Google volá po společném úsilí ve vývoji oprav na Spectre / Meltdown, Fedora zvažuje kompresi instalačních médií

Google volá po společném úsilí ve vývoji oprav na Spectre / Meltdown atd.

V Googlu nejsou spokojeni s tím, jak jsou aktuálně opraveny (či opravovány) chyby typu Spectre, Meltdown a všechny další, které se zrodily poté. Vypnutí HyperThreadingu také není alternativou, jde o ztrátu finanční i výkonovou. A tak jeho inženýři (podobně jako jejich kolegové v jiných firmách) pracují na nových řešeních chyb v procesorech, které třeba jednoho dne budou začleněny do Linuxu.

Jde konkrétně například o kernel address space isolation (ASI), resp. kombinování technik pro současně spekulativní i nespekulativní vykonávání instrukcí, které povede k menším propadům výkonu oproti „tupému“ neustálému mazání L1 cache (kteréžto by se mělo dle nich používat pouze tam, kde není jiná možnost). Podrobnosti shrnuje obsáhlá prezentace.

Wine 5.6 zavádí podporu AVX

Nová pravidelná verze Wine přináší v podstatě jedinou novinku, kterou je podpora x86 AVX registrů. Uživatelé macOS se dočkali oprav pro platformu ARM64, nadále probíhá restrukturalizace podpory konzole a došlo na obvyklou várku opravených chyb.

Nejstarší čekala na opravu od prosince 2009, nejrychleji opravená pak byla chybou pouhé dva dny. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Xiaomi představila třetí generaci kamerky pod displejem

Vývojově již třetí generaci foťáčku umístěného pod displejem telefonu představila světu společnosti Xiaomi. A narozdíl od prvních dvou generací se tato konečně dostane do reálných produktů, konkrétně v příštím roce.

Řešení je poměrně jednoduché, v oblasti kamerky jsou subpixely displeje zmenšené, takže umožňují průchod určité, byť snížené části světla na snímač pod displejem. Xiaomi k tomu dodává, že narozdíl od konkurence se jí podařilo zachovat počet RGB subpixelů odpovídající běžné části displeje, tedy mít v oblasti snímače pod ním dvojnásobné množství subpixelů oproti konkurenci.

Leica řeší US daně pro německé výrobky přesunem výroby objektivů do Portugalska

Američané zatížili před časem import vybraných výrobků z Německa (a Francie, Španělska či Anglie) výraznou 25% daní. Německá Leica má už tak drahé produkty, pročež nyní tento problém řeší elegantně: objektivy mířící na export do USA prostě vyrábí v továrně v Portuglasku.

Zákazníci v USA nadále mají možnost si zakoupit varianty objektivů Made in Germany, nicméně znamená to nemalý příplatek. Například legendární Summilux-M 50mm F1.4 ASPH vyjde na 4395 USD, zatímco jeho v Portuglasku vyrobená identická varianta vyjde jen na 3995 USD. Rozdíl neodpovídá přesně 25% dani, Leica měla a má s výrobou v Portugalsku určité vstupní a provozní výdaje nad rámec toho, co by ji stála výroba v Německu. Celkem takto vzniká / bude vznikat 9 různých objektivů.

Prodeje filmů online překonávají DVD/Blu-ray

Vůbec poprvé, za první pololetí roku 2020, překonaly digitální prodeje filmů objem prodejů na fyzických nosičích. Bavíme se samozřejmě o statistice z USA, kde to za první pololetí vyšlo 1,61 vs 1,275 miliard USD. Ještě výrazněji pak je rozdíl vidět na poměru digitálních zápůjček (2,98 miliardy) oproti zápůjčkám filmů na discích (1,85 miliardy).