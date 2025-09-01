Root.cz  »  Linux  »  GhostBSD přichází s Gershwinem, KDE představuje průvodce nastavením

GhostBSD přichází s Gershwinem, KDE představuje průvodce nastavením

Filip Zatloukal
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Prostředí Gershwin z GhostBSD
Autor: GhostBSD
GhostBSD přichází s Gershwinem, nový prostředím podobným OS X. Projekt KDE zavádí do desktopu Plasma průvodce nastavením při prvním spuštění. Byl vydán správce oken IceWM 3.9 s podporou Xcursor.

GhostBSD přichází s Gershwinem

GhostBSD je operační systém založený na FreeBSD, který se zaměřuje na jednoduchost, snadné použití a poskytování okamžitého zážitku z používání desktopu. S vydáním GhostBSD 25.02-R14.3p2 projekt představil nové desktopové prostředí s názvem Gershwin, které přináší rozhraní podobné OS X na tuto platformu. Jedná se o komunitní prostředí postavené na GNUstep, které poskytuje intuitivní rozhraní, je jednoduché a estetické.

Prostředí zahrnuje spouštěč aplikací ve stylu doku, horní panel se systémovými indikátory a systém pracovních ploch, který organizuje spuštěné aplikace. Prozatím lze desktop nainstalovat z nestabilních repozitářů balíčků po nastavení GhostBSD, což umožňuje prvotním uživatelům vyzkoušet prostředí a poskytnout zpětnou vazbu.

GershwinGershwin

KDE představuje průvodce nastavením

Projekt KDE zavádí několik nových změn do desktopu Plasma. Jednou z velkých změn je zavedení průvodce nastavením při prvním spuštění, který pomáhá uživatelům vytvořit účty na systémech, kde byla distribuce předinstalována.

Pokud jste osoba, která nainstalovala operační systém, instalační program to udělal poté, co jste mu sdělili požadované uživatelské jméno a heslo. Ale co když instalační program spustil někdo jiný? V tomto případě nebyly nastaveny žádné uživatelské účty, takže je třeba něco udělat. KDE Initial System Setup (KISS), který bude k dispozici v Plasma 6.5.0 se o to nyní postará.

KDE Initial System Setup (KISS)KDE Initial System Setup (KISS)

IceWM 3.9

IceWM je správce oken X11, který je známý svou rychlostí a jednoduchostí. Jednou z největších novinek v této verzi je práce s kurzorem. Pokud téma nedefinuje vlastní kurzor, IceWM 3.9 nyní použije systémové téma Xcursor.

Nástroj icesh, příkazový řádek, který umožňuje odesílat příkazy správci oken a spravovat okna přímo ze shellu nebo skriptů, také získal nový filtr -kovered, který umožňuje testovat, zda je okno klienta zakryté. Bylo také provedeno několik oprav a aktualizací. Vydání doplňují jazykové aktualizace s obnovenými překlady do španělštiny, maďarštiny a brazilské portugalštiny.

docker + kubernetes školení s dotací tip

IceWM 3.9IceWM 3.9

Spuštěno illumos Cafe

Stefano Marinelli oznámil vytvoření nového projektu s názvem illumos Cafe. Projekt poskytuje prostor pro lidi, kteří se zajímají o illumos, OpenIndiana, Tribblix a další členy rodiny illumos, kde se mohou spojit, sdílet zdroje a oslavovat své oblíbené operační systémy. Marinelli píše: „illumos Cafe je projekt podobný BSD Cafe (i když možná méně komplexní, alespoň zpočátku). Sdílí stejného ducha pozitivnosti a inkluzivity a jeho cílem je poskytovat služby běžící na operačních systémech založených na illumos, aby demonstroval, že neexistují žádné důvody, proč je nepoužívat. Stejně jako u BSD Cafe je diverzifikace operačních systémů, které používáme – i při používání stejných platforem – zásadní pro zlepšení spolehlivosti a odolnosti internetu. Internet vznikl jako decentralizovaná síť, ale pro většinu lidí se bohužel stal pouze nástrojem pro přístup ke službám velkých hráčů.“

illumos Cafeillumos Cafe

Nově vydáno

Vyšel MiniOS 5.0.0, nové vydání distribuce založené na Debianu, která se snaží být lehká, modulární, univerzální a přizpůsobitelná. Tým CachyOS oznámil vydání srpnového snímku své linuxové distribuce s číslem 250824. LinuxHub Prime, distribuce založená na Archi s přizpůsobeným správcem oken Openbox jako výchozím desktopovým prostředím vyšla ve verzi 2025.08.19. Gnuinos, odvozenina Devuan GNU+Linux, která se skládá výhradně ze svobodného softwaru a nabízí výběr z několika alternativních init systémů je k dispozici ve verzi 2025.08.20.

MiniOS 5.0.0MiniOS 5.0.0
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Konec poskytování součinností v exekucích?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI