GhostBSD hodlá opustit OpenRC, NitroPhone s GrapheneOS

GhostBSD hodlá opustit OpenRC

Projekt GhostBSD plánuje upustit od používání OpenRC a nahradit jej správcem služeb z FreeBSD. OpenRC sice nabízí některé zajímavé funkce a lepší výkon, udržovat však tohoto alternativního správce služeb spolkne spoustu času a energie. GhostBSD se tedy rozhodlo používat správce služeb ze svého „rodičovského projektu“.

GhostBSD 20.04

NitroPhone s GrapheneOS

Německá společnost Nitrokey je známá díky svým stejnojmenným otevřeným tokenem. Nedávno představila svůj nový telefon NitroPhone. Ten není nic jiného než Google Pixel 4a s otevřeným operačním systémem GrapheneOS postaveným na Androidu. Tento systém nabízí lepší bezpečnost a soukromí. NitroPhone 1 je možné koupit na 630 eur (16 tisíc korun).

NitroPhone

Debian chce ulehčit práci vývojářům

Vývojáři Debianu spravují desítky tisíc softwarových balíčků, které musí aktualizovat napříč všemi větvemi této linuxové distribuce. Tyto balíčky se musí zkontrolovat a pak integrovat do systému, což má z následek to, že se nová verze balíčku dostane do systému až několik měsíců po jeho vydání. Nyní se projekt Debian rozhodl za pomoci několika nástrojů tento proces automatizovat tak, aby bylo možné balíčky aktualizovat přímo z Git repozitářů.

Debian

Notebook Pangolin dostane AMD Ryzen 4. generace

Výrobce linuxového hardwaru System76 oživil svůj linuxový notebook Pangolin mobilním procesorem 4. generace AMD Ryzen. Tento notebook uvedený na trh v březnu tohoto roku byl prvním notebookem od System76, který je plně osazený procesorem i integrovanou grafickou kartou od AMD. Tato firma na své notebooky instaluje operační systém Pop!_OS, nyní ale mají zákazníci možnost zvolit si místo něj linuxovou distribuci Ubuntu.

Pangolin

Nově vydáno

Rodolphe Bachelart oznámil dostupnost Voyager Live 11, linuxové distribuce postavené na Debianu s upraveným prostředím GNOME. Vyšla opravná verze Ubuntu 20.04.3 „Focal Fossa“ a jeho derivátů. Operační systém pro síťová úložiště postavený na Debianu OpenMediaVault vyšel ve verzi 5.6.13. Na Arch Linuxu postavená distribuce Manjaro Linux oznámila vydání verze 21.1.1.