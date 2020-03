 »   »  GNOME 3.36: řada změn v GNOME Shellu

Změn doznala také nabídka uživatele v pravém horním rohu. Dřív měly některé položky jako třeba „vypnutí systému“ ikonu. Nyní je vše sjednocené do seznamu. S předchozím řešením měla problémy např. čtečka obrazovky pro nevidomé. Po letech se také do nabídky vrátilo „Uspání do paměti“. Tato možnost byla i v předchozích verzích, ale zobrazila se místo ikony pro vypnutí systému až po stisknutí klávesy Alt, což nebylo příliš intuitivní.

Měnily se také panely a nabídky v Shellu. Panel s kalendářem a upozorněními je teď přehlednější a má konečně tlačítko „Nerušit“, kterým můžete vypnout zobrazování upozornění. Doteď, když jsem měl třeba přednášku a nechtěl jsem, aby se upozornění zobrazovala, jsem musel chodit do nastavení upozornění a tam je vypínat. Často se mi stalo, že jsem na to zapomněl, a pak se divil, že mi kolega píše na chatu a já o tom vůbec nevím. Teď je ta volba na výrazně viditelnějším místě a na jedno kliknutí daleko.

Zcela přepracovaná byla uzamknutá obrazovka. Dvě obrazovky u zamknutého počítače – tzv. shield a obrazovka s přihlášením – byly sjednocené do jedné. Změněné byly i jednotlivé prvky rozhraní a přibyly efekty. Rozvržení prvků bylo podobně změněno taky na přihlašovací obrazovce. Tyto změny měli designéři připravené v šuplíku už několik let, ale dostalo se na ně až nyní. Současný stav také ještě není podle jejich představ, takže v dalších vydáních budou probíhat další změny a vzhled přihlašovací a uzamknuté obrazovky se bude ještě pilovat. Více si o této změně můžete přečíst v blogpostu z pera designéra GNOME Allana Daye.



Nové rozhraní nastavení uživatelů

Nastavení soukromí bylo rozšířené o možnost zapínat a vypínat přístup k webkameře pro jednotlivé aplikace. Funguje ovšem pouze pro aplikace, které běží ve Flatpaku a používají portály, protože u jiných neexistuje žádný efektivní způsob, jak toto nastavení vynutit.

Aplikace

Boxy

Nástroj virtuální stroje a vzdálenou obrazovku Boxy je asi to nejjednodušší, co v této oblasti naleznete. Přesto mají uživatelé problémy objevit všechny funkce, které nabízí. A právě na to se vývojáři a designéři v tomto vydání zaměřili. Boxy vás nyní při prvním spuštění uvítají sadou obrazovek, které vám vysvětlí, co všechno Boxy nabízí. Kromě toho Boxy také nově podporují UEFI.



Nové obrazovky představující funkce Boxů

Software

GNOME Software za léta své existence narostl do nástroje na správu všeho možného. Řeší správu balíčků a flatpaků, podporuje systémové upgrady, správu rozšíření pro Shell, instalaci fontů, kodeků, lokalizačních souborů, grafických ovladačů… To výrazně zvětšilo komplexitu celé aplikace a vývojáři se rozhodli některé z úloh přesunout do samostatných aplikací. Jak už jsem výše psal, správa složek aplikací byla přesunutá přímo do Shellu. Odstraněna byla také správa rozšíření, protože byla přesunutá do samostatné aplikace Rozšíření, o které píšu dále. Plán je udělat to samé i s dalšími druhy softwaru a zaměřit se pouze na správu aplikací (ať už ve formě balíčků nebo Flatpaku) a na aktualizace a upgrade systému.

U aplikací a běhových prostředích ve Flatpaku umožňuje GNOME Software automatické aktualizace na pozadí. Na rozdíl od balíčků se jedná o bezpečnou věc, protože u Flatpaku se při aktualizaci nemění soubory běžící aplikace, ale začnou se používat až po jejím restartu. Nicméně asi by se vám nelíbilo, kdyby se vám takto stahovaly aktualizace na pozadí třeba na mobilním připojení. Proto Software nově tyto aktualizace zastavuje, pokud od Network Manageru dostane informaci, že je systém připojený k měřenému připojení.

Změnila se také úvodní obrazovka Softwaru. Kategorie aplikací se posunuly dolů, aby uvolnily nejvíc viditelné místo doporučovaným a nově vydaným/aktualizovaným aplikacím. Designéři také připravili sadu nových bannerů propagujících zajímavé aplikace.

Rozšíření

Jedná se o novou aplikaci, která se stará o správu rozšíření pro Shell. Vychází z gnome-shell-extension-prefs, který řešil jen nastavení, a přidává funkcionalitu pro aktualizaci a odinstalaci rozšíření, kterou doteď obsahoval GNOME Software. Bohužel zatím neumí rozšíření instalovat, takže momentálně je pro uživatele jedinou možností opět jen stránka extensions.gnome.org.



Aplikace rozšíření

Polari

Pokud stále používáte staré dobré IRC, Polari vám ho trochu přiblíží moderním chatovacím službám. Nově totiž z vložených odkazů vytváří a v chatu zobrazuje náhledy.

Web

GNOME Web, známý také jako Epiphany, to má v konkurenci Chromia a Firefoxu těžké. Vývoj je ale stále docela živý a pokud chcete prohlížeč s nejlepší integrací do GNOME, určitě jej zkuste. V této verzi přibyla možnost prohlížet PDF díky PDF.js. V předchozí verzi se vývojáři snažili o podporu skrze libevince, ale nakonec došli k závěru, že PDF.js, které se používá i v jiných prohlížečích, je lepší cesta.

Pokud potřebujete nahlédnout do zdrojáků stránky, máte teď k dispozici zvýrazňování syntaxe. Vykreslovací jádro WebKitGTK se dříve řídilo při vykreslování stránek tématem GTK. Pokud jste měli nastavené tmavé téma, vykreslovaly se vám i stránky tmavě. To by se nyní nemělo dít. Rozhraní prohlížeče bylo také upraveno tak, aby lépe fungovalo na malých obrazovkách. Epiphany se totiž používá jako prohlížeč na telefonu Librem 5.

Nautilus

Uživatelé Google Drive jistě potěší, že souborový backend gvfs nově podporuje nativně operace „copy“ a „move“ v Google Drive, což má dost výrazný dopad na výkonnost těchto operací. Zlepšování podpory Google Drive je dlouhodobý cíl vývojářů Nautilu a gvfs, takže můžeme čekat zlepšení i do budoucna.

Hodiny

Aplikace Hodiny má zcela přepracované uživatelské rozhraní a responsivní design především s ohledem na použití na malých obrazovkách, protože má být předinstalovaná na telefonu Librem 5.



Nová podoba Hodin

Lokalizace

GNOME 3.36 je přeloženo do 38 jazyků z minimálně 80 %. Mezi ně patří také čeština, do které je GNOME přeloženo kompletně, dokumentace pak z 97 %. Slovenština je na tom potom o něco hůře s 93 % přeloženého uživatelského rozhraní. Dokumentace není přeložená téměř vůbec.

Na co se těšit

V podzimním vydání můžeme očekávat další změny uzamknuté a především přihlašovací obrazovky do podoby, kterou můžeme vidět na mockupech od designérů. I nadále jsou jednou z priorit vývojářů GNOME Shellu výkonnostní optimalizace.



Přihlašovací obrazovka s více uživatelskými účty

Pracuje se také na podpoře rodičovské kontroly. Ta už má sice svoji obrazovku v úvodním nastavení systému, ale infrastruktura pro rodičovskou kontrolu ještě není hotová, takže zatím nemá své využití. To by se s dalším vydáním mělo změnit.

Připravuje se také nový klient pro vzdálenou obrazovku, který by měl nahradit letitý Vinagre. Původně ho měly nahradit Boxy, ale vzhledem k tomu, že Boxy slouží také pro virtuální stroje, znamenalo by to, že uživatel, který se chce pouze připojit ke vzdálené obrazovce, si bude muset nainstalovat celý virtualizační stack. Navíc uživatelé měli problémy vůbec přijít na to, že Boxy umožňují přihlášení ke vzdálené obrazovce. Nový klient by měl umět VNC a RDP a používat stejný backend jako Boxy. V budoucnu se do něj možná přesunou z GNOME Control Centera nastavení pro server, kterým je v případě GNOME Vino.