Hardwarová akcelerace AV1 pro Intel Gen12/Xe, Rust možná v linuxovém jádře

Hardwarová akcelerace AV1 pro Intel Gen12/Xe v Linuxu

Do Linuxu zamířilo zhruba 33 tisíc řádků zdrojového kódu, jehož účelem mimo jiné je podpora hardwarové akcelerace dekódování video formátu AV1 na procesorech / grafických kartách Intel architektury Gen12 / Xe. Ano, dekomprese, nikoli komprese.

Podpora pro AV1 se stane součástí příští verze Intel Media Driver 20.3 a užívat si ji tak budou moci majitelé čipů rodin Tiger Lake / Rocket Lake a samozřejmě vývojářské grafiky Xe/DG1. Zdá se tedy, že minimálně na poli přehrávání formátu AV1 získá Intel mezi výrobci grafik vítězství. Svět ale stoprocentně daleko více zajímá hardwarová podpora komprese, neb přes veškerou snahu projektů jako SVT-AV1 či Rav1e, rychlost komprese do AV1, zejména pro 4k video, je stále (i na nejvýkonnějších procesorech) zoufalá.

Bude v jádře povolen kód napsaný v jazyku Rust?

Nick Desaulniers z Googlu by rád v rámci letošní Linux Plumbers Conference probral podporu kódu v Rustu uvnitř jádra Linuxu. Debata, se kterou přišel nyní v rámci LKML by se měla točit jak kolem obecného zdali věc povolit či v jakém rozsahu, tak kolem technických detailů případné implantace Rustu do linuxového jádra. Jazyk Rust jako takový má nepochybně své výhody, ale jak víme z dekád minulých, kupříkladu Linus se mnohokrát vyjadřovat ve stylu, že staré dobré C je zkrátka optimální pro tento typ práce.

Jak případná debata dopadne či zdali vůbec pořádně proběhne, se jistě dozvíme. Nick by kromě toho také rád viděl diskusi na téma kolaborace mezi LLVM a GNU (tradiční konference GNU Tools Cauldron byla kvůli koronaviru zrušena, ale pokud se sejde dost zainteresovaných lidí, mohla by se věc otevřít v rámci Linux Plumbers Conference – v plánu je na 24. až 28. srpna, samozřejmě v online podobě).

Western Digital představil pevné disky s EAMR, chystá 20TB SMR model

Společnost Western Digital přišla se třemi oznámeními, které všechny posouvají hranice pevných disků s plotnami s magnetickým záznamem. Za prvé na trh míří nové disky s kapacitami 16 a 18 TB, které nevyužívají SMR. Za druhé Western Digital tímto současně uvádí na trh disky s technologií EAMR, neboli energy-assisted magnetic recording, technologickou obdobu toho, co posledních 15 let známe jako vyvíjenou technologii HAMR (tehdy šlo o heat-assisted, EAMR ale fakticky dělá totéž: ohřívá místo záznamu, aby médium dostal nad Curieův bod"a bylo možné do něj data zapsat).

A do třetice: v poslední fázi testů chystaný 20TB Ultrastar DC HC650, který využívá host-managed SMR (tedy tu použitelnější variantu SMR). Všechny jmenované disky přitom používají EAMR, technologie je tedy kompatibilní i se šindelovým záznamem.

Veřejně známá cena 100TB SSD

Zatímco Western Digital v těchto dnech představuje 18TB heliové disky bez SMR s tím, že zanedlouho přijde 20TB SMR varianta, SSD mohou prostým poskládáním většího množství čipů teoreticky nabídnou kapacity několikanásobně vyšší. Jedním takovým výrobcem je společnost Nimbus Data.

Pravda, za 100TB 3,5palcové SATA SSD zaplatí zájemce 40 tisíc dolarů (tedy 400 USD za 1 TB), nicméně možnost tímto existuje. Rychlosti a hodnoty IOPS jsou nepodstatné, stejně je limituje SATA rozhraní, případně absence NVM Express. Použity jsou mimochodem MLC NAND flash čipy.

Linux možná využije pro x64 tzv. Feature Levels

Známe to tak trochu ze světa MS Direct3D, kde například DirectX 12 hru lze často spustit i na DirectX 11.x hardwaru s tím, že některé věci (efekty) prostě nebudou k dispozici, nebo poběží pomaleji na CPU. I ve světě x86, resp. AMD64 procesorů lze říci, že pod označení AMD64 se toho za těch už téměř 20 let schová opravdu hodně. Od původních jednojádrových 64bit x86 procesorů od AMD, které často byly párovány s méně než 4 GB RAM, až po současné mnohojádrové procesory s podporou stovek GB RAM či AVX-512.

Idea rozdělení dané široké architektury do několika úrovní podpory z hlediska následných dílčích technologií se nyní diskutuje. A nejde jen o problém 64bit Atom vs 64bit Xeon. Diskusi rozvíjí zejména Red Hat, a to v souvislosti s přípravou budoucího vydání Red Hat Enterprise Linux 9 (kde se zvažuje jako minimum CPU s podporou AVX2).