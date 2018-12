 »   »  Google Hangouts skončí v roce 2020, privátní 5G sítě místo Wi-Fi

Google Hangouts to má nejspíš opravdu spočítané

Dle blíže nespecifikovaného zdroje obeznámeného s interní roadmapou Google Hangouts pro běžné zákazníky bude Google tuto službu vypínat někdy v průběhu roku 2020. Není to ani úplně nová ani překvapivá informace, ostatně sama aplikace pro Hangouts už nějakou dobu bez aktivního vývoje a patrně s tím tedy po celý příští rok vydrží.

Google hodlá do budoucna soustředit tento softwarový produkt na enterprise segment jako Hangouts Chat a Hangouts Meet v rámci platformy G-Suite. Běžní uživatelé tak musí vzít zavděk například Android Messages. Na hledání alternativy a přesouvání všech známých k ní je ale samozřejmě spousta času. Pokud opravdu bude platný rok 2020 znamená to minimálně jeden rok maximálně dva roky další funkčnosti služby Hangouts než dojde k jejímu vypnutí. Otázkou je, zdali Google opravdu bude chtít naštvat hodně velké množství uživatelů Androidu, kteří Hangouts používají.

Případ krádeže IP Samsungu kolem OLED má první obviněné

Do finále pomalu směřuje vyšetřování úniku klíčových informací k výrobě zakřivených OLED displejů ze Samsungu směrem do Číny. Jihokorejští vyšetřovatelé obviňují devět lidí ze dvou společností, které Samsungu dodávali produkty. Dle šetření tito lidé inkasovali zhruba 13,8 milionů dolarů. Údaje z dceřiné společnosti Samsung display týkající se 3D laminační technologie mířili do neidentifikované Čínské společnosti.

Jihokorejskému gigantu trvalo vyvinutí tohoto intelektuálního vlastnictví šest let a práce 38 inženýrů stála zhruba v přepočtu 134 milionů. V tomto kontextu připomeňme že již dříve byla obětí průmyslové špionáže v oblasti OLED displejů společnost LG, jejíž technologie také unikly do Číny.

Sociální sítě jsou prý mládeži i prospěšné

Nová studie poukazuje na to, že teenageři mohu mít ze sociálních sítí určitý prospěch. Podle <a>nové studie Pew Research Center, provedené na 743 teenagerech ve věku 13 až 17 let v období 7. března až 10. dubna tohoto roku, jich více než 80 % říká, že sociální sítě jim umožní lepší spojení s přáteli, více než dvě třetiny pak věří, že jim sociální sítě umožňují interagovat s rozličnými skupinami lidí.

Podobné množství dále uvádí, že přes sociální media je možné získat podporu od blízkých ve věcech, které jsou pro ně důležité a více než dvě třetiny také říkají, že jim sociální sítě možné umožňují připadat si více akceptován. Z hlediska otázek, zdali je sociální media činí více vyloučenými nebo začleněnými, respektive jistějšími versus nejistými, tito respondenti většinou volili pozitivněji vyznívající odpověď. Na druhou stranu ale pouze 37 procent z nich řeklo, že sociální sítě jim slouží jako dobrý zdroj důvěryhodných informací, pouze 7 % pak dodalo, že jim sociální sítě v této oblasti pomáhají výrazně.

Jistě lze předpokládat, že sociální sítě nejsou jen a pouze stoprocentně škodlivé, nicméně … co by na tuto studii asi řekli Chamath Palihapitiya či Manfred Spitzer?

Brzy vyjde Mir 1.1

Tým kolem Wayland kompozitoru Mir již brzy představí finální verzi 1.1, první post-1.0 vydání. Mezi novinkami najdeme (sic experimentální) podporu X11 za pomoci XWayland a také podporu proprietárního ovladače Nvidia (o vztahu Nvidie k Miru toho už bylo napsáno dost).

Za X11 stojí mj. lidé z UBports, Nvidia ovladač bude fungovat díky implementaci EGLStreams v Miru. Každopádně Alan Griffiths z Canonicalu vše shrnuje v samostatném textu. Přidejme si však ještě krátké video od Williama Wolda, ze stejného týmu v Canonicalu, které ukazuje běh desktopového prostředí MATE na Miru.