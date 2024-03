GNOME 46: přihlášení přes vzdálenou obrazovku a Nautilus s podporou OneDrive

GNOME Shell

Přepracovaná upozornění

Největší změnou v samotném desktopovém prostředí jsou přepracovaná upozornění. Přibyly jim hlavičky, které obsahují informaci o tom, z které aplikace pocházejí. Pokud obsahují symbolické ikony, jsou nyní lépe zobrazené. A nakonec když si otevřete panel s kalendářem, kde se nachází přehled nedávných upozornění, můžete si je rozkliknout tak, aby se zobrazily i tlačítka s akcemi.

Upozornění s informací o tom, která aplikace je poslala

Bohužel se v tomto vydání nedostalo na další plánované zlepšení systému upozornění – sdružování upozornění podle aplikací v panelu s kalendářem, což by mělo seznam upozornění zkrátit a zpřehlednit.

Nahrávání obrazovky pomocí H.264

Zabudované nahrávání obrazovky doteď používalo kodek VP8 a jeho enkodér vp8enc. Vývojáři ale nebyli spokojení s jeho výkonem, takže se rozhodli přejít na kodek H.264. Ten je sice patentově chráněný, ale Cisco poskytuje k volnému použití openH264, které je kryté licencí. Právě tento enkodér se vývojáři rozhodli použít a slibují si od něj podstatně lepší výkon.





Režim s vysokým kontrastem a další

Mezi další drobná vylepšení GNOME Shellu patří vyladění tématu pro režim s vysokým kontrastem. Byl také přidán plynulý přechod mezi vyhledáváním a základní obrazovkou.

Mutter

Kompozitor Mutter se v tomto vydání dočkal řady vylepšení. Nejvíc pozornosti si zasloužila experimentální podpora pro variabilní obnovovací frekvenci displeje. Merge request s touto změnou byl otevřený tři roky a nebylo jednoduché celou věc dotáhnout do spolehlivého stavu. Jelikož k začlenění došlo na poslední chvíli, vývojáři ji označili stále za experimentální a ve výchozím stavu není zapnutá. Chcete-li ji zapnout a vyzkoušet, můžete to udělat následujícím příkazem:





gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']"

Mutter se dočkal také dalších výkonnostních zlepšení, za všechny jmenujme Direct scanout for cropped and scaled surfaces nebo Dynamic triple buffering.

Nastavení

Reorganizace panelů

V Nastaveních došlo k reorganizaci panelů, aby se hlavní seznam zkrátil a byl pro uživatele přehlednější. Nyní má 20 položek místo 24. Na panelu Aplikace naleznete vše, co se týká aplikací a co bylo dříve rozdrobené mezi panely Aplikace, Výchozí aplikace a Výměnná média. Pod položkou Systém se zase nachází to, co bylo dříve pod O systému, Region a jazyk, Datum a čas, Uživatelé.

Nový panel Systém, který sdružuje to, co bylo dříve pod čtyřmi položkami

Modernější rozhraní

Několik panelů Nastavení dostalo modernější vzhled tak, aby lépe zapadaly do aktuálního GNOME. Nejvíc to je vidět asi u Účtů on-line.

Myš a touchpad

Panel pro nastavení myši a touchpadu se dočkal dvou nových nastavení. Nyní můžete vypnout vypínání touchpadu během psaní, což se hodí třeba při hraní her. Nově si také můžete vybrat, jestli chcete na touchpadu simulovat kliknutí pravým tlačítkem myši buď stiskem dvěma prsty kdekoliv nebo jedním prstem v pravém dolním rohu touchpadu.

Účty on-line s podporou OneDrive

Po delší době dostaly Účty on-line nebývale velkou pozornost vývojářů, což je dobrá zpráva, protože jejich budoucnost byla a stále i je nejistá. Čím dál více provozovatelů služeb se klientům třetích stran spíše uzavírá, takže provozovat Účty on-line je čím dál složitější a jejich využití menší.

Největší novinkou je podpora OneDrive. Doteď byly z cloudových úložišť podporované pouze Google Drive a Nextcloud a roky byla mezi uživateli poptávka po podpoře OneDrive. Nyní byl jeho backend zařazený do Gvfs a mohl tak být přidaný do Účtů on-line. Podporované jsou jak soukromé, tak firemní účty. Když se přihlásíte do Office365, objeví se váš OneDrive jako vzdálený disk ve správci souborů Nautilus. Problémem je, že přihlášení momentálně vyžaduje ID klienta, které si musíte nejdřív vygenerovat u Microsoftu.

Přibylo také přihlášení přes WebDAV, které vychází z podpory pro Nextcloud, ale je obecnější, takže se pomocí něj připojíte i k jiným službám, které poskytují soubory, kalendář a kontakty přes WebDAV.

Velkou změnou také je, že na přihlášení, které vyžadují webové rozhraní, se už nepoužívá vlastní widget, využívající WebKitGTK, ale požadavek se přesměruje do výchozího webového prohlížeče. WebKitGTK byl pro toto použití čím dál více omezující, protože nepodporoval některé přihlašovací metody (třeba USB tokeny) a také to je celkem náročná komponenta na údržbu, především kvůli bezpečnostním opravám, a ne každý ji chce udržovat jen kvůli Účtům on-line.

Vzdálené přihlášení

GNOME odnepaměti podporuje sdílení obrazovky. Jedná se ale opravdu o sdílení. Musíte mít běžící desktopové sezení, ke kterému dáte vzdálenému klientu přístup. Nyní ale v Nastaveních pod Systém/Vzdálená plocha najdete vedle sdílení obrazovky další možnost: vzdálené přihlášení.

To umožňuje připojit se ke vzdálenému počítači, na kterém neběží žádné desktopové sezení. Nejedná se tedy o sdílení obrazovky, ale o připojení k počítači skrz vzdálenou obrazovku. Má to oproti sdílení výhody i v tom, že parametry displeje se nastavují podle klientské počítače. Stejně jako u sdílení obrazovky se používá protokol RDP a přináší to podporu pro „headless“ stroje také do světa Waylandu.

Nastavení vzdáleného přihlášení

Aplikace

Nautilus

Správce souborů Nautilus dostal v tomto vydání velkou dávku novinek. Asi největší z nich je funkce globálního vyhledávání. Když začnete psát, budou se zobrazovat výsledky jen z aktuální složky, jak tomu bylo doposud. Nově je ale k dispozici také globální vyhledávání, které naleznete pod ikonou lupy v levém horním rohu okna. Zde dostanete výsledky ze všech indexovaných složek. Využívá se databáze Trackeru a výkon je velmi dobrý i na pomalejších počítačích.

Další viditelnou změnou je přepracování indikátoru dlouhých operací se soubory. Když jste třeba někam kopírovali větší množství dat, ukazoval Nautilus v horním panelu ikonu v podobě koláče, který se postupně vyplňoval. Hodně uživatelů si ale ani neuvědomilo, že zrovna toto je indikátor průběhu. Proto byl přesunutý do levého panelu, kde je každá operace samostatně. Mělo by to být pro uživatele intuitivnější a přehlednější.

Indikátor probíhajících operací je nově v levém panelu

Pokud Nautilus používáte pravidelně, jistě jste si všimli, že při přepínání mezi zobrazením souborů v mřížce a seznamu je citelná prodleva. Bylo to kvůli tomu, že při každém přepnutí se znovu načítal obsah adresáře. Vývojáři daný kód přepsali tak, aby to už nebylo potřeba. Nyní je přepnutí okamžité a žádnou prodlevu nezpozorujete.

Software

Jak jsem minule avizoval, Software se dočkal podpory pro ověřené aplikace na Flathubu. Pokud aplikace pochází přímo od autora, má nově v profilu modrou fajfku a u ní nápis „Ověřeno“. V předvolbách si můžete také nastavit, aby se vám Software zobrazoval pouze aplikace, které jsou ověřené.

Thunderbird s fajfkou pro ověřené aplikace

Loupe

Výchozí prohlížeč obrázků Loupe nově používá pro dekódování knihovnu Glycin. Ta je napsaná v Rustu a obrázky dekóduje jednotlivě v sandboxech používajících bubblewrap. Tím by se podstatně zvýšit bezpečnost při prohlížení obrázků. Glycin aktuálně podporuje formáty AVIF, HEIC, JPEG, JPEG XL, PNG, TIFF a WEBP.

Papers

Nejedná se o aplikaci, která by se nacházela přímo ve vydání GNOME 46. Zatím je pouze v inkubátoru, ale myslím, že je dobré se o ní zmínit. Jedná se totiž o fork prohlížeče dokumentů Evince, který je součástí GNOME už dlouhých 19 let.

V posledních letech se ale jeho vývoj téměř zastavil. Projekt má problémy začleňovat jakékoliv větší příspěvky. Nejvíc to je vidět u přechodu na GTK 4, kdy je Evince jedna z posledních aplikací GNOME, která ještě na novější verzi toolkitu nepřešla, a nezdá se, že by v dohledné době měla přejít.

Ostatním vývojářům s tímto stavem došla trpělivost a po konzultacích se správcem Evince se rozhodli, že nejlepším řešením bude fork, který pojmenovali Papers. Ten okamžitě začlenil port na GTK 4. Je ještě brzo na nějaké soudy, ale pokud si vývoj Papers udrží tempo, pravděpodobně Evince brzo ve vydání GNOME nahradí a odsune jej do ústraní.

Papers momentálně můžete nainstalovat pouze z flatpakového repozitáře GNOME Nightly, ale počítám, že se brzo objeví také na Flathubu a v repozitářích linuxových distribucí.

GNOME Circle

Circle představuje soubor aplikací, které nejsou přímo součástí GNOME, ale dodržují stejná designová pravidla, souzní s jeho filozofií a využívají jeho infrastrukturu. Za posledního půl roku v něm přibyly čtyři aplikace:

Letterpress – nástroj na vytváření ASCII artu z obrázků.

Switcheroo – nástroj na převádění obrázků mezi různými formáty a změnu jejich rozlišení.

Decibels – jednoduchý přehrávač zvukových stop.

Fretboard – aplikace na práci s kytarovými akordy.

GTK 4.14

Vývoj GTK dnes již není pevně spojen s vývojem GNOME, ale pořád se jedná o nejdůležitější stavební kámen, který podobu GNOME výrazně ovlivňuje. Verze 4.14, která byla vydána před týdnem, přináší podstatné změny v oblasti rendererů.

Nové GTK přichází s dvěma novými renderery – ngl a vulkan, které sdílí společný kód. Přechod na nové renderery přináší do budoucna možnosti zlepšení výkonu, kterých se starými renderery prostě nešlo dosáhnout. Aktuálně jsou sice ještě o něco pomalejší, ale přináší hned několik výhod, mezi nimi jsou lepší podpora neceločíselného škálování a lepší vykreslování písma.

Lokalizace

GNOME 46 je jako již tradičně téměř kompletně (99 %) přeloženo do češtiny. Chybí překlady sysprof (dlouhodobě) a libshumate. U těchto komponent to tolik nevadí a u zbytku je to o pár řetězcích, které se přeloží, než se vydání dostane do linuxových distribucí. Dokumentace zůstává přeložená z 90 %, což stejná úroveň jako u minulého vydání.

Lokalizace do slovenštiny se bohužel i nadále propadá. Minule byly překlady rozhraní na úrovní 84 %, nyní to je pouze 78 %. Dokumentace není přeložená vůbec. Pokud ovládáte slovenštinu a chtěli byste pomoct s tím nabídnout GNOME slovenským uživatelům v jejich rodném jazyce, teď je asi dobrý čas se zapojit.

Na co se těšit

V dalším vydání by konečně mohlo dojít na již zmíněné sdružování upozornění podle aplikací. Pokud vám nějaká aplikace pošle pět upozornění, nebudete je mít v seznamu nedávných upozornění na panelu s kalendářem pětkrát, ale pouze jednou a až po rozkliknutí by se měly zobrazit všechny. To by mělo tenhle seznam výrazně zpřehlednit.

Na podzim bylo GNOME označeno za projekt ve veřejném zájmu a od německého Sovereign Tech Found na základě toho dostala milion eur na modernizaci platformy. Díky tomu si GNOME Foundation mohla dovolit najmout několik vývojářů, kteří pracují např. na novém accessibility stacku nebo na podpoře systemd-homed, která by měla zajistit šifrování a přenositelnost domovského adresáře. Částečně z jejich práce těží už toto vydání, ale mnohem více výsledků by měly přinést ta příští.

(Autorem obrázků je Jiří Eischmann.)