 »   »  HAProxy 2.0: ještě dynamičtější rozkládání zátěže

Protože některé části démona běží jako samostatné vedlejší procesy (v originále sidecar process), byl do HAproxy přidán Process Manager . Při startu HAProxy teď hlavní proces umí spustit i další procesy – třeba právě Data Plane API démona.

Na aplikační úrovni přibyla možnost L7 retries , v případě nefunkčnosti jednoho backend serveru teď HAProxu umí požadavek zkusit poslat znovu na jiný backend server. Co přesně znamená „nefunkčnost“ je možné nastavit pomocí klíčového slova retry-on .

Tento týden vyšla nová verze 2.0 . Co se změnilo od verze 1.8?

V HAProxy 1.7 přibyl nástroj SPOE (Stream Processing Offload Engine), který nabízí možnost zpracovávat provoz pomocí externích programů. Bylo tak možné psát rozšiřující nástroje pro HAProxy nejenom v zabudovaném Lua. S verzí HAProxy 2.0 se přišly SPOE knihovny i pro další programovací jazyky – v současné době to je C, .NET, Go, Lua a Python.

Jako SPOE je implementován například mirror daemon, který jak název napovídá, umožňuje udělat kopii příchozího provozu a poslat ji na druhý server. To může být velmi výhodné například pro ladění.

V únoru 2017 vznikl nezávislý Kubernetes Ingress Controller implementovaný pomocí HAproxy. HAproxy Technologies k němu postupně poskytovala nové funkce. Pro HAProxy 2.0 nakonec vznikl nový K8S Ingress controller podporovaný přímo HAproxy Technologies.

Při běhu v dynamickém prostředí je zvykem aplikace monitorovat, často nástrojem Prometheus. Ve starších verzích HAProxy se pro export metrik používal samostatný haproxy_exporer, který sbíral metriky pomocí Stats Page. Ve verzi 2.0 je možné HAProxy zkompilovat s integrovaným exporterem, který sbírá metriky přímo z běžícího programu.

Další vylepšení sice nejsou menší, ale nejsou z venku tolik vidět. Patří sem například:

vylepšení Peers Protocol. Ten se používá pro synchronizací více instancí HAProxy clusteru.

vylepšení balancingu. Byl přidán nový algoritmus Power of Two, který by měl pro spravedlivěji rozdělovat požadavky na backend servery.

přidání log sampling. Je možné logovat pouze každý n-tý požadavek na server.

přidání auto profilingu. Parametrem profiling.task auto je možné zapnout CPU Profiling automaticky jenom v případě, že se HAProxy cítí přetížený. Příkazem show profiling pak můžeme zjistit detaily i využití jednotlivých částí HAProxy.

TCP Fast Open. Klientům je možné vracet odpovědi už při navazování TCP spojení.

konfigurační jazyk HAProxy byl rozšířen o další akce, konvertery a fetches (sběrače?).

Velmi zajímavě vypadají i funkce připravované pro následující verzi HAProxy 2.1. Můžeme se těšit na podporu UDP, podporu OpenTracing a dynamické aktualizace TLS certifikátů. Nové verze by měly vycházet jednou za dva roky místo jednou za rok.