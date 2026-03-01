GNOME řeší kalendář měsíční, KDE zase vietnamský lunární

Týden v KDE: vietnamský lunární kalendář a zaoblená zvýraznění
Poslední týden v KDE hlásí jen Nate Graham a je toho poněkud méně. Bodejť, Plasma 6.6 je venku a je čas si trošku odpočinout, než se opět práce na Plasmě 6.7 rozeběhnou větším tempem. Jinými slovy: primárně se v posledních dnech opravovaly chyby a někteří vývojáři pracovali na vylepšeních rozhraní.
Do Plasmy 6.7 tak míří podpora vietnamského lunárního kalendáře v Kalendáři KDE ve widgetu digitálních hodin (příspěvek od Trần Nam Tuấn). Dále šest-sedmička přinese aktualizované grafické rozhraní pro nastavení OpenVPN, zahrnující mnoho nových nastavení. Jedna úprava vzhledu prostředí míří (zamířila) do Plasmy 6.6.1, další pak už do Plasmy 6.6.2, případně Plasmy 6.7 – posledně jmenovaná dostává kód pro nově vypadající zaoblené výběry v aplikacích založených na QtWidgets a při nastavení tématů vzhledu typu Breeze.
Plasma 6.6.1 dostala řadu posledních oprav, nicméně to jsou již loňské sněhy, tato verze byla před pár dny vydána, takže pojďme na Plasmu 6.6.2: oprava pro Discover, který padal při instalaci aktualizací, řešení dvou scénářů v Nastavení systému, kde stránka s rychlými položkami mohla padat při určitých typech textu, oprava mazání dat ze schránky včetně citlivých a takto označených dat typu hesel apod. (data, který byla zkopírována, ale nepřidána do historie). Neměla by též již nastávat situace, kdy si plocha nevšimne, že v Discoveru z ní byly smazány položky. Plasma 6.6.2 pak také dostává lepší podporu myší s high-resolution scroll wheel pro RDP.
Týden v GNOME #238: live stream z vývoje Kalendáře
Georges Stavracas z Brazílie, který kromě studia IT pracuje na GNOME, sdílel dvě hodiny svého života z vývoje, kdy konkrétně začleňoval změny do Kalendáře, aby navigace klávesnicí v měsíčním zobrazení byla zase o něco jednodušší.
Jinak byl v GNOME opět celkem klid, 238. přehled novinek nehlásí zásadní věci. Vyšla nová verze nástroje Blueprint 0.20.0, další změny už jsou v Circles či aplikacích třetích stran. Mezi rozšířeními je zmíněno jedno zajímavé: Custom Command Menu. Peter Eisenmann pak ještě hlásí, že dlouhodobě neudržovaná podpora pro Google Drive v gvfs je zahozena. Uživatelům je doporučen, jako vždy, přechod na jiné, více soukromí respektující úložiště.
Nová verze Fwupd 2.0.20
Hlavní vývojář Fwupd a LVFS, Richard Hughes z Red Hatu, ohlásil novou verzi Fwupd 2.0.20, která zejména pokračuje v rozšiřování množství podporovaného železa.
Nová verze tak dále poskytuje možnost aktualizací firmwarů pro HP Engage One G2 Advanced Hub (součást příslušné řady all-in-one strojů HP), PixArt PJP274 (například v noteboocích Framework Laptop a několika zvukových zařízení typu Jabra GNP).
Fwupd 2.0.20 také dostává změny pro AMD UMA carveout size, podporu varování uživatele, že má aktivní blocked-firmware a v neposlední řadě je zde deaktivace UEFI plug-inů na 32bit x86 platformě a samozřejmě rozličné opravy chyb.
Velká aktualizace Hyprland 0.54
Nová verze Wayland kompozitoru Hyprland 0.54 je označována za masivní aktualizaci. Najdeme zde podporu uspořádání per-workspace či per-monitor a tato nastavení mají být jednodušší na správu. Přibylo také nové uspořádání „monocle“ a do jádra kompozitoru se posouvá dosud externí plugin „hyprscrolling“.
Nová verze také výrazně zrychluje, a to speciálně na integrovaných grafických jádrech (asi primárně myšleno jednodušších, něco jako AMD Strix Point je svižné vždy) – měřená zrychlení dílčích úloh jsou od 50 po 500 %, v závislosti na hardwaru. A i zde samozřejmě přibyly mnohé opravy. Novinky shrnuje Vaxry na webu projektu.
Nový ovladač Intel Media s podporou Nova Lake S a vylepšeními pro AV1
Nové vydání Intel Media Driver verze 2025Q4 spolu s VPL (alias oneVPL) GPU Runtime přináší sympatická vylepšení. Kromě toho, že Intel zde chystá podporu pro připravovanou generaci CPU Nova Lake, která má nabídnout až 52 CPU jader (avšak jen na hi-end základních deskách s podporou opravdu hladového napájení), konkrétně kódování a dekódování videí na této generaci, je to hlavně AV1.
Najdeme zde opravu AV1 dekodéru pro Panther Lake a jeho Xe3 LPM iGPU, dále pak některá dílčí vylepšení na úrovni hardwarového kodéru (jmenovitě podpora pro LUT rounding v CQP pro generaci Xe2, což vede k vyšší kvalitě kódovaného videa). Nová verze VPL GPU Runtime 2025Q4, též podporující Nova Lake S, přidává dílčí vylepšení pro dekódování AV1 videí.