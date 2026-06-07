Funkční boot s Apple M3, GNOME 51 už bez EGLStreams

Týden v KDE: Plasma 6.7 zas o týden blíž
Teď v červnu bude vydána Plasma 6.7, na tom se nic nemění a stejné platí i pro holou skutečnost, že vývojáři projektu KDE primárně ladí kód této verze. Opět tak převážně došlo na opravy chyb a některá dílčí vylepšení pro Plasmu 6.7.
Například při umístění kurzoru nad jen částečně viditelnou položku v menu Kickoff nedojde k odscrollování pro plné zobrazení této položky. Spectacle dostává změnu chování, kdy jeho automatické zkopírování snímku obrazovky z schránky je dočasně vypnuto během extrakce textu s pomocí OCR, poté do schránky zamíří rovnou tento text.
Spouštění aplikace z oka terminálu je informační animace provázející spouštění ukončena dle očekávání (nefungovalo to správně).
Další novinky pak už míří do budoucí Plasmy 6.8. Jde například o notifikace informující o nízkém stavu akumulátoru u zařízení, které se nově zobrazují přes obsah i v celoobrazovkovém režimu aplikací, aby uživatel tuto důležitou informaci nepřehlédl. Další dvě efektové animace (Peek at Desktop a Window Aperture) respektují systémové nastavení rychlosti běhu animací.
I balík Frameworks 6.27 se dočkal dvou vylepšení. Jedno se týká podpory imperiálních jednotek v KRunneru (ano, liší se americká pinta od imperiální pinty a KRunner nově počítá s tou americkou, protože ta je v „Americe“ stále oficiální jednotkou – veledůležité pro neimperiální, 99% zbytek světa). Jinak v Plasmě zobrazované velikosti disků nyní plně respektují nastavení preferencí týkajících se úložišť.
Z oprav tu máme opět pár věcí pro Plasmu 6.6.6 (padání Plasmy; oprava dlaždicového nastavení po restartu u monitorů na výšku; padání při obnově seznamu dostupných Wi-Fi sítí; oprava pro vyhledávání aplikací v Kickeru atd.). Plasma 6.7 pak dostává řadu různých oprav a opět došlo i na Frameworks 6.27, hned se čtyřmi opravami. Lze předpokládat, že až do vydání Plasmy 6.7 budou přehledy novinek typově podobné. I tento týden informují Nate Graham a John Veness.
GNOME opět po roce oslavuje 2SLGBTQIA+ přispěvatele
Přehled novinek v projektu GNOME tohoto týdne zahajuje připomenutí strádání a oslava práce a životů 2SLGBTQIA+ (two-spirit, lesbian, gay, bi, trans, queer, inter, pan, asexual, aromantic, non-binary).
Z hlediska novinek ve vývoji desktopového prostředí GNOME se tento týden zastavíme u nástroje sushi pro preview souborů v Natutilu. Ten konečně dostává portaci na GTK4, dále pak řadu vylepšení. Jde o podporu tmavého režimu, vedle GTK4 pak i libadwaita, glycin a (počáteční) využití Blueprint, přepracování řady častá zodpovědných za náhledy jednotlivých formátů, modernizaci kódu o použití EcmaScript modulů atd. Testovat novinky tomto nástroji lze buď s GNOME OS nebo s použitím nightly repozitáře Flatpaků GNOME.
Jeden z vývojářů pak pracuje na TypeScript frameworku pro GJS, nazvaném
gjsify. Nyní dosáhl významného milníku, kompilátor TypeScript v6.x nyní běží přímo uvnitř GJS, takže pro běh tsc už netřeba Node.js, plus je zde možnost náhrady
npm install s
gjsify install. Pak už jsme u aplikací třetích stran. Mikhail Kostin informuje o nové verzi zvukového přehrávače Vinyl 1.4.0, kde kromě několika novinek přibyly překlady do řady jazyků, včetně češtiny a slovenčiny. Contributor Atlas je nový nástroj pro vizualizace přispěvatelů do projektů a nakonec třeba nástroj Quizbite 2.0.0 zase vedle tvorby kvízů přináší jejich export do PDF.
Linux 7.2 naběhne na Apple M3, ale použitelné to zatím nebude
Budoucí verze 7.2 linuxového jádra bude schopna bootu na strojích s procesory Apple M3, iMacy i Macbooky. Případný experimentátor si ale musí vystačit s textovým sériovým terminálem, víc v tuto chvíli nepůjde, aktivace podpory je realizována jen s pomocí příslušných Device Tree (CPU jádra, řadiče přerušení, napájecí stavy, I2C či boot framebuffer apod.) a dalších potřebných prvků.
GNOME 51 vypne EGLStreams, problém pro staré GeForce
Původní, ač nedobrá cesta k podpoře běhu Nvidia GPU s Waylandem, tedy EGLStreams, v GNOME končí. S vydáním GNOME 51 zmizí potřebná podpora z Mutteru. Soudobějších GeForce se problém netýká, ty standardně s Nvidia ovladačem používají výchozí cestu s DMA-BUF, GBM, KMS, ale pro některé staré GeForce a běh GNOME s ovladačem Nvidia bude toto konečná.
Vyčítat to nelze GNOME, tam naopak vyzdvihněme odlehčení kódu projektu o tuto podporu, problém stvořila sama Nvidia používáním této nestandardní cesty. Změna se dotkne starých modelů z éry před Maxwellem, tedy GTX 600, případně většiny modelů řady GTX 700, tedy karet starších roku 2014, těch, co používají jako poslední ovladače GeForce řady 470 či starší.
Alternativou (ne úplně plnohodnotnou) je přechod na ovladač nouveau, případně na X11 – to ale GNOME už také nepodporuje, čili uživatel má jen nepříjemné volby, jak dál: buď jiné GPU, nebo nouveau, nebo jiný desktop než GNOME.
Nvidia vylepšuje v Rustu psaný Nova ovladač
Když už jsme u Nvidie, tak krátce k opačné části spektra. Do ovladače Nova míří další vylepšení podpory pro současných generací GPU Nvidia, resp. podpory DRM Rust v jádru Linux. Nový pull request přidáá podporu tzv. Higher-Ranked Lifetime Types "HRT"pro ovladače zařízení v Rustu, GPUVM immediate mode abstraction a další vylepšení.
Na straně ovladačů je to vedle pár drobností pro ARM Tyr právě Nvidia Nova, která táhne vývoj. Nova dostává podporu aktivace GPU generací Hopper a Blackwell, více aktualizací pro GPU System Processor, akcelerátorů na bázi GA100 či refactoring pro vBIOS. Implementována je boot path pro FSP (Foundation Security Processor, využité s Hopper a Blackwell), podpora 32bit obrazů firmware a některé specifické věci pro architektury.