Handbrake s podporou AV1, grafické karty na 20letém minimu

HandBrake 1.6.0 přidává podporu formátu AV1

Novinek je v čerstvě vydaném kodéru videa HandBrake 1.6.0 samozřejmě povícero, vévodí jim však podpora kódování videa do otevřeného formátu AV1. HandBrake zde kromě kodéru přidává i vybrané přednastavené profily jako 4k AV1 General, QSV a MKV. Aktualizovány jsou i profily pro HEVC/H.265 a obecně pak nová verze navyšuje bitovou / barevnou hloubku pro různé kodéry a filtry.

Kodér formátu Ogg Theora je označen jako zastaralý a bude odstraněn v budoucím vydání.

Přibyla tedy podpora 10bit videa pro VP9, H.265 (NVENC i VCN), nové úrovně a profily u H.264 či H.265 (Level 6 / 6.1 / 6.2 pro x264, profily 4:4:4 a 4:4:2 u x264/x265 a 4:2:2 H.265 na čipech Apple Silicon. Tvůrci také přidali podporu Intel Deep Link Hyper Encode (zpřístupňuje mnohé QSV enginy). Naopak z programu mizí podpora Intel CPU starších než Skylake, a to při použití akcelerace přes Intel Quick Sync Video (QSV).





Mezi filtry najdeme nový Bwdif (Bob Weaver Deinterlacing Filter) pro odstranění prokládání, vylepšený algoritmus pro automatický ořez, mírně svižnější běh na vícejádrových strojích u některých (Comb Detect, Decomb, Denoise / NLMeans) plus aktualizaci některých filtrů pro vyšší barevné hloubky a 4:2:2/4:4:4 chroma subsampling (Detelecine, Comb Detect, Decomb, Grayscale, Denoise (NLMeans, HQDN3D), Chroma Smooth, Sharpen (UnSharp, LapSharp).

V build systému přibyla podpora pro sestavení pro OpenBSD a možnost ručně nastavit cílenou CPU architekturu a také LTO optimalizace. Používané projekty třetích stran byly aktualizovány na nové verze, například jde o FFmpeg 5.1.2, libbluray 1.3.4, libdav1d 1.0.0, libvpx 1.12.0, oneVPL 2023.1.0 (Intel QSV), x264 164 r3100, x265 r12747 či již zmíněná novinka v podobě SVT-AV1 1.4.1. Vše v detailu shrnuje přehled novinek na GitHubu projektu.





Kdenlive 22.12 vylepšuje použitelnost

V polovině prosince nám unikla nová verze video střižny Kdenlive. Verze 22.12 přináší několik novinek, například vylepšené časové značky, svázatelnost dalších filtrů s klíčovými snímky videa (konkrétně jde o zvukové filtry audio level visualization, audio spectrum a audio wave form) či zpřehlednění copy&paste klíčových snímků. Nově je též integrován vektorový animační nástroj Glaxnimate.

V časové ose lze novou volbou rychle vymazat všechny mezery mezi klipy za daným místem či smazat všechny dílčí klipy za daným místem. Velikost cache aplikace je nyní nastavitelná a přibylo také nově KHamburgerMenu. Zjednodušena jsou různá nastavení a mění se pár věcí v základech aplikace, nově třeba už lze experimentálně Kdenlive sestavovat oproti Qt6 a využívat CI. Přibyla také podpora PipeWire / SDL výstupu. Více v oznámení na domovském webu projektu.

Prodeje grafických karet jsou na 20letém minimu

Lidé se ze zalockdownovaných bytů a domů přesunuli opět do reálného světa, skončila těžba Etherea na GPU a mnozí zkrátka mají ve svém PC slušnou grafickou kartu, upgrade nepotřebujíce. Tyto a další důvody stojí za tím, že prodeje grafických karet letos povážlivě klesly a ve třetím čtvrtletí si trh sáhl dokonce na 20leté minimum, říkají statistiky analytické společnosti Jon Peddie Research.

Na trh bylo dodáno jen necelých 7 miliónů grafických karet a podobné množství GPU řešení pro notebooky. Celkově tak Intel, Nvidia a AMD dodali na trh zhruba 14 miliónů kusů samostatných GPU produktů, což představuje 42% meziroční pokles, přitom obecně trh meziročně poklesl o 25,1%. Integrovaných GPU pak bylo na trh dodáno 61,5 miliónů kusů.

Toms Hardware dodává, že takto nízká čísla jsme neviděli od podzimu 2005, je však potřeba mít na paměti, že tehdejší integrovaná GPU řešení byla poměrně slabá a lidé většinou kupovali samostatné karty.

Zajímavé na celé situaci je to, že v posledních měsících výrazně klesl podíl AMD. Nvidia navzdory vysokým cenám svých karet rostla, AMD naopak spadla pod 10% podíl, což jsou čísla tak mizerná, že ze dekády nezažila (hledíme samozřejmě až k ATI). Intelu se podařilo ukořistit 4% podíl na trhu samostatných grafických karet. Je však nutné dodat dvě poznámky: u Intelu šlo primárně o low-end modely v hotových sestavách (jako Arc A380) a ještě podstatnější je to, že kdybychom do statistik zahrnuli podíl AMD v Xboxech a Plastationech, bavili bychom se o naprosto jiných proporcích trhu.

Mozilla dočasně mění user agent Firefoxu kvůli hloupým webům

Firefox 110, který se nyní nachází v Nightly fázi vývoje, přijde na svět s user agentem identifikujícím jej jako verzi 109 a totéž bude platit pro všechny verze po Firefox 119 včetně. Důvodem je chybná interpretace identifikace prohlížeče některými weby, které řetězec začínající jedenáctkou identifikují chybně jako Internet Explorer 11 a stánky se pak ve Firefoxu 110 nezobrazí správně.

O věci detailněji píše Mike Taylr, příčinu je třeba hledat v Microsoftu, který u IE 11 změnil user agent na Firefoxovský a také vybraných webech, které řetězce user-agentu chybně (či spíše nedostatečně přesně) rozpoznávají. Těžko nyní po letech plakat nad rozlitým, už značně zatuchlým internet-explorerovským mlékem z roku 2013, řešení Mozilla přinesla již nyní v Nightly fázi a běžných uživatelů se tento problém nijak nedotkne.

Poslední letošní novinky v KDE

Moc toho pochpitelně není, většina vývojářů vyhlíží inkrementaci letopočtu o 1, ale přesto tvůrci desktopu KDE stihli ještě několik věcí v roce 2022.Jednou z nich je podpora zobrazení OpenCL infromací u daných zařízení v Centru informací, další pak schopnost kompozitoru KWin předávat XWayland aplikacím hodnoty rotace a náklonu pera při běhu na Waylandu. Obě novinky se objeví v Plasmě 5.27.

Vylepšeno je též několik věcí v uživatelském rozhraní. Mezi opravami najdeme příjemnou novinku v KDE Connect, kde již nebude padat spojení při přenášení souborů větších než 2 GB (hlavička udávající velikost souboru v bajtech byla signed integer, takže pro větší prostě integer přetekl). Dále u Plasmy na Waylandu už nebude za určitých okolností docházet k pádu KWin při připojení notebooku k dokovací stanici.

Kompletní přehled novinek a oprav je jako vždy k dispozici u Nate Grahama na jeho blogu.