPEN ctime just section !permission OPOST ctmp kernel sector $0 Ok ctype kill sects $0x80 P cur know see $1 PAGE current l seg % PAGES cursor last segment %%ah PC cutime ldt send %%al PER cx leader set %%ax PIPE cyl left setsid %%eax POSIX d len short %%ecx PUTCH data length should %%edi READ de lf si %%edx READY decl lflag sig %%fs REQUEST default like sign %0 S define limit signal %04x SC defined line sigset %1 SCREEN delete lines size %2 SEEK desc link sizeof %3 SEGMENT dest linux sleep %4 SET dev list so %d SIG device ll some %p SIZE di lock something & START die long sorting && STAT digit m sp &FIRST STATUS digits magic space &basename SUPER dind main specified &de SYS dir major speed &inode T directory mask src &namelen TASK dirt math st &super TASKS do may stack &tty TIME don mem start 0 TIOCM drive memory startup 0000000 TO ds mi stat 0000400 TRUNC dup might statbuf 0001000 TSS dx min state 0002000 TXTOFF ebp minimum static 0004000 TYPE ebx minor sti 0010000 The ecx mm stime 0020000 This edi mode stosb 0040000 U edx modtime stosw 0777 Unable egid mon str 0x0720 WIN eip mount string 0x0f WRITE element movb strings 0x17 We else movl strtok 0x21 X empty mtime struct 0x80 Z end n super 0xffff ZEROPAD endif name switch 0xffffffff ZMAGIC entry namei symbol 1 a envc namelen sync 10 access envp never sys 1024 actime erase new syscall0 11 add errno next system 12 addr error nlinks t 13 address errors no t%8x 14 after es node table 15 alarm esi nonexistent tables 16 all esp not task 17 allocated etc nothing tdecl 1b already euid notl termio 2 also ex npar termios 24 an exec nr testb 29 and execve nsector text 2f any exit num that 3 are extern number the 30 area f of them 31 aren failed off these 32 arg father offset they 3f argc fault oflag things 4 args fcntl ok this 5 argv fd old time 510 as field oldalarm times 512 asm fildes oldbottom tloc 6 at file oldinode tlodsb 7 atime filename oldtop tm 8 attr filp on tmp 8192 atype find only tms 9 ax first open to A b flag options top ACCMODE bad flags or tp AP base flush origin trap APPEND basename fmt other trying ARG be fn out tss BCD bh for outb tty BIN bit fork p ttyx BLOCK bits free page txorl BUFFER blk from panic type BUFFERS block fs par typedef Bad blocknr functions pathname types C blocks g pause uid CANON bmap gate pgrp umask CHAR boot gdt pid union CMOS bottom get pipe unistd CRNL bread getblk pop unlock CURRENT break gid port unsigned D brelse goto pos until DATA brk gotoxy precision up DAY bss h prev uptodate DIR buf has printf use EACCES buffer hash printk used EBADF but have priv user ECHO by hd process ustat ECHOCTL byte head ptr utime EINVAL bytes header pushl utsname EMPTY c here put va END call i pwd val ENOENT called id q value ENOSPC can if queue verify ENOSYS cannot ifdef queues void ENTRIES case iflag r volatile ENTRY cc ifndef rd vsprintf EOF cflag iget read wait EPERM change ih ready waitpid F channel imap register wake FILE char implemented release want FIRST chars in relocation we FLAG check inb rep well H chmod include repeat when HD cld ind repne which HEADER clear info req while I cli information request width IFMT close init res will INODE cmd inline reset with ISCHR cmpb ino restore work ISDIR code inode result write ISREG columns inodes return written It con inr returns x L console insert root y LASTARG const int rounded year LEFT contains interrupt routine you LEN continue interrupts rs zero LIBRARY control into rw zmap MAGIC controller intr s zone MAJOR coprocessor invalid s1 ~ MAX copy io s2 MAY count ioctl same N counter iput saved

14. Jednoduchá tokenizace slov

Funkce pro tokenizaci je poněkud složitější, než by prozatím bylo nutné, protože se snažím o vytvoření stejných tokenů, jaké generuje tato třída: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/ke­ras/preprocessing/text.py#L119, která je v oblasti zpracování textů často používaná. Tokeny jsou slovům přiřazeny na základě frekvence slov (což v našem případě nehraje velkou roli, alespoň prozatím):

function make_word_to_index_mapping(words) local uniq_words = {} local word_counts = {} for _, word in ipairs(words) do if word_counts[word] then word_counts[word] = word_counts[word] + 1 else word_counts[word] = 1 table.insert(uniq_words, word) end end -- tabulka obsahujici dvojice [slovo+frekvence] setridene sestupne podle frekvence local wcounts = {} for _, word in ipairs(uniq_words) do table.insert(wcounts, {word, word_counts[word]}) end table.sort(wcounts, function(x,y) return x[2] > y[2] end) -- seznam slov setrideny sestupne podle frekvenci local sorted_voc = {} for _, wc in ipairs(wcounts) do table.insert(sorted_voc, wc[1]) end -- slovnik slovo -> index local word_index = {} for i, w in ipairs(sorted_voc) do word_index[w] = i end return word_index end

15. Ukázka tokenizovaných slov

Podívejme se nyní, jak vypadají tokeny jednotlivých slov, které byly získány ze zdrojových kódů jádra Linuxu. Slova jsou setříděna podle přiřazeného tokenu:

sort -k2n tokens.txt

Výsledek opět zpracujeme příkazem column (klasicky přes rouru). Povšimněte si, že kvůli tomu, že nebyly odstraněny poznámky, je seznam poněkud „zvláštní“, což je ale přesně to, co od projektu očekáváme – žádné ad-hoc řešení ani použití heuristik. Mimochodem: při letmém procházení jsem ani nenarazil na žádné vyložené sprosťárny :-):

! 1 zero 240 !bh 479 mm 2 zmap 241 !current 480 mode 3 work 242 !S 481 modtime 4 year 243 %%edx 482 mon 5 x 244 !permission 483 minor 6 y 245 $0x80 484 min 7 written 246 %%ax 485 minimum 8 uid 247 %%eax 486 mi 9 wait 248 %%ecx 487 might 10 volatile 249 $0 488 memory 11 until 250 %%al 489 mount 12 up 251 % 490 movl 13 uptodate 252 %%ah 491 namelen 14 use 253 $1 492 never 15 unsigned 254 APPEND 493 new 16 unistd 255 0002000 494 movb 17 unlock 256 0010000 495 namei 18 union 257 31 496 n 19 vsprintf 258 32 497 name 20 used 259 3f 498 mtime 21 ustat 260 4 499 next 22 value 261 30 500 mem 23 verify 262 2f 501 math 24 void 263 3 502 limit 25 user 264 24 503 line 26 val 265 29 504 lines 27 utsname 266 2 505 link 28 va 267 5 506 like 29 utime 268 512 507 lf 30 printk 269 9 508 lflag 31 strtok 270 A 509 length 32 string 271 ACCMODE 510 may 33 rounded 272 510 511 linux 34 routine 273 8192 512 ll 35 rs 274 7 513 main 36 rw 275 8 514 major 37 root 276 6 515 mask 38 return 277 0004000 516 list 39 returns 278 1b 517 magic 40 restore 279 16 518 long 41 result 280 0x0f 519 m 42 reset 281 0x17 520 lock 43 s 282 0x21 521 len 44 s2 283 0x80 522 nlinks 45 sched 284 0x0720 523 node 46 schedule 285 0040000 524 outb 47 scr 286 0777 525 p 48 s1 287 0020000 526 page 49 scasb 288 17 527 panic 50 saved 289 0xffff 528 out 51 sb 290 1 529 origin 52 same 291 13 530 other 53 sec 292 14 531 options 54 res 293 15 532 or 55 req 294 0xffffffff 533 open 56 pwd 295 12 534 par 57 q 296 1024 535 pause 58 queue 297 11 536 port 59 queues 298 10 537 pos 60 put 299 execve 538 precision 61 ptr 300 SYS 539 pathname 62 pushl 301 TASK 540 pop 63 process 302 ctmp 541 pid 64 request 303 ctype 542 pipe 65 r 304 cur 543 pgrp 66 read 305 current 544 no 67 rep 306 ctime 545 only 68 repeat 307 cstime 546 oldtop 69 repne 308 ct 547 npar 70 rd 309 cs 548 nr 71 relocation 310 csi 549 nsector 72 register 311 crw 550 num 73 release 312 cursor 551 notl 74 ready 313 cx 552 not 75 strings 314 decl 553 nothing 76 secondary 315 default 554 nonexistent 77 section 316 define 555 on 78 src 317 cutime 556 number 79 st 318 de 557 off 80 stack 319 d 558 oldalarm 81 start 320 data 559 oldbottom 82 speed 321 cyl 560 oldinode 83 space 322 defined 561 of 84 specified 323 create 562 old 85 sp 324 cp 563 oflag 86 sorting 325 cmpb 564 ok 87 startup 326 code 565 offset 88 statbuf 327 columns 566 prev 89 stosb 328 con 567 left 90 stosw 329 cmd 568 ldt 91 str 330 cli 569 get 92 stat 331 close 570 getblk 93 stime 332 clear 571 gid 94 static 333 cr 572 goto 95 sti 334 console 573 gdt 96 state 335 contains 574 g 97 sect 336 copy 575 gate 98 something 337 count 576 fs 99 so 338 counter 577 functions 100 segment 339 const 578 from 101 send 340 coprocessor 579 gotoxy 102 set 341 control 580 has 103 setsid 342 controller 581 header 104 seg 343 continue 582 here 105 sects 344 cld 583 i 106 see 345 delete 584 h 107 sector 346 dest 585 head 108 some 347 endif 586 have 109 short 348 entry 587 hd 110 si 349 envc 588 hash 111 size 350 envp 589 id 112 sizeof 351 end 590 free 113 sleep 352 else 591 for 114 should 353 empty 592 fcntl 115 sigset 354 eip 593 fd 116 sign 355 element 594 field 117 signal 356 egid 595 fildes 118 sig 357 erase 596 fault 119 zone 358 error 597 failed 120 exit 359 etc 598 father 121 exec 360 euid 599 f 122 EOF 361 ex 600 fork 123 EPERM 362 errno 601 file 124 F 363 esp 602 filp 125 FILE 364 es 603 flush 126 ENTRY 365 esi 604 fmt 127 ENOSYS 366 errors 605 fn 128 ENTRIES 367 desc 606 filename 129 ENOENT 368 edx 607 flags 130 ENOSPC 369 ecx 608 first 131 END 370 digit 609 flag 132 FIRST 371 digits 610 find 133 H 372 dind 611 leader 134 INODE 373 dir 612 if 135 ISCHR 374 die 613 iflag 136 ISDIR 375 device 614 is 137 FLAG 376 di 615 isn 138 IFMT 377 dev 616 it 139 HEADER 378 edi 617 j 140 I 379 directory 618 iput 141 HD 380 do 619 io 142 ISREG 381 dx 620 ioctl 143 EMPTY 382 ebp 621 intr 144 ECHOCTL 383 ebx 622 invalid 145 Bad 384 dirt 623 into 146 C 385 dup 624 je 147 CANON 386 drive 625 jmp 148 CHAR 387 ds 626 know 149 BUFFERS 388 don 627 l 150 BLOCK 389 T 628 last 151 BUFFER 390 chmod 629 jiffies 152 BIN 391 chars 630 kill 153 EINVAL 392 all 631 just 154 CMOS 393 allocated 632 kernel 155 CURRENT 394 already 633 jne 156 EACCES 395 also 634 ifdef 157 EBADF 396 alarm 635 interrupts 158 ECHO 397 address 636 int 159 CRNL 398 after 637 implemented 160 DIR 399 add 638 in 161 DATA 400 addr 639 inb 162 DAY 401 actime 640 include 163 D 402 an 641 imap 164 BCD 403 any 642 iget 165 It 404 argc 643 ih 166 LASTARG 405 args 644 ifndef 167 READ 406 argv 645 interrupt 168 READY 407 and 646 ind 169 REQUEST 408 arg 647 information 170 S 409 area 648 inodes 171 PUTCH 410 aren 649 inr 172 PIPE 411 are 650 insert 173 POSIX 412 as 651 info 174 PC 413 access 652 inode 175 PER 414 ZMAGIC 653 inline 176 PAGES 415 TRUNC 654 ino 177 SC 416 TSS 655 init 178 SEEK 417 TXTOFF 656 extern 179 START 418 TYPE 657 printf 180 STAT 419 TO 658 priv 181 STATUS 420 TIME 659 tlodsb 182 SCREEN 421 TIOCM 660 tm 183 SIZE 422 TASKS 661 tmp 184 SET 423 a 662 tms 185 SIG 424 The 663 tloc 186 SEGMENT 425 U 664 time 187 L 426 X 665 times 188 PAGE 427 Z 666 things 189 Ok 428 ZEROPAD 667 this 190 MAJOR 429 This 668 they 191 MAX 430 We 669 to 192 MAY 431 WIN 670 tp 193 N 432 WRITE 671 ttyx 194 MAGIC 433 Unable 672 txorl 195 LEN 434 check 673 type 196 LIBRARY 435 asm 674 top 197 LEFT 436 atime 675 tty 198 P 437 by 676 trying 199 NAME 438 byte 677 tss 200 NOTE! 439 bytes 678 trap 201 OMAGIC 440 c 679 typedef 202 OPEN 441 but 680 these 203 OPOST 442 buf 681 the 204 NO 443 buffer 682 sys 205 OK 444 bss 683 syscall0 206 NULL 445 brk 684 system 207 O 446 call 685 t 208 NR 447 can 686 sync 209 SUPER 448 change 687 switch 210 ARG 449 channel 688 symbol 211 AP 450 char 689 super 212 %d 451 called 690 them 213 %p 452 cflag 691 t%8x 214 & 453 case 692 tables 215 && 454 cc 693 testb 216 %4 455 cannot 694 text 217 %2 456 at 695 that 218 %3 457 brelse 696 table 219 %04x 458 bread 697 termios 220 %1 459 bad 698 tdecl 221 %0 460 base 699 termio 222 &FIRST 461 basename 700 task 223 &de 462 be 701 struct 224 0 463 b 702 types 225 0000000 464 atype 703 umask 226 0000400 465 ax 704 which 227 &basename 466 attr 705 while 228 &tty 467 break 706 width 229 &namelen 468 bh 707 will 230 &super 469 bits 708 when 231 &inode 470 bmap 709 we 232 0001000 471 boot 710 well 233 %%fs 472 bottom 711 wake 234 %%edi 473 bit 712 want 235 !inode 474 blocks 713 waitpid 236 !namelen 475 block 714 with 237 !p 476 blocknr 715 write 238 !par 477 blk 716 you 239 !i 478 ~ 717

16. Jaké další kroky je nutné implementovat?

V dalších krocích postupně:

Budeme načítat trénovací soubory. Ty rozdělíme do slov, slova tokenizujeme a vytvoříme vektory s četností slov. Vektory se po normalizaci předají neuronové síti pro trénink (očekávaný výsledek známe). Stejný postup aplikujeme i na validační data, samozřejmě s tím, že budeme kontrolovat očekávány výsledek oproti klasifikaci neuronové sítě.

