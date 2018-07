 »   »  GTK+ 4.0 přijde až v roce 2019

KDE Frameworks 5.48 přináší opravy KWayland a další vylepšení

Nová verze části desktopu KDE přichází s několika opravami v modul KWayland. KFileMetaData nyní umí načítat embeddované obrázky obalů alb a také tagy s ratingem a texty písní.

KIO nyní podporuje porovnávání KFileItems dle URL, framework Kirigami zase obsahuje ActionToolbar, nastavitelné sady barev a další vylepšení. Opravena je chyba eskalace práv v KTextEditoru. KWidgetsAddons dostal aktualizaci odpovídající Unicode 11.0. Akce „Sdílení“ byla přidává do kontextové nabídky v Dolphinu. Kompletní obsáhlý přehled změn přináší domovská stránka projektu.

Matthew Dillon z DragonFlyBSD pěje chválu na SSD

Klasické pevné disky jsou skuteční dinosauři, alespoň o tak vidí šéf projektu DragonFlyBSD. A není se čemu divit. Jeho soupis toho, kde všude v rámci projektu SSD nasadili a jak to situaci zlepšilo potvrzuje to, co víme už zhruba dekádu: SSD jsou ve srovnání pekelně rychlá a s životností to není tak tragické, jak by to papírově mohlo vypadat.

DragonFlyBSD nyní má například nasazeno 2TB SSD místo diskového pole na serveru fungujícím jako hlavní repozitář. Buildovací stroj běží také na SSD a do dalších systémů v dohledné době poputuje třeba také 4TB SSD, další 2TB SSD dostal také jeden z hlavních vývojářů.

Kapacity SSD rostou každým rokem, rychlostně už jsme od příchodu M.2 / PCIe SSD s NVMe protokolem „za vodou“ již delší dobu. Tyto nadšené reakce tak budeme vídat stále častěji. Pokud ještě před měsícem jsme mohli za strop SSD technologie považovat třeba 72vrstvé NAND flash čipy od Micronu, dnes už si můžeme ukázat prstem na nové 96vrstvé TLC čipy od Samsungu s kapacitou 32 GB, které zanedlouho dostanou 128GB kamarády s technologií QLC – to jistě není klad z hlediska životnosti, ale další generace vrstvení NAND flash die v čipech zase posune ceny směrem dolů (a to se pořádně vrstvit ještě nenaučili v levné Číně).

Trh PC po 6 letech prozměnu rostl

Dle agentury Gartner se po 6 letech cosi změnilo a trh počítačů v posledním čtvrtletí o 1,4 % vzrostl. Naposledy se toto stalo v prvním čtvrtletí roku 2012. Dle Gartneru bylo na trh za dané čtvrtletí dodáno zhruba 62,1 miliónu PC, největší podíl růstu si připsala pětka největších, tedy Hewlett-Packard, Dell, Apple, Acer a zejména rostlo čínské Lenovo, nicméně to bylo dáno zejména zahrnutím počítačů ze společného podniku s japonským Fujitsu. Aktuálně je Lenovo na zhruba stejných číslech jako Hewlett-Packard, zhruba třetinu nad třetím Dellem.

Za většinu růstu může korporátní segment, který nakupoval v takovém množství, že to více než vykompenzovalo pokračující pokles v segmentu spotřebitelském.

Agentura IDC potvrzuje trend, dle jejích průzkumů bylo ve druhém čtvrtletí 2018 dodáno an trh 62,3 miliónů počítačů a představuje to růst o 2,7 %.

