Google Chrome už bez JPEG XL, Blender nejspíš navýší požadavky na CPU

PipeWire 0.3.62 podporuje Bluetooth Offloading

Nová verze serveru PipeWire 0.3.62 je převážně dílčí aktualizací, přináší však jednu sympatickou novinku. Podpora tzv. Bluetooth offloadingu poskytuje cestu jak příjem, dekódování i přehrávání skrze „modrý zub“ nechat kompletně v režii hardwaru, tedy zvýšit efektivitu, tedy snížit využití CPU tímto rozhraním.

Vyžadována je podpora WirePlumber pro zprovoznění offloadingu a samozřejmě i hardwarová podpora na straně zařízení (množné číslo). Dále přibyla i podpora video metadat, kdy kamerky mohou reportovat orientaci videa a transformace. Všechny podrobnosti k této nové verzi shrnuje přehled na GitLabu projektu.

Nvidia vydala API CUDA 12.0 s JIT LTO a C++20

Nová verze výpočetního rozhraní CUDA 12.0 od Nvidie je na světě a dále posouvá schopnosti zejména pro firemní GPU (kde Nvidia nedávno vrhla na trh novou generaci RTX 4000). CUDA 12.0 přináší aktualizace právě v oblasti podpory generací Hopper / Lovelace, aktualizuje C++ dialekty o novější verzi (NVCC a NVRTC umí C++20, NVRTC pak povyšuje výchozí z C++14 na C++17), přidává oficiální podporu JIT LTO či rozšiřuje tensorové operace. Obsahuje i přepracované API CUDA Dynamic Parallelism s výrazně vyšším výkonem a přidává podporu kompilátoru GCC 12.1 v novjěší verzi. Podrobnosti jsou k dispozici na domovském webu.





Blender zvažuje vyšší požadavky na CPU, alespoň SSE4.1

V tuto chvíli stačí pro běh Blenderu, včetně nejnovější verze 3.4, x86 procesor s podporou SSE2, tedy víceméně cokoli z posledních 20 let. S ohledem na výpočetní náročnost práce s 3D grafikou (a vším dalším, co Blender umí) takto nízký limit vlastně ani limitem není a tvůrci opět vytahují otázku, zdali dolní mez nezvýšit alespoň na úroveň SSE4.1.

Podporou SSE4.1 se jako první pyšnily 45nm procesory Core už před 15 lety, pročež to není nijak drastické zvýšení limitu, narozdíl od instrukční sady AVX (které je tu s námi od ledna 2011 a 32nm procesorů Intel Sandy Bridge) – a která jistě bude minimálním požadavkem Blenderu někdy v letech budoucích.





Diskuse probíhá na vývojářském fóru Blenderu a vedle samotného balíku SSE4.1 se uvažuje i o x86–64-v2, což by znamenalo posun limitu na SSE4.2 a další instrukce – k této variantě se mnozí přitom kloní daleko víc než k samotnému SSE4.1. Ze statistik Steamu plyne, že pouze 0,26% uživatelů má SSE4.1 a současně nemá x86–64-v2 a mimochodem, AVX podporují procesory u více než 96% uživatelů, AVX2 pak u více než 90% uživatelů.

KDE má nový QML Spectacle

Desktopové prostředí Spectacle dostalo v posledních dnech novou verzi screenshotovátka Spectacle, jehož rozhraní bylo přepsáno do QML. To nejen usnadní budoucí vývoj nástroje a poskytuje cestu k přidání funkcionality typu záznamu obrazovky, ale také umožňuje zprovoznit přidávání anotací do screenshotů (to se nyní připravuje). I samotné rozhraní obdélníkového výběru, které se k anotacím váže, je výrazně svižnější. Současně při pracích na QML Spektáklu tvůrci opravili 12 nahlášených chyb.

Plasma 5.27 přinese novinku v KWin, novou akci umožňující rychlý přesun okna aplikace o jednu obrazovku doleva / doprava / nahoru / dolů, což půjde obsluhovat i klávesovými zkratkami.

Nápověda u widgetu Bluetooth zobrazuje stav baterie v připojených zařízeních, která podporují hlášení hodnoty. Widgety baterie a jasu a přehrávače médií nyní indikují, když lze na nich provést nějakou akci scrollováním kolečkem (u přehrávače médií to znamená změnu hlasitosti, která nyní scrollováním probíhá po stejných krocích, jaké jsou definovány pro celé KDE). Zbývající čas akumulátoru je nyní jemnější a už tolik neskáče při velkých změnách aktuálního odběru z stroje.

Opravena je 1 chyba s vysokou prioritou (přetrvává 6) a 1 malá 15minutová chyba (přetrvává jich 46). Celkově tvůrci opravili 102 nahlášených chyb. Podrobnosti jako vždy shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Vývojová verze Wine 8.0-rc1

První kandidát na vydání Wine 8.0 je na světě a s ním začíná fáze zmrazení nových vlastností a ladění chyb. Z toho podstatného tvůrci mezi novinkami zmiňují přechod na novější verzi VKD3D 1.6 (Direct3D 12 přes Vulkan), optimalizace thunkingu Vulkan a OpenGL, vylepšený ovládací panel pro joysticky, dokončení konverze typů Long u printf a samozřejmě opravené chyby. Těch je celkem 52, nejstarší si na uzavření počkala víc než 11 let, nejmladší pouhých 12 hodin (autor hlášení už po 40 minutách psal o jejím vyřešení). Vydání Wine 8.0 se očekává někdy na přelomu ledna a února příštího roku.

Google Chrome odteď bez JPEG XL

Dokonáno jest, z prohlížeče Chrome, tedy přesněji z projektu Chromium, byla odstraněna podpora obrazového formátu JPEG XL. Odůvodnění ze strany Googlu mimo jiné stojí na tom, že formát byl v Chromiu jako experimentální a jeho nasazení trhem nikdy pořádně nenastalo, údržba něco stojí, nepřináší nic zásadního oproti jiným formátům, takže JPEG XL z Chrome/Chromium mizí.

Pokud pomineme skutečnost, že JPEG XL je teprve se rozjíždějící formát, a tak vyčítat mu, že jej trh zatím neadoptoval, je nesmysl, pak se lze pouze řečnicky pozastavit nad tím, jak jeho adopci trhem prospěje odstranění z výrazně majoritního webového prohlížeče.