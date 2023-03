GNOME 44: lepší rychlá nastavení a přehled o aplikacích na pozadí

GNOME Shell

Největší novinkou v GNOME Shellu v podzimním vydání byly tzv. Quick settings, neboli rychlá nastavení, která naleznete v nabídce uživatele vpravo nahoře. Minule jsem psal o tom, že se ještě nepodařilo dokončit všechny plány, které s nimi designéři a vývojáři mají, a v tomto vydání došlo právě na ně.

Obzvláště mi chyběla možnost připojení ke spárovanému Bluetooth zařízení. Kvůli tomu bylo potřeba pořád chodit do plnohodnotných nastavení, což sice nezabralo o tolik kliknutí navíc, ale u každodenní činnosti jako připojování Bluetooth sluchátek to prostě bylo otravné. Už není. Pod položkou Bluetooth se vám po kliknutí rozvine nabídka, z které si můžete vybrat, ke kterému zařízení se chcete připojit.

Nabídka uživatele se seznam aplikací běžících na pozadí

Jednotlivé položky rychlých nastavení mají také nově dvouřádkové popisky. Na prvním je, o co se jedná (Wi-Fi, Bluetooth, VPN…) a na druhém je aktuální volba, tedy ke které wifi síti nebo Bluetooth zařízení jste aktuálně připojení. To dělá celou nabídku přehlednější.





Další věcí, která přibyla do nabídky uživatele, jsou aplikace běžící na pozadí. Pokud umí aplikace běžet, i když zavřete její okno, dříve vás o tom po zavření okna informovala formou upozornění a zeptala se na souhlas s tím, že může běžet na pozadí. Dále jste ale žádný přehled o tom, které desktopové aplikace aktuálně na pozadí běží, neměli. Ano, mohli jste si nechat vypsat běžící procesy a hledat je mezi nimi, ale to celkem zdlouhavé a nepřehledné.

Nyní v nabídce uživatele naleznete položku Aplikace na pozadí a když ji rozkliknete, dostanete jejich seznam a případně je můžete ukončit. Zatím funguje pouze pro aplikace ve Flatpaku, ale do budoucna by měla podporovat i další a snad se v ní objeví i AppIndicatory, které GNOME už před lety zavrhlo, ale s tím jsou designéři opatrní, protože nechtějí, aby se ta nabídka stala odkladištěm všeho možného.





Nastavení

V podzimním vydání v Nastaveních přibyl modul Zabezpečení zařízení. Ten se ale například Ubuntu rozhodlo nepoužívat, protože informuje uživatele o tom, jak má nezabezpečený počítač, aniž by umožnil s tím cokoliv dělat. Právě v tomto směru se dočkal teď na jaro největšího počtu změn. Některé hlášky jsou nyní lépe formulované a dialogy předělané tak, aby uživatele lépe nasměrovaly k patřičné akci.

Panel pro nastavení Přístupnosti byl kompletně přepracovaný a jako první by měl používat nový navigační model. Pokud se chcete podívat, jak se bude přecházet mezi jednotlivými dialogy v budoucnu v celých Nastaveních, mrkněte do tohoto modulu.

Předělaný byl také panel pro nastavení myši a touchpadu. Nově obsahuje animace ukazující uživateli rozdíl mezi tradičním a tzv. přirozeným posuvem. Má taky úplně nové rozhraní pro otestování toho, co jste si nastavili.

Přepracované rozhraní pro nastavení myši a touchpadu

Nastavení Wi-Fi jde naproti mobilním zařízením a umožňuje nově u každé nastavené wifi sítě zobrazit QR kód s údaji pro připojení, takže pokud se chcete připojit třeba na mobilu a tabletu, můžete kód jen naskenovat a připojit se.

Sdílení údajů pro připojení k Wi-Fi síti pomocí QR kódu

Dialog pro výběr souboru

Jedná se technicky o změnu v GTK, ale většině uživatelů dorazí právě s novým GNOME. Dialog pro výběr souboru umí nově kromě zobrazení v seznamu také zobrazení v mřížce. Je to něco, po čem uživatelé dlouho volali. A kdy říkám dlouho, myslím tím opravdu dlouho. Požadavek na to byl otevřený 18 let. A jeho vyřešení bylo konečně možné, protože GtkListView a GtkGridView mohou nyní používat stejný datový model.

Dialog pro výběr souboru v režimu mřížky

Uzamknutá obrazovka

Drobného redesignu se dočkala přihlašovací a uzamknutá obrazovka. Nejvíc z toho vystupuje důraz na avatar uživatele, který je nyní citelně větší. Jedná se ale o řadu drobnějších změn jako velikosti jednotlivých prvků, jejich odstupy… Výsledek je opravdu pěkný.

Uzamknutá obrazovka po menším faceliftu

Aplikace

Nautilus

Správce souborů Nautilus minule prošel portováním na GTK 4 a velkou část tohoto vývojového cyklu se vývojáři věnovali různých drobných regresím, které port přinesl a uživatelé nahlásili. Nezůstalo ale jen u toho. Přibylo rozbalování složek v seznamovém zobrazení, tedy taková variace na stromové zobrazení (musíte jej nejdříve povolit v Předvolbách).

Vyhledávání by nyní mělo být rychlejší díky tomu, že spojení na Tracker je nyní asynchronní. Podstatně byl přepsaný kód, který má na starosti schránku, takže nyní je možné vkládat i jiné typy. Aktualizované byly také ikony, které nyní při větších velikostech nepoužívají bitmapy, ale obrázky v křivkách.

Nautilus s rozbalovacími složkami ve seznamovém zobrazení

Software

V případě aplikace pro správu softwaru se vývojáři v tomto vývojovém cyklu zaměřili primárně na zlepšení jeho fungování. Kategorie aplikací by se měly nyní načítat rychleji. Byla zlepšena spolehlivost vyhledávání a už by nemělo docházet k tolika opakovaným načítáním stránek, když se aplikace instaluje nebo aktualizuje.

Zlepšena byla také podpora pro rpm-ostree, které používá Silverblue. Stahování systémových aktualizací přes rpm-ostree by nyní mělo mít ukazatel průběhu, který ukazuje opravdový stav operace. Pro aktualizace přes rpm-ostree se nově také zobrazuje seznam změn. Backend pro Flatpak se zase dočkal automatického odstraňování nepoužívaných runtimů, takže uživatelům už nebudou místo na disku zabírat runtimy, které už nepoužívá žádná nainstalovaná aplikace.

Evolution

Evolution, který kromě emailu zvládne také kalendář, úkoly, kontakty a poznámky, bude brzo slavit 23 let od svého prvního vydání. Za tu dobu si vybudoval dlouholeté uživatele. Když v minulé verzi přinesl změněné rozhraní s podporou headerbaru, někteří z nich to nesli nelibě. Milan Crha, hlavní vývojář Evolutionu, se jim rozhodl vyjít vstříc a do aktuální verze přidal možnost přepínat mezi starým a novým rozvržením.

Navíc dotáhl věci v novém rozvržení, které minule zůstaly tak nějak mezi. Hlavní nabídka se schovala do „hamburgerového menu“ v headerbaru a odstraněná byla také nástrojová lišta, z níž bylo v minulé verzi několik tlačítek přesunuto právě do headerbaru, a zbytek se teď přesunul nad zobrazení emailů. Celkově tyto kroky ušetřily hodně vertikálního prostoru pro samotný obsah.

Přepínání mezi tradičním a novým rozhraním

Mapy

Aplikace Mapy nyní umí stahovat obrázky z Wikidata a Wikipedie a přidávat je k popiskům míst, takže kromě textu můžete mít u místa i obrázek, jak jste zvyklí z komerčních map.

Popisky nově i s obrázky

Kontakty

Kontakty umí nově převést kontakt do QR kódu, abyste jej mohli jednoduše načíst v mobilu. Kromě toho je intuitivnější úprava fotky kontaktu a proběhly změny v rozhraní tak, aby lépe odpovídalo GNOME Human Interface Guidelines.

Nové aplikace

Do samotného GNOME tentokrát žádná aplikace nepřibyla. Minule jsem psal o tom, že prohlížeč Loupe by měl nahradit letité Eye of GNOME. K tomu ale zatím nedošlo a Loupe se pořád nachází v tzv. inkubátoru určenému pro aplikace ve vývoji, které by se časem mohly stát součástí GNOME.

Významně se ale rozrostl seznam aplikací GNOME Circle, který je určený pro širší ekosystém aplikací, které nejsou součástí samotného GNOME, ale jsou vyvíjeny podle GNOME HIG a souzní s filozofií projektu. Od podzimu jich přibylo hned deset:

Zap – soundboardová aplikace pro přehrávání nejrůznějších zvuků, kterými můžete oživit například podcast.

Boatswain – nástroj na ovládání zařízení Elgato Stream Deck, které slouží je streamování.

Emblem – jednoduchá aplikace na vytváření avatarů ze symbolických ikon pro chaty v Matrixu.

Lorem – jednoduchá aplikace na generování textu Lorem Ipsum.

Workbench – aplikace na učení a prototypování rozhraní s využitím technologií GNOME.

Komikku – čtečka komiksů manga.

Chess Clock – aplikace simulující šachové hodiny.

Eyedropper – nástroj na výběr libovolné barvy z obrazovky a její zobrazení v různých formátech.

Elastic – nástroj na modelování pružinových animací.

Clairvoyant – hravá aplikace, která vám odpoví na jakoukoliv otázku.

Pro vývojáře

GTK 4.10

GNOME 44 staví na GTK ve verzi 4.10. Ta je zajímavá do velké míry tím, že indikuje vývojářům, kam se bude ubírat GTK 5. Označila totiž za zastaralá API, která budou v GTK 5 odstraněna. S vydáním verze 4.10 byly z větve 3.x odstraněny Autotools. Pokud tedy chcete nyní sestavit GTK 3.x, musíte použít Meson.

Libadwaita

Další komponentou, na kterém GNOME staví, je knihovna libadwaita, která rozšiřuje možnosti GTK. Ve verzi 1.3 přináší několik nových grafických prvků jako například AdwBanner, což je tenký informační proužek, který nahrazuje GtkInfoBar, který byl v GTK 4.10 označený za zastaralý.

Builder

IDE pro vývoj GNOME aplikací se dočkalo řady menších zlepšení. Z nich lze vypíchnout rozšíření klávesových zkratek a taky podpora pro jejich editaci.

XDG Portals 1.16

Nejnovější vydání XDG Portals přináší portál, který má na starosti aplikace na pozadí. Jedná se o službu, která monitoruje, která monitoruje desktopové aplikace, které běží, ale nemají otevřené okno. Jeho výstup se pak využívá například k vytváření seznamu aplikací běžících na pozadí, který jsem popsal výše.

Lokalizace

V tomto vydání si překlady do češtiny vybraly trochu slabší chvilku a z kompletního překladu spadly na 98 % s tím, že je nepřeloženo několik stovek řetězců. Hlavně v Nastaveních. Překlady jsou hotové, ale nestihly se zkontrolovat a začlenit, což by se mělo povést do jednoho z opravných vydání. Mírně se propadly také překlady dokumentace, na 97 %.

Bohužel na trajektorii mírného sestupu jsou také překlady do slovenštiny. Ty se podruhé po sobě propadly, nyní jsou na 88 %. I nadále platí, že dokumentace je překladem do slovenštiny prakticky nepolíbená.

GNOME je přeloženo alespoň z 80 % do 40 jazyků, což je o jeden víc než v minulém vydání.

Na co se těšit

V poslední době se hodně mluví o rozvoji ekosystému aplikací. Jde vidět, že úsilí investované do této oblasti začíná přinášet své ovoce. Popravdě nepamatuji za téměř dvacet let s GNOME dobu, kdy by vznikalo tolik aplikací jako nyní. Jedná se často jednodušší, jednoúčelové aplikace, ale pro uživatelé stále užitečné. Nikdy nebylo jednodušší aplikaci pro GNOME vytvořit a dostat k uživatelům.

GNOME Foundation ve spolupráci s KDE e.v. chce do vývoje desktopových aplikací pro Linux přinést tolik potřebné peníze. Proto nedávno oznámily, že založí společnost, která bude provozovat populární repozitář s aplikacemi Flathub a umožní tvůrcům aplikací nechat si za ně platit. Ať už formou povinné platby nebo dobrovolného příspěvku. Doufají, že když budou mít uživatelé takto jednoduchý a přímý způsob, jak peníze vývojářům poslat, budou to dělat častěji než nyní, kdy se u každého projektu musí proklikávat přes jiný nástroj a jiný způsob platby. Projekt Elementary OS něco takového ve svém katalogu s aplikacemi dělá už několik let a výsledky jsou zajímavé. Flathub to přinesl do podstatně větší uživatelské základny.

Co se týče samotného GNOME, tak se asi budeme moct těšit na další pokrok v podpoře HDR. Kompozitor Mutter v aktuálním vydání obsahuje prvotní experimentální podporu HDR. Nejedná se ještě o nic, co by mohlo zajímat uživatele, proto se o tom v článku ani nezmiňuji. Za měsíc se má ale v Brně konat dlouho plánovaný velký HDR hackfest a je možné, že za půl roku už bude v takovém stavu, že to bude k vyzkoušení i pro uživatele.

Měli bychom se dočkat také možnosti měnit barvu tématu Adwaita. Momentálně se standardně používá na zvýraznění modrá. Distribuce si ji může změnit a Ubuntu přišlo s downstreamovým patchem, který to umožňuje měnit i uživatelům. V další verzi by to mělo být standardní součástí GNOME.

(Autorem všech obrázků je Jiří Eischmann.)