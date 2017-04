 »   »  Google se připojil do NIX.SK, slovenský uzel má třetí lokalitu

Slovenský peeringový uzel NIX.SK, který provozuje české sdružení NIX.CZ, poskytuje od dnešního dne své služby z bratislavského datacentra Digitalis společnosti VNET. S tímto krokem souvisí také nabídka pro všechny stávající zákazníky této datové lokality, a to připojit se do NIX.SK přímo. První společností, která využila této možnosti, je společnost Google. NIX.CZ nyní umožňuje připojení na obou březích Dunaje a ve dvou na sobě nezávislých datacentrech (Sitel a Digitalis).

Díky přímému připojení sítě společnosti Google budou mít nyní uživatelé ze Slovenska blíže k široce využívaným službám jako je YouTube nebo Gmail. V praxi to bude znamenat, že služby Googlu budou nyní dostupné rychleji, uvedl Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ, provozovatele slovenského propojovacího uzlu NIX.SK.

Google na Slovensku

Google je jedním z největších internetových hráčů, proto je jeho přítomnost v lokálních peeringových uzlech zásadní. Google je důležitý globálně a je to jeden z největších dodavatelů obsahu a na Slovensku je jeho přítomnost důležitá, protože uživatelé chtějí jeho obsah konzumovat, vysvětluje Semrád. Připojením do slovenského NIX.SK se dostává blíže k uživatelům.

Připojení je realizováno skrze datové centrum Digitalis, které se tak stává zároveň třetím přípojným bodem ( PoP ) pro slovenský NIX. Je to první přímé propojení Google do slovenského peeringového centra, říká Semrád. Zlepšuje se tím kvalita služeb z hlediska odezvy, protože autonomní systém Google bude pro ostatní sítě dostupný přímo, vysvětluje Vojtech Németh ze společnosti VNET. To je zásadní rozdíl proti předchozímu stavu, kdy bylo nutné se k síti Google připojovat přes zahraniční tranzit.

Někteří velcí slovenští operátoři mají ve svých sítích Google keš nebo se připojují kvůli peeringu například do Prahy. Ale to se týká opravdu jen těch největších, teď budou mít propojení k dispozici všichni, protože Google má otevřenou peering policy, vysvětluje Németh. Jelikož slovenský NIX provozuje route servery, je propojení s většinou sítí otázkou realizace jedné BGP session. To umožňuje i menším poskytovatelům se s Googlem jednoduše propojit. I když provozujete v síti vlastní keš, musíte ji něčím plnit. Doposud to bylo potřeba dělat přes zahraniční konektivitu, vysvětluje Semrád.

NIX si byl vědom toho, že je důležité na Slovensku připojit velké poskytovatele obsahu. To byl jeden z cílů slovenských operátorů, kteří jsou připojení do slovenského uzlu a předpokládají, že NIX bude schopen sem přivést velké zahraniční sítě, říká Semrád. Možnosti organizace jsou ale omezené, protože jsme neutrální. Proto se nabízela možnost spolupráce se společností VNET, která nám s realizací pomohla.

Třetí PoP je zatím pasivní

Zapojením datacentra Digitalis tak zároveň vzniká třetí přípojný bod, který je ovšem prozatím pasivní. Nenachází se v něm aktivní přepínač (switch), ale jen fyzický propoj linek vedoucích do dalších datacenter NIX.SK. Zatím je bod realizován pasivně, ale máme nastavené hranice, při kterých budeme stav tohoto bodu přehodnocovat a při větším zájmu do něj umístíme aktivní technologii, vysvětluje Martin Semrád.

Výhodou nové lokality je, že je na druhé straně Dunaje a v budoucnu tak umožní nezávislý běh přípojného bodu i v případě, že by byly přerušeny linky vedoucí přes řeku. Když jsme stavěli datacentrum, vybírali jsme lokalitu podle optických tras a možností redundantního napájení. Možnost připojit se do NIX.SK z dalšího nezávislého bodu zvyšuje stabilitu slovenského internetu, říká Németh.

Společnost VNET disponuje několika nezávislými trasami napříč Bratislavou, je tak možné zajistit redundantní spoje mezi jednotlivými lokalitami peeringového centra. Naše trasy vedou přes Dunaj po různých mostech, takže existuje několik záložních tras, říká Németh. PoP je zatím pasivní, takže v případě výpadku je potřeba servisní zásah, což ale podle Semráda není v praxi problém. V Praze máme také pasivní lokality a máme připravené scénáře pro případ nutnosti přepnutí na alternativní trasu.

Datacentrum spolupracovalo na připojení Google, protože to podle Németha internet na Slovensku potřebuje. Dohodli jsme se s Google a připojili ho pro všechny, protože si myslíme, že to dává smysl a chceme tím pomoci slovenského internetu, říká Vojtech Németh. Nepřipojili jsme Google jen pro své zákazníky, ale pro celé Slovensko.

Podle slov Vojtecha Németha tím NIX.SK získává na důležitosti pro slovenské sítě. Má teď obrovskou výhodu proti akademickému SIX.SK, který se už nerozvíjel, přešlapoval na místě a po dvaceti letech se začal měnit kvůli nové konkurenci.

Bezprostředně po připojení stoupl datový tok v uzlu přibližně o dva gigabity, podle Adama Goleckého bude pravděpodobně ale ještě postupně dat od Google přibývat. Kapacitu linky od Google NIX.SK nezveřejnil, ale podle databáze PeeringDB má v Praze připojeno 100 gigabitů. Údaje o lince ve slovenském uzlu společnost ještě nedoplnila, až se tak stane, budeme článek aktualizovat.