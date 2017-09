Obsah

1. Grafické uživatelské rozhraní v Pythonu: kouzla s kreslicí plochou (2. část)

2. První demonstrační příklad: geometrické tvary, které je možné vložit (vykreslit) na plátno

3. Oblouky

4. Kruhové výseče a kruhové úseče

5. Styly liniových tvarů

6. Čárkované a čerchované úsečky

7. Kresba šipek

8. Uzavřené obrazce

9. Styly vykreslení uzavřených obrazců

10. Rámce (Frame) aneb kontejner pro další widgety uložený přímo na plátnu

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

V předchozí části seriálu o knihovnách určených pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní v programovacím jazyku Python jsme se seznámili s takzvanou kreslicí plochou neboli canvasem. Připomeňme si, že canvas slouží jako kontejner, na nějž je možné vkládat různé geometrické tvary, rastrové obrázky nebo text. Jednotlivé tvary jsou v Pythonu reprezentovány plnohodnotnými objekty, takže je možné měnit jejich vlastnosti, naprogramovat reakci na různé události, přemisťovat je nebo je i mazat (u textů je možné změnit i zobrazený řetězec). Canvas je tak možné použít jako základ pro různé systémy typu CAD, editory map, editory schémat atd. Canvas je tak pravděpodobně tou nejlepší technologií, kterou knihovna Tkinter programátorům nabízí, a to i přesto, že není založena na žádné moderní sadě widgetů, ale „pouze“ na knihovně Tk s rozšířením Ttk.

Obrázek 1: Canvas s několika objekty – kruhem, dvojicí úseček a textem.

V následující tabulce (již jsme se s ní ostatně seznámili minule) je ukázáno, jaké objekty je možné na canvas pokládat:

Z těchto objektů můžeme vybrat geometrické tvary, které mohou být buď otevřené (liniové) nebo uzavřené (potenciálně vyplněné):

Geometrický tvar Typ line liniový arc liniový (oblouk) i uzavřený (kruhová výseč a úseč) rectangle uzavřený polygon uzavřený oval uzavřený

Poznámka: u všech uzavřených objektů je možné zakázat jejich výplň. To má dva významy – změní se způsob vykreslení takového geometrického tvaru a navíc bude objekt odlišně reagovat například na přejezd kurzoru myši (neexistující výplň již nebude součástí objektu).

2. První demonstrační příklad: geometrické tvary, které je možné vložit (vykreslit) na plátno

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázán způsob vykreslení základních geometrických tvarů, ať již otevřených (liniových), tak i uzavřených. Kromě toho je na plátno vykreslena i jednoduchá mřížka; tu použijeme i v příkladech následujících. Význam některých nastavení bude popsán v dalším textu:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_line(0, 0, 100, 100, fill='red', width=2, dash=8) canvas.create_arc(100, 1, 200, 100, outline='blue', start=45, extent=180, style=tkinter.ARC, width=2) canvas.create_oval(200, 1, 300, 100) canvas.create_oval(325, 25, 375, 75, fill="#a0a0ff") canvas.create_rectangle(50, 125, 150, 175, fill="#a0a0ff") canvas.create_text(300, 150, text="Hello world!", font="Helvetica 20") canvas.create_polygon(50, 225, 200, 300, 50, 375, fill="#80ff80") canvas.create_polygon(250, 225, 400, 300, 250, 375, fill="black", outline="red", width="5") root.mainloop()

Obrázek 2: Screenshot prvního demonstračního příkladu s geometrickými tvary a textem vloženými na canvas.

3. Oblouky

Poněkud zvláštní postavení mezi grafickými entitami má objekt pojmenovaný arc, pomocí kterého lze, jak již ostatně jeho název napovídá, vytvářet několik geometrických tvarů, konkrétně oblouky a také kruhové či eliptické výseče. S využitím arc je tedy možné vytvořit jak liniový objekt, tak i objekt plošný (a potenciálně vyplněný). Příkaz pro vytvoření a zobrazení oblouku vypadá následovně:

canvas.create_arc(x1, y1, x2, y2, další nepovinné volby)

popř.:

canvas.create_arc(seznam souřadnic, další nepovinné volby)

V případě, že skutečně potřebujeme vytvořit oblouk a nikoli kruhovou výseč nebo úseč, musí se použít nepovinný (pojmenovaný) parametry style, jehož hodnota musí být nastavena na konstantu tkinter.ARC:

canvas.create_arc(0, 0, 100, 100, outline='red', style=tkinter.ARC, width=2)

Pomocí souřadnic [x1, y1] a [x2, y2] se specifikuje obalový obdélník oblouku (jedná se o dva protilehlé vrcholy). Pokud se zadá obdélník se stejně dlouhými hranami, je vytvořen kruhový oblouk, v opačném případě se jedná o oblouk eliptický. Nejdůležitějšími nepovinnými volbami jsou start=hodnota a extent=hodnota (nikoli extend, sám tuto chybu dělám velmi často). Těmito volbami se udává počáteční a koncový úhel – mezi zadanými úhly bude oblouk vytvořen. Pomocí voleb outline, fill, stipple atd. je možné nastavit způsob zobrazení obrysů i výplně oblouků.

Obrázek 3: Screenshot druhého demonstračního příkladu s různými oblouky. Povšimněte si vlivu parametrů width a dash na tvar oblouku.

Opět se podívejme na demonstrační příklad, po jehož spuštění se na kreslicí plochu vloží několik oblouků s různými geometrickými a grafickými vlastnostmi:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_arc(0, 0, 100, 100, outline='red', style=tkinter.ARC, width=2) canvas.create_arc(100, 100, 200, 200, outline='blue', start=45, style=tkinter.ARC, width=2) canvas.create_arc(200, 0, 300, 100, outline='brown', extent=180, style=tkinter.ARC, width=2) canvas.create_arc(300, 100, 400, 200, outline='green', start=45, extent=270, style=tkinter.ARC, width=2) canvas.create_arc(0, 200, 100, 300, outline='red', style=tkinter.ARC, dash=8, width=2) canvas.create_arc(100, 300, 200, 400, outline='blue', start=45, style=tkinter.ARC, dash=8, width=10) canvas.create_arc(200, 200, 300, 300, outline='green', start=45, extent=270, style=tkinter.ARC, dash=3, width=50) canvas.create_arc(290, 290, 390, 390, outline='brown', extent=270, style=tkinter.ARC, dash=80, width=20) root.mainloop()

4. Kruhové výseče a kruhové úseče

Pokud při použití metody canvas.create_arc() nebudeme specifikovat hodnotu pojmenovaného parametru style, popř. mu přiřadíme hodnotu tkinter.PIESLICE, vykreslí se kruhová výseč:

Obrázek 4: Několik kruhových výsečí (pro oblouk o 180° není rozdíl mezi výsečí a úsečí patrný).

Poznámka: výseč ve skutečnosti nemusí být pouze kruhová, protože se, podobně jako u oblouku, tvar specifikuje s využitím souřadnic protilehlých vrcholů obalového obdélníku, takže lze tvořit i eliptickou výseč.

Čtvrtý obrázek byl vykreslen následujícím skriptem:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_arc(0, 0, 100, 100, fill='#ff8080') canvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill='#8080ff', start=45) canvas.create_arc(200, 0, 300, 100, fill='#80ffff', extent=180) canvas.create_arc(300, 100, 400, 200, fill='#ffff80', start=45, extent=270) canvas.create_arc(0, 200, 100, 300, fill='#ff8080', start=90, extent=270) canvas.create_arc(100, 300, 200, 400, fill='#8080ff', start=90+45, extent=270) canvas.create_arc(200, 200, 300, 300, fill='#80ffff', start=180, extent=180) canvas.create_arc(300, 300, 400, 400, fill='#ffff80', start=-45, extent=90) root.mainloop()

Knihovna Tkinter umožňuje, aby metoda canvas.create_arc() alternativně vykreslila i kruhovou úseč. Postačuje použít pojmenovaný nepovinný parametr style=tkinter.CHORD:

canvas.create_arc(300, 100, 400, 200, fill='#ffff80', start=45, extent=270, style=tkinter.CHORD)

Obrázek 5: Několik kruhových úsečí (pro oblouk o 180° není rozdíl mezi výsečí a úsečí patrný).

Pátý obrázek byl vykreslen následujícím skriptem:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_arc(0, 0, 100, 100, fill='#ff8080', style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill='#8080ff', start=45, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(200, 0, 300, 100, fill='#80ffff', extent=180, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(300, 100, 400, 200, fill='#ffff80', start=45, extent=270, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(0, 200, 100, 300, fill='#ff8080', start=90, extent=270, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(100, 300, 200, 400, fill='#8080ff', start=90+45, extent=270, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(200, 200, 300, 300, fill='#80ffff', start=180, extent=180, style=tkinter.CHORD) canvas.create_arc(300, 300, 400, 400, fill='#ffff80', start=-45, extent=90, style=tkinter.CHORD) root.mainloop()

5. Styly liniových tvarů

U všech vykreslovaných liniových tvarů je možné specifikovat styl vykreslování. Styly se zadávájí pomocí nepovinných (pojmenovaných) parametrů:

Jméno parametru Význam fill barva úsečky (již známe) width šířka liniového tvaru (opět již známe) dash styl vykreslení (čárkovaná, čerchovaná, …), viz následující kapitolu cap styl zakončení objektů s šířkou větší než jeden pixel join styl spojení navazujících úseček s šířkou větší než jeden pixel

Hodnoty parametru cap:

Hodnota Význam tkinter.BUTT úsečka je ukončena přesně v koncových bodech tkinter.PROJECTING úsečka je ukončena za koncovými body ve vzdálenosti odpovídající šířce/2 tkinter.ROUND oba konce úsečky jsou zaobleny (polokruh)

Hodnoty parametru join (viz též http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/cap-join-styles.html):

Hodnota Význam tkinter.ROUND v místě lomu polyčáry je umístěn kruh o průměru odpovídajícímu její šířce tkinter.BEVEL lom polyčáry je „useknut“ v koncovém bodě tkinter.MITER hrany úseček jsou protaženy až do místa, kde se protínají

V dalším příkladu je použití některých stylů vykreslení ukázáno. Povšimněte si především způsobu použití stylů join a cap při navazování úseček:

Obrázek 6: Různé styly vykreslení na sebe navazujících úseček (polyčar). U spodních dvanácti polyčar je bílou barvou naznačena „kostra“ polyčáry spojující koncové body (vrcholy)

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_line(10, 10, 90, 90) canvas.create_line(110, 10, 190, 90, fill='#8080ff') canvas.create_line(210, 10, 290, 90, fill='#ffff80', width=8) canvas.create_line(310, 10, 390, 90, fill='#80aa80', width=8, dash=15) canvas.create_line(10, 110, 90, 190, fill='red', width=12) canvas.create_line(110, 110, 190, 190, fill='red', width=12, cap=tkinter.BUTT) canvas.create_line(210, 110, 290, 190, fill='red', width=12, cap=tkinter.PROJECTING) canvas.create_line(310, 110, 390, 190, fill='red', width=12, cap=tkinter.ROUND) canvas.create_line(10, 110, 90, 190, fill='white') canvas.create_line(110, 110, 190, 190, fill='white') canvas.create_line(210, 110, 290, 190, fill='white') canvas.create_line(310, 110, 390, 190, fill='white') canvas.create_line(10, 210, 50, 290, 90, 210, fill='red', width=12) canvas.create_line(110, 210, 150, 290, 190, 210, fill='red', width=12, cap=tkinter.BUTT) canvas.create_line(210, 210, 250, 290, 290, 210, fill='red', width=12, cap=tkinter.PROJECTING) canvas.create_line(310, 210, 350, 290, 390, 210, fill='red', width=12, cap=tkinter.ROUND) # pomocne usecky canvas.create_line(10, 210, 50, 290, 90, 210, fill='white') canvas.create_line(110, 210, 150, 290, 190, 210, fill='white') canvas.create_line(210, 210, 250, 290, 290, 210, fill='white') canvas.create_line(310, 210, 350, 290, 390, 210, fill='white') canvas.create_line(10, 310, 50, 390, 90, 310, fill='red', width=12) canvas.create_line(110, 310, 150, 390, 190, 310, fill='red', width=12, join=tkinter.ROUND) canvas.create_line(210, 310, 250, 390, 290, 310, fill='red', width=12, join=tkinter.BEVEL) canvas.create_line(310, 310, 350, 390, 390, 310, fill='red', width=12, join=tkinter.MITER) # pomocne usecky canvas.create_line(10, 310, 50, 390, 90, 310, fill='white') canvas.create_line(110, 310, 150, 390, 190, 310, fill='white') canvas.create_line(210, 310, 250, 390, 290, 310, fill='white') canvas.create_line(310, 310, 350, 390, 390, 310, fill='white') root.mainloop()

6. Čárkované a čerchované úsečky

Při kresbě liniových obrazců nebo okrajů plošných obrazců je možné zvolit vzorek (styl) úseček – plná (výchozí nastavení), čárkovaná, čerchovaná, střídavá apod. K nastavení vzorku vykreslení úsečky slouží nepovinné parametry pojmenované dash a dashoff. Pokud se do parametru dash předá jediná číselná hodnota, vytvoří se čárkovaná úsečka s délkou jednotlivých úseků odpovídajících specifikované hodnotě. Je také možné zvolit si jiné jednotky, například centimetry, potom se ovšem namísto číselné hodnoty předává řetězec (viz úvodní část tohoto seriálu).

Pokud se však do parametru dash předá n-tice, budou jednotlivé prvky n-tice postupně interpretovány jako délka viditelné části úsečky, délka neviditelné části, opět délka viditelné části atd. Tímto způsobem lze tedy vytvořit například i čerchovanou čáru, tečkovanou apod. Pomocný pojmenovaný parametr dashoff specifikuje posun (offset) vzorku, přičemž posun může být kladný i záporný (to se hodí v těch případech, kdy potřebujeme, aby byl začátek úsečky tvořen neviditelným segmentem):

Demonstrační příklad, v němž se používají nepovinné parametry pojmenované dash a dashoff, vypadá následovně:

Obrázek 7: Úsečky vykreslené pomocí segmentů rozdílné délky.

Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_line(10, 10, 90, 90) canvas.create_line(110, 10, 190, 90, fill='#8080ff') canvas.create_line(210, 10, 290, 90, fill='#ffff80', width=8) canvas.create_line(310, 10, 390, 90, fill='#80aa80', width=8, dash=15) canvas.create_line(10, 110, 90, 190, width=2, dash=(12, 3)) canvas.create_line(110, 110, 190, 190, width=2, dash=(9, 6)) canvas.create_line(210, 110, 290, 190, width=2, dash=(6, 9)) canvas.create_line(310, 110, 390, 190, width=2, dash=(3, 12)) canvas.create_line(10, 210, 90, 290, width=2, dash=(12, 2, 2, 2)) canvas.create_line(110, 210, 190, 290, width=2, dash=(12, 2, 4, 2)) canvas.create_line(210, 210, 290, 290, width=2, dash=(12, 4, 2, 4)) canvas.create_line(310, 210, 390, 290, width=2, dash=(12, 2, 2, 2, 2, 2)) canvas.create_line(10, 310, 90, 390, width=2, dash=(12, 2, 2, 2), dashoff=0) canvas.create_line(110, 310, 190, 390, width=2, dash=(12, 2, 4, 2), dashoff=5) canvas.create_line(210, 310, 290, 390, width=2, dash=(12, 4, 2, 4), dashoff=10) canvas.create_line(310, 310, 390, 390, width=2, dash=(12, 2, 2, 2, 2, 2), dashoff=-5) root.mainloop()

7. Kresba šipek

V některých aplikacích může být velmi užitečná podpora pro kresbu šipek k libovolné úsečce. Lze specifikovat, který konec (či konce) úsečky má být opatřen šipkou:

canvas.create_line(110, 50, 190, 50, arrow=tkinter.FIRST) canvas.create_line(210, 50, 290, 50, arrow=tkinter.LAST) canvas.create_line(310, 50, 390, 50, arrow=tkinter.BOTH)

Také je možné nastavit tvar šipky pomocí tří vzdáleností d1, d2 a d3, které se předávají pomocí n-tice tak, jak je to ukázáno níže:

canvas.create_line(10, 350, 90, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 10, 10))

Díky tomu je možné vytvořit šipky prakticky jakéhokoli žádaného tvaru, o čemž se můžete přesvědčit pohledem na tento obrázek:

Poznámka: šipky jsou samozřejmě vykresleny korektně i ve chvíli, kdy je úsečka kreslena pod jiným úhlem.

Obrázek 8: Uživatelsky definované šipky.

Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_line(10, 50, 90, 50) canvas.create_line(110, 50, 190, 50, arrow=tkinter.FIRST) canvas.create_line(210, 50, 290, 50, arrow=tkinter.LAST) canvas.create_line(310, 50, 390, 50, arrow=tkinter.BOTH) canvas.create_line(10, 150, 90, 150, width=5, ) canvas.create_line(110, 150, 190, 150, width=5, arrow=tkinter.FIRST) canvas.create_line(210, 150, 290, 150, width=5, arrow=tkinter.LAST) canvas.create_line(310, 150, 390, 150, width=5, arrow=tkinter.BOTH) canvas.create_line(10, 250, 90, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 10, 10)) canvas.create_line(110, 250, 190, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 20, 10)) canvas.create_line(210, 250, 290, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 5, 10)) canvas.create_line(310, 250, 390, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 0, 10)) canvas.create_line(10, 350, 90, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 10, 10)) canvas.create_line(110, 350, 190, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 20, 10)) canvas.create_line(210, 350, 290, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 5, 10)) canvas.create_line(310, 350, 390, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 0, 10)) root.mainloop()

8. Uzavřené obrazce

Kromě již popsaných kruhových výsečí a kruhových úsečí je možné pracovat i s dalšími uzavřenými (a tedy potenciálně vyplněnými) geometrickými tvary. Dalším jednoduchým uzavřeným obrazcem je obdélník, který je vytvořen pomocí metody canvas.create_rectangle. Vytvoření se provádí následovně:

canvas.create_rectangle(20, 220, 80, 280, fill='#ff8080')

Podobně jako u oblouku, i u obdélníků (a samozřejmě i čtverců) je možné volit styl výplně a obrysu.

Dále je možné pracovat s kruhem či elipsou. Ty se vytváří s využitím metody nazvané canvas.create_oval(), například:

canvas.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill='#8080ff')

Souřadnice [x1, y1] a [x2, y2] udávají protilehlé vrcholy obalového obdélníka, podobně jako jsme to již viděli v případě oblouku. Pokud má obalový obdélník stejně dlouhé hrany, vykreslí se kruh či kružnice (podle nastavení vyplňování), v opačném případě se vykreslí elipsa. Způsob vyplnění tohoto typu objektu je stejný, jako u předchozích dvou typů uzavřených geometrických tvarů.

Nejsložitější uzavřené tvary se tvoří s využitím metody canvas.create_polygon(). Při vytváření tohoto objektu se může zadat prakticky libovolné množství souřadnic vrcholů. Buď se všechny souřadnice specifikují přímo:

canvas.create_polygon(310, 20, 390, 20, 350, 80, fill='#ffff80', outline='black')

nebo (a v praxi mnohem častěji) pomocí seznamu souřadnic.

canvas.create_polygon(seznam_se_souřadnicemi, fill='#ffff80', outline='black')

Polygon může být buď vyplněný nebo prázdný. Kromě klasického polygonu, jehož hrany jsou tvořeny polyčárou, je možné vytvářet i tvar ohraničený spline křivkami. Nastavení spline křivek se děje pomocí voleb smooth (povoluje či zakazuje spline křivky) a splinesteps hodnota (způsob rozdělení ideální křivky na úsečkové segmenty).

Obrázek 9: Uzavřené tvary.

Opět se podívejme na jednoduchý demonstrační příklad, v němž jsou tyto objekty vykresleny:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_rectangle(10, 30, 90, 70, fill='#ff8080') canvas.create_rectangle(30, 110, 70, 190, fill='#ff8080') canvas.create_rectangle(20, 220, 80, 280, fill='#ff8080') canvas.create_oval(110, 30, 190, 70, fill='#8080ff') canvas.create_oval(130, 110, 170, 190, fill='#8080ff') canvas.create_oval(120, 220, 180, 280, fill='#8080ff') canvas.create_polygon(210, 20, 290, 20, 250, 80, fill='#ffff80') canvas.create_polygon(310, 20, 390, 20, 350, 80, fill='#ffff80', outline='black') canvas.create_polygon(210, 120, 250, 140, 290, 120, 250, 180, fill='#80ff80') canvas.create_polygon(310, 120, 350, 140, 390, 120, 350, 180, fill='#80ff80', outline='black') canvas.create_polygon(210, 220, 290, 220, 250, 280, fill='#ffff80', smooth=1) canvas.create_polygon(310, 220, 390, 220, 350, 280, fill='#ffff80', outline='black', smooth=1) canvas.create_polygon(210, 320, 250, 340, 290, 320, 250, 380, fill='#80ff80', smooth=1) canvas.create_polygon(310, 320, 350, 340, 390, 320, 350, 380, fill='#80ff80', outline='black', smooth=1) root.mainloop()

9. Styly vykreslení uzavřených obrazců

(Nejenom) u uzavřených obrazců můžeme zvolit, jaká vlastnost se má změnit ve chvíli, kdy se nad obrazcem pohybuje kurzor myši:

Vlastnost neaktivní entity Vlastnost po najetí myší fill activefill outline activeoutline width activewidth dash activedash

Obrázek 10: Uzavřené tvary s explicitně zadanými vlastnostmi.

Následující příklad je tedy interaktivní, protože se jednotlivé entity změní ve chvíli, kdy na ně najedete kurzorem myši:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys WIDTH = 400 HEIGHT = 400 GRID_SIZE = 100 def exit(): sys.exit(0) def basic_canvas(root, width, height, grid_size): canvas = tkinter.Canvas(root, width=width, height=height, background='#ccffcc') canvas.pack() draw_grid(canvas, width, height, grid_size) return canvas def draw_grid(canvas, width, height, grid_size): for x in range(0, width, grid_size): canvas.create_line(x, 0, x, height, dash=7, fill="gray") for y in range(0, height, grid_size): canvas.create_line(0, y, width, y, dash=7, fill="gray") root = tkinter.Tk() canvas = basic_canvas(root, WIDTH, HEIGHT, GRID_SIZE) canvas.create_rectangle(10, 30, 90, 70, fill='#ff8080', width=2, activefill='white') canvas.create_rectangle(110, 30, 190, 70, fill='#ff8080', width=2, dash=(5, 5), activedash=1) canvas.create_rectangle(30, 110, 70, 190, fill='#ff8080', activeoutline='yellow') canvas.create_rectangle(20, 220, 80, 280, fill='#ff8080', activeoutline='yellow', activewidth='5') canvas.create_oval(130, 110, 170, 190, fill='#8080ff', width=2, activedash=(10, 10)) canvas.create_oval(120, 220, 180, 280, fill=None, activefill='#8080ff') canvas.create_rectangle(210, 30, 290, 70, fill=None, width=2, activefill='white') canvas.create_rectangle(310, 30, 390, 70, fill=None, width=2, dash=(5, 5), activedash=1) canvas.create_rectangle(230, 110, 270, 190, fill=None, activeoutline='yellow', width=5) canvas.create_rectangle(220, 220, 280, 280, fill=None, activeoutline='yellow', activewidth='5') canvas.create_oval(330, 110, 370, 190, fill=None, width=2, activedash=(10, 10)) canvas.create_oval(320, 220, 380, 280, fill=None, activefill='#8080ff', width=5) canvas.create_line(10, 330, 90, 370, fill='#80ff80', width=2, activefill='white') canvas.create_line(110, 330, 190, 370, fill='#80ff80', width=20, activefill='white') canvas.create_line(210, 330, 290, 370, fill='#80ff80', width=20, activefill='white', dash=10) root.mainloop()

10. Rámce (Frame) aneb kontejner pro další widgety uložený přímo na plátnu

Nejpodivnějším objektem, který můžeme na canvas položit, je takzvaný rámec neboli frame. Rámec je z pohledu uživatele tvořen obdélníkem s volitelnou barvou pozadí a konfigurovatelným reliéfem; z pohledu programátora se pak jedná o kontejner, na který je možné vkládat další widgety, například tlačítka apod. To je další důkaz toho, že canvas není pouhou „glorifikovanou bitmapou“, ale integrální součástí grafického uživatelského rozhraní, které je možné v Tkinteru vytvořit.

V následujícím příkladu je vytvořen prázdný rámec, se zvoleným reliéfem. Kromě plátna jsou do GUI aplikace vloženy další dva widgety – textové návěští a tlačítko. Ty jsou ovšem vloženy přímo do hlavního okna aplikace, takže jsou zobrazeny pod canvasem (protože canvas byl pomocí .pack do okna vložen jako první):

Obrázek 11: Prázdný rámec na canvasu, řídicí prvky jsou zobrazeny pod canvasem.

Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys def exit(): sys.exit(0) root = tkinter.Tk() canvas = tkinter.Canvas(root, width=300, height=300, background='white') canvas.pack() canvas.create_line(0, 150, 80, 20, 220, 280, 300, 150, dash=10) canvas.create_line(0, 150, 80, 20, 220, 280, 300, 150, smooth=True, width=2, fill="red") nested_window = tkinter.Frame(relief=tkinter.RAISED) canvas.create_window(150, 150, width=150, height=150, window=nested_window) label = tkinter.Label(root, text="Hello world!") button = tkinter.Button(root, text="Close window", command=exit) label.pack() button.pack() root.mainloop()

V příkladu dalším je již vše jinak – dva widgety (textové návěští a tlačítko) jsou nyní vloženy na rámec umístěný na canvasu:

Obrázek 12: Řídicí prvky jsou vloženy do rámce na cancasu.

Opět následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python import tkinter from tkinter import ttk import sys def exit(): sys.exit(0) root = tkinter.Tk() canvas = tkinter.Canvas(root, width=300, height=300, background='white') canvas.pack() canvas.create_line(0, 150, 80, 20, 220, 280, 300, 150, dash=10) canvas.create_line(0, 150, 80, 20, 220, 280, 300, 150, smooth=True, width=2, fill="red") nested_window = tkinter.Frame(relief=tkinter.RAISED) canvas.create_window(150, 150, width=150, height=150, window=nested_window) label = tkinter.Label(nested_window, text="Hello world!") button = tkinter.Button(nested_window, text="Close window", command=exit) label.pack() button.pack() root.mainloop()

11. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naleznete pod následujícími odkazy:

Obrázek 13: Bitmapa se specifikovanou barvou popředí a pozadí (ukázka z dalšího pokrčování seriálu).

Obrázek 14: Texty s různě nastavenými kotvicími body (ukázka z dalšího pokrčování seriálu).

