 »   »  GNOME 3.34: rychlejší Shell a vylepšení podpory Waylandu

GNOME Shell výrazně rychlejší

Zprávy o rychlejším a na paměť méně náročném GNOME Shellu už znějí jako ohraná písnička, protože přicházejí s každým vydáním v posledních dvou letech. Nicméně pokaždé je to pravda. Vývojáři se na optimalizace dlouhodobě zaměřují a s každým vydáním přidávají další. Musím ale říct, že tentokrát je ten rozdíl nejcitelnější.

GNOME Shell je zcela plynulý i při náročnějších animacích a to i na HiDPI, kde musí grafická karta logicky zpracovávat výrazně více dat. Je to především díky tomu, že se na animace začal používat nízkoúrovňový Clutter, díky čemuž kleslo využití Tweeneru, napsaného v JavaScriptu, o 80 %. Díky optimalizaci v animacích mřížky s ikonami aplikací se zvýšil výkon (FPS/CPU) o 22 %.

Rozhraní GNOME Shellu se výrazněji nemění už několik let. Ne, že by chyběly nápady, jak jej zlepšit. Designéři mají vytvořenou řadu návrhů. Ty ale nejsou kvůli chybějícím vývojářským silám realizované. GNOME Shell nemá kritický nedostatek vývojářů, zvláště v porovnání s ostatními desktopovými prostředími je na tom pořád dobře, ale ti stávající se věnují podstatnějším věcem jako výkonnostní optimalizace a podpora hardwaru a na ostatní věci nezbývá tolik času.

Přesto se GNOME Shell tentokrát dočkal menších úprav rozhraní. Má totiž upravené téma vzhledu tak, aby více ladilo s novým tématem GTK, které bylo uvedené v minulém vydání. Je čistější a kontrastnější. Panely s kalendářem a upozorněními a nabídka uživatele jsou přehlednější. Celkově se mi líbí výrazně víc.



Nabídka uživatele v mírně modernizovaném stylu

GNOME Shell od svého počátku nepoužívá klasickou stromovou nabídku se spouštěči aplikací, ale mřížku, jak ji známe z mobilních platforem. Z těchto platforem jsou uživatelé také zvyklí, že můžou dávat ikony do skupin přetažením jedné ikony na druhou. GNOME Shell vytváření skupin podporuje už řadu let, ale nepříliš intuitivním způsobem v GNOME Software. To se nyní změnilo a vytváření skupin přetahováním ikon přímo v mřížce je nově taky podporováno.

Wayland

GNOME dnes na Waylandu funguje víceméně bezproblémově a jedná se už v řadě distribucí o výchozí volbu. Řada uživatelů ani nepozná, že přešla z Xorg na Wayland. Přesto práce kolem Waylandu neutuchají. Nyní lze konečně pouštět XWayland, pouze pokud to vyžaduje nějaká aplikace. Jedná se zatím o experimentální vlastnost, kterou je potřeba zapnout příkazem:

# gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "[...,'autostart-xwayland']

Vyžadovalo to odstranit všechny závislosti na Xorg v kompozitoru Mutter. Musela se přepsat třeba podpora pro přístupnost klávesnice a myši.

V budoucnu to umožní pouštět i ostatní služby pouze v případě, že mají využití. Nemáte v počítači adaptér bluetooth nebo konektor Thunderbolt? Vůbec se vám služby pro jejich podporu nebudou pouštět.

Nastavení

V tomto vydání prošlo přepracováním nastavení pozadí, což byl poslední modul, který čekal na změnu designu, aby zapadal do nové podoby GNOME Control Centra. Už nejsou automaticky načítány náhledy všech obrázků, které jsou umístěné ve složce Obrázky, což v případě, že jste jich tam měli stovky či tisíce, způsobovalo výkonnostní problémy, ale pouze obrázky z adresářů pro wallpapery. Pokud chcete na pozadí vybrat obrázek odjinud, prostě jej vyberete přes dialog pro výběr souboru.