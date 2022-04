Gentoo oživuje živá média

Projekt Gentoo, který vyvíjí meta distribuci kompilovanou ze zdrojových kódů se po dlouhé pauze rozhodl znovu pravidelně vydávat živé obrazy této linuxové distribuce. Ty budou vycházet každý týden a umožní uživatelům nabootovat přímo do prostředí KDE Plasma ještě před tím, než se rozhodnou pro instalaci tohoto systému. Obrazy jsou k dispozici pouze pro AMD64 a kromě grafického prostředí obsahují i spoustu softwaru.

Gentoo Linux 20220327

Svobodný firmware pro Raspberry Pi

Jednodeskové počítače Raspberry Pi potřebují pro svůj běh nesvobodný balíček raspi-firmware. To je trnem v oku fanoušků otevřeného softwaru, mezi kterými jsou tyto stroje velice populární. Právě kvůli tomu vznikl projekt librepi, který si dal za cíl vytvořit svobodný firmware pro počítač z rodiny Raspberry Pi. Podle vyjádření tvůrců zatím funguje na modelu Pi 2, nicméně projekt je v počáteční fázi vývoje a nedoporučuje se jeho ostré nasazení.

Raspberry Pi 2

Oracle Solaris 11.4 CBE

Společnost Oracle představila Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment). Ten je určený pro vývojáře svobodného softwaru a pro osobní nekomerční použití. Jedná se o novou edici systému Oracle Solaris 11.4, který lze na CBE jednoduše upgradovat. Jedná se sice o systém pro vývojáře svobodného softwaru pro jeho používání je ale potřeba kromě účtu u Oracle taky souhlas s nesvobodnou licencí.

Oracle

První mini PC s AMD od Star Labs

Britská společnost Star Labs vyrábějící hardware s předinstalovaným Linuxem představila nové mini PC s názvem Byte Mk I. Tento stroj poháněný 8-jadrovým procesorem AMD 5800U a grafikou AMD Radeon, což z něj činí první mini počítač od této firmy osazený technologiemi od AMD. Počítač má otevřený firmware Coreboot a na je dodáván s několika volitelnými linuxovými distribucemi. Cena začíná na 663 britských librách (19500 Kč).

Byte Mk I

Nově vydáno

Společnost Stamus Networks oznámila vydání SELKS 7, poslední verze distribuce postavené na Debianu určené k detekci hrozeb. Komunitou vyvíjený systém pro routery, firewally, VPN, VoIP a servery Alpine Linux vyšel ve verzi 3.15.4. Francouzská linuxová distribuce NuTyX, postavená pomocí Linux From Scratch a Beyond Linux From Scratch oznámila vydání verze 22.04.1. Cloud Ready, na Chromium OS postavený operační systém určený pro správu cloudových uložišť je k dispozici ve verzi 9.4.36.