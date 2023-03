GNOME Mutter už s podporou HDR, openSUSE Tumbleweed optimalizuje pro x86–64-v3

Novinky v KDE: vývoj Plasmy 6 na bázi Qt6 pokračuje

V polovině minulého měsíce vyšla poslední pětková verze KDE Plasmy, tedy 5.27 LTS. Několik dnů poté přešel vývoj Plasmy od Qt5 ke Qt6, a toto je nový trvalý stav. Qt5 je minulostí, Plasma už vyhlíží pouze zářné kvé-té-šestkové zítřky, byť pár věcí bude ještě backportováno do verze 5.27.

Nate Graham v pravidelném přehledu novinek dodává, že věci teď běží hodně rychle a odvážní lidé již Plasmu 6 v použitelném stavu provozují. Práce z posledních let, kdy se starý kód KDE předělával ze zastaralých API a knihoven na novější koncept tak nese poměrně rychle ovoce, ač tedy dodejme, že stále platí, že šestkové KDE ještě nemá ani pevné datum vydání. Jsme stále ve vývojové fázi.

Nově do (budoucí) Plasmy 6.0 v posledních dnech přibylo nastavení intenzity vnějších okrajů oken (stínováno lze i zcela vypnout) a je to tak sympatická věc, že se u ní zvažuje právě backportování do Plasmy 5.27.





Opraveno je zobrazení některých GTK aplikací jako Rhytmbox. Notifikace ve vyskakovacím oknu historie jsou nyní řazeny chronologicky (mizí tedy ne vždy pochopitelné třídění dle typu a důležitosti). Způsob jakým v 5.27 značně vylepšené zobrazení na více obrazovkách řeší velikosti a pozice oken a jejich zapamatování je nyní výrazně robustnější a uživatelé by se měli daleko méně setkávat se situacemi, kdy zobrazení nebude odpovídat předchozímu sezení (změna přijde s KDE Frameworks 5.104 – stejná verze přinese možnost přímo mazat položky, které jsou již v Koši).

Mezi opravenými chybami je jedna týkající se grafik Nvidia (neaktivace externích obrazovek po spánku). S Gwenview 23.04 přijde oprava komunikace s D-Bus rozhraním MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification), které bude nově kontaktováno, jen když na něm nějaká komunikace probíhá (např. když Gwenview přehrává video) – dosavadní aktivace vždy vedla k občasnému uzmutí si globálních klávesových zkratek pro tyto činnosti. Celkově bylo v posledních dnech opraveno 115 chyb.





Vývojová verze Wine 8.3

Pár novinek by se v aktuální vývojové verzi Wine našlo (podpora Low Fragmentation Heap, podpora Smard card s PCSC-Lite, zahrnutí knihovny Zydis), jinak jde ale vesměs o dílčí aktualizaci s opravou 29 různých chyb.

Nejstarší opravená chyba trápila od roku 2010 všechny uživatele titulu 3D Sexvilla 2, šlo o extrémně dlouhé doby načítání – vyřešeno. Nejrychleji, během jediného týdne, byla opravena kernelová chyba týkající se padajícího testu na Windows 11.

GNOME Mutter už má experimentální kód pro HDR

GNOME Shell i Mutter se před pár desítkami hodiny zbavily posledních závislostí na GTK3 a nyní už Mutter umí i HDR. Zatím tedy jen experimentálně v podobě on/off přepínače podporujícího formáty PQ a Rec2020, další plány už ale jsou na cestě, a to včetně barevných prostorů ři podpory HDR metadat. Phoronix dodává, že začleněný kód je v projektu ještě před vydáním GNOME 44 a připomíná HDR Hackfest v brněnském Red Hatu příští měsíc.

Doplňme, že oproštění Mutteru od závislosti na GTK3 neznamená, že by celé GNOME už nepotřebovalo starší verze GTK než čtyřku. Stále jsou zde fragmenty aplikací, které na GTK3 závisí, nemluvě o nutnosti udržovat zpětnou kompatibilitu i s GTK2, dodává Phoronix.

openSUSE Tumbleweed už nabízí balíčky s optimalizací pro x86–64-v3

Uživatelé rolujícího openSUSE už mohou testovat svou distribuci kompilovanou s optimalizací pro novější 64bit x86 procesory (cca od 22nm tock Haswellu výše, zkrátka CPU s AVX / AVX2 a výše).

Kdo průběžně aktualizuje včetně volitelných balíčků, byl v případě používání vhodně vybaveného železa již na x86–64-v3 převeden, v případě nezájmu pak stačí odinstalovat a zakázat balíček patterns-glibc-hwcaps-x86_64_v3 .

Herní test Ryzenů 7950X3D a 7900X3D na Linuxu

Phoronix po Ryzenu 7950X3D otestoval i Ryzen 7900X3D, tedy oba nové Ryzeny s velkou přídavnou cache. Výkonově je z principu věci jasné, že 12jádrový i 16jádrový model vyráběný pokročilejším výrobním procesem si povedou lépe než první vlaštovka s přídavnou cache v podobě Ryzenu 5800X3D.

Výsledky jsou takové, že AMD si od Intelu bere zpět prvenství v herních testech, kde ale vedle obou nových Ryzenů dominují také nižší modely poslední generace, jako třeba Rayzen 7700X. O srovnání s nejvýkonnějším výběrovým Core i9–13900KS můžeme jen polemizovat (řeč je o linuxových testech), nicméně už ze srovnání s 13900K je jasné, že i kdyby Intel o +1% vyhrál, bude to za cenu 300% spotřeby na jednotku výkonu. Všichni hráči oblíbivší si provozování jak nativních her, tak Windowsových přes Wine/Steam/Proton nechť vezmou nejnovějším testem Phoronixu zavděk.