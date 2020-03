 »   »  Hacker vykradl AMD, Apple přejde na ARM

RHEL 9 možná bez podpory starých 64bit x86 CPU

Postarší procesory disponující instrukční sadou AMD64 to možná mají v příští velké verzi Red Hat Enterprise Linuxu spočítané. Pro RHEL 9 by vývojáři v Red Hatu raději více soustředili své síly na novější a používanější procesory. Na věci se přitom pracuje s vývojáři Fedory v rámci návrhu označeného jako „Enterprise Linux Next“, kde se řeší i zpětná vazba pro celé workflow.

Konec by se tak měl týkat například původních procesorů generace Athlon 64, obecně ještě není jasné, kde by měla hranice ležet. Loni se v rámci Fedory diskutovalo položení mety na úrovni instrukční sady AVX2 – kdo ji nemá, nebude fungovat. Toto rozhodnutíb ale nebylo nakonec přijato. Jinak kdyby ano, tak by podpora byla pro generace Intel Haswell a AMD Excavator, odstaveny by tak byly například stroje s ve své době velice populární architekturou Intel Sandy Bridge.

Phoronix dodává, že zatím tedy není vůbec nic rozhodnuto a v rámci běžící iniciativy Enterprise Linux Next je ještě spousta času, jelikož RHEL 9 bude vydán nejspíš tak v roce 2023. A my dodejme, že i kdyby RHEL 9 odstavil vše před Haswellem, tak řada RHEL 8 bude mít nějakou formu podpory až někdy do přelomu let 2032 a 2033. Tou dobou by procesory generace Sandy Bridge měly mít nalítáno přes 20 let v provozu. Ostatně Haswell je tu s námi už téměř 7 let, AMD Excavator nějakých 5 let.

TrueOS (PC-BSD) definitivně skončilo

Kris Moore ze společnosti iXsystems, jejíž lidé za vývojem této desktopově orientované variace na FreeBSD stáli, oznámil na firemním diskusním fódu definitivní konec TrueOS. Důvodem konce původních vývojářů je jejich plné vytížení pro iXsystems stěžejním projektem TrueNAS Core, na TrueOS zkrátka ani srdcařům ve firmě už nezbývá čas. Pro fanoušky FreeBSD na desktopu v nějaké přívětivější variantě tu je například GhostBSD či MidnightBSD.

FFmpeg a filtr pro epileptiky

Věc, která unikla naší pozornosti, je říjnová zmínka na webu projektu FFmpeg. Tehdy došlo na výzvu k vyzkoušení a případnému reportování chyb v chování nového filtru photosensitivity. Ten funguje jednoduše tak, že umí ve videu odstranit, resp. zmírnit různé přeblikávání scén či rušivé blikání ve scénách, které je v posledních letech oblíbené nejen v rámci jednoho záběru, ale i jako dramatický efekt při střihu mezi záběry. A pochopitelně s tím mají mnozí epileptici problém. Vše ilustruje zajímavá ukázka (MP4 video).

Beta verze střižny Kdenlive 20.04

Jako součást příprav velkého balíku KDE aplikací, prozaicky zvaného KDE Applications, ve verzi 20.04, přichází na svět beta verze nelineární střižny videa Kdenlive 20.04. Pro zájemce o testování krátce před vydáním je k dispozici již tradičně AppImage balíček. Mezi novinkami tvůrci pracují na různých vylepšeních v oblasti efektů, škálování náhledů, vylepšení pro multi-cam či práci s audio stopami a samozřejmě i řadě oprav.

Fedora oznamuje nově formulované pojetí distribuce

Každý velký projekt má obvykle definováno nějaké prohlášení, které je jeho primární misí. Něco jako kdysi bylo „Don't be Evil“ společnosti Google. Fedora nyní toto své cílení mění. V originálním anglickém znění jej prezentuje šéf projektu Matthew Miller, my si volně shrňme, že Fedora [nyní nově] představuje svět, kde všichni denefitují z free a open-source softwaru vytvářeném inkluzivními, otevřenými a svobodomyslnými (nezaujatými) komunitami.

Apple nejspíš představí MacBooky a iMacy na bázi ARMu už příští rok

Na přechodu od Intel x86 CPU k vlastním procesorů pracuje Apple už celé roky. Díky obrovským potížím Intelu s výrobními procesy, inovacemi a bezpečnostními chybami, často neodstranitelnými a díky pokroku ve vývoji a výrobě vlastním ARM SoC vše hraje Applu do karet. Už příští rok by tak firma měla uvést na trh první notebooky a all-in-one stroje postavené na čipech Apple Axx. Použití vlastních čipů by mělo Applu srazit náklady o desítky procent. Lze předpokládat, že se zde bavíme o vícejádrových ARMech, vyráběných dokončovaným 5nm procesem u TSMC.

Hacker ukradl AMD zdrojové kódy pro příští generaci GPU

Výkupné ve výši 100 miliónů dolarů požaduje po AMD neznámý hacker. Podařilo se mu odcizit tajné informace z AMD, zdrojové kódy týkající se příští generace GPU, potažmo GPU v příští generaci herních konzolí (konkrétně Navi 10,. Navi 21 a Xbox Series X GPU). Část vystavil na GitHubu, aby prokázal vlastnictví těchto dat.

AMD reagovala DMCA požadavkem, jemuž GitHub promptně vyhověl. Ale je jasné, že toto věc neřeší. AMD vydala prohlášení, ve kterém hovoří o tom, že uniknuvší data jsou méně důležitá a únik neobsahuje nic, co by bylo klíčovým intelektuálním vlastnictvím AMD. Únik by tak neměl dle AMD narušit její konkurenceschopnost ani bezpečnost produktů. Firma spolupracuje s vyšetřovateli a dalšími experty.