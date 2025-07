Obsah

1. Funkce vestavěné v GCC pro provádění nízkoúrovňových aritmetických operací

Na stránkách Roota jsme se již několikrát setkali s takzvanými builtins, což jsou funkce, typicky různé nízkoúrovňové funkce, podporované přímo překladači jazyka C. Dnes se zaměříme na známý překladač GCC, který obsahuje podporu pro relativně velké množství funkcí určených pro nízkoúrovňové aritmetické operace. Na tomto místě se vývojáři mohou ptát k čemu je to dobré, vždyť samotný jazyk C je dostatečně nízkoúrovňový. Ve skutečnosti tomu tak není (alespoň ne za všech okolností), protože například není zcela snadné realizovat základní aritmetické operace s detekcí přetečení výsledků. Navíc starší normy céčka explicitně říkají, že způsob realizace přetečení u celočíselných datových typů se znaménkem (signed) je nedefinovaná operace a překladač céčka se tedy může chovat prakticky libovolným způsobem – v závislosti na zvolené architektuře, přepínačích použitých při překladu, nebo (zcela jistě nejčastěji) podle fáze Měsíce nebo prostředí, ve kterém aplikace běží (korektně na testovacím prostředí, nekorektně u zákazníka).

U dále popsaných funkcí si ukážeme jak jejich základní způsoby volání, tak i způsob jejich překladu do strojového kódu. Mnohdy jsou totiž takové funkce přeložené do jediné strojové instrukce nebo relativně malého množství strojových instrukcí a využívají se zde příznakové bity (které nejsou přímo v C dostupné).

Poznámka: článek je sice zaměřen na GCC, ovšem funkce s podobným nebo i zcela stejným významem nalezneme například i v Clangu.

2. Operace součtu s detekcí přetečení

První skupinou funkcí vestavěných do překladače GCC, s níž se dnes seznámíme, jsou funkce určené pro provedení operace součtu, ovšem s tím, že je navíc korektně detekováno i přetečení výsledků, a to i pro hodnoty se znaménkem. Těchto funkcí existuje celkem sedm: tři funkce pro součet hodnot bez znaménka (unsigned), tři funkce pro součet hodnot se znaménkem (signed) a „univerzální“ funkce, jejíž parametry mohou být různého typu. Povšimněte si, že všech sedm funkcí má stejný počet i význam parametrů (které jsou ovšem různého typu) i stejný typ návratové hodnoty. Tato návratová hodnota pouze signalizuje, že došlo k přetečení; samotný výsledek součtu je vrácen (přes ukazatel, resp. referenci) v posledním předaném parametru:

# Jméno funkce Návratový typ Parametry 1 __builtin_add_overflow bool typ1 a, typ2 b, typ3 *res 2 __builtin_sadd_overflow bool int a, int b, int *res 3 __builtin_saddl_overflow bool long int a, long int b, long int *res 4 __builtin_saddll_overflow bool long long int a, long long int b, long long int *res 5 __builtin_uadd_overflow bool unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res 6 __builtin_uaddl_overflow bool unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res 7 __builtin_uaddll_overflow bool unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res

Poznámka: zdánlivě chybějící varianty vestavěných funkcí pro datové typy signed char, unsigned char, signed short a unsigned short lze nahradit první funkcí z tabulky, což si ostatně dnes ukážeme na demonstračních příkladech.

3. Způsob překladu operací součtu do strojového kódu

V programovacím jazyce C je pochopitelně možné všechny funkce zmíněné v předchozí kapitole naprogramovat, i když v případě celočíselných typů se znaménkem je implementace (resp. přesněji řečeno přenositelná implementace) dosti komplikovaná. Ovšem výhoda vestavěných funkcí by měla být v tom, že je překladač jazyka C přeloží nebo by alespoň měl přeložit do optimálního a rychlého strojového kódu, protože na většině mikroprocesorových platforem je detekce přetečení většinou poměrně snadná až triviální (paradoxně v čistém C se jedná o mnohem složitější úlohu, protože nám zde chybí příslušné sémantické konstrukce). Typicky jsou vestavěné funkce přeloženy bez nutnosti použití CALL+RETURN; výsledkem bývá sekvence dvou až pěti strojových instrukcí. O tom, jakým způsobem je překlad prováděn, se přesvědčíme v demonstračních příkladech popsaných v navazujících kapitolách.

4. Funkce __builtin_add_overflow se shodnými typy sčítanců i výsledku součtu

V dnešním prvním demonstračním příkladu je několikrát volána vestavěná funkce nazvaná __builtin_add_overflow, které jsou předány parametry různého typu, konkrétně typu char, short, int a long, a to ve variantách se znaménkem a bez znaménka. V dalších kapitolách si ukážeme způsob překladu těchto funkcí:

#include <stdbool.h> bool add_overflow_signed_char(signed char x, signed char y) { signed char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_unsigned_char(unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_signed_short(signed short x, signed short y) { signed short z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_unsigned_short(unsigned short x, unsigned short y) { unsigned short z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_signed_int(signed int x, signed int y) { signed int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_unsigned_int(unsigned int x, unsigned int y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_signed_long(signed long x, signed long y) { signed long z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_unsigned_long(unsigned long x, unsigned long y) { unsigned long z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; }

Poznámka: povšimněte si, že musíme importovat pouze hlavičkový soubor stdbool.h s definicí datového typu bool. Ovšem hlavičky vestavěných funkcí není nutné definovat – překladač je zná a může přímo použít. A navíc u funkce __builtin_add_overflow by hlavička byla stejně zavádějící, protože tato funkce je v určitém smyslu generická (pro celočíselné datové typy).

5. Překlad obecné funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64

Nejprve se pokusíme první demonstrační příklad přeložit pro platformu x86–64. Zvolíme dvě strategie překladu: zcela bez optimalizací a naopak s povolenými optimalizacemi:

$ gcc -S -O0 -masm=intel add_overflow.c $ gcc -S -O9 -masm=intel add_overflow.c

Kvůli použití přepínače -S bude výsledkem překladu nikoli objektový kód, ale kód v assembleru, který byl navíc pro účely článku očištěn od zbytečných informací a přepínačů.

V případě, že jsou optimalizace zakázány, budou funkce z demonstračního příkladu přeloženy do této (skutečně neoptimální) podoby:

add_overflow_signed_char: push rbp mov rbp, rsp mov edx, edi mov eax, esi mov BYTE PTR [rbp-20], dl mov BYTE PTR [rbp-24], al movsx edx, BYTE PTR [rbp-20] movsx eax, BYTE PTR [rbp-24] mov ecx, 0 add al, dl jno .L2 mov ecx, 1 .L2: mov BYTE PTR [rbp-2], al mov eax, ecx and eax, 1 mov BYTE PTR [rbp-1], al movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_unsigned_char: push rbp mov rbp, rsp mov edx, edi mov eax, esi mov BYTE PTR [rbp-20], dl mov BYTE PTR [rbp-24], al movzx eax, BYTE PTR [rbp-20] movzx edx, BYTE PTR [rbp-24] mov ecx, 0 add al, dl jnc .L6 mov ecx, 1 .L6: mov BYTE PTR [rbp-2], al mov eax, ecx and eax, 1 mov BYTE PTR [rbp-1], al movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_signed_short: push rbp mov rbp, rsp mov edx, edi mov eax, esi mov WORD PTR [rbp-20], dx mov WORD PTR [rbp-24], ax movsx edx, WORD PTR [rbp-20] movsx eax, WORD PTR [rbp-24] mov ecx, 0 add ax, dx jno .L10 mov ecx, 1 .L10: mov WORD PTR [rbp-4], ax mov eax, ecx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_unsigned_short: push rbp mov rbp, rsp mov edx, edi mov eax, esi mov WORD PTR [rbp-20], dx mov WORD PTR [rbp-24], ax movzx eax, WORD PTR [rbp-20] movzx edx, WORD PTR [rbp-24] mov ecx, 0 add ax, dx jnc .L14 mov ecx, 1 .L14: mov WORD PTR [rbp-4], ax mov eax, ecx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_signed_int: push rbp mov rbp, rsp mov DWORD PTR [rbp-20], edi mov DWORD PTR [rbp-24], esi mov ecx, 0 mov edx, DWORD PTR [rbp-20] mov eax, DWORD PTR [rbp-24] add eax, edx jno .L18 mov ecx, 1 .L18: mov DWORD PTR [rbp-8], eax mov eax, ecx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_unsigned_int: push rbp mov rbp, rsp mov DWORD PTR [rbp-20], edi mov DWORD PTR [rbp-24], esi mov ecx, 0 mov eax, DWORD PTR [rbp-20] mov edx, DWORD PTR [rbp-24] add eax, edx jnc .L22 mov ecx, 1 .L22: mov DWORD PTR [rbp-8], eax mov eax, ecx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_signed_long: push rbp mov rbp, rsp mov QWORD PTR [rbp-24], rdi mov QWORD PTR [rbp-32], rsi mov ecx, 0 mov rdx, QWORD PTR [rbp-24] mov rax, QWORD PTR [rbp-32] add rax, rdx jno .L26 mov ecx, 1 .L26: mov QWORD PTR [rbp-16], rax mov rax, rcx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret add_overflow_unsigned_long: push rbp mov rbp, rsp mov QWORD PTR [rbp-24], rdi mov QWORD PTR [rbp-32], rsi mov ecx, 0 mov rax, QWORD PTR [rbp-24] mov rdx, QWORD PTR [rbp-32] add rax, rdx jnc .L30 mov ecx, 1 .L30: mov QWORD PTR [rbp-16], rax mov rax, rcx mov BYTE PTR [rbp-1], al and BYTE PTR [rbp-1], 1 movzx eax, BYTE PTR [rbp-1] pop rbp ret

Překlad s povolenými optimalizacemi dopadne o mnoho lépe:

add_overflow_signed_char: add dil, sil seto al ret add_overflow_unsigned_char: add sil, dil setc al ret add_overflow_signed_short: add di, si seto al ret add_overflow_unsigned_short: add si, di setc al ret add_overflow_signed_int: add edi, esi seto al ret add_overflow_unsigned_int: add edi, esi setc al ret add_overflow_signed_long: add rdi, rsi seto al ret add_overflow_unsigned_long: add rdi, rsi setc al ret

6. Analýza vygenerovaného strojového kódu pro platformu x86–64

Popišme si ve stručnosti, jaké instrukce jsou vlastně v přeloženém strojovém kódu použity. U neoptimalizovaného kódu nalezneme tuto sekvenci instrukcí:

add_overflow_signed_char: ... add al, dl jno .L2 ... add_overflow_unsigned_char: ... add al, dl jnc .L6 ... add_overflow_signed_short: ... add ax, dx jno .L10 ... add_overflow_unsigned_short: ... add ax, dx jnc .L14 ... add_overflow_signed_int: ... add eax, edx jno .L18 ... add_overflow_unsigned_int: ... add eax, edx jnc .L22 ...

Vzor je tedy vždy stejný – nejdříve se provede běžný součet založený na instrukci ADD, pokaždé pochopitelně s různými typy registrů (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů). A po součtu následuje rozeskok realizovaný instrukcí JNO (Jump if Not Overflow) nebo JNC (Jump if Not Carry). Při realizaci podmíněného rozeskoku se tedy testuje příznakový bit overflow u hodnot se znaménkem nebo příznakový bit carry u hodnot bez znaménka. Naprosto stejnou operaci by provedl i programátor v assembleru.

Při překladu se zapnutými optimalizacemi se ovšem žádný rozeskok neprovádí, protože zde ihned za instrukcí součtu následuje instrukce seto (součet hodnot se znaménkem) nebo setc (součet hodnot bez znaménka). Instrukce SETcc přitom na platformě x86–64 existuje ve více variantách, ovšem provádí vždy stejnou operaci – do cílového registru nebo místa paměti dosadí hodnotu 1, pokud je splněna zvolená podmínka. V opačném případě dosadí hodnotu 0:

Instrukce Význam instrukce Podmínka SETO Set to 1 if Overflow OF = 1 SETNO Set to 1 if Not Overflow OF = 0 SETS Set to 1 if Sign SF = 1 SETNS Set to 1 if Not Sign SF = 0 SETE Set to 1 if Equal ZF = 1 SETZ Set to 1 if Zero ZF = 1 SETNE Set to 1 if Not Equal ZF = 0 SETNZ Set to 1 if Not Zero ZF = 0 SETB Set to 1 if Below CF = 1 SETNAE Set to 1 if Not Above or Equal CF = 1 SETC Set to 1 if Carry CF = 1 SETNB Set to 1 if Not Below CF = 0 SETAE Set to 1 if Above or Equal CF = 0 SETNC Set to 1 if Not Carry CF = 0 SETBE Set to 1 if Below or Equal CF = 1 | ZF = 1 SETNA Set to 1 if Not Above CF = 1 | ZF = 1 SETA Set to 1 if Above CF = 0 & ZF = 0 SETNBE Set to 1 if Not Below or Equal CF = 0 & ZF = 0 SETL Set to 1 if Less SF <> OF SETNGE Set to 1 if Not Greater or Equal SF <> OF SETGE Set to 1 if Greater or Equal SF = OF SETNL Set to 1 if Not Less SF = OF SETLE Set to 1 if Less or Equal ZF = 1 | SF <> OF SETNG Set to 1 if Not Greater ZF = 1 | SF <> OF SETG Set to 1 if Greater ZF = 0 & SF = OF SETNLE Set to 1 if Not Less or Equal ZF = 0 & SF = OF SETP Set to 1 if Parity PF = 1 SETPE Set to 1 if Parity Even PF = 1 SETNP Set to 1 if Not Parity PF = 0 SETPO Set to 1 if Parity Odd PF = 0

7. Překlad obecné funkce __builtin_add_overflow pro 32bitové ARMy

Nyní se podívejme na způsob překladu stejného céčkovského zdrojového kódu se stejnou funkcí __builtin_add_overflow, nyní ovšem pro 32bitovou architekturu ARM (minimálně ARMv7, což je dnes již naprostý standard):

add_overflow_signed_char: add r0, r0, r1 sxtb r3, r0 subs r0, r0, r3 it ne movne r0, #1 bx lr add_overflow_unsigned_char: add r0, r0, r1 lsrs r0, r0, #8 bx lr add_overflow_signed_short: add r0, r0, r1 sxth r3, r0 subs r0, r0, r3 it ne movne r0, #1 bx lr add_overflow_unsigned_short: add r0, r0, r1 lsrs r0, r0, #16 bx lr add_overflow_signed_int: adds r0, r0, r1 ite vs movvs r0, #1 movvc r0, #0 bx lr add_overflow_unsigned_int: cmn r0, r1 ite cs movcs r0, #1 movcc r0, #0 bx lr add_overflow_signed_long: adds r0, r0, r1 ite vs movvs r0, #1 movvc r0, #0 bx lr add_overflow_unsigned_long: cmn r0, r1 ite cs movcs r0, #1 movcc r0, #0 bx lr

Pro operace s osmibitovými hodnotami bez znaménka se ihned po operaci součtu volá instrukce LSRS neboli logický posun doprava o zadaný počet bitů s nastavením příznaků. Ovšem důležitější je, že po posunu o osm resp. 16 bitů doprava bude v registru RO uložena skutečně jen hodnota 0 nebo 1, tedy příznak přetečení:

add r0, r0, r1 add r0, r0, r1 lsrs r0, r0, #8 lsrs r0, r0, #16 bx lr bx lr

Nejsložitější je situace u osmibitových a 16bitových hodnot se znaménkem, které vyžadují konverzi pomocí SXTB resp. SXTH, provedení operace rozdílu a následný rozeskok realizovaný opět pomocí prefixu IT.

8. Analýza vygenerovaného strojového kódu pro platformu ARM32

Pokud se podíváme na strojový kód uvedený v předchozí kapitole zjistíme, že se většinou šablonovitě provádí tato sekvence operací:

add ... nastavení registru r0 na 0 nebo 1 bx lr

První instrukce slouží k získání informace o přetečení, dalších několik instrukcí vloží do registru R0 hodnotu 0 nebo 1 na základě toho, zda k přetečení došlo či nikoli a poslední instrukce BX (Branch and eXchange) slouží k návratu z funkce s tím, že výsledek bude uložen právě v registru R0.

Na platformě ARM32 je zajímavé, že je na rozdíl od x86–64 orientována převážně na provádění 32bitových operací, takže operace s osmibitovými operandy je většinou nutné řešit specifickými způsoby, typicky jejich konverzí na plných 32 bitů.

Podívejme se nejdříve na řešení použité u operací s typy int a long (bez rozdílu), a to jak se znaménkem, tak i bez znaménka. Je zde využit instrukční prefix IT Tento prefix může být aplikován na jednu až čtyři instrukce následující za prefixem. Ihned za prefixem IT se (bez mezery) udává, zda má být daná instrukce provedena při splnění podmínky (T – then) či naopak při jejím nesplnění (E – else). U první instrukce je automaticky předpokládáno T, tudíž se uvádí maximálně tři kombinace znaků T/E. Samozřejmě je taktéž nutné zapsat i testovanou podmínku – může se jednat o kódy používané jak u podmíněných skoků, tak i v podmínkových bitech.

V našem konkrétním případě je vždy využit prefix ITE a testuje se buď nastavení příznaku Carry nebo Overflow. Pro hodnoty bez znaménka:

cmn r0, r1 ; porovnání s negovanou hodnotou ite cs ; provedení třetí nebo čtvrté instrukce na základě příznaku Carry movcs r0, #1 movcc r0, #0

Se znaménkem:

cmn r0, r1 ; porovnání s negovanou hodnotou ite vs ; provedení třetí nebo čtvrté instrukce na základě příznaku Overflow movcs r0, #1 movcc r0, #0

9. Překlad obecné funkce __builtin_add_overflow pro 64bitové ARMy (AArch64)

Pro mikroprocesory a mikrořadiče s architekturou AArch64 je překlad proveden zcela odlišným způsobem, než je tomu u 32bitových ARMů. Je to ostatně patrné i při pohledu na výsledek překladu, který bude (v případě povolení optimalizací) vypadat následovně:

add_overflow_signed_char: sxtb w1, w1 sxtb w0, w0 add w2, w0, w1 eon w0, w0, w1 eor w1, w1, w2 and w0, w1, w0 ubfx w0, w0, 7, 1 ret add_overflow_unsigned_char: and w0, w0, 255 add w1, w0, w1 cmp w0, w1, uxtb cset w0, hi ret add_overflow_signed_short: sxth w1, w1 sxth w0, w0 add w2, w0, w1 eon w0, w0, w1 eor w1, w1, w2 and x0, x1, x0 ubfx x0, x0, 15, 1 ret add_overflow_unsigned_short: and w0, w0, 65535 add w1, w0, w1 cmp w0, w1, uxth cset w0, hi ret add_overflow_signed_int: cmn w0, w1 cset w0, vs ret add_overflow_unsigned_int: adds w0, w0, w1 cset w0, cs ret add_overflow_signed_long: cmn x0, x1 cset w0, vs ret add_overflow_unsigned_long: cmn x0, x1 cset w0, cs ret

10. Analýza vygenerovaného strojového kódu pro platformu AArch64

Jak je z předchozího výpisu patrné, umožňuje instrukční sada AArch64 provedení odlišných operací, které jsou v případě 32bitových a 64bitových hodnot kratší a efektivnější, než je tomu na architektuře ARM32.

První zcela novou instrukcí uvedenou až na architektuře AArch64, je instrukce nazvaná CSET neboli Conditional Set. Tato instrukce vlastně přímo odpovídá požadavkům kladeným na datový typ boolean v mnoha programovacích jazycích, v nichž je hodnota true interně reprezentována jedničkou a hodnota false nulou. Tato instrukce existuje ve dvou variantách, přičemž první varianta pracuje s 32bitovým a druhá varianta s 64bitovým operandem):

CSET Wd, condition CSET Xd, condition

Například:

CSET W3, EQ CSET W4, MI CSET X5, HI

Tato instrukce pracuje následujícím způsobem – v případě, že je podmínka zapsaná ve druhém operandu cond splněna, uloží se do cílového registru Wd či do registru Xd hodnota 1. Pokud podmínka naopak splněna není, uloží se do registru Wd či Xd hodnota 0:

cíl = condition ? 1 : 0;

Ve skutečnosti se v případě CSET jedná o alias pro instrukci CSINC popsanou dále (podmínka ovšem musí být v tomto případě negována):

CSINC Wd, WZR, WZR, invert(condition) CSINC Xd, XZR, XZR, invert(condition)

Díky tomu je možné přímo detekovat přetečení u 32bitových a 64bitových hodnot se znaménkem či bez znaménka. Šablona je stále stejná, liší se jen první instrukce (porovnání s opačným operandem nebo přímý součet s nastavením příznaků) a to, zda jsou použity 32bitové či 64bitové registry:

cmn w0, w1 adds w0, w0, w1 cmn x0, x1 cmn x0, x1 cset w0, vs cset w0, cs cset w0, vs cset w0, cs ret ret ret ret

U hodnot osmibitových a šestnáctibitových se opět objevuje nutnost použití konverzních instrukcí SXTB a SXTH, v případě 16bitových porovnání se znaménkem se navíc používá bitový posun UBFX.

Poznámka: jak je z výpisů patrné, nejsou operace s osmibitovými a 16bitovými hodnotami nijak efektivní. Asi nejvíce je to patrné na vlastně „nejjednodušším“ případě – detekci přetečení u osmibitových hodnot:

sxtb w1, w1 ; znaménkové rozšíření na 32 bitů sxtb w0, w0 ; znaménkové rozšíření na 32 bitů add w2, w0, w1 ; součet nyní 32bitových hodnot s uložením výsledku do registru W2 eon w0, w0, w1 ; operace XOR s negovaným operandem (důležitý bude osmý bit zprava) eor w1, w1, w2 ; operace XOR (důležitý bude opět osmý bit zprava) and w0, w1, w0 ; bitový součin mezivýsledků předchozích operací ubfx w0, w0, 7, 1 ; bitový posun, zajímat nás bude osmý bit zprava ret

11. Chování funkce __builtin_add_overflow, pokud mají sčítance i výsledek součtu odlišné typy

Ještě jednou se podívejme na hlavičku vestavěné funkce nazvané __builtin_add_overflow:

bool __builtin_add_overflow(type1 a, type2 b, type3 *res)

za povšimnutí stojí především fakt, že datové typy parametrů a, b a *res nejsou totožné, tedy nikde není řečeno, že se například ve všech třech případech musí jednat o unsigned char nebo o signed long. Je tomu vlastně přesně naopak, protože tato funkce akceptuje parametry libovolných celočíselných numerických typů (popř. v posledním případě odkaz/ukazatel na libovolný celočíselný numerický typ). To ovšem znamená, že například můžeme libovolným způsobem zkombinovat například typy unsigned char a unsigned int, což je ostatně ukázáno v dalším demonstračním příkladu, ve kterém je implementováno všech osm možných kombinací:

#include <stdbool.h> bool add_overflow_ccc(unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_cci(unsigned char x, unsigned char y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_cic(unsigned char x, unsigned int y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_cii(unsigned char x, unsigned int y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_icc(unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_ici(unsigned int x, unsigned char y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_iic(unsigned int x, unsigned int y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool add_overflow_iii(unsigned int x, unsigned int y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_add_overflow(x, y, &z); return overflow; }

12. Demonstrační příklad: součet s využitím různých kombinací hodnot typu char a int

Podívejme se nyní na způsob překladu výše uvedeného demonstračního příkladu do strojového kódu pro platformu x86–64. Překlad je vlastně poměrně přímočarý, minimálně ve většině případů:

add_overflow_ccc: add sil, dil setc al ret add_overflow_cci: xor eax, eax ret add_overflow_cic: mov esi, esi movzx edi, dil add rdi, rsi test rdi, -256 setne al ret add_overflow_cii: movzx edi, dil add edi, esi setc al ret add_overflow_icc: add sil, dil setc al ret add_overflow_ici: movzx esi, sil add esi, edi setc al ret add_overflow_iic: mov esi, esi mov edi, edi add rdi, rsi test rdi, -256 setne al ret add_overflow_iii: add edi, esi setc al ret

Pojďme si jednotlivé případy blíže vysvětlit. Variantu char+char→char již známe, stejně jako variantu int+int→int, takže si je již nebudeme znovu popisovat (za povšimnutí stojí jen pojmenování osmibitových částí registrů SI a DI):

add_overflow_ccc: add sil, dil setc al ret add_overflow_iii: add edi, esi setc al ret

Součet char+char→int nemůže nikdy vést k přetečení, a z tohoto důvodu se vždy vrací nula:

add_overflow_cci: xor eax, eax ret

Varianty char+int→int a int+char→int jsou pochopitelně shodné, až na opačné pořadí vstupních operandů:

add_overflow_cii: movzx edi, dil add edi, esi setc al ret add_overflow_ici: movzx esi, sil add esi, edi setc al ret

Varianta int+char→char musí kontrolovat přetečení, tedy příznakový bit Carry:

add_overflow_icc: add sil, dil setc al ret

Nejsložitější jsou varianty char+int→char a int+int→char, v nichž se porovnává výsledek s hodnotou –256 ve dvojkovém doplňku a na základě relace NE (not equal) se nastavuje výsledná hodnota:

add_overflow_cic: mov esi, esi movzx edi, dil add rdi, rsi test rdi, -256 setne al ret add_overflow_iic: mov esi, esi mov edi, edi add rdi, rsi test rdi, -256 setne al ret

13. Operace rozdílu s detekcí přetečení

Ve druhé kapitole jsme si představili skupinu sedmi vestavěných funkcí určených pro provádění operací součtu s detekcí přetečení. Podobně – i kvůli zachování symetrie – existuje i sedm obdobných funkcí, které tentokrát své operandy odečtou a opět detekují stav, kdy dochází k přetečení. Jedná se o tyto funkce:

Jméno funkce Návratový typ Parametry __builtin_sub_overflow bool type1 a, type2 b, type3 *res __builtin_ssub_overflow bool int a, int b, int *res __builtin_ssubl_overflow bool long int a, long int b, long int *res __builtin_ssubll_overflow bool long long int a, long long int b, long long int *res __builtin_usub_overflow bool unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res __builtin_usubl_overflow bool unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res __builtin_usubll_overflow bool unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res

V praxi to například znamená, že funkce __builtin_ssub_overflow vrací pro operandy 2, 1 hodnotu 0 (bez přetečení) a pro operandy 1, 2 hodnotu 1 (s přetečením resp. lépe řečeno s výpůjčkou).

14. Demonstrační příklad: volání funkce __builtin_sub_overflow

Podobně, jako jsme si ukázali demonstrační příklad s voláním funkce __builtin_add_overflow, si ukážeme podobný příklad, který ovšem nyní bude volat funkci __builtin_sub_overflow s různými typy vstupních parametrů i s návratovým typem funkce:

#include <stdbool.h> bool sub_overflow_signed_char(signed char x, signed char y) { signed char z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_unsigned_char(unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_signed_short(signed short x, signed short y) { signed short z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_unsigned_short(unsigned short x, unsigned short y) { unsigned short z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_signed_int(signed int x, signed int y) { signed int z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_unsigned_int(unsigned int x, unsigned int y) { unsigned int z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_signed_long(signed long x, signed long y) { signed long z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; } bool sub_overflow_unsigned_long(unsigned long x, unsigned long y) { unsigned long z; bool overflow = __builtin_sub_overflow(x, y, &z); return overflow; }

15. Překlad volání funkce __builtin_sub_overflow na platformě x86–64

Překlad do strojového kódu opět využívá rozdíl popř. porovnání hodnot následovaný instrukcí SETcc s vhodně nastavenou podmínkou. Konkrétně se setkáme s těmito třemi variantami:

Instrukce Význam instrukce Podmínka Typ SETO Set to 1 if Overflow OF = 1 se znaménkem SETA Set to 1 if Above CF = 0 & ZF = 0 bez znaménka SETB Set to 1 if Below CF = 1 bez znaménka

Strojový kód vypadá následovně:

sub_overflow_signed_char: sub dil, sil seto al ret sub_overflow_unsigned_char: cmp sil, dil seta al ret sub_overflow_signed_short: sub di, si seto al ret sub_overflow_unsigned_short: cmp si, di seta al ret sub_overflow_signed_int: sub edi, esi seto al ret sub_overflow_unsigned_int: cmp edi, esi setb al ret sub_overflow_signed_long: sub rdi, rsi seto al ret sub_overflow_unsigned_long: cmp rdi, rsi setb al ret

16. Operace součinu s detekcí přetečení

Poslední sedmice vestavěných funkcí se dvěma vstupními operandy a detekcí přetečení se týká operace součinu, a to jak hodnot se znaménkem, tak i hodnot bez znaménka. Způsob pojmenování funkcí je stále zachován (s-signed, u-unsigned, l-long, ll-long long):

# Jméno funkce Návratový typ Parametry 1 __builtin_mul_overflow bool type1 a, type2 b, type3 *res 2 __builtin_smul_overflow bool int a, int b, int *res 3 __builtin_smull_overflow bool long int a, long int b, long int *res 4 __builtin_smulll_overflow bool long long int a, long long int b, long long int *res 5 __builtin_umul_overflow bool unsigned int a, unsigned int b, unsigned int *res 6 __builtin_umull_overflow bool unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned long int *res 7 __builtin_umulll_overflow bool unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int *res

Poznámka: poslední základní aritmetickou operací je operace podílu, ovšem v tomto případě (pokud jsou shodné datové typy operandů i výsledku) k přetečení nedochází, „pouze“ může dojít k dělení nulou. Proto v GCC nenalezneme obdobu vestavěných funkcí __builtin_divXX_overflow.

17. Vestavěné funkce realizující součet tří hodnot s přetečením a rozdíl tří hodnot s výpůjčkou

Posledních šest vestavěných funkcí, s nimiž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, jsou funkce, které provádí součet či rozdíl tří hodnot, přičemž třetí hodnotou bývá příznak přetečení nebo výpůjčky z předchozí operace. Díky tomu je možné volání těchto funkcí zřetězit a implementovat tak aritmetické operace s velkým počtem bajtů (bitů), například 512 bitů atd.:

# Jméno funkce Návratový typ Parametry 1 __builtin_addc unsigned int unsigned int a, unsigned int b, unsigned int carry_in, unsigned int *carry_out 2 __builtin_addcl unsigned long int unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned int carry_in, unsigned long int *carry_out 3 __builtin_addcll unsigned long long int unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int carry_in, long long int *carry_out 4 __builtin_subc unsigned int unsigned int a, unsigned int b, unsigned int carry_in, unsigned int *carry_out 5 __builtin_subcl unsigned long int unsigned long int a, unsigned long int b, unsigned int carry_in, unsigned long int *carry_out 6 __builtin_subcll unsigned long long int unsigned long long int a, unsigned long long int b, unsigned long long int carry_in, unsigned long long int *carry_out

U operací součtu se sečtou všechny tři operandy, zatímco u operace rozdílu se provádí výpočet a-b-carry_in (poslední znaménko je důležité).

18. Demonstrační příklad: operace součtu tří hodnot a operace rozdílu tří hodnot

Výše popsané funkce, konkrétně funkce __builtin_addc a __builtin_subc, si otestujeme v následujícím demonstračním příkladu:

#include <limits.h> #include <stdio.h> void add_with_carry(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int carry_in) { unsigned int carry_out; unsigned int result; result = __builtin_addc(x, y, carry_in, &carry_out); printf("%u + %u + %u = (%u)%u

", x, y, carry_in, carry_out, result); } void sub_with_carry(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int carry_in) { unsigned int carry_out; unsigned int result; result = __builtin_subc(x, y, carry_in, &carry_out); printf("%u - %u - %u = (%u)%u

", x, y, carry_in, carry_out, result); } int main(void) { add_with_carry(0, 0, 0); add_with_carry(0, 0, 1); add_with_carry(1, 2, 0); add_with_carry(1, 2, 1); add_with_carry(UINT_MAX, 0, 0); add_with_carry(UINT_MAX, 0, 1); add_with_carry(UINT_MAX, 1, 0); add_with_carry(UINT_MAX, 1, 1); putchar('

'); sub_with_carry(0, 0, 0); sub_with_carry(0, 0, 1); sub_with_carry(2, 1, 0); sub_with_carry(2, 1, 1); sub_with_carry(2, 2, 0); sub_with_carry(2, 2, 1); }

Nejprve sčítáme dvě malé hodnoty s přidáním příznaku přetečení (ten je nastaven na hodnotu 0 nebo 1). Výsledek je zobrazen formou (nový příznak přetečení)výsledek:

0 + 0 + 0 = (0)0 0 + 0 + 1 = (0)1 1 + 2 + 0 = (0)3 1 + 2 + 1 = (0)4

Předchozí čtyři součty pochopitelně nevedly k přetečení. Podívejme se nyní na mezní případy – přičtení nuly či jedničky k hodnotě UINT_MAX společně s přičtením příznaku přetečení. Ve třech posledních případech došlo podle očekávání k přetečení:

4294967295 + 0 + 0 = (0)4294967295 4294967295 + 0 + 1 = (1)0 4294967295 + 1 + 0 = (1)0 4294967295 + 1 + 1 = (1)1

Podobně si můžeme otestovat operaci rozdílu. Výsledky jsou pochopitelné – při přechodu přes hodnotu 0 je hlášeno přetečení (resp. přesněji řečeno výpůjčka):

0 - 0 - 0 = (0)0 0 - 0 - 1 = (1)4294967295 2 - 1 - 0 = (0)1 2 - 1 - 1 = (0)0 2 - 2 - 0 = (0)0 2 - 2 - 1 = (1)4294967295

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v jazyku C, které jsou určené pro překlad s využitím překladače gcc, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 add_overflow.c volání vestavěné funkce __builtin_add_overflow s předáním operandů různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow.c 2 add_overflow_x86_64_O0.asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 bez aplikace optimalizací https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_x86_64_O0.asm 3 add_overflow_x86_64_Os.asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 s aplikací optimalizací https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_x86_64_Os.asm 4 add_overflow_arm 32 .asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 32bitové ARMy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_arm 32 .asm 5 add_overflow_arm 64 .asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 64bitové ARMy (AArch64) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_overflow_arm 64 .asm 6 add_diff_types.c součet s využitím různých kombinací hodnot typu char a int https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types.c 7 add_diff_types_x86_64.asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow na platformě x86–64 s aplikací optimalizací https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_x86_64.asm 8 add_diff_types_arm32.asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 32bitové ARMy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_arm32.asm 9 add_diff_types_arm64.asm překlad volání funkce __builtin_add_overflow pro 64bitové ARMy (AArch64) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/add_diff_types_arm64.asm 10 sub_overflow.c operace rozdílu s využitím funkce __builtin_sub_overflow https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/sub_overflow.c 11 sub_overflow.asm překlad volání funkce __builtin_sub_overflow na platformě x86–64 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/sub_overflow.asm 12 addc_subc.c operace součtu tří hodnot a operace rozdílu: s výpůjčkou nebo s přetečením https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/gcc-builtins/addc_subc.asm

