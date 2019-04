 »   »  GPS přijímače mohou přestat fungovat, po 20 letech se mění epocha

Nejprve krátce a srozumitelně, co se stane v noci ze 6. na 7.dubna 2019. Původní tvůrci GPS zavedli pro určování času mimo jiné číslo týdne. Čítač týdnů je ale jen 10bitový, takže může počítat jen do 1023 a pak dojde k jeho přetečení a nastane opět týden číslo 0. To se stane už za pár dnů, konkrétně 7. dubna 2019, tedy již tento víkend.

Některé GPS přijímače může tato změna zaskočit a pokud s ní nepočítají, může být zásadně ovlivněna jejich funkce Co přesně se stane, záleží na prozíravosti výrobce konkrétního kusu. V ideálním případě vše poběží jak má, protože výrobce ve firmware s touto situací počítá a zařízení se s ní vyrovná správně. Horší situace nastane, pokud přijímač správně určí svou polohu, ale špatně určí čas. V nejhorším případě pak nebude poloha určena vůbec a přijímač nebude funkční.

Návrat do minulosti

V GPS systémech je pro určení polohy kritická přesná synchronizace času. Pro zajímavost chyba v čase o velikosti jedné nanosekundy (10-9 s = jedna miliardtina vteřiny) způsobí chybu v poloze přibližně o 0,3 metru. Součástí údaje času v GPS je parametr WN (Week Number), tedy číslo týdne. Tento čítač počítá pořadí týdnů od „počátku GPS“. Můžeme jen spekulovat, proč vývojáři GPS systému pro tento parametr vyhradili pouze 10 bitů. Snadno se dopočítáte, že čítač tedy může nabýt maximální hodnoty 1023 a pak přeteče a opět ukazuje týden nula. Zda opravdu v protokolu potřebovali ušetřit pár bitů, nebo se jen domnívali, že za těch přibližně 20 let už bude stejně všechno jinak, nevíme, řekl nám Petr Dudáček ze společnosti Rex services, která vytváří vlastní lokalizační systém postavený na GPS.

Jako úplný počátek GPS, tedy týden nula první epochy bylo zvoleno datum 6. ledna 1980. K jednomu přetečení již tedy došlo, 21. srpna 1999. Tehdy ovšem GPS nebylo běžně komerčně rozšířené, nejen vzhledem k ceně, ale zejména protože do systému byla záměrně vkládána chyba, aby se předešlo jeho zneužití, vysvětluje Dudáček. Druhé přetečení čítače nastává opět přibližně po 20 letech, konkrétně v noci ze 6. na 7. dubna 2019. Potenciální problém tedy může nastat už tento víkend.

Tři scénáře

Uživatele GPS přijímačů může čekat několik scénářů, v závislosti na použitém čipu, typu zařízení a schopnostech vývojářů, kteří celé zařízení navrhli. Při praktickém testu nejpoužívanějších zařízení jsme se setkali se všemi možnostmi. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, co se může stát a jak se to dá na straně uživatele řešit.

1. vše poběží, jak má

Pokud má zařízení možnost zjistit čas ještě z dalšího zdroje a navrhovali ho znalí technici, bude pravděpodobně fungovat nadále bez problémů. Moderní GNSS (lokalizační) čipy obvykle kombinují několik systémů, kromě GPS obsahují i podporu systému Glonass a nejnovější pak i Galileo. Mají tak možnost zjistit a porovnat několik údajů a při vhodném algoritmu budou fungovat správně. Pokud tedy máte zánovní zařízení, mělo by vše být v pořádku.

2. správná poloha, ale špatný čas

U starších zařízení, která mají přístup pouze k datům z GPS, je situace horší. GPS z principu zná pouze číslo týdne, ale nezná současnou epochu. Pak už záleží na tom, jak se tvůrci zařízení na problém připravili. Zda o něm vůbec věděli, jestli ho řešili. Samozřejmě záleží také na tom, o jaké zařízení se jedná, vyjmenovává Petr Dudáček.

Když půjde například o mobilní telefon s GPS, mohou vývojáři pracovat s časem, který mohou získat z mobilní sítě a chybu korigovat. Ovšem nemusí to tak být a firmware přístroje se může plně spolehnout na přesný čas z GPS.

Pokud se bude jednat o přenosnou navigaci, pravděpodobně další možnost zjištění času mít nebude, ale bude také záležet na tom, jak se s časem pracuje. Dosti pravděpodobně bude zobrazená GPS poloha správná, ale čas zobrazený špatně, což vám v mnoha případech nemusí vadit. Je ale také možné, že vývojáři budou zobrazení polohy blokovat, protože ji označí jako chybnou.