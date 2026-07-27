FreeBSD odstranilo kód pod GNU GPL, Haiku portuje NVMM

FreeBSD odstranilo kód pod GNU GPL
Již několik let vývojáři FreeBSD postupně odstraňují a nahrazují části kódu projektu, které jsou licencovány pod licencí GNU GPL. Tím se zajišťuje jednotnější licenční režim v rámci celého projektu a vyhýbá se některým omezením. Minulý týden byla ze základního systému FreeBSD odstraněna poslední část softwaru pod licencí GNU GPL.
Instalační program přešel na bsddialog před čtyřmi lety a poslední zbývající aplikace využívající dialog, dpv, byla deaktivována před více než dvěma lety. Vyřazené komponenty lze přesunout do portů třetích stran, čímž budou k dispozici uživatelům, aniž by byly součástí jádra operačního systému.
Haiku portuje monitor virtuálních strojů NetBSD
Projekt Haiku zveřejnil zpravodaj za měsíc červen, který informuje o pokroku, kterého dosahují jeho vývojáři. Největší novinkou tohoto měsíce by mělo být portování NVMM, monitoru virtuálních strojů NetBSD (který navzdory svému názvu běží nejen na NetBSD), poskytujícího podporu hardwarově akcelerované virtualizace pro QEMU. Bohužel to stále nefunguje úplně, takže je to ve výchozím nastavení stále deaktivováno.
Kód je nyní alespoň plně integrován do stromu Haiku a všechny nezbytné změny jádra včetně řady oprav chyb a implementace několika drobných nových funkcí byly dokončeny, takže kód by mělo být mnohem snazší jej sestavit, otestovat a pracovat. Navíc byla implementována podpora pro hostitelské počítače s procesory AMD, výrazně vyčištěn kód a provedena řada vylepšení výkonu.
Ubuntu Touch OTA-2.0
Nadace UBports vydala dlouho očekávanou aktualizaci Ubuntu Touch OTA-2.0, která je dostupná pro podporované linuxové telefony a tablety. Nové vydání přináší aktualizovaný webový prohlížeč Morph Browser, lepší podporu displejů s výřezy a zaoblenými rohy, vestavěný editor snímků obrazovky i řadu oprav výkonu a stability.
Vývojáři zároveň rozšířili podporu o další zařízení a pokračují v modernizaci systému založeného na Ubuntu 24.04. Aktualizace potvrzuje, že Ubuntu Touch zůstává jedním z nejaktivněji vyvíjených otevřených mobilních operačních systémů pro uživatele, kteří hledají alternativu k Androidu a iOS.
Raspberry Pi Touch Display 2
Společnost Raspberry Pi uvedla na trh nový desetipalcový Touch Display 2, který rozšiřuje nabídku oficiálních dotykových displejů pro jednodeskové počítače Raspberry Pi. Novinka nabízí IPS panel s rozlišením 1200 × 1920 pixelů, podporu desetibodového kapacitního dotyku, jas 400 nitů a pozorovací úhly až 85°.
Displej je určen pro Raspberry Pi 5 a je ideální pro informační panely, domácí automatizaci, kiosky nebo průmyslové aplikace. Díky nativní podpoře v Raspberry Pi OS nevyžaduje instalaci ovladačů ani kalibraci a jeho doporučená cena činí 80 dolarů, v Česku se bude prodávat asi za 2000 korun.
Nově vydáno
Společnost Trace Labs oznámila vydání OSINT VM 2026.5, nejnovější verze distribuce založené na Debianu, která obsahuje specializované nástroje pro open-source intelligence určené k vyhledávání pohřešovaných osob a jejich opětovnému spojení s rodinami. Distribuce Flora Linux-libre, která využívá jádro Linux-libre, tedy upravenou verzi jádra Linuxu, která neobsahuje žádné binární bloby, zamlžený kód ani kód vydaný pod proprietárními licencemi vyšla ve verzi 20260713. Vyšel ShredOS 2025.11_31, nové vydání malé živá distribuce, jejímž jediným účelem je bezpečné vymazání obsahu disků. MODOS, minimalistická distribuce s pracovním prostředím Cinnamon, která vychází ze stabilní větve Debianu je k dispozici ve verzi 13.6.