 »   »  GNOME vs KDE už zase: zvítězí klientské, nebo serverové dekorace oken?

Ubuntu 16.04.4 LTS odloženo kvůli Spectre/Meltdown

Očekávané aktualizované instalační obrazy poslední LTS verze Ubuntu, tedy téměř dva roky staré 16.04, naberou mírné zpoždění. Canonical odkládá vydání v polovině února s ohledem na práci, kterou musí jeho kernelový tým ještě odvést v souvislosti s opravami chyb Spectre a Meltdown. Nový termín vydání zatím nebyl stanoven.

Lze předpokládat, že zpoždění nebude delší než pouze pár týdnů, a to zejména s ohledem na očekávané vydání Ubuntu 18.04 LTS ve druhé polovině dubna tohoto roku. O tom, zdali bude i tato verze o něco odložena, nikde nepadlo ani slovo, takže předpokládejme, že uvedení 18.04 LTS s opravami má nejvyšší prioritu. K dispozici je velmi detailní popis všeho, co v Ubuntu se Spectre/Meltdown souvisí.

GNOME zakládá novou iniciativu KWin lidé jsou proti

Vývojář GNOME Tobias Bernard představil novou The CSD Initiative. Jejím cílem je to, aby více aplikací používalo tzv. client-side dekorace (odtud CSD) a postupně tak vymizely nudné lišty oken ve prospěch moderního vzhledu – tím může být zčásti myšleno to, jak s lištami nakládá GNOME, obecně pak snaha odebrat rozhodování o vzhledu dekorace oken serveru (systému / desktopovému prostředí) a předat je do rukou aplikacím. Ty tak budou mít volné ruce a více možností. Hlavní cíle iniciativy jsou čtyři: žádný titulek okna, nativní vzhled ikon pro zavření / minimalizaci / maximalizaci, respektování nastavení pro zobrazení / skrytí tlačítek pro minimalizaci a maximalizaci a také respektování nastavení pozice tlačítek (vlevo / vpravo)

Celou věc podporuje většina aplikací GNOME, které byly portovány na GTK3. Tobias Bernard realisticky připouští, že přimět aplikace (resp. jejich tvůrce) k této změně nebude snadné.

K věci se hned vyjádřil Martin Flöser, který má na starosti kompozitor/správce oken KDE KWin. Právě na tomto aspektu (CSD versus serverové dekorace) se současné desktopy GNOME a „KDE“ střetávají. GNOME s Waylandem pod kapotou propaguje CSD (ač používání nevyžaduje), KDE naopak používá server-side dekorace. Martin Flöser dokonce vytvořil protokol, pomocí nějž se lze s Wayland kompozitorem dohodnout, jaký typ dekorací oken bude použit, ale zatím jej nedává do upstreamu, aby neovlivnil již tak dost polarizovanou diskusi.

Nicméně dodává, že vývojáři by si neměli myslet, že CSD je jediná cesta. Stejně tak by oni mohli žádat tvůrce GNOME, aby podporovali serverové dekorace, které ostatně GNOME podporovat musí kvůli XWaylandu. Pro vývojáře mimo GNOME představuje (případné) nasazení CSD práci navíc, která ani nemusí být doceněna, protože v různých desktopových prostředích může jejich aplikace ve výsledku vypadat divně.

Krátce

Nové vydání linuxové distribuce Netrunner 2018.01 „Rolling“ přináší jádro 4.14, desktop KDE Plasma 5.11.5 + KDE Frameworks 5.41 + KDE Applications 17.12 a k tomu Qt 5.10, dále pak Firefox Quantum 57, Thunderbird 52.5, LibreOffice 5.3 a mnoho dalšího. Pro streamování rádií z celého světa je tu program YaRock, vrací se také přednačítání Firefoxu, aby jeho spuštění bylo prakticky okamžité, stejně tak i správce aplikací Discover s integrovanými aktualizacemi a v neposlední řadě také vylepšený vzhled prostředí. Ke stažení z domovského webu.

Netrunner 2018.01 „Rolling“