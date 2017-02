 »   »  GPD Pocket: sedmipalcový notebook s Ubuntu, který váží půl kila

Je to větší než chytrý telefon, menší než notebook, ale tablet to není. Co to je? GPD Pocket. Zařízení s unikátním form factorem, který na trhu jen tak nenajdete. Výrobce ho označuje jako ultrakompaktní notebook. Má klasický displej, klávesnici, ale přitom jen sedm palců a váží ani ne půl kila. I ty nejlehčí a nejmenší ultrabooky se přitom horko těžko dostávají pod jeden kilogram.

Čínský výrobce pro zařízení hledá zájemce na Indiegogo a už nyní, jen nějaký den po spuštění kampaně, lze říct, že uspěl. Cíl 200 tisíc dolarů byl rychle překonán a aktuálně je vybráno už přes 570 tisíc dolarů. Kampaň navíc potrvá ještě dva měsíce. Notebook se na Indiegogo prodává za celkem přijatelnou cenu 399 dolarů, v běžném prodeji by měla být o dvě stě dolarů vyšší. Poštovné do celého světa je zdarma a doručení lze očekávat v červnu.

Našlapaný Atom a velmi jemný displej

Zařízení bude pohánět čtyřjádrový procesor Intel x7-Z8750, který sice patří do rodiny Atom, ale je o jeden z jejích nejvýkonnějších kousků. Díky tomu na Pocketu poběží běžné linuxové distribuce i Windows, netřeba se obracet na nějaké porty pro ARM. GPD Pocket bude nabízen ve dvou variantách, s Windows 10 nebo Ubuntu 16.04. Procesor je zároveň poměrně úsporný a při méně náročných činnostech GPD slibuje výdrž až 12 hodin.

Ve specifikacích asi nejvíc zaujme displej o rozlišení 1920×1200 vyrobený technologií IPS a s jemností 323 PPI. To je hodnota, které dosahuje jen hrstka tabletů nebo notebooků. Těžko ale soudit výslednou kvalitu zobrazení ze specifikací. Displej je chráněn sklem Gorilla Glass 3 a šasi je vyrobeno ze směsi kovu (zřejmě hliníku), takže Pocket by i něco měl vydržet.

Dále zaujme, že se do tak malého těla vešla plnohodnotná klávesnice, která zabírá prakticky celou plochu zařízení. Pochopitelně už nezbylo místo na touchpad, který zastupuje polohovací zařízení á la Trackpoint. Ubrat se samozřejmě musely také konektory, ale jejich složení je, řekl bych, ideální. K dispozici je nejmenší HDMI D, klasický audio jack a potom dvojice rozhraní USB 3.0. Jedno je ve formátu USB-A, druhé USB-C. Přes céčko probíhá také napájení. Bezdrátová konektivita je standardní, nechybí dual-band Wi-Fi ani Bluetooth.

Za deset dolarů GPD k zařízení přidá ještě USB-C rozbočovač, což se asi vyplatí. Rozbočovač nabídne jedno USB-C, dvě USB-A a dvě čtečky SD karet – jednu pro standardní velikost, druhou pro microSD.

Nevýhod je málo

GPD Pocket na první pohled vypadá velmi zajímavě, tak kde je ten háček? Žádný velký asi skutečně není. Součástí instalace je 8 GB RAM (původně byly v nabídce čtyři), což je dostatečné množství, ale paměti jsou napevno napájeny na desce a nelze je rozšířit. Někomu dále může vadit, že ani baterie není uživatelsky vyměnitelná. To ale nutně neznamená, že její výměna bude nemožná nebo velmi složitá. Menší nevýhodou je také aktivní chlazení.

A samozřejmě jde o crowdfunding, takže je třeba vše brát s rezervou. Na druhou stranu GPD je už relativně zaběhlá společnost, která za sebou má několik kapesních zařízení pro specifické použití, takže nějakého podvodu bych se neobával. Ale u crowdfundingu je zkrátka celkem běžné, že ne vždy všechno vyjde podle představ a při vývoji a výrobě se narazí na nečekané problémy. Také trochu zamrzí, že varianta s Ubutnu stojí stejně jako varianta s Windows, tedy 399 dolarů.