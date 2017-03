 »   »  Google Assistant bude podporovat řadu zařízení, ale v ČR zatím ne

Software a hardware

Když Google ohlásil nového mobilního asistenta zvaného prostě Assistant, spekulovalo se o tom, zda si ho náhodou nenechá je pro zařízení vlastní výroby. Teď bylo oznámeno, že Assistant stejně jako dosavadní Google Now bude pro všechny. Assistant se stane součástí Google Play Services a jeho distribuci si tedy bude organizovat samotný Google bez asistence výrobců. Zatím se bude nasazovat pouze v anglosaských zemích a není jasné, zda se dostane i do těch zemí, jejichž jazykem hovořit neumí. Naopak je potěšující, že asistenta dostanou i telefony s Androidem Marshmallow, nikoliv jen nejnovějším Nougatem.

Herní streamovací platforma Twitch, kterou vlastní Amazon, během několika měsíců začne prodávat hry. Konkrétně tím způsobem, že možnost bude u streamů z dané hry a streamer z prodeje dostane určitý procentní podíl. Lze ale předpokládat, že jde jen o jeden z prvních kroků a vstup Amazonu na trh s digitálními kopiemi her. Kopie totiž bude prodávat přímo za sebe, nikoliv nějaké klíče na Steam nebo něco takového. Hry se budou distribuovat přes Twitch Launcher, což je zatím ale jen velmi jednoduchý klient. Aktuálně se přes Twitch Launcher distribuují hry, které dostávají předplatitelé Amazon/Twitch Prime.

Internet a web

E-mail od Seznam.cz, v našich končinách zřejmě nejoblíbenější webmail, má nový vzhled. Po několika týdnech testování se začal nabízet všem, ale přechod na něj je zatím dobrovolný. Koncept se výrazněji nezměnit, stále jde o jednoduché a snadno použitelné rozhraní, které nově trochu víc připomíná třeba Gmail. Hlavně jsou ale použity modernější webové technologie, díky kterým je webmail celkově lehčí a svižnější. Jinak zaujme např. možnost pracovat se schránkou i během psaní e-mailu. Seznam.cz zároveň zveřejnil nějaké ty statistiky o službě. Schránek je cca 21 miliónů, přičemž 8 miliónů z nich je aktivních.

YouTube v létě nabídne i televizní kanály, jak už bylo v minulosti naznačeno. Nyní byla zveřejněna také cena, která nebude zrovna nízká. Za zatím neuvedený seznam kanálů si bude účtovat 35 dolarů měsíčně. I přes svůj název bude služba od běžného YouTube do značné míry oddělena. Bude mít vlastní aplikaci, zřejmě trochu jiný přehrávač apod. Zkrátka půjde pouze pouze o technickou změnu, co se týče použití a obchodního modelu, bude YouTube TV v podstatě klasická kabelovka – jen přes internet. Docela zajímavá je pak možnost nahrávat záznamy pořadů přes cloud s neomezeným úložištěm. Ale to je stejně v dnešní době video on demand trochu krkolomné. YouTube TV bude k dispozici jen ve Spojených státech a možná na několika dalších trzích. Globální rozšíření je vzhledem k licenční politice kanálů nepravděpodobné.

Byznys, politika, právo

Společnost Snap Inc. provozující sociální síť Snapchat úspěšně vstoupila na burzu. Upisovací cena akcií byla stanovena na 17 dolarů, ale během pár dní vzrostla až na aktuálních 27 dolarů. Tento kurz společnosti přisuzuje tržní hodnotu kolem 35 miliard dolarů. Jde tak o největší technologické IPO po Facebooku, který na burzu vstoupil před necelými pěti roky a byl ohodnocen na 90 miliard dolarů. Mimochodem, Facebook se Snapchat také pokoušel koupit. Víme minimálně o nabídce z roku 2013 za 3 miliardy dolarů. Snapchat však stále jako řadu nových technologických firem trápí fakt, že nevydělává. Naopak docela silně prodělává, minulý rok to bylo půl miliardy.

Dosavadní vývoj kurzu akcií Snap Inc.

Bitcoin se zase jednou stal předmětem širokého zájmu médií. Důvodem je to, že jeho kurz na hranici 1300 USD překonal nominální kurz zlata (za jednu trojskou unci). Má to nějakou vypovídající hodnotu? Nikoliv, jedná se o čistě relativní čísla. Smysl by dávalo akorát tak porovnání celkové hodnoty bitcoinů/zlata v oběhu, kde má zlato samozřejmě stále daleko navrch. Tato čísla jsou následující: cca 7 bilionů dolarů pro zlato a 20 miliard dolarů pro Bitcoin. Jinak řečeno, za všechny bitcoiny na světě byste si koupili jen cca 0,3 % světové zásoby zlata.

Ve Spojených státech se začalo řešit prodloužení části 702 zákona o zahraniční výzvědné činnosti. Její platnost vyprší s koncem tohoto roku, pokud kongres neschválí prodloužení. Část 702 je důležitá proto, že v podstatě říká, že není nelegální sledovat občany USA, pokud je to jen vedlejší produkt sledování zahraničních občanů. Jde o část legislativy, která umožnila existenci a masivních špehovacích programů jako PRISM a několika dalších. I když je otázkou, nakolik byl PRISM ještě v mezích zákona. Zatím není zřejmé, jak se k prodloužení postaví zákonodárci. Trumpova administrativa už ale dala vědět, že podporuje prodloužení v plném rozsahu a beze změn.

Zajímavosti / telegraficky

Byla představena nová bateriová technologie, která je prý mnohem bezpečnější, rychlejší, atd. Ale raději nebudeme dělat předčasné závěry, technologii ještě čeká dlouhé zkoumání a testování. Co je zajímavé, vedoucím vývojového týmu je John Goodenough, který je rovněž spoluautorem Li-ion baterií.

GNOME 3.24, jehož vydání se rychle blíží, přinese také funkci New Night. Jde v podstatě o obdobu nástrojů jako f.lux, které mění teplotu zobrazovaných barev podle denní doby, aby šetřily oči a méně narušovaly spánkový cyklus.

Boston Dynamicsukázali dalšího robota. Tentokrát je trochu old school – má totiž kola.

Hře SuperTuxKart netrvalo ani týden, než byla v programu Greenlight schválena a bylo jí tedy přislíbeno zařazení na Steam. Teď bude potřeba, aby vývojáři hru napojili na Steamworks API a rozhodli se, zda SuperTuxKart budou nějak monetizovat.

Linuxový port hry Arma 3 je sice stále považován za experimentální, ale vývojáři mu věnují hodně péče. Teď to vypadá, že na Linux přijde i 64bitová verze. Mimochodem, hry ARMA jsou nyní k dispozici v Humble Bundle.

Videoserver YouTube překonal další milník. Lidé na něm dohromady nakoukají miliardu hodin denně.

Poznámkovač Google Keepbyl integrován do Google Docs, nově lze např. snadno vkládat poznámky do dokumentů. Také se stal součástí G Suite (dříve Google Apps).

Vyšel nový rozhovor s Michaelem Nattererem, hlavním správcem grafického editoru GIMP.

Objevily se informace, že příští iPhone už namísto Lightningu bude používat USB-C. Další zdroje ale zase přinášejí protichůdné zprávy, takže kdo ví…