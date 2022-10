Google Lyra V2 zvyšuje kvalitu zvuku, Qualcomm sází na AI fotografii

Google Lyra V2, nová verze AI kodeku pro hlasové přenosy

Rok a půl od představení zvukového formátu Google Lyra přichází nová verze. Google uvádí, že verze 2 je prostě lepší, rychlejší a univerzálnější, s novou architekturou umožňující širší nasazení tohoto formátu, poskytující vyšší výkon a generující kvalitnější zvukový výstup.

Lyra V2 využívá end-to-end neural audio kodek SoundStream, oproti „ne-strojovému“ formátu Opus je pro hlasové přenosy nadále o hodně efektivnějším řešením. Na zařízeních s Androidem má být Lyra V2 zhruba pětkrát rychlejší, přičemž latence kodeku klesá ze 100 na 20 ms. Navíc přibyla verze pro macOS a Windows. Podrobnosti v oznámení nové verze či na GitHubu projektu.

GNU Toolchain bude hostovat přímo u Linux Foundation

V tuto chvíli je celý balík GNU Toolchain provozován na infrastruktuře Sourceware, za kterou stojí Red Hat. Padlo však rozhodnutí, že se projekt přesune pod křídla Linux Foundation, konkrétně jejích IT services. včetně Git repozitářů, mailing listů, sledování chyb, webových stránek či CI/CD atd. Projekty jako GCC, GLIBC, GDB či Binutils tak získají nový domov, pod jehož křídly je hostován i samotný Linux.





Jedinou podmínkou bylo, aby veškeré prvky, na kterých bude GNU Toolchain běžet, byly Free Software. Podrobnější informace shrnuje Carlos O'Donell z Rad Hatu v příspěvku na mailing listu na Sourceware.

Qt 6.4 s řadou novinek

Na světě je nová verze balíku Qt, která přináší několik novinek a také další inovace v rámci technologických preview. Právě z technologického preview do ostré verze se přesouvá podpora WebAssembly přímo v Qt.





Tvůrci jedním dechem dodávají, že jsou zde jistá omezení plynoucí z podstaty věci, například běh v sandboxu prohlížeče, který automaticky přináší omezení v přístupu k lokálním / systémovým zdrojům.

Technologická preview zahrnují iOS styl pro Qt Quick, Qt HTTP Server (implementující částečnou podporu HTTP 1.1 a dále pak TLS), Qt Quick 3D Physics (fyzikální systém založený na PhysX).

Další již plnou novinkou pak je Qt TextToSpeech portovaný z Qt 5 na Qt 6. Tvůrci dále přináší Qt Quick 3D s podporou global illumination, Qt Quick Item Views, plynulejší animace v rámci Qt Quick, dále QQuickWidget s plnou podporou RHI (vývojáři tedy mohou vytvářet aplikace kombinující Qt Quick a Qt Widget, přičemž nově toto kromě OpenGL poběží akcelerované i na API Metal, Vulkan a Direct3D 11).

V rámci Qt Multimedia přibyl na FFmpegu založený backend, tvůrci dále vylepšili pdoporu nakládání s barevnými prostory, HDR a dali aplikacím možnost vkládat titulky do QVideoFrames. Přibyla také podpora spatial audio. Další novinky zahrnují třeba vylepšení QML či možnost využít Qt VNC Server, jste-li platící držitel licence na Qt. Více též v dokumentaci projektu Qt či poznámkách k této verzi.

Acer začíná s grafickými kartami, první bude mít GPU Intel

Dalo by se říci, že Intel po ASRocku ulovil dalšího většího hráče na poli PC, který bude vyrábět grafické karty s jeho GPU. Nejde o nikoho z -řekněme – velké pětice (Asus, Gigabyte, MSI, Sapphire, Gainward/Palit), naopak: Acer je významný dodavatel hotových PC, ale na poli komponent se posledních několik let příliš neangažoval. To se nyní mění, pod jeho herní značkou Predator zamíří na trh Intel Arc A770. Více detailů čekejme kolem 12. října, kdy by karty s těmito GPU měly zamířit na trh.

Qualcomm věří, že díky AI budou dedikované fotoaparáty překonány chytrými telefony

DPreview se zastavuje u rozhovoru jednoho z viceprezidentů společnosti Qualcomm s redaktory Android Authority . Judd Heape zde hovoří o tom, jak pokračuje vývoj AI technologií a jaký bude mít vliv na fotografické schopnosti příštích generací smartphonů.

Ty by měly nakonec svojí kvalitou výstupních fotografií právě díky AI/ML překonat to, co jsou fyzikálně schopné nabídnout klasické fotoaparáty (dnes například reprezentované full-frame bezzrcadlovkami). AI se už dnes uplatňuje u redukce šumu, odstraňování objektů z fotografií, vylepšování videa atd.

Obecně Heape hovoří o čtyřech fázích AI ve fotografii: základní rozpoznání scény, dále AI řízené věci jako autofocus / vyvážení bílé / expozice, dále součsná fáze, kdy AI je schopna pokročilejšího segmentového rozpoznávání. Nakonec nás prý v horizontu tří až pěti let čeká kompletní převzetí vzniku fotografie umělou inteligencí, resp. strojově naučeným systémem, který zařídí vše od zaostření až po konečné zpracování a uložení snímku. Uživatel jen zavelí, že chce aby fotografie vypadala jako ten či onen snímek z National Geographicu a AI to zařídí.

Zkrátka takový Brave New World ve fotografování telefonem. Pro případ akutního stavu úzkosti z této vize doporučuji okamžitou léčbu pánů Adamse a Westona: