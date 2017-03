 »   »  Google Talk definitivně skončí, žezlo přebere Hangouts

Software a hardware

Střílečka Serious Sam je sice trochu ve stínu legend jako Doom nebo Quake, ale přesto má speciální místo v srdcích mnoha hráčů. A ti se nyní můžou radovat. Croteam pracuje na Serious Sam Fusion 2017, což je jedna velká hra, která bude zahrnovat všechny tři díly v modernizované podobě: lepší technické zpracování, pokročilá integrace do Steamu a podpora Vulkanu, VR a také Linuxu. Zatím vyšla první beta, ve které je dostupný jen první díl. A co je úplně nejlepší, Croateam Fusion věnuje všem, kteří vlastní alespoň jednu z trojice her (u prvních dvou dílů však musí jít o novější HD edice). Tohle se v herní branži často nevidí.

Očekávaný telefon Samsung Galaxy S8 bude obsahovat nového osobního asistenta Bixby. Za jeho vývojem stojí Samsungem koupená společnost Viv, která stála i začátků Siri. Bixby však bude trochu jiný než Siri či Google Assistant. Hlavním úkolem nebude ani tak získávat všemožné informace z internetu, ale umožnit inteligentní hlasové ovládání celého systému a aplikací. Podporované aplikace budou značeny jako Bixby-enabled. Bixby také bude postupem času napojen na další služby a zařízení, např. chytrou elektroniku. A samozřejmě se dostane na další telefony od Samsungu.

Klient herní platformy GOG, která nabízí hry bez DRM, se brzy dočká finální verze. Přibude řada funkcí a GOG Galaxy se podstatně přiblíží Steamu. Konkrétně přibudou např. ukládání her do cloudu, vytváření screenshotů, notifikace nebo speciální rozhraní použitelné bez toho, aby uživatel musel vypínat hru (tzv. in-game overlay). Dále budou přepracovány chat a nastavení. Uživatelé se však nemusí bát, že by jim klient nějak odpíral svobodu v nakládání se hrami. Galaxy je čistě volitelná záležitost a prý půjde povypínat i jednotlivé funkce. GOG už dlouho slibuje také verzi pro Linux, ale o té jsme se nic nového nedozvěděli.

Intel uvedl první vysokokapacitní model SSD Optane, který namísto běžných pamětí NAND využívá zbrusu nové paměti 3D XPoint. Ty podle Intelu mohou být až tisíckrát rychlejší než NAND, nicméně to si samozřejmě jen tak neověříme, protože rychlost limitují další faktory a komponenty. Rychlost tohoto modelu činí 2400 MB/s čtení a 2000 MB/s zápis, což jsou čísla srovnatelná s nejrychlejšími NAND SSD. Optane má ale navrch v počtu operací za sekundu. Použito je samozřejmě rozhraní NVMe. Tento model by měl najít využití hlavně na serverech jako rychlá cache. 3D XPoint skrývá hodně potenciálu do budoucna a tohle je jen první krůček.

Internet a web

Google oznámil, že stará komunikační síť Google Talk bude definitivně nahrazena Hangouts. Přestože Google Talk už dlouho není prakticky nikde vidět, síť stále ještě fungovala. Všichni uživatelé budou 26. června bez milosti migrováni na Hangouts. Jak známo, Google Talk je postavený na protokolu XMPP. Ale co XMPP a Hangouts? Kompatibilita je velmi omezená. Tento otevřený protokol lze použít pouze pro komunikaci v rámci serverů Hangouts a pouze pro základní textové konverzace, kterých se účastní dva uživatelé. Všechny další možnosti už Google řeší po svém – mimo XMPP.

Twitteru se stále nedaří moc vydělávat, a tak stále zkouší nové možnosti. Tentokrát chce peníze dostat z twitterových profesionálů. Značně by měla být vylepšena platforma TweetDeck, která za měsíční poplatek nabídne další možnosti, rozšířené statistiky, komplexnější popis publika apod. Společnost ale zatím jen testuje vody a ke spuštění novinky jen tak nedojde. Neznáme ani cenu, za kterou by se pokročilý TweetDeck měl nabízet. Tak jako tak, nějaké peníze to možná přinese, ale firmu to z bryndy zřejmě nevytáhne.

Takto by mohl vypadat „profesionální“ TweetDeck

Nový obchodní model zkouší také blogovací platforma Medium, která zatím neměla v podstatě žádné příjmy. Své služby totiž nabízí zadarmo (kromě např. poplatku za vlastní doménu) a z principu nechce zavádět ani reklamu. Co s tím? Řešením má být měsíční předplatné za 5 dolarů, kterým uživatelé mohou server podpořit a zároveň dostat přístup ke kvalitním exkluzivním příspěvkům. Možná přibudou i nějaké pokročilejší možnosti. Problém je v tom, že je to jen hudba budoucnosti a aktuálně vám Medium za 5 dolarů nedá prakticky nic. Asi by bylo vhodné uvést předplatné až tehdy, kdy skutečně bude mít význam.

Zajímavosti / telegraficky

AnandTech přináší první testy nového mobilního čipsetu Qualcomm Snapdragon 835. Výsledek? Výkon se tolik nezvýšil, ale úspora energie vypadá zajímavě. Zkrátka evoluční, nikoliv revoluční model.

Blizzard pomalu rebranduje svoji herní platformu Battle.net. Dekstopový klient už se jmenuje jednoduše Blizzard. Webová verze sice stále vystupuje jako Battle.net, ale změna je jen otázkou času.

Studio Feral Interactive, které se zabývá portací her na Linux, připravilo pěkný dáreček pro vývojáře grafických knihoven Mesa. Všem, kteří za posledních pět let přidali alespoň 25 commitů, na Steamu zpřístupní knihovnu všech portovaných her.

Společnost Uber po pouhém půlroce opustil prezident Jeff Jones. Nelíbilo se mu, jak se společnost staví k nedávným skandálům týkajícím se sexuálního obtěžování apod. I přes funkci prezidenta nad Jonesem fakticky bylo ještě několik vyšších manažerů.

Mobilní hra Super Mario Run, dosud dostupná jen pro iOS, konečně vyšla pro Android. V ČR zatím není dostupná. Hra je sice celkem povedená, ale jak už to v dnešní době bývá, z hráče se postupně snaží mikrotransakcemi vytahat hodně peněz.

Apple uvedl nový desetipalcový tablet iPad, který pojmenoval prostě… iPad. Jde o nejoblíbenější a nejdostupnější model, u nás se bude prodávat za nějakých 10 tisíc.